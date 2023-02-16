Путин меняет отношение государства и общества к бойцам ЧВК

К этому президента подтолкнули дети

16 февраля 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин определился со статусом бойцов ЧВК Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин определился со статусом бойцов частных военных компаний. Они также отстаивают интересы России, как и военнослужащие регулярной армии, и их семьи должны быть под защитой государства. Так эксперты интерпретируют встречу Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой 16 февраля. Признание статуса сотрудников ЧВК особенно важно для детей бойцов — это повышает и их статус в обществе, и их патриотический дух, убеждены политологи. Начиная встречу с Львовой-Беловой, президент Путин заметил, что только за 2022 год заметно выросло количество обращений по поводу усыновления детей. В том числе из новых российских регионов. «Трагедия, которая происходит на Донбассе, затрагивает, конечно, и совсем маленьких наших граждан, детей, к сожалению, это так. Восемь лет — за время этой неприкрытой агрессии в Донбассе против наших людей, конечно, страдали дети», — заметил глава государства. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова стала мамой 15-летнего подростка из Мариуполя Фото: kremlin.ru Обращения по поводу усыновления детей с Донбасса посыпались от россиян с первых дней военной спецоперации. В марте 2022 года, во время предыдущей встречи Львова-Белова просила президента об упрощении процедуры передачи в семьи детей, не имеющих российского гражданства. За это время сотни малышей и подростков Донбасса обрели родителей. А некоторые семьи брали сразу по 5-6 детей, родных братьев и сестер, одна семья приняла девятерых. «Вы и сами усыновили ребенка из Мариуполя?» — поинтересовался Путин. Омбудсмен подтвердила: в ее большой семье появился еще один сын — 15-летник подросток. «Теперь я знаю, что значит быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно. Но справимся», — с улыбкой ответила Львова-Белова и предложила президенту рассмотреть возможность введения специального статуса для детей с Донбасса, чтобы помочь им быстрее восстановиться и социализироваться. Дети Донбасса должны получить особый социальный статус, считает омбудсмен Мария Львова-Белова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин обратил особое внимание на то, что важно поддерживать детей участников спецоперации. Омбудсмен озвучила проблему из жизни. «У нас есть дети, у которых отцы служат при Минобороны, у других — в частной военной компании. Одни получают социальные гарантии, другие не получают. Это несправедливо. Ведь те и другие — герои», — поделилась Львова-Белова. По словам президента, это замечание «абсолютно справедливо». «Вы попали прямо в точку. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Все — и добровольцы, и те, кто проходит службу по контракту, и те, кто пришли на военную службу в рамках мобилизации, выполняют свой священный долг перед Родиной. И перед Родиной в этом смысле все равны — и по социальным гарантиям, и по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», — подчеркнул Владимир Путин. Бойцы ЧВК будут уравнены в правах с военнослужащими российской армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Фактически тема уравнивания в социальных правах сотрудников ЧВК и членов их семей на уровне президента была поднята впервые. Эксперты полагают, что это неслучайно было сделано именно во время встречи с детским омбудсменом. Дети наиболее уязвимая часть общества, и им важно понимать, что их отцы являются защитниками своей страны, как и кадровые военные, добровольцы или мобилизованные в составе Вооруженных Сил РФ. Бойцы в зоне СВО, неважно, в каком подразделении они служат, уже стали «главной социальной стратой», и государство не может обходить их вниманием, объясняет позицию президента политолог Дмитрий Нечаев. «Сотрудники ЧВК уже показали себя с лучшей стороны, и они должны вернуться в общество героями, о чем говорит президент. Но нормативная база негативно настроена против них, и их дети выведены из-под опеки государства. Однако им, как и детям кадровых военных, должна оказываться поддержка. Путин посылает месседж широкому общественному мнению, что высоко ценит роль ЧВК «Вагнер» как человек, который реально знает ситуацию на фронтах. В глазах общества сотрудники ЧВК — это русские воины, которые настроены на победу и показывают эффективность своей работы. А для их детей признание заслуг их отцов станет общественным шансом», — пояснил политолог. Статус бойцов ЧВК может решиться в ближайшее время, дал понять президент РФ Владимир Путин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александра Перенджиева, уравнивание в социальных гарантиях военнослужащих регулярной армии и сотрудников ЧВК действительно важно, поскольку и те, и другие действуют в интересах своего государства, защищают свою Родину, обеспечивают ее безопасность. «Если они выполняют одни и те же функции, значит, они и члены их семей должны иметь равные льготы и меры социальной защиты и поддержки. Морально-нравственный настрой сотрудников ЧВК в России выше, например, чем у американских наемников, которых скорее можно называть узаконенными военными преступниками. Наши действуют только в интересах российского государства», — объясняет позицию президента РФ эксперт Перенджиев. Статья по теме Путин представил первую часть программы денацификации Украины Путин дал понять обществу, что для него и военнослужащие ВС РФ, и сотрудники ЧВК — это люди, которые отдают свои силы, здоровье и жизнь на благо своей страны, пояснил руководитель Центр урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Справедливо, что они должны иметь одинаковые гарантии. И для детей это очень важно — и с точки зрения их социальной защиты, и с точки зрения повышения их патриотизма. Конечно, этот вопрос нужно отрегулировать на законодательном уровне, о чем президент и сказал», — резюмировал Иванов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин определился со статусом бойцов частных военных компаний. Они также отстаивают интересы России, как и военнослужащие регулярной армии, и их семьи должны быть под защитой государства. Так эксперты интерпретируют встречу Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой 16 февраля. Признание статуса сотрудников ЧВК особенно важно для детей бойцов — это повышает и их статус в обществе, и их патриотический дух, убеждены политологи. Начиная встречу с Львовой-Беловой, президент Путин заметил, что только за 2022 год заметно выросло количество обращений по поводу усыновления детей. В том числе из новых российских регионов. «Трагедия, которая происходит на Донбассе, затрагивает, конечно, и совсем маленьких наших граждан, детей, к сожалению, это так. Восемь лет — за время этой неприкрытой агрессии в Донбассе против наших людей, конечно, страдали дети», — заметил глава государства. Обращения по поводу усыновления детей с Донбасса посыпались от россиян с первых дней военной спецоперации. В марте 2022 года, во время предыдущей встречи Львова-Белова просила президента об упрощении процедуры передачи в семьи детей, не имеющих российского гражданства. За это время сотни малышей и подростков Донбасса обрели родителей. А некоторые семьи брали сразу по 5-6 детей, родных братьев и сестер, одна семья приняла девятерых. «Вы и сами усыновили ребенка из Мариуполя?» — поинтересовался Путин. Омбудсмен подтвердила: в ее большой семье появился еще один сын — 15-летник подросток. «Теперь я знаю, что значит быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно. Но справимся», — с улыбкой ответила Львова-Белова и предложила президенту рассмотреть возможность введения специального статуса для детей с Донбасса, чтобы помочь им быстрее восстановиться и социализироваться. Путин обратил особое внимание на то, что важно поддерживать детей участников спецоперации. Омбудсмен озвучила проблему из жизни. «У нас есть дети, у которых отцы служат при Минобороны, у других — в частной военной компании. Одни получают социальные гарантии, другие не получают. Это несправедливо. Ведь те и другие — герои», — поделилась Львова-Белова. По словам президента, это замечание «абсолютно справедливо». «Вы попали прямо в точку. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Фактически тема уравнивания в социальных правах сотрудников ЧВК и членов их семей на уровне президента была поднята впервые. Эксперты полагают, что это неслучайно было сделано именно во время встречи с детским омбудсменом. Дети наиболее уязвимая часть общества, и им важно понимать, что их отцы являются защитниками своей страны, как и кадровые военные, добровольцы или мобилизованные в составе Вооруженных Сил РФ. Бойцы в зоне СВО, неважно, в каком подразделении они служат, уже стали «главной социальной стратой», и государство не может обходить их вниманием, объясняет позицию президента политолог Дмитрий Нечаев. «Сотрудники ЧВК уже показали себя с лучшей стороны, и они должны вернуться в общество героями, о чем говорит президент. Но нормативная база негативно настроена против них, и их дети выведены из-под опеки государства. Однако им, как и детям кадровых военных, должна оказываться поддержка. Путин посылает месседж широкому общественному мнению, что высоко ценит роль ЧВК «Вагнер» как человек, который реально знает ситуацию на фронтах. По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александра Перенджиева, уравнивание в социальных гарантиях военнослужащих регулярной армии и сотрудников ЧВК действительно важно, поскольку и те, и другие действуют в интересах своего государства, защищают свою Родину, обеспечивают ее безопасность. «Если они выполняют одни и те же функции, значит, они и члены их семей должны иметь равные льготы и меры социальной защиты и поддержки. Путин дал понять обществу, что для него и военнослужащие ВС РФ, и сотрудники ЧВК — это люди, которые отдают свои силы, здоровье и жизнь на благо своей страны, пояснил руководитель Центр урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Справедливо, что они должны иметь одинаковые гарантии. И для детей это очень важно — и с точки зрения их социальной защиты, и с точки зрения повышения их патриотизма. Конечно, этот вопрос нужно отрегулировать на законодательном уровне, о чем президент и сказал», — резюмировал Иванов.