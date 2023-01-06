Путин показал, как Россия закроет потребности в ракетах и оружии

Прогнозы Киева и НАТО рушатся из-за решения президента РФ

06 января 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что с поставками вооружений на фронт у России проблем нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия способна в полной мере закрыть потребности в ракетах и оружии, необходимых для ведения специальной военной операции. Это возможно в том числе благодаря введению механизма опережающего финансирования, которое оборонной промышленности обеспечивает «Промсвязьбанк» (ПСБ). Так эксперты комментируют итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой ПСБ Петром Фрадковым 6 января. Прогнозы Киева и НАТО о том, что у российский армии заканчиваются ракеты, несбыточны, считают аналитики. Результаты работы ПСБ в 2022 году президент Путин оценил высоко. По его словам «в условиях сегодняшних реалий банк не только сохранил доходность своей деятельности, но и нарастил финансирование». «Это за период существования банка в его новом виде хороший результат», — констатировал президент. За несколько лет главе ПСБ Петру Фрадкову удалось полностью реанимировать банк Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фрадков заметил, что по итогам года ПСБ вошел в пятерку крупнейших кредитных институтов России с капиталом около 5 трлн рублей. «Это рост более чем в три раза за последние несколько лет. Мы прекрасно понимаем, что должны оставаться основным финансовым партнером как для оборонно-промышленного комплекса, так и для гражданских отраслей промышленности», — сказал Фрадков. ПСБ, по его словам, активно финансирует лизинг авиатехники (самолетов и вертолетов) российского производства. В течение 2022 года банк стал развивать сеть в Крыму и Севастополе. Фрадков прогнозирует, что в течение 2023 года объем финансирования программ со стороны ПСБ в этих регионах будет доведен до 225 млрд рублей. Кроме того, уже больше полугода кредитное учреждение работает в новых российских субъектах. «Там работает более 1200 человек, в том числе из местного населения. [Работа в этих регионах] становится одним из важных направлений нашей деятельности», — заверил глава ПСБ. По итогам 2022 года ПСБ вошел в пятерку крупнейших банков России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В финансировании оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанк играет ключевую роль. «Большая часть этого финансирования, кредитования предлагается по так называемым льготным ставкам. Речь о так называемой схеме опережающего финансирования гособоронзаказа, которую по вашему поручению мы реализуем совместно с Министерством обороны и Минпромторгом. С одной стороны, это дешевое финансирование. С другой — долгосрочное финансирование. Это получение изделий в опережающем режиме. Что позволяет ритмично загружать производство под те задачи, которые есть», — сообщил Фрадков. Льготные кредиты от ПСБ позволяют российским оборонщикам выпускать бронетехнику, боеприпасы и т. п. в ускоренном темпе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Промсвязьбанк, по сути, позволяет оборонным предприятиям без остановки и не в ущерб собственному финансовому положению (благодаря льготным кредитам) производить необходимую продукцию в рамках гособоронзаказа, пояснил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «ПСБ по решению президента является основным оператором гособоронзаказа. Спецоперация ставит перед военно-промышленным комплексом новые вызовы. И дело не в военно-технических инновациях, а в производстве того, что уже есть и что нужно для фронта. Например, те же беспилотники, средства поражения, бронетехника и т. д.» — пояснил эксперт. По словам Михайлова, льготное кредитование со стороны ПСБ позволяет предприятиям ОПК работать без остановки, оперативно отвечая на все запросы фронта. «Важно умение ВПК подстраиваться под новые вызовы военной кампании: чтобы наша группировка могла оперативно выполнять задачи, требуется вооружение и снаряжение, боеприпасы. За 11 месяцев спецоперации оборонная машина заработала на все 100%, и сбоев она не дает. У предприятий хорошо налажена коммуникация с фронтом. Производители быстро реагируют на потребности. Поэтому ракеты у нас не закончатся никогда», — подчеркнул Михайлов. Как бы этого ни ждали Киев и НАТО, ракеты у российской армии не закончатся никогда, убеждены эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Сегодняшней встречей с главой ПСБ Путин фактически показал, что российская армия не будет испытывать нехватки вооружений — механизм финансирования оборонки четкий и эффективный. Как пояснил URA.RU политолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов, в условиях проведения специальной военной операции, главное — быстро производить оружие, которое требуется войскам. «Поэтому и была применена такая сложная формулировка: схема опережающего финансирования гособоронзаказа. Раньше в контракте было написано: вот тебе 30% и начинай производить оружие или другую [военную] продукцию. А теперь иначе — вот тебе 100%, и давай-ка шустрячком», — отметил Баширов. Новость по теме Путин приказал Шойгу прекратить огонь на Украине С другой стороны, как полагает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, заемные средства — это гарантия для государства, перестраховка от невыполнения гособоронзаказов. «Предприятиям не всегда хватает собственных средств. Они вынуждены прибегать к заемным, ведь никакие сбои в производстве не должны иметь места», — пояснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия способна в полной мере закрыть потребности в ракетах и оружии, необходимых для ведения специальной военной операции. Это возможно в том числе благодаря введению механизма опережающего финансирования, которое оборонной промышленности обеспечивает «Промсвязьбанк» (ПСБ). Так эксперты комментируют итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой ПСБ Петром Фрадковым 6 января. Прогнозы Киева и НАТО о том, что у российский армии заканчиваются ракеты, несбыточны, считают аналитики. Результаты работы ПСБ в 2022 году президент Путин оценил высоко. По его словам «в условиях сегодняшних реалий банк не только сохранил доходность своей деятельности, но и нарастил финансирование». «Это за период существования банка в его новом виде хороший результат», — констатировал президент. Фрадков заметил, что по итогам года ПСБ вошел в пятерку крупнейших кредитных институтов России с капиталом около 5 трлн рублей. «Это рост более чем в три раза за последние несколько лет. Мы прекрасно понимаем, что должны оставаться основным финансовым партнером как для оборонно-промышленного комплекса, так и для гражданских отраслей промышленности», — сказал Фрадков. ПСБ, по его словам, активно финансирует лизинг авиатехники (самолетов и вертолетов) российского производства. В течение 2022 года банк стал развивать сеть в Крыму и Севастополе. Фрадков прогнозирует, что в течение 2023 года объем финансирования программ со стороны ПСБ в этих регионах будет доведен до 225 млрд рублей. Кроме того, уже больше полугода кредитное учреждение работает в новых российских субъектах. «Там работает более 1200 человек, в том числе из местного населения. [Работа в этих регионах] становится одним из важных направлений нашей деятельности», — заверил глава ПСБ. В финансировании оборонно-промышленного комплекса Промсвязьбанк играет ключевую роль. «Большая часть этого финансирования, кредитования предлагается по так называемым льготным ставкам. Речь о так называемой схеме опережающего финансирования гособоронзаказа, которую по вашему поручению мы реализуем совместно с Министерством обороны и Минпромторгом. С одной стороны, это дешевое финансирование. С другой — долгосрочное финансирование. Промсвязьбанк, по сути, позволяет оборонным предприятиям без остановки и не в ущерб собственному финансовому положению (благодаря льготным кредитам) производить необходимую продукцию в рамках гособоронзаказа, пояснил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «ПСБ по решению президента является основным оператором гособоронзаказа. Спецоперация ставит перед военно-промышленным комплексом новые вызовы. И дело не в военно-технических инновациях, а в производстве того, что уже есть и что нужно для фронта. Например, те же беспилотники, средства поражения, бронетехника и т. д.» — пояснил эксперт. По словам Михайлова, льготное кредитование со стороны ПСБ позволяет предприятиям ОПК работать без остановки, оперативно отвечая на все запросы фронта. «Важно умение ВПК подстраиваться под новые вызовы военной кампании: чтобы наша группировка могла оперативно выполнять задачи, требуется вооружение и снаряжение, боеприпасы. Сегодняшней встречей с главой ПСБ Путин фактически показал, что российская армия не будет испытывать нехватки вооружений — механизм финансирования оборонки четкий и эффективный. Как пояснил URA.RU политолог, автор ТГ-канала «Политджойстик» Марат Баширов, в условиях проведения специальной военной операции, главное — быстро производить оружие, которое требуется войскам. «Поэтому и была применена такая сложная формулировка: схема опережающего финансирования гособоронзаказа. С другой стороны, как полагает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, заемные средства — это гарантия для государства, перестраховка от невыполнения гособоронзаказов. «Предприятиям не всегда хватает собственных средств. Они вынуждены прибегать к заемным, ведь никакие сбои в производстве не должны иметь места», — пояснил эксперт.