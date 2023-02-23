Путин объяснил, почему Россия остановила участие в Договоре СНВ-3

Этого аргумента США и Запад боятся больше всего

23 февраля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему России нужно было приостановить участив в ДСНВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин раскрыл, почему принял решение приостановить участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это позволит РФ обеспечить все потребности в укреплении ядерного арсенала, и именно этого боятся США и его сателлиты, объяснили URA.RU эксперты суть слов Путина в поздравлении с Днем защитника Отечества 23 февраля. По словам политологов, российский лидер показал, что не блефует, как считают на Западе. Поздравление президента Путина с Днем защитника Отечества оказалось короче, чем год назад (426 слов против 574 слов в 2022-м). Традиционно глава государства обратился к героическим страницам военной истории страны. Особо Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной, которые «разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины» и «ратные традиции», которых берегут и приумножают солдаты и офицеры сегодня. Особые слова поздравления президент адресовал участникам спецоперации Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС Всех тех, кто находится в зоне спецоперации — военных, добровольцев, мобилизованных, гражданских, президент поздравил отдельно. «Наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически», — подчеркнул Путин. Глава государства заявил, что залогом «безопасности и суверенитета страны, гарантией ее стабильного развития» являются эффективные армия и флот. Он гарантировал, что Вооруженные силы будут укрепляться «передовой техникой», причем с учетом «реального боевого опыта». Повышенное внимание, подчеркнул Путин, будет уделяться «укреплению ядерной триады». Он отметил, что уже в этом году военные части получат «первые пусковые установки ракетного комплекса „Сармат“ с новой тяжелой ракетой», продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал». «Начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования „Циркон“. С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного крейсера проекта „Борей-А“ „Император Александр III“ доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет ста процентов. В ближайшие годы боевой состав флота пополнят еще три крейсера данного проекта», — заверил президент. Российская оборонка обеспечит армию и флот современным и эффективным оружием и военной техникой, заверил президент РФ Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сегодняшнее поздравление Путина с Днем защитника Отечества отчасти стало и его политическим заявлением. Президент показал, что не блефует, как принято считать в США, да и в целом на Западе, когда говорит о ядерной триаде, пояснил URA.RU политолог, профессор Дмитрий Нечаев. «Что, как не наличие ядерного оружия, может прозвучать убедительно? Путин дал понять непонимающим политикам на Западе, что его слова — это не блеф. Он показал, что, если накачка оружием киевского режима не остановится, если продолжится гибридное участие стран Запада в войне против России, если что-то будет угрожать российским территориям, ядерное оружие будет применено без какого-либо сомнения», — убежден Нечаев. При этом, по мнению политолога, президент признает, что в ходе спецоперации в снабжении армии отдельными видами вооружений в России были выявлены определенные проблемы. Но «ситуация не катастрофическая», и она будет исправлена. «Самое главное, о чем сказал Путин, — у нас есть модернизированное ядерное оружие. Мы приостановили участие в Договоре СНВ-3, и это позволит нам оперативно получить недостающие компоненты для ядерных вооружений. И это тоже звучит очень убедительно», — отметил Дмитрий Нечаев. Наращивание ядерного потенциала Россией — сильный аргумент для США, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Серьезным аргументом для США это заявление Путина считает и доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Пока в США и в Европе не желают его слышать. И президент показывает: если оппоненты не принимают наших аргументов на уровне дипломатии, мы расчехляем свой ядерный потенциал. Тем более что, по косвенным данным, американцы допускают возможность поражения ядерным оружием объектов на территории России. Да, [президент США Джо] Байден заявил, что не видит ядерной угрозы со стороны РФ, но это туманная риторика. Они понимают, что с Россией шутить нельзя. И аргумент президента Путина — сильный аргумент, которого американцы боятся больше всего», — полагает Мизулин. Статья по теме Россия показала свое отношение к Путину и спецоперации на Украине Россия никогда не нанесет ядерный удар первой, убежден военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. «Мы будем отстаивать свои интересы как на приграничных территориях, так и в мире всеми доступными методами. Для нас ядерное оружие — это оружие сдерживания, залог нашего суверенитета. А желание Запада вовлечь нас в конфликт с его применением говорит только об их многолетнем желании ввязаться в эту авантюру и получить должный отпор», — заключил Иванников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, почему принял решение приостановить участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Это позволит РФ обеспечить все потребности в укреплении ядерного арсенала, и именно этого боятся США и его сателлиты, объяснили URA.RU эксперты суть слов Путина в поздравлении с Днем защитника Отечества 23 февраля. По словам политологов, российский лидер показал, что не блефует, как считают на Западе. Поздравление президента Путина с Днем защитника Отечества оказалось короче, чем год назад (426 слов против 574 слов в 2022-м). Традиционно глава государства обратился к героическим страницам военной истории страны. Особо Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной, которые «разгромили нацизм, отстояли свободу и независимость Родины» и «ратные традиции», которых берегут и приумножают солдаты и офицеры сегодня. Всех тех, кто находится в зоне спецоперации — военных, добровольцев, мобилизованных, гражданских, президент поздравил отдельно. «Наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически», — подчеркнул Путин. Глава государства заявил, что залогом «безопасности и суверенитета страны, гарантией ее стабильного развития» являются эффективные армия и флот. Он гарантировал, что Вооруженные силы будут укрепляться «передовой техникой», причем с учетом «реального боевого опыта». Повышенное внимание, подчеркнул Путин, будет уделяться «укреплению ядерной триады». Он отметил, что уже в этом году военные части получат «первые пусковые установки ракетного комплекса „Сармат“ с новой тяжелой ракетой», продолжится серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал». Сегодняшнее поздравление Путина с Днем защитника Отечества отчасти стало и его политическим заявлением. Президент показал, что не блефует, как принято считать в США, да и в целом на Западе, когда говорит о ядерной триаде, пояснил URA.RU политолог, профессор Дмитрий Нечаев. «Что, как не наличие ядерного оружия, может прозвучать убедительно? Путин дал понять непонимающим политикам на Западе, что его слова — это не блеф. Он показал, что, если накачка оружием киевского режима не остановится, если продолжится гибридное участие стран Запада в войне против России, если что-то будет угрожать российским территориям, ядерное оружие будет применено без какого-либо сомнения», — убежден Нечаев. При этом, по мнению политолога, президент признает, что в ходе спецоперации в снабжении армии отдельными видами вооружений в России были выявлены определенные проблемы. Но «ситуация не катастрофическая», и она будет исправлена. «Самое главное, о чем сказал Путин, — у нас есть модернизированное ядерное оружие. Серьезным аргументом для США это заявление Путина считает и доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Пока в США и в Европе не желают его слышать. И президент показывает: если оппоненты не принимают наших аргументов на уровне дипломатии, мы расчехляем свой ядерный потенциал. Тем более что, по косвенным данным, американцы допускают возможность поражения ядерным оружием объектов на территории России. Россия никогда не нанесет ядерный удар первой, убежден военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников. «Мы будем отстаивать свои интересы как на приграничных территориях, так и в мире всеми доступными методами. Для нас ядерное оружие — это оружие сдерживания, залог нашего суверенитета. А желание Запада вовлечь нас в конфликт с его применением говорит только об их многолетнем желании ввязаться в эту авантюру и получить должный отпор», — заключил Иванников.