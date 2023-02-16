Путин меняет отношение государства и общества к бойцам ЧВК

Президент РФ Владимир Путин определился со статусом бойцов частных военных компаний. Они также отстаивают интересы России, как и военнослужащие регулярной армии, и их семьи должны быть под защитой государства. Так эксперты интерпретируют встречу Путина с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой 16 февраля. Признание статуса сотрудников ЧВК особенно важно для детей бойцов — это повышает и их статус в обществе, и их патриотический дух, убеждены политологи.
Начиная встречу с Львовой-Беловой, президент Путин заметил, что только за 2022 год заметно выросло количество обращений по поводу усыновления детей. В том числе из новых российских регионов. «Трагедия, которая происходит на Донбассе, затрагивает, конечно, и совсем маленьких наших граждан, детей, к сожалению, это так. Восемь лет — за время этой неприкрытой агрессии в Донбассе против наших людей, конечно, страдали дети», — заметил глава государства.
Обращения по поводу усыновления детей с Донбасса посыпались от россиян с первых дней военной спецоперации. В марте 2022 года, во время предыдущей встречи Львова-Белова просила президента об упрощении процедуры передачи в семьи детей, не имеющих российского гражданства. За это время сотни малышей и подростков Донбасса обрели родителей. А некоторые семьи брали сразу по 5-6 детей, родных братьев и сестер, одна семья приняла девятерых. «Вы и сами усыновили ребенка из Мариуполя?» — поинтересовался Путин.
Омбудсмен подтвердила: в ее большой семье появился еще один сын — 15-летник подросток. «Теперь я знаю, что значит быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно. Но справимся», — с улыбкой ответила Львова-Белова и предложила президенту рассмотреть возможность введения специального статуса для детей с Донбасса, чтобы помочь им быстрее восстановиться и социализироваться.
Путин обратил особое внимание на то, что важно поддерживать детей участников спецоперации. Омбудсмен озвучила проблему из жизни. «У нас есть дети, у которых отцы служат при Минобороны, у других — в частной военной компании. Одни получают социальные гарантии, другие не получают. Это несправедливо. Ведь те и другие — герои», — поделилась Львова-Белова.
По словам президента, это замечание «абсолютно справедливо». «Вы попали прямо в точку. Мы сейчас рассматриваем этот вопрос.
Все — и добровольцы, и те, кто проходит службу по контракту, и те, кто пришли на военную службу в рамках мобилизации, выполняют свой священный долг перед Родиной. И перед Родиной в этом смысле все равны — и по социальным гарантиям, и по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», — подчеркнул Владимир Путин.
Фактически тема уравнивания в социальных правах сотрудников ЧВК и членов их семей на уровне президента была поднята впервые. Эксперты полагают, что это неслучайно было сделано именно во время встречи с детским омбудсменом. Дети наиболее уязвимая часть общества, и им важно понимать, что их отцы являются защитниками своей страны, как и кадровые военные, добровольцы или мобилизованные в составе Вооруженных Сил РФ.
Бойцы в зоне СВО, неважно, в каком подразделении они служат, уже стали «главной социальной стратой», и государство не может обходить их вниманием, объясняет позицию президента политолог Дмитрий Нечаев. «Сотрудники ЧВК уже показали себя с лучшей стороны, и они должны вернуться в общество героями, о чем говорит президент. Но нормативная база негативно настроена против них, и их дети выведены из-под опеки государства. Однако им, как и детям кадровых военных, должна оказываться поддержка. Путин посылает месседж широкому общественному мнению, что высоко ценит роль ЧВК «Вагнер» как человек, который реально знает ситуацию на фронтах.
В глазах общества сотрудники ЧВК — это русские воины, которые настроены на победу и показывают эффективность своей работы. А для их детей признание заслуг их отцов станет общественным шансом», — пояснил политолог.
По мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александра Перенджиева, уравнивание в социальных гарантиях военнослужащих регулярной армии и сотрудников ЧВК действительно важно, поскольку и те, и другие действуют в интересах своего государства, защищают свою Родину, обеспечивают ее безопасность. «Если они выполняют одни и те же функции, значит, они и члены их семей должны иметь равные льготы и меры социальной защиты и поддержки.
Морально-нравственный настрой сотрудников ЧВК в России выше, например, чем у американских наемников, которых скорее можно называть узаконенными военными преступниками. Наши действуют только в интересах российского государства», — объясняет позицию президента РФ эксперт Перенджиев.
Путин дал понять обществу, что для него и военнослужащие ВС РФ, и сотрудники ЧВК — это люди, которые отдают свои силы, здоровье и жизнь на благо своей страны, пояснил руководитель Центр урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Справедливо, что они должны иметь одинаковые гарантии. И для детей это очень важно — и с точки зрения их социальной защиты, и с точки зрения повышения их патриотизма. Конечно, этот вопрос нужно отрегулировать на законодательном уровне, о чем президент и сказал», — резюмировал Иванов.
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