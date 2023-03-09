Путин послал сигнал желающим украсть деньги из бюджета

Власти используют СВО и санкции для борьбы с давней проблемой России

09 марта 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин намекнул, что будет с теми, кто надумает своровать деньги из бюджета страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России стали меньше воровать из бюджета. Это стало возможным в результате усиления контроля, которое произошло после начала спецоперации и санкционной войны Запада против РФ. Комментируя URA.RU итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 9 марта, эксперты отметили, что в дальнейшем такая политика будет только усиливаться. И это — предупреждение Путина о том, чем могут закончиться попытки украсть у государства, говорят политологи. С главой финразведки президент Путин встречается регулярно. Сегодня он заслушал доклад о работе национальной антиотмывочной системы, контроле за движением финансовых потоков внутри страны и за ее пределами. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заверил президента, что казенные деньги под надежной защитой Фото: kremlin.ru Одной из основных задач Росфинмониторинга стал контроль за бюджетными средствами. По словам Чиханчина, криминальных структур, работающих с казной, достаточно. «Выявлено более 3,5 тысяч юридических лиц, где учредители или руководители были как раз лицами, причастными к преступлениям. Более двух тысяч этих юридических лиц закрыто», — сообщил глава ведомства. Особое внимание Росфинмониторинг обращает на движение бюджетных денег в рамках национальных проектов, контрактов со стратегическими предприятиями, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. На просьбу президента Путина уточнить наиболее «рисковые отрасли» Чиханчин ответил, что это строительство и демография. Он напомнил о наиболее громком коррупционном скандале последних лет — растрате бюджетных денег при строительстве космодрома «Восточный». «Пытаемся навести порядок», — заверил глава финразведки, не вдаваясь в подробности. Улучшилась ситуация и с финансированием гособоронзаказа. «Есть возможность максимально отслеживать движение по цепочкам корпоративной «юбки». Несмотря на то, что увеличился объем финансирования и количество исполнителей, нам удалось снизить количество финансовых операций в адрес фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз. То есть теневой оборот снизился», — констатировал Чиханчин. Теневой оборот бюджетных средств в области ОПК значительно сократился, констатировал глава финразведки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Путин же на это добавил: на самом деле результат еще более впечатляющий. «Если иметь в виду, что количество исполнителей увеличилось почти на треть, то снижение еще больше», — констатировал президент. В целом, ведомству удалось предотвратить хищение более 43 млрд бюджетных средств. В казну возвращено 32 млрд, еще на 7 млрд рублей арестовано имущество должностных лиц, уличенных в воровстве. И только с участием Росфинмониторинга расследуется более тысячи уголовных дел. Чиханчин подробно остановился на одной из схем, связанной с проектом «Пушкинская карта», который позволяет молодежи за счет государства посещать музеи и театры. «Появилась преступная группа, которая составляла мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, но этих людей не было. Сейчас вся группа выявлена, люди и активы арестованы. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком», — сообщил Чиханчин. Сравнительно недавно введенная «Пушкинская карта» уже стала инструментом для хищения казенных денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Такая схема с «мертвыми душами» несколько удивила президента. «Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — констатировал Путин. Президент неслучайно сказал о том, что чем больше расходы бюджета, тем больше появляется возможностей для хищений и махинаций, как и желающих их провернуть, объясняет социальный психолог, политолог Алексей Рощин. «Это беспокоит Путина, поэтому и состоявшаяся беседа была знаковой. Это не только деловое обсуждение принимаемых мер, но еще и сигнал тем, кто имеет дело с расходованием бюджетных денег, реципиентам: сигнал о том, что государство бдит, что халявы не будет, что деньги нужно тратить только по назначению. Цель этой встречи — предупредить и распределителей, и получателей, что государство будет и дальше контролировать очень серьезно», — отметил Рощин. За расходованием бюджетных денег в России теперь следят более пристально, убеждены эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Причем такое ужесточение контроля произошло недавно. Оно усилилось после начала спецоперации на Украине и санкционной войны Запада против России, считает политолог. «Сейчас государство резко повысило бюджетные расходы. И это позволило избежать в прошлом году грандиозного спада в экономике, которые предсказывали в первые месяцы после начала СВО и введения санкций. Поэтому государство не может позволить себе тратить лишнее», — пояснил эксперт. Похожей позиции придерживается старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Новые условия, в которых оказалась Россия после объявления стратегии достижения суверенитета, а особенно после начала СВО и введения санкций, заставили власти ужесточить контроль за бюджетными деньгами. И доклад главы финразведки Путину показывает, что это дало свои результаты, пояснил Зудин. «Это ужесточение контроля оправдано. Путин посылает сигнал и чиновникам, и бизнесу, и обществу в целом, что нужно задуматься о том, чтобы быть добросовестным в отношениях с государством», — полагает политолог. Статья по теме Россия вышла из зависимости от денег Запада Встреча Путина с Чиханчиным показывает, что «система госуправления в состоянии сама бороться с преступлениями внутри себя, самоочищаться, выявлять и пресекать попытки кражи бюджетных/народных средств», объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Движение финансовых потоков из-за СВО и санкций изменилось, но попытки что-то украсть никуда не делись. Текущая ситуация предъявляет дополнительные требования службе Росфинмониторинга. И судя по всему, финразведка с этим вполне справляется», — резюмировал Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России стали меньше воровать из бюджета. Это стало возможным в результате усиления контроля, которое произошло после начала спецоперации и санкционной войны Запада против РФ. Комментируя URA.RU итоги встречи президента РФ Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 9 марта, эксперты отметили, что в дальнейшем такая политика будет только усиливаться. И это — предупреждение Путина о том, чем могут закончиться попытки украсть у государства, говорят политологи. С главой финразведки президент Путин встречается регулярно. Сегодня он заслушал доклад о работе национальной антиотмывочной системы, контроле за движением финансовых потоков внутри страны и за ее пределами. Одной из основных задач Росфинмониторинга стал контроль за бюджетными средствами. По словам Чиханчина, криминальных структур, работающих с казной, достаточно. «Выявлено более 3,5 тысяч юридических лиц, где учредители или руководители были как раз лицами, причастными к преступлениям. Более двух тысяч этих юридических лиц закрыто», — сообщил глава ведомства. Особое внимание Росфинмониторинг обращает на движение бюджетных денег в рамках национальных проектов, контрактов со стратегическими предприятиями, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. На просьбу президента Путина уточнить наиболее «рисковые отрасли» Чиханчин ответил, что это строительство и демография. Он напомнил о наиболее громком коррупционном скандале последних лет — растрате бюджетных денег при строительстве космодрома «Восточный». «Пытаемся навести порядок», — заверил глава финразведки, не вдаваясь в подробности. Улучшилась ситуация и с финансированием гособоронзаказа. «Есть возможность максимально отслеживать движение по цепочкам корпоративной «юбки». Несмотря на то, что увеличился объем финансирования и количество исполнителей, нам удалось снизить количество финансовых операций в адрес фирм-однодневок примерно в три раза. Путин же на это добавил: на самом деле результат еще более впечатляющий. «Если иметь в виду, что количество исполнителей увеличилось почти на треть, то снижение еще больше», — констатировал президент. В целом, ведомству удалось предотвратить хищение более 43 млрд бюджетных средств. В казну возвращено 32 млрд, еще на 7 млрд рублей арестовано имущество должностных лиц, уличенных в воровстве. И только с участием Росфинмониторинга расследуется более тысячи уголовных дел. Чиханчин подробно остановился на одной из схем, связанной с проектом «Пушкинская карта», который позволяет молодежи за счет государства посещать музеи и театры. «Появилась преступная группа, которая составляла мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, но этих людей не было. Сейчас вся группа выявлена, люди и активы арестованы. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком», — сообщил Чиханчин. Такая схема с «мертвыми душами» несколько удивила президента. «Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — констатировал Путин. Президент неслучайно сказал о том, что чем больше расходы бюджета, тем больше появляется возможностей для хищений и махинаций, как и желающих их провернуть, объясняет социальный психолог, политолог Алексей Рощин. «Это беспокоит Путина, поэтому и состоявшаяся беседа была знаковой. Причем такое ужесточение контроля произошло недавно. Оно усилилось после начала спецоперации на Украине и санкционной войны Запада против России, считает политолог. «Сейчас государство резко повысило бюджетные расходы. И это позволило избежать в прошлом году грандиозного спада в экономике, которые предсказывали в первые месяцы после начала СВО и введения санкций. Поэтому государство не может позволить себе тратить лишнее», — пояснил эксперт. Похожей позиции придерживается старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Новые условия, в которых оказалась Россия после объявления стратегии достижения суверенитета, а особенно после начала СВО и введения санкций, заставили власти ужесточить контроль за бюджетными деньгами. И доклад главы финразведки Путину показывает, что это дало свои результаты, пояснил Зудин. Встреча Путина с Чиханчиным показывает, что «система госуправления в состоянии сама бороться с преступлениями внутри себя, самоочищаться, выявлять и пресекать попытки кражи бюджетных/народных средств», объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Движение финансовых потоков из-за СВО и санкций изменилось, но попытки что-то украсть никуда не делись. Текущая ситуация предъявляет дополнительные требования службе Росфинмониторинга. И судя по всему, финразведка с этим вполне справляется», — резюмировал Еловский.