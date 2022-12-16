Власти ответили на запросы россиян о будущем

Жителей поддержат выплатами, льготной ипотекой и помогут с работой

16 декабря 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству проработать инициативы президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ключевые задачи на 2023 год, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, приняты в работу. На заседании правительства РФ 16 декабря премьер-министр Михаил Мишустин поручил своим замам оперативно подготовить документацию по инициативам главы государства. Эксперты объяснили URA.RU, что власти продемонстрировали россиянам, что, несмотря на санкции, страна живет будущим. Заседание правительства Мишустин начал с объяснения задач, которые прозвучали на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. «Президент [Владимир Путин] озвучил новые инициативы, важные для будущего страны. Они позволят ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и россияне», — акцентировал внимание премьер. Правительство уделит особое внимание развитию транспортно-логистических коридоров в 2023 году, сообщил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, в приоритете — укрепление контактов с ключевыми союзниками и поиск новых партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. А для этого надо развивать евразийские маршруты «Север — Юг» и «Запад — Восток». Особое внимание будет уделено автомагистрали «Москва — Казань — Екатеринбург», модернизации восточного направления железных дорог, «Транссиба» и «БАМа», пообещал Мишустин. Перед кабинетом министров поставлена задача достижения технологического суверенитета, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Еще одна задача — укрепление технологического суверенитета. Правительство принимает меры для ее решения, чтобы повысить конкурентоспособность по ключевым направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии», — детализировал глава правительства. В России введут механизм для запуска раньше срока инфраструктурных проектов, добавил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Важно активно развивать инфраструктуру, подчеркнул Мишустин. Некоторые регионы готовы запустить объекты раньше срока, поэтому вводится механизм опережающего финансирования. «По инициативе главы государства надо увеличить инфраструктурные бюджетные кредиты. Дополнительные 250 млрд направить на транспортные, коммунальные и социальные объекты, а также программы модернизации ЖКХ. Из них 100 млрд должны пойти на проекты в городах Дальнего Востока», — обозначил перспективы премьер. Михаил Мишустин поручил Минфину подготовить документы для запуска льготных ипотек на новых условиях до 20 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Льготная ипотека продлена до 1 июля 2024 года по ставке 8% годовых, доступ к семейной ипотеке под 6% расширен, объявил Мишустин. «Для наших новых присоединившихся территорий будут предоставляться льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 2%. Прошу Минфин до 20 декабря внести нормативные документы в правительство, чтобы с нового года ипотечные программы действовали на таких условиях», — поручил глава кабинета министров РФ. Особое внимание в 2023 году будет уделено поддержке семей, заявил председатель правительства. Предложения по этой теме будут готовить с учетом индивидуальных жизненных ситуаций. Власти создают грандиозную повестку, которая откликается на запрос россиян про будущее, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Темы, которые обозначил президент, имеют значение для каждого жителя. Все предложения направлены на решение конкретных задач. Важно сделать все, что нужно для их реализации. От этого зависит развитие нашей страны, благополучие россиян», — резюмировал Мишустин. Власти обозначили глобальную концепцию, которая демонстрирует россиянам, что страна живет будущим, объясняет глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Мы видим синхронную работу главы государства и правительства. Это цепь единой стратегии по созданию для россиян грандиозной повестки, которая откликается на запросы простых жителей, а их волнует будущее — повышение зарплат, работа, льготы, меры государственной защиты. Президент поставил максимальную планку для правительства. И оно показывает готовность приложить максимум усилий, чтобы ее достичь», — пояснил политолог. Статья по теме Власти представили будущее российской экономики Россия будет долго двигаться по обозначенным российскими властями направлениям из-за санкций Запада, которые, как показывает история, в течение 4-5 лет после введения не ослабляют и не отменяют, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Задачи, поставленные президентом, можно разделить на две части — одни связаны с преодолением санкционного давления, другие — с регулированием мер поддержки россиян. Правительство в непростой ситуации будет прорабатывать механизмы стимулирования экономики. Власти понимают, что жить с санкциями придется долго, поэтому и занимается мерами поддержки. Особенно важно, чтобы социальные гарантии не отходили на второй план», — прокомментировал эксперт. В план работы правительства РФ попали публичные вопросы, которые необходимо решать в текущем режиме, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Сейчас есть ряд приоритетных задач, которые не могут быть открытыми. Они связаны с решением вопросов национальной обороны. Направления работы, которые остаются общедоступными имеют стратегическое значение для развития страны», — подытожил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ключевые задачи на 2023 год, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, приняты в работу. На заседании правительства РФ 16 декабря премьер-министр Михаил Мишустин поручил своим замам оперативно подготовить документацию по инициативам главы государства. Эксперты объяснили URA.RU, что власти продемонстрировали россиянам, что, несмотря на санкции, страна живет будущим. Заседание правительства Мишустин начал с объяснения задач, которые прозвучали на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. «Президент [Владимир Путин] озвучил новые инициативы, важные для будущего страны. Они позволят ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается отечественная экономика и россияне», — акцентировал внимание премьер. По его словам, в приоритете — укрепление контактов с ключевыми союзниками и поиск новых партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. А для этого надо развивать евразийские маршруты «Север — Юг» и «Запад — Восток». Особое внимание будет уделено автомагистрали «Москва — Казань — Екатеринбург», модернизации восточного направления железных дорог, «Транссиба» и «БАМа», пообещал Мишустин. «Еще одна задача — укрепление технологического суверенитета. Правительство принимает меры для ее решения, чтобы повысить конкурентоспособность по ключевым направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии», — детализировал глава правительства. Важно активно развивать инфраструктуру, подчеркнул Мишустин. Некоторые регионы готовы запустить объекты раньше срока, поэтому вводится механизм опережающего финансирования. «По инициативе главы государства надо увеличить инфраструктурные бюджетные кредиты. Дополнительные 250 млрд направить на транспортные, коммунальные и социальные объекты, а также программы модернизации ЖКХ. Из них 100 млрд должны пойти на проекты в городах Дальнего Востока», — обозначил перспективы премьер. Льготная ипотека продлена до 1 июля 2024 года по ставке 8% годовых, доступ к семейной ипотеке под 6% расширен, объявил Мишустин. «Для наших новых присоединившихся территорий будут предоставляться льготные кредиты на покупку жилья в новостройках по ставке 2%. Прошу Минфин до 20 декабря внести нормативные документы в правительство, чтобы с нового года ипотечные программы действовали на таких условиях», — поручил глава кабинета министров РФ. Особое внимание в 2023 году будет уделено поддержке семей, заявил председатель правительства. Предложения по этой теме будут готовить с учетом индивидуальных жизненных ситуаций. «Темы, которые обозначил президент, имеют значение для каждого жителя. Все предложения направлены на решение конкретных задач. Важно сделать все, что нужно для их реализации. От этого зависит развитие нашей страны, благополучие россиян», — резюмировал Мишустин. Власти обозначили глобальную концепцию, которая демонстрирует россиянам, что страна живет будущим, объясняет глава коммуникационной компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов. «Мы видим синхронную работу главы государства и правительства. Это цепь единой стратегии по созданию для россиян грандиозной повестки, которая откликается на запросы простых жителей, а их волнует будущее — повышение зарплат, работа, льготы, меры государственной защиты. Россия будет долго двигаться по обозначенным российскими властями направлениям из-за санкций Запада, которые, как показывает история, в течение 4-5 лет после введения не ослабляют и не отменяют, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Задачи, поставленные президентом, можно разделить на две части — одни связаны с преодолением санкционного давления, другие — с регулированием мер поддержки россиян. Правительство в непростой ситуации будет прорабатывать механизмы стимулирования экономики. Власти понимают, что жить с санкциями придется долго, поэтому и занимается мерами поддержки. Особенно важно, чтобы социальные гарантии не отходили на второй план», — прокомментировал эксперт. В план работы правительства РФ попали публичные вопросы, которые необходимо решать в текущем режиме, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Сейчас есть ряд приоритетных задач, которые не могут быть открытыми. Они связаны с решением вопросов национальной обороны. Направления работы, которые остаются общедоступными имеют стратегическое значение для развития страны», — подытожил собеседник.