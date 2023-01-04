Путин послал сигнал НАТО в преддверии важных событий в Донбассе

Президент РФ дал понять Западу, что эскалация недопустима

04 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ намекнул Западу, чем чревата эскалация конфликта на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин дал понять Западу, что эскалация на Украине недопустима. Российская армия и флот готовы отразить удары НАТО не только на земле, но и с моря, комментируют эксперты участие Путина 4 января в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Этот корабль является сдерживающим фактором для США, которые продолжают накачивать Киев вооружением, и это — сигнал президента перед наступлением армии РФ, считают аналитики. Выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» состоялся в первые дни 2023 года. В режиме видеоконференции президент Путин заслушал доклады министра обороны РФ Сергея Шойгу и командира корабля Игоря Крохмаля. Путин заметил, что выход фрегата в поход — это «важное, если не сказать знаменательное, событие». «Фрегат „Адмирал Горшков“ начинает дальний морской поход. Здесь ничего необычного нет: это обычное дело, но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом „Циркон“, не имеющим аналогов, — это гиперзвуковая система морского базирования, — а также другим вооружением последних поколений», — отметил Путин. Об оснащении российских кораблей гиперзвуковыми ракетами президент РФ Владимир Путин говорил на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он поблагодарил специалистов, которые разработали и производят «Цирконы». «Уверен: такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. Мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных Сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия. Это перспективное оружие», — подчеркнул президент. «Адмирал Горшков» отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю, доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО—ПРО. Скорость полета ракеты составляет более девяти махов, а дальность — свыше тысячи километров», — сообщил Шойгу. Российский флот будет пополняться самыми современными кораблями и оснащаться самым современным вооружением, заверил президент РФ Владимир Путин Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Он также отметил, что во время похода усилия военных моряков будут направлены на «противодействие угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности». «В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», — доложил глава Минобороны. Командир корабля Крохмаль, в свою очередь, добавил, что на фрегате, помимо «Цирконов» установлены и ракеты «Калибр», средства противовоздушной обороны, торпедное вооружение и артиллерия. Крохмаль заверил, что «экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы». «Очень рад. Поздравляю вас. Это большая-большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач. Семь футов под килем», — напутствовал президент Путин. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» принят в состав ВМФ России в 2018 году. В 2021 году его доработали для применения гиперзвуковых ракет «Циркон», созданных «НПО машиностроения». Впервые об этих ракетах Путин сказал в 2019 году. «Циркон» — первая и единственная в мире гиперзвуковая ракета. Она успешно прошла испытания как с надводного корабля, так и с подводной лодки. В этой части «американцы сильно отстали от России», пояснил URA.RU военный эксперт, полковник в отставке, бывший разведчик Анатолий Матвийчук. «Скажу словами Байдена: «Это оружие ничем не отличается [от другого оружия], просто его нельзя сбить». Дальность пуска «Циркона» позволяет контролировать черноморскую акваторию и даже акваторию Балтики. Те потуги, которые Запад предпринимает, блокируя Калининград, мы можем легко контролировать и угрожать их авианосным группировкам. С нашей стороны это неядерный фактор сдерживания НАТО. Выход в море такого фрегата — это подтверждение того, что мы великая морская держава», — убежден Матвийчук. По мнению замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, то, что Россия отправила в дальний поход корабль, оснащенный не имеющими аналогов гиперзвуковыми ракетами, является позитивным фактором. Важно, чтобы в составе флота РФ и дальше появлялись корабли, способные нести на своем борту такого рода вооружение, о чем и говорил президент Путин. «Эскадра, например, из десяти таких кораблей, была бы уже очень серьезным сдерживающим фактором», — полагает эксперт. Статья по теме Путин отвел США новую роль на мировом рынке вооружений Выход на боевое дежурство в Атлантике, Средиземноморье «Адмирала Горшкова» директор Института политических исследований Сергей Марков называет посланием президента Путина Западу. «Это сигнал о том, что Россия имеет на своем вооружении такие ракеты, которые способны преодолеть любую существующую систему противоракетной обороны. Это делается именно сейчас потому, что российская армия готова к большому наступлению на Украине. И Путин посылает Западу сигнал, что не надо допускать эскалации конфликта», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять Западу, что эскалация на Украине недопустима. Российская армия и флот готовы отразить удары НАТО не только на земле, но и с моря, комментируют эксперты участие Путина 4 января в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Этот корабль является сдерживающим фактором для США, которые продолжают накачивать Киев вооружением, и это — сигнал президента перед наступлением армии РФ, считают аналитики. Выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» состоялся в первые дни 2023 года. В режиме видеоконференции президент Путин заслушал доклады министра обороны РФ Сергея Шойгу и командира корабля Игоря Крохмаля. Путин заметил, что выход фрегата в поход — это «важное, если не сказать знаменательное, событие». «Фрегат „Адмирал Горшков“ начинает дальний морской поход. Здесь ничего необычного нет: это обычное дело, но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом „Циркон“, не имеющим аналогов, — это гиперзвуковая система морского базирования, — а также другим вооружением последних поколений», — отметил Путин. Он поблагодарил специалистов, которые разработали и производят «Цирконы». «Уверен: такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны. Мы будем и дальше развивать боевой потенциал Вооруженных Сил, выпускать перспективные образцы оружия и техники, которые будут стоять на страже безопасности России в ближайшие десятилетия. Это перспективное оружие», — подчеркнул президент. «Адмирал Горшков» отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю, доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Это современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. Он также отметил, что во время похода усилия военных моряков будут направлены на «противодействие угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности». «В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», — доложил глава Минобороны. Командир корабля Крохмаль, в свою очередь, добавил, что на фрегате, помимо «Цирконов» установлены и ракеты «Калибр», средства противовоздушной обороны, торпедное вооружение и артиллерия. Крохмаль заверил, что «экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы». «Очень рад. Поздравляю вас. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» принят в состав ВМФ России в 2018 году. В 2021 году его доработали для применения гиперзвуковых ракет «Циркон», созданных «НПО машиностроения». Впервые об этих ракетах Путин сказал в 2019 году. «Циркон» — первая и единственная в мире гиперзвуковая ракета. Она успешно прошла испытания как с надводного корабля, так и с подводной лодки. В этой части «американцы сильно отстали от России», пояснил URA.RU военный эксперт, полковник в отставке, бывший разведчик Анатолий Матвийчук. «Скажу словами Байдена: «Это оружие ничем не отличается [от другого оружия], просто его нельзя сбить». Дальность пуска «Циркона» позволяет контролировать черноморскую акваторию и даже акваторию Балтики. По мнению замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, то, что Россия отправила в дальний поход корабль, оснащенный не имеющими аналогов гиперзвуковыми ракетами, является позитивным фактором. Важно, чтобы в составе флота РФ и дальше появлялись корабли, способные нести на своем борту такого рода вооружение, о чем и говорил президент Путин. «Эскадра, например, из десяти таких кораблей, была бы уже очень серьезным сдерживающим фактором», — полагает эксперт. Выход на боевое дежурство в Атлантике, Средиземноморье «Адмирала Горшкова» директор Института политических исследований Сергей Марков называет посланием президента Путина Западу. «Это сигнал о том, что Россия имеет на своем вооружении такие ракеты, которые способны преодолеть любую существующую систему противоракетной обороны. Это делается именно сейчас потому, что российская армия готова к большому наступлению на Украине. И Путин посылает Западу сигнал, что не надо допускать эскалации конфликта», — резюмировал политолог.