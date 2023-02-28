Путин меняет систему безопасности в России из-за спецоперации

Он жестко отреагировал на попытки Запада дестабилизировать ситуацию в стране

28 февраля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин расширил задачи ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин меняет подходы к системе безопасности в России. Он жестко отреагировал на попытки Запада и Украины дестабилизировать ситуацию в стране — как извне, так и изнутри. Так комментируют URA.RU эксперты выступление Путина на коллегии ФСБ 28 февраля. По словам собеседников агентства, усиление работы спецслужб по всем направлениям позволит сохранить государство, не допустить раскола в обществе, а в совокупности это приблизит успех в спецоперации на Украине. Для ФСБ, как и для всей страны, 2022 год стал особым, начал свое выступление президент. Путин поблагодарил всех сотрудников органов безопасности, и «особенно тех, кто действовал на переднем крае: на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и в тылу противника». Он поручил руководству службы оказать помощь семьям погибших сотрудников. Сотрудники ФСБ получили новые установки от президента РФ по жесткому реагированию на любые угрозы безопасности России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Говоря о приоритетах ФСБ в 2023 году, Путин подчеркнул, что необходимо содействовать армии в решении задач СВО, «в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований». Повышенное внимание должно быть уделено формированию органов ФСБ на новых территориях, работе с людьми. «Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это наша, ваша надежная, самая главная опора», — убежден президент. Защита госграницы и «заслон на пути диверсионных групп», пресечение попыток «незаконного провоза в Россию оружия и боеприпасов» — эта работа должна усилиться, потребовал Путин. «Должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов», — подчеркнул Путин. Выявление экстремистов внутри страны — одна из основных задач спецслужб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Особая роль отводится контрразведке. «Западные спецслужбы традиционно, всегда активно работали „по России“, а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом реагировать. Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта. Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике», — подчеркнул глава государства. Противодействие террористической угрозе, экстремизму тоже выходит на новый уровень. Это, по словам президента, связано с тем, что Запад стремится «реанимировать ячейки своих «старых друзей» на нашей территории». «Они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой. Необходимо эффективно ответить на все эти вызовы, действовать решительно и наступательно, использовать весь арсенал оперативных, аналитических и иных средств», — потребовал Путин. Защитить от деструктивной идеологии прежде всего нужно молодежь, наиболее подверженную внешнему влиянию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Деструктивной идеологии нужно эффективно противодействовать и в интернете. Это особенно важно в связи с тем, что «наиболее уязвимая категория здесь — молодежь». «Столь же активно надо противодействовать экстремизму. Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле сейчас наиболее активные», — подчеркнул президент. Он добавил, что российские спецслужбы «всегда эффективно и с полной отдачей выполняли свой долг перед народом». «Так будет и сейчас», — убежден глава государства. Путин кардинально меняет подходы к обеспечению безопасности России, жестко отвечая на угрозы, как идущие с Запада, так и скрытые внутри страны, убеждены эксперты. По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковника запаса Сергея Гончарова, на внутренние угрозы Путин обращает внимание неслучайно — это то, что действительно несет серьезные риски. «Это главное, о чем нужно беспокоиться Службе безопасности. Выступление Путина было очень резким, но справедливым. Ведь важно вычистить «пятую колонну» внутри страны, которая несет огромный вред и губительно может сказаться на обстановке. Поэтому Путин четко дал понять: война войной, но в стране нужно навести порядок — только единая страна может победить», — пояснил URA.RU Гончаров. По словам члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, Путин «четко поставил задачи и потребовал их исполнения». «Да, сегодня крайне необходимы жесткие меры по недопущению диверсий, блокаде и уничтожению любых проявлений нацизма и экстремизма, обеспечения стабильной производственной деятельности заводов и фабрик, безопасности всего российского общества», — убежден Гурулев. Новость по теме В Кремле назвали псевдосубкультурой «ЧВК Редан» Жесткие меры реагирования на любые угрозы, которые потребовал Путин, обоснованы, потому что у России нет другого выбора, полагает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «Если мы хотим сохранить государство, мы должны укреплять Службу безопасности. Угрозы нарастают. И это не только попытки ударов беспилотниками по нашей территории, это попытки проведения терактов по всей стране. Запад заинтересован в дестабилизации ситуации в РФ. Поэтому перед ФСБ стоит задача — обеспечить стабильность внутри страны в плане безопасности. Мы должны быть готовы отвечать на любые вызовы», — резюмировал Евсеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин меняет подходы к системе безопасности в России. Он жестко отреагировал на попытки Запада и Украины дестабилизировать ситуацию в стране — как извне, так и изнутри. Так комментируют URA.RU эксперты выступление Путина на коллегии ФСБ 28 февраля. По словам собеседников агентства, усиление работы спецслужб по всем направлениям позволит сохранить государство, не допустить раскола в обществе, а в совокупности это приблизит успех в спецоперации на Украине. Для ФСБ, как и для всей страны, 2022 год стал особым, начал свое выступление президент. Путин поблагодарил всех сотрудников органов безопасности, и «особенно тех, кто действовал на переднем крае: на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне и в тылу противника». Он поручил руководству службы оказать помощь семьям погибших сотрудников. Говоря о приоритетах ФСБ в 2023 году, Путин подчеркнул, что необходимо содействовать армии в решении задач СВО, «в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований». Повышенное внимание должно быть уделено формированию органов ФСБ на новых территориях, работе с людьми. «Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это наша, ваша надежная, самая главная опора», — убежден президент. Защита госграницы и «заслон на пути диверсионных групп», пресечение попыток «незаконного провоза в Россию оружия и боеприпасов» — эта работа должна усилиться, потребовал Путин. «Должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов», — подчеркнул Путин. Особая роль отводится контрразведке. «Западные спецслужбы традиционно, всегда активно работали „по России“, а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом реагировать. Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта. Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике», — подчеркнул глава государства. Противодействие террористической угрозе, экстремизму тоже выходит на новый уровень. Это, по словам президента, связано с тем, что Запад стремится «реанимировать ячейки своих «старых друзей» на нашей территории». «Они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Деструктивной идеологии нужно эффективно противодействовать и в интернете. Это особенно важно в связи с тем, что «наиболее уязвимая категория здесь — молодежь». «Столь же активно надо противодействовать экстремизму. Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле сейчас наиболее активные», — подчеркнул президент. Он добавил, что российские спецслужбы «всегда эффективно и с полной отдачей выполняли свой долг перед народом». «Так будет и сейчас», — убежден глава государства. Путин кардинально меняет подходы к обеспечению безопасности России, жестко отвечая на угрозы, как идущие с Запада, так и скрытые внутри страны, убеждены эксперты. По словам президента Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковника запаса Сергея Гончарова, на внутренние угрозы Путин обращает внимание неслучайно — это то, что действительно несет серьезные риски. «Это главное, о чем нужно беспокоиться Службе безопасности. Выступление Путина было очень резким, но справедливым. По словам члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Андрея Гурулева, Путин «четко поставил задачи и потребовал их исполнения». «Да, сегодня крайне необходимы жесткие меры по недопущению диверсий, блокаде и уничтожению любых проявлений нацизма и экстремизма, обеспечения стабильной производственной деятельности заводов и фабрик, безопасности всего российского общества», — убежден Гурулев. Жесткие меры реагирования на любые угрозы, которые потребовал Путин, обоснованы, потому что у России нет другого выбора, полагает директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. «Если мы хотим сохранить государство, мы должны укреплять Службу безопасности. Угрозы нарастают. И это не только попытки ударов беспилотниками по нашей территории, это попытки проведения терактов по всей стране. Запад заинтересован в дестабилизации ситуации в РФ. Поэтому перед ФСБ стоит задача — обеспечить стабильность внутри страны в плане безопасности. Мы должны быть готовы отвечать на любые вызовы», — резюмировал Евсеев.