Путин намекнул, что ждет Донбасс после окончания СВО

Примером для новых территорий станет Чечня

13 марта 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, каким будет Донбасс после окончания СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин намекнул, что ждет Донбасс после окончания спецоперации и наступления мира — это возрождение городов. Примером станут города Чечни, разрушенные во время двух войн на рубеже веков, комментируют эксперты слова Путина на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 13 марта. Правда, по словам политологов, в случае с новыми территориями стоит более сложная задача. Начиная встречу, президент Путин и глава Чечни Кадыров немного поспорили на тему, благодаря кому регион успешно развивается. На вопрос Путина о том, «как дела в республике», Кадыров ответил, что «все очень неплохо». «Это благодаря вам», — заметил глава Чечни. Поддержка президента РФ Владимира Путина в Чечне почти 100-процентная Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин не согласился. По его мнению, это все «благодаря чеченскому народу». Кадыров спорить не стал и лишь попросил разрешения «чуть похвастаться». Он сообщил, что в 2022 году Чечня показала хорошие результаты по реализации ряда госпрограмм, нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», проекта «Чистая вода». Успешно создается комфортная городская среда и проводится социальная газификация. По словам главы Чечни, растет и экономика республики. «Отмечаем рост объемов строительства, отгруженных товаров, промышленного производства. Объем инвестиций вырос на 55 процентов и составил 90 миллиардов рублей. Несмотря на западные санкции, мы успешно запустили четыре завода по производству строительных материалов. Начали строить новый терминал аэропорта в Грозном и модернизацию цементного завода. В четвертом квартале мы смогли смело увеличить зарплаты бюджетников в среднем до 15 процентов», — сообщил Кадыров. Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что чеченский народ полностью поддерживает президента РФ и его решение о начале СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чеченские бойцы «успешно несут службу в зоне СВО», отметил глава Чечни. По его словам, они «нацелены действовать до победного конца». «Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач», — заверил Кадыров. Особо собеседники отметили, как преобразился за последние годы Грозный. Кадыров сказал, что «успехи столицы республики» вызывают у него гордость. Грозный стал лучшим городом для ведения бизнеса, победил во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и оказался в лидерах федерального рейтинга «Индекс и качество городской среды». Пример Грозного, преобразившегося за 10-15 лет, должен вселить надежду в жителей новых территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин добавил к этому: «Грозный продолжает расцветать». И продолжил: «Я знаю, что город активно развивается, так же, как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется. Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — попросил президент РФ. В этих словах Путина эксперты видят своего рода месседж жителям новых территорий. После двух войн, которые были в Чечне в 1990-х годах и в результате которых Грозный превратился в руины, столица и другие города республики были полностью восстановлены. «Пример сегодняшнего Грозного впечатляет, особенно если сравнить с теми картинками, которые были после военных действий. Пример послевоенного восстановления Чечни вполне может быть визитной карточкой для новых территорий», — убежден президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Этой встречей с главой Чечни президент продемонстрировал, что Россия имеет опыт восстановления разрушенных после войны городов. Достаточно посмотреть на Грозный, который находится в прекрасном состоянии, подтвердил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Это намек на то, что Россия готова восстановить и Донбасс, который все еще страдает от военных действий. Президент проводит некие параллели нынешней ситуации в Чечне с ситуацией на Донбассе и тем, какими прекрасными городами могут стать города Донбасса после военных действий», — полагает Иванов. Статья по теме Путин послал сигнал желающим украсть деньги из бюджета В то же время восстановление городов возможно только при обеспечении безопасности на территориях, считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. По мнению эксперта, Кадырову как раз удалось успешно решить этот вопрос — там удалось закрыть проблему терроризма, уровень криминала — один из самых низких в России. «Грозный еще недавно производил впечатление „мертвого города“. Сейчас все совершенно другое. Но в случае с Донбассом ситуация осложняется тем, что там все еще идут боевые действия, угрозы не отведены на безопасное расстояние от городов. Поэтому на новых территориях задача более тяжелая, масштабная», — констатировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин намекнул, что ждет Донбасс после окончания спецоперации и наступления мира — это возрождение городов. Примером станут города Чечни, разрушенные во время двух войн на рубеже веков, комментируют эксперты слова Путина на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 13 марта. Правда, по словам политологов, в случае с новыми территориями стоит более сложная задача. Начиная встречу, президент Путин и глава Чечни Кадыров немного поспорили на тему, благодаря кому регион успешно развивается. На вопрос Путина о том, «как дела в республике», Кадыров ответил, что «все очень неплохо». «Это благодаря вам», — заметил глава Чечни. Путин не согласился. По его мнению, это все «благодаря чеченскому народу». Кадыров спорить не стал и лишь попросил разрешения «чуть похвастаться». Он сообщил, что в 2022 году Чечня показала хорошие результаты по реализации ряда госпрограмм, нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», проекта «Чистая вода». Успешно создается комфортная городская среда и проводится социальная газификация. По словам главы Чечни, растет и экономика республики. «Отмечаем рост объемов строительства, отгруженных товаров, промышленного производства. Объем инвестиций вырос на 55 процентов и составил 90 миллиардов рублей. Несмотря на западные санкции, мы успешно запустили четыре завода по производству строительных материалов. Начали строить новый терминал аэропорта в Грозном и модернизацию цементного завода. В четвертом квартале мы смогли смело увеличить зарплаты бюджетников в среднем до 15 процентов», — сообщил Кадыров. Чеченские бойцы «успешно несут службу в зоне СВО», отметил глава Чечни. По его словам, они «нацелены действовать до победного конца». «Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач», — заверил Кадыров. Особо собеседники отметили, как преобразился за последние годы Грозный. Кадыров сказал, что «успехи столицы республики» вызывают у него гордость. Грозный стал лучшим городом для ведения бизнеса, победил во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и оказался в лидерах федерального рейтинга «Индекс и качество городской среды». Путин добавил к этому: «Грозный продолжает расцветать». И продолжил: «Я знаю, что город активно развивается, так же, как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется. Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое», — попросил президент РФ. В этих словах Путина эксперты видят своего рода месседж жителям новых территорий. После двух войн, которые были в Чечне в 1990-х годах и в результате которых Грозный превратился в руины, столица и другие города республики были полностью восстановлены. Этой встречей с главой Чечни президент продемонстрировал, что Россия имеет опыт восстановления разрушенных после войны городов. Достаточно посмотреть на Грозный, который находится в прекрасном состоянии, подтвердил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. В то же время восстановление городов возможно только при обеспечении безопасности на территориях, считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. По мнению эксперта, Кадырову как раз удалось успешно решить этот вопрос — там удалось закрыть проблему терроризма, уровень криминала — один из самых низких в России. «Грозный еще недавно производил впечатление „мертвого города“. Сейчас все совершенно другое. Но в случае с Донбассом ситуация осложняется тем, что там все еще идут боевые действия, угрозы не отведены на безопасное расстояние от городов. Поэтому на новых территориях задача более тяжелая, масштабная», — констатировал политолог.