Путин отвел США новую роль на мировом рынке вооружений

Военный эксперт Михайлов — о том, почему Россия поменяла оборонную стратегию

02 сентября 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Военный эксперт объяснил, почему президент РФ Владимир Путин изменил оборонную стратегию Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин отвел США роль догоняющего на мировом рынке вооружений, заявил в интервью URA.RU военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Штаты оказались не готовы ответить на новейшие российские разработки, созданные из-за повышения рисков вооруженных конфликтов. С этим связано решение Путина изменить Морскую доктрину РФ. По словам Михайлова, президент сделал «заявление о возможностях РФ», которые у отечественной оборонки продолжают расти. — В Донбассе, на Украине Россия вынуждена противостоять коллективному Западу, применяя самое современное вооружение. Кроме того, недавно президент РФ Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину. Cкоро начнутся поставки в армию и на флот гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон», будут строиться авианосцы, появятся новые базы в разных точках мирового океана. Это новая гонка вооружений? Военный эксперт Александр Михайлов считает, что Россия заставила США догонять ее армию по части современного вооружения Фото: сайт Бюро военно-политического анализа — Я не считаю, что это гонка вооружений. Гонку вооружений мы наблюдали только в самую активную фазу «холодной войны» — с конца 1950-х до середины 1980-х годов. Но уже тогда она стала выходить скорее на уровень конкуренции на мировых рынках вооружений. Пока у вас нет прямой угрозы ядерного конфликта, пока вы не нацелили лоб в лоб ядерные ракеты, никакой гонки вооружений нет. Есть логичное желание руководства стран обойти своих конкурентов в военных технологиях. — Но это тоже своего рода состязание? — Это больше похоже на игру в шахматы: одна страна делает ход — создает новое вооружение, другая оппонирует — создает средства, которые способны уничтожить это вооружение. Гонка вооружений намекает на то, что государство вкладывает в нее много денег. В России такого нет. Россия тратит на создание новых вооружений в разы меньше, чем американцы. Мы даем им фору: они безнадежно отстали от нас по системам ПВО, по сверхзвуковым и гиперзвуковым ракетным и высокоточным вооружениям, и теперь вынуждены вбухивать в 12 раз больше денег. Российские ракетные вооружения являются самыми совершенными, считает эксперт Михайлов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мы первыми создали, например, гиперзвуковые ракеты, разработки которых были еще в советские годы и которые мы, в отличие от украинцев, сохранили и не продали на Запад. Они полетели у нас еще четыре года назад, у американцев — только в этом году. Вот США вступили в гонку вооружений с Россией — им нужно догнать нас. — Связана ли с этим актуализация Морской доктрины России, которую недавно подписал Путин? — Действительно, пришло время уточнить документы оборонного содержания. После 2012 года в мире начались глобальные перемены. И Морская доктрина отвечает вызовам нашей стране: осложнение геополитической повестки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР, — ред.), пристальное внимание коллективного Запада к освоению Россией арктического шельфа и развитие Северного морского пути. Эти вызовы стали отражением наших действий по возрождению нашего ледокольного флота, который самый большой в мире, что также вызывает негатив у наших оппонентов. — Доктрина — это месседж Западу? Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот из-за растущих угроз в мировом океане Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU — Это заявление о возможностях. Россия заявляет о том, что она будет защищать свои морские границы и оставляет за собой право размещать там вооружения. Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот, вводить в его состав новые корабли, в том числе подводные и наводные ракетоносцы. Принятие такого документа — да, это очередной сигнал. — Можно ли считать реакцией Путина на доминирование США в мировом океане строительство авианосцев? У США самый мощный авианесущий флот, если не ошибаюсь. — Американский флот авианосцев — это концепция США, которая заключается в постоянном присутствии корабельной авиации, ВМФ во всех уголках морского пространства планеты. — У России есть подобные планы? — Россия на этот статус не претендует. Но в Доктрине прописано, что корабли под российским флагом могут находиться в любых нейтральных водах мирового океана, и никакое государство на планете, никакой военный блок не может нам в этом воспрепятствовать. — Почему России важно указать это в Доктрине? — Потому что не сегодня, так завтра мы увидим попытки воспрепятствовать прохождению кораблей по Северного морского пути. Тот же коллективный Запад будет рисовать интересные сценарии: будут пригонять туда экологов, которые будут защищать права тюленей на льду или трясти окровавленной нерпой и кричать, что русские их убили. Не сомневаюсь, что такие спекуляции уже прописываются. Вопрос — как мы будем реагировать на эти провокации. У России большие планы на СМП. — Например? В ближайшие годы Северный морской путь станет самым выгодным и безопасным направлением движения грузов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU — Смотрите, по Суэцкому каналу проходит до 14-15 тысяч сухогрузов в год. Транзит дает гигантские прибыли. СМП сокращает традиционный путь доставки грузов из Азии в Европу в два раза, следовательно, проход судов будет дешевле. Россия могла бы половину трафика Суэцкого канала взять на себя и получать хорошие доходы за транзит грузов, а с другой стороны — укрепиться как страна-транзитер. Это будет сближать Россию с государствами, которые будут отправлять свои сухогрузы через нашу территорию, и в то же время будет раздражать Запад. Кроме того, идет обострение в АТР, где проходит около 50% всех мировых грузов, которые выходят прежде всего из Китая. Любые боевые действия — это попытки порвать логистические цепочки КНР, создать Китаю логистические проблемы. Это обострение открывает России еще большие возможности СМП — он наиболее защищен от внешних угроз: там есть военная база, установлены системы ПВО, плюс развивается инфраструктура. — Путин говорил, что вокруг Арктики споры усиливаются. Какой расклад сил в этом регионе? — Россия контролирует Арктику. В Арктической зоне планеты мы — наиболее влиятельное государство. Конкурировать там с нами некому: Канада не вкладывалась в свою Арктику, американцы развивали только Аляску, создавали там военные базы, не занимались инфраструктурой. У США практически отсутствует ледокольный флот (они только сейчас стали вкладываться в строительство новых ледоколов, но на это уйдет 10-15 лет). Они почувствовали, что упустили Арктику, пребывая в своих больших военных кампаниях. У китайцев как такового ледокольного флота тоже нет — они будут ориентироваться на наши корабли. И здесь главное, чтобы за десять лет у нас с Китаем не возникло никаких разногласий. — И все же вернемся к авианосцам. Если Путин поручил пополнить флот такими кораблями, означает ли это, что меняются задачи флота? У России может появиться три новых авианосца Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ — Строительство таких кораблей укрепляет наш оборонно-промышленный комплекс, показывает наши возможности. Современный авианосец — очень дорогостоящее, технически сложное изделие, которое несет на своем борту от 2 до 3 тысяч человек команды и от 50 до 100 боевых самолетов. Но как раз это делает их уязвимыми. Пока Россия не может на 100% гарантировать защиту наших авианосцев от противокорабельных ракет противника. Но в случае войны, имея на вооружении ракету морского базирования «Циркон», при отсутствии у США ракеты, способной ее перехватить, мы гарантировано можем потопить весь авианесущий флот американцев в первые часы. У США нет выхода — они вложили в свою концепцию авианесущего флота миллиарды долларов. Но эта концепция уже обнулена и российскими, и китайскими ракетными возможностями. — Для каких-то целей авианосцы России все же нужны? Путин говорил, что не хватает морских баз за пределами страны, например. У России может появиться несколько военных баз в Атлантике Фото: Анна Майорова © URA.RU — Опять же, Россия не будет создавать такую сеть военных баз, как у США. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, наличие у нас современных гиперзвуковых ракет серьезно сближает континенты. Сегодня для достижения целей необязательно гонять авианосцы, создавать крупные военные базы в подбрюшье противника, потому что у нас есть вооружение уровня ракеты «Буревестник», которое благодаря ядерным технологиям может сутками находиться на орбите и потом поражать противника. — Если посмотреть на карте на регионы, в которых США начали или спровоцировали вооруженные конфликты, все они находятся далеко от границ самих Соединенных Штатов. Почему России не создать военную базу где-нибудь в Центральной или Латинской Америке или в Африке? Возможно, президент как раз это и имел в виду? Новость по теме Путин принял новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ — Новые базы могут появиться в любом дружественном государстве, которое имеет выход в мировой океан. Актуально, наверное, вернуться в Атлантическое пространство. Наши партнеры из Латинской и Центральной Америки могут найти решения, которые позволят укрепить и их национальный суверенитет, и нам предоставят возможности. Нельзя упускать из внимания территорию Африки. С рядом государств Центральной, Восточной и Южной Африки у России налажены контакты. У этого континента выгодное геополитическое положение. Если восточное побережье все больше «окучивается» китайцами, западное можно «доработать» России. Для этого только нужно согласие принимающей стороны. Сирия — пример наиболее удачных отношений: у России там есть военно-морская и авиационная базы, благодаря чему вновь появились ворота в Средиземное море, а сирийские партнеры имеют выгоду в том, что их защищает Россия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин отвел США роль догоняющего на мировом рынке вооружений, заявил в интервью URA.RU военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Штаты оказались не готовы ответить на новейшие российские разработки, созданные из-за повышения рисков вооруженных конфликтов. С этим связано решение Путина изменить Морскую доктрину РФ. По словам Михайлова, президент сделал «заявление о возможностях РФ», которые у отечественной оборонки продолжают расти. — В Донбассе, на Украине Россия вынуждена противостоять коллективному Западу, применяя самое современное вооружение. Кроме того, недавно президент РФ Владимир Путин подписал новую Морскую доктрину. Cкоро начнутся поставки в армию и на флот гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон», будут строиться авианосцы, появятся новые базы в разных точках мирового океана. Это новая гонка вооружений? — Я не считаю, что это гонка вооружений. Гонку вооружений мы наблюдали только в самую активную фазу «холодной войны» — с конца 1950-х до середины 1980-х годов. Но уже тогда она стала выходить скорее на уровень конкуренции на мировых рынках вооружений. Пока у вас нет прямой угрозы ядерного конфликта, пока вы не нацелили лоб в лоб ядерные ракеты, никакой гонки вооружений нет. Есть логичное желание руководства стран обойти своих конкурентов в военных технологиях. — Но это тоже своего рода состязание? — Это больше похоже на игру в шахматы: одна страна делает ход — создает новое вооружение, другая оппонирует — создает средства, которые способны уничтожить это вооружение. Гонка вооружений намекает на то, что государство вкладывает в нее много денег. В России такого нет. Россия тратит на создание новых вооружений в разы меньше, чем американцы. Мы даем им фору: они безнадежно отстали от нас по системам ПВО, по сверхзвуковым и гиперзвуковым ракетным и высокоточным вооружениям, и теперь вынуждены вбухивать в 12 раз больше денег. Мы первыми создали, например, гиперзвуковые ракеты, разработки которых были еще в советские годы и которые мы, в отличие от украинцев, сохранили и не продали на Запад. Они полетели у нас еще четыре года назад, у американцев — только в этом году. Вот США вступили в гонку вооружений с Россией — им нужно догнать нас. — Связана ли с этим актуализация Морской доктрины России, которую недавно подписал Путин? — Действительно, пришло время уточнить документы оборонного содержания. После 2012 года в мире начались глобальные перемены. И Морская доктрина отвечает вызовам нашей стране: осложнение геополитической повестки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР, — ред.), пристальное внимание коллективного Запада к освоению Россией арктического шельфа и развитие Северного морского пути. Эти вызовы стали отражением наших действий по возрождению нашего ледокольного флота, который самый большой в мире, что также вызывает негатив у наших оппонентов. — Доктрина — это месседж Западу? — Это заявление о возможностях. Россия заявляет о том, что она будет защищать свои морские границы и оставляет за собой право размещать там вооружения. Россия продолжит укреплять свой Военно-морской флот, вводить в его состав новые корабли, в том числе подводные и наводные ракетоносцы. Принятие такого документа — да, это очередной сигнал. — Можно ли считать реакцией Путина на доминирование США в мировом океане строительство авианосцев? У США самый мощный авианесущий флот, если не ошибаюсь. — Американский флот авианосцев — это концепция США, которая заключается в постоянном присутствии корабельной авиации, ВМФ во всех уголках морского пространства планеты. — У России есть подобные планы? — Россия на этот статус не претендует. Но в Доктрине прописано, что корабли под российским флагом могут находиться в любых нейтральных водах мирового океана, и никакое государство на планете, никакой военный блок не может нам в этом воспрепятствовать. — Почему России важно указать это в Доктрине? — Потому что не сегодня, так завтра мы увидим попытки воспрепятствовать прохождению кораблей по Северного морского пути. Тот же коллективный Запад будет рисовать интересные сценарии: будут пригонять туда экологов, которые будут защищать права тюленей на льду или трясти окровавленной нерпой и кричать, что русские их убили. Не сомневаюсь, что такие спекуляции уже прописываются. Вопрос — как мы будем реагировать на эти провокации. У России большие планы на СМП. — Например? — Смотрите, по Суэцкому каналу проходит до 14-15 тысяч сухогрузов в год. Транзит дает гигантские прибыли. СМП сокращает традиционный путь доставки грузов из Азии в Европу в два раза, следовательно, проход судов будет дешевле. Россия могла бы половину трафика Суэцкого канала взять на себя и получать хорошие доходы за транзит грузов, а с другой стороны — укрепиться как страна-транзитер. Это будет сближать Россию с государствами, которые будут отправлять свои сухогрузы через нашу территорию, и в то же время будет раздражать Запад. Кроме того, идет обострение в АТР, где проходит около 50% всех мировых грузов, которые выходят прежде всего из Китая. Любые боевые действия — это попытки порвать логистические цепочки КНР, создать Китаю логистические проблемы. Это обострение открывает России еще большие возможности СМП — он наиболее защищен от внешних угроз: там есть военная база, установлены системы ПВО, плюс развивается инфраструктура. — Путин говорил, что вокруг Арктики споры усиливаются. Какой расклад сил в этом регионе? — Россия контролирует Арктику. В Арктической зоне планеты мы — наиболее влиятельное государство. Конкурировать там с нами некому: Канада не вкладывалась в свою Арктику, американцы развивали только Аляску, создавали там военные базы, не занимались инфраструктурой. У США практически отсутствует ледокольный флот (они только сейчас стали вкладываться в строительство новых ледоколов, но на это уйдет 10-15 лет). Они почувствовали, что упустили Арктику, пребывая в своих больших военных кампаниях. У китайцев как такового ледокольного флота тоже нет — они будут ориентироваться на наши корабли. И здесь главное, чтобы за десять лет у нас с Китаем не возникло никаких разногласий. — И все же вернемся к авианосцам. Если Путин поручил пополнить флот такими кораблями, означает ли это, что меняются задачи флота? — Строительство таких кораблей укрепляет наш оборонно-промышленный комплекс, показывает наши возможности. Современный авианосец — очень дорогостоящее, технически сложное изделие, которое несет на своем борту от 2 до 3 тысяч человек команды и от 50 до 100 боевых самолетов. Но как раз это делает их уязвимыми. Пока Россия не может на 100% гарантировать защиту наших авианосцев от противокорабельных ракет противника. Но в случае войны, имея на вооружении ракету морского базирования «Циркон», при отсутствии у США ракеты, способной ее перехватить, мы гарантировано можем потопить весь авианесущий флот американцев в первые часы. У США нет выхода — они вложили в свою концепцию авианесущего флота миллиарды долларов. Но эта концепция уже обнулена и российскими, и китайскими ракетными возможностями. — Для каких-то целей авианосцы России все же нужны? Путин говорил, что не хватает морских баз за пределами страны, например. — Опять же, Россия не будет создавать такую сеть военных баз, как у США. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, наличие у нас современных гиперзвуковых ракет серьезно сближает континенты. Сегодня для достижения целей необязательно гонять авианосцы, создавать крупные военные базы в подбрюшье противника, потому что у нас есть вооружение уровня ракеты «Буревестник», которое благодаря ядерным технологиям может сутками находиться на орбите и потом поражать противника. — Если посмотреть на карте на регионы, в которых США начали или спровоцировали вооруженные конфликты, все они находятся далеко от границ самих Соединенных Штатов. Почему России не создать военную базу где-нибудь в Центральной или Латинской Америке или в Африке? Возможно, президент как раз это и имел в виду? — Новые базы могут появиться в любом дружественном государстве, которое имеет выход в мировой океан. Актуально, наверное, вернуться в Атлантическое пространство. Наши партнеры из Латинской и Центральной Америки могут найти решения, которые позволят укрепить и их национальный суверенитет, и нам предоставят возможности. Нельзя упускать из внимания территорию Африки. С рядом государств Центральной, Восточной и Южной Африки у России налажены контакты. У этого континента выгодное геополитическое положение. Если восточное побережье все больше «окучивается» китайцами, западное можно «доработать» России. Для этого только нужно согласие принимающей стороны. Сирия — пример наиболее удачных отношений: у России там есть военно-морская и авиационная базы, благодаря чему вновь появились ворота в Средиземное море, а сирийские партнеры имеют выгоду в том, что их защищает Россия.