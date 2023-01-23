Путин обнулил решение ЕС о потолке цен на нефть

Президент РФ запустил перезагрузку сырьевого рынка страны

23 января 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обнулил решение ЕС о введении потолка цен на российские нефтепродукты Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин обнулил решение Евросоюза о введении ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты. Это позволит перестроить внутренний рынок — как сырьевой, так и перерабатывающий, убеждены эксперты. Комментируя URA.RU встречу Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым 23 января, аналитики пояснили, что уровень нефтепереработки, производства продукции нефтехимии внутри страны вырастет, что подтянет и другие отрасли. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ о ситуации в республике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU О положении дел в Татарстане говорят многочисленные исследования ситуации в регионах, на которые в начале встречи с главой республики Миннихановым сослался президент Путин. По его словам, «Татарстан на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы». Тем не менее, Путин предложил самому Минниханову рассказать обо всем. Первая тема, которую затронул Минниханов, — поддержка военной спецоперации. Он сообщил, что регион выделил около 2,5 млрд рублей, в том числе для «подшефного города Лисичанска». В республике сформировано два батальона — «Алга» и «Тимер». «„Алга“ — значит „вперед“», — заметил президент Путин. Глава Татарстана Рустам Минниханов не просто доложил, а еще и поспорил с президентом РФ Владимиром Путиным о дорогах в республике Фото: Илья Московец © URA.RU Минниханов подтвердил. А заодно дал перевод и названия другого батальона: «Тимер» значит «железо», «железный», пояснил он. И на просьбу президента не забывать участников СВО и их семьи, особенно семьи погибших, заверил: «ни один не забыт». Говоря о дорожном хозяйстве, Минниханову пришлось немного поспорить с президентом. «[Дорожные работы] одна из проблем республики, да? Я посмотрел на настроения людей», — поинтересовался Путин. На что глава Татарстана уверенно заявил, что «нет никаких проблем». «Люди правильно от нас ждут: значит, не все еще сделано, надо еще лучше работать. Дорога М-12, два моста у нас строится: через Волгу и через Каму. Никогда, даже в советское время, таких вещей не было», — сказал Минниханов. По его словам, в республике растут инвестиции в основной капитал. «Я смотрю, структура экономики меняется тоже, доля обрабатывающего сектора растет. Доля несырьевого экспорта почти в два раза выросла», — заметил президент Путин. На экспорт Татарстан все больше отправляет не сырой нефти, а продуктов ее переработки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минниханов объяснил: если раньше экспортировали сырую нефть, сейчас — продукты нефтехимии. «Добываем 35,8 миллиона тонн нефти. Почти 24 миллиона тонн уже перерабатываем», — сообщил глава Татарстана. Для России вопрос глубокой переработки нефти стоит особенно остро после объявления Евросоюзом решения о введении потолка цен: с декабря — на сырую нефть, с февраля — на нефтепродукты, пояснили URA.RU эксперты. На мировом рынке РФ является крупнейшим экспортером, отметил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. «Россия поставляет 40 процентов переработанной продукции и 60 процентов сырой нефти. Для сравнения — Саудовская Аравия экспортирует только около пяти процентов нефтепродуктов», — сказал Танкаев. Развитие собственных нефтехимических производств позволит России заместить зарубежные компании, в том числе в области упаковки, фармацевтики и композитных материалов Фото: Анна Майорова © URA.RU Увеличение доли нефтепереработки означает структурную трансформацию всего топливно-энергетического комплекса РФ, убежден ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. И Путин, обсуждая эту тему на встрече с Миннихановым показывает, что понимает ситуацию. «Потенциал у отрасли растет, и с этим нужно что-то делать, оптимально его использовать. Поэтому разговор важный», — убежден Масленников. В частности, речь о рынках сбыта уже нефтепродуктов в условиях ценового потолка на них, как и на сырую нефть. И к этим новым условиям нужно приспосабливаться. Плюс нужно понимать, как быть в условиях ограничения экспортных поставок, считает Масленников. «Россия ориентируется на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Начиная с нефтепереработки, мы выходим на нефтекомплекс, а это — сырье для композитных материалов, фармацевтики и многих других отраслей. Нефтепереработка выступает драйвером внутренней структурной трансформации для других секторов», — пояснил экономист. Статья по теме Путин отразил удар Запада по нефтяной отрасли России В условиях, когда вводится ценовой потолок и эмбарго как на нефть, так и на нефтепродукты, ставится вопрос о том, чтобы все больше сырья отправлять на переработку внутри страны, отметил в разговоре с URA.RU руководитель исследований Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. «Это делается с целью производства более сложной продукции в России, чтобы сырье не экспортировалось за границу для заводов, находящихся там. Поэтому ставится вопрос о развитии нефте-, газохимии, о глубокой переработке с целью развития нефтехимических отечественных производств», — резюмировал Курдин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин обнулил решение Евросоюза о введении ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты. Это позволит перестроить внутренний рынок — как сырьевой, так и перерабатывающий, убеждены эксперты. Комментируя URA.RU встречу Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым 23 января, аналитики пояснили, что уровень нефтепереработки, производства продукции нефтехимии внутри страны вырастет, что подтянет и другие отрасли. О положении дел в Татарстане говорят многочисленные исследования ситуации в регионах, на которые в начале встречи с главой республики Миннихановым сослался президент Путин. По его словам, «Татарстан на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы». Тем не менее, Путин предложил самому Минниханову рассказать обо всем. Первая тема, которую затронул Минниханов, — поддержка военной спецоперации. Он сообщил, что регион выделил около 2,5 млрд рублей, в том числе для «подшефного города Лисичанска». В республике сформировано два батальона — «Алга» и «Тимер». «„Алга“ — значит „вперед“», — заметил президент Путин. Минниханов подтвердил. А заодно дал перевод и названия другого батальона: «Тимер» значит «железо», «железный», пояснил он. И на просьбу президента не забывать участников СВО и их семьи, особенно семьи погибших, заверил: «ни один не забыт». Говоря о дорожном хозяйстве, Минниханову пришлось немного поспорить с президентом. «[Дорожные работы] одна из проблем республики, да? Я посмотрел на настроения людей», — поинтересовался Путин. На что глава Татарстана уверенно заявил, что «нет никаких проблем». «Люди правильно от нас ждут: значит, не все еще сделано, надо еще лучше работать. Дорога М-12, два моста у нас строится: через Волгу и через Каму. Никогда, даже в советское время, таких вещей не было», — сказал Минниханов. По его словам, в республике растут инвестиции в основной капитал. «Я смотрю, структура экономики меняется тоже, доля обрабатывающего сектора растет. Доля несырьевого экспорта почти в два раза выросла», — заметил президент Путин. Минниханов объяснил: если раньше экспортировали сырую нефть, сейчас — продукты нефтехимии. «Добываем 35,8 миллиона тонн нефти. Почти 24 миллиона тонн уже перерабатываем», — сообщил глава Татарстана. Для России вопрос глубокой переработки нефти стоит особенно остро после объявления Евросоюзом решения о введении потолка цен: с декабря — на сырую нефть, с февраля — на нефтепродукты, пояснили URA.RU эксперты. На мировом рынке РФ является крупнейшим экспортером, отметил ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев. Увеличение доли нефтепереработки означает структурную трансформацию всего топливно-энергетического комплекса РФ, убежден ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. И Путин, обсуждая эту тему на встрече с Миннихановым показывает, что понимает ситуацию. «Потенциал у отрасли растет, и с этим нужно что-то делать, оптимально его использовать. Поэтому разговор важный», — убежден Масленников. В частности, речь о рынках сбыта уже нефтепродуктов в условиях ценового потолка на них, как и на сырую нефть. И к этим новым условиям нужно приспосабливаться. Плюс нужно понимать, как быть в условиях ограничения экспортных поставок, считает Масленников. «Россия ориентируется на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. В условиях, когда вводится ценовой потолок и эмбарго как на нефть, так и на нефтепродукты, ставится вопрос о том, чтобы все больше сырья отправлять на переработку внутри страны, отметил в разговоре с URA.RU руководитель исследований Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. «Это делается с целью производства более сложной продукции в России, чтобы сырье не экспортировалось за границу для заводов, находящихся там. Поэтому ставится вопрос о развитии нефте-, газохимии, о глубокой переработке с целью развития нефтехимических отечественных производств», — резюмировал Курдин.