Путин и Си готовы создать условия для наступления мира на Украине

Объединение России и Китая грозит стратегическим поражением США

20 марта 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Новая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина имеет историческое значение Фото: kremlin.ru / Сергей Карпухин, ТАСС статья из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проявили готовность совместными усилиями создавать условия для наступления мира на Украине. Путину важно разъяснить коллеге позицию России по этому конфликту лично — это шанс и заручиться поддержкой Китая, и с его помощью максимально распространять ее на международных площадках, комментируют URA.RU эксперты начало переговоров лидеров двух стран 20 марта. По словам политологов, это то, в чем не заинтересованы США, но чего ждет весь мир. Отношения президента Путина и председателя Си Цзиньпина давно стали не только деловыми, но и дружескими. И сегодня оба лидера это подчеркнули: Путин назвал Си «дорогим другом», Си ответил тем же. На территории Кремля китайского лидера встречал лично комендант генерал-лейтенант Сергей Удовенко Фото: kremlin.ru / Алексей Майшев, РИА «Новости» Российский лидер поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР. И признался, что кое в чем завидует ему. «За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», — отметил Путин. По его словам, в КНР создана «эффективная система развития экономики и укрепления государства». «Она намного более эффективная, чем во многих других странах мира. Рыночные механизмы сочетаются с достаточно уверенным политическим курсом и приносят видимые результаты», — заявил президент РФ. Никаких ковидных ограничений между лидерами двух держав не было Фото: kremlin.ru / Сергей Карпухин, ТАСС За 10 лет что Си Цзиньпин руководит Китаем (свой первый визит на посту председателя КНР он также совершил в Россию) товарооборот между двумя странами увеличился более чем в два раза. «Был, по-моему, 87 с небольшим — сейчас уже под 200: 185 миллиардов долларов. У нас очень много совместных задач, целей», — сказал Путин. Российский президент подчеркнул, что Китай занимает «справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем». В том числе по Украине. «Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся с уважением», — заверил президент РФ. В свою очередь, Си Цзиньпин не стал в своем приветствии упоминать Украину. Он лишь отметил, что при Путине Россия расцвела. По его словам, обе страны «имеют многие одинаковые или схожие цели в стремлении вперед». «В деле развития китайско-российского международного стратегического взаимодействия мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире, а с другой стороны — добиться дальнейшего развития, процветания в наших странах. Во время дружеского обеда мы сможем обменяться всеми вопросами, представляющими взаимный интерес», — отметил глава КНР. За океаном встречу лидеров России и Китая ждали с опаской, давая понять, что не примут их договоренности по мирному урегулированию конфликта на Украине Фото: Official White House / Adam Schultz Контакта лидеров России и Китая именно по украинскому конфликту больше всего опасались на Западе. Китайский таблоид Global Times писал: США беспокоит, что Китай углубляет отношения с Россией и даже предлагает свой план урегулирования конфликта. По мнению издания, это говорит о том, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании. Это подтверждают и российские эксперты. Обсудить тему украинского конфликта с Си Цзиньпином для президента Путина важно — это будет «некая единая позиция, которую Китай сможет продвигать на мировой арене», полагает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. «Для России позиция Китая по Украине и ее продвижение выгодно, так как там нет никаких указаний на то, кто виноват, кто прав, содержится осуждение односторонних санкций. Если китайцы будут на международной арене и в ООН продвигать эту свою позицию, для России это не плохо, и мы будем этому способствовать. Но Си важно понять оценки текущего хода СВО. И пусть процесс мирного урегулирования особо не сдвинется с места, так как против этого американцы, а Украина не является самостоятельным игроком (более того, президент Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Путиным), тем не менее, многие страны мира будут знать позицию Китая и смогут ее поддержать», — считает политолог. Перед встречей с председателем КНР президент РФ Владимир Путин пообщался с представителями элит африканских стран, которые ждут позитива от переговоров лидеров России и Китая Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС С тем, что говорить о возобновлении мирных переговоров по Украине пока не приходится, согласен и завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. Вместе с тем, как отмечает эксперт, «желание Китая выступить в роли посредника — это новое явление». «Это важно — Китай очень влиятельная держава, к нему будут прислушиваться. Тем более что речь идет не просто о конфликте между Россией и Украиной, а между Россией и Западом. Этот конфликт многоуровневый, он отражается на многих странах. И, несмотря ни на что, во всем мире надеются на его урегулирование», — убежден Колосов. Новость по теме Путин признался, что завидует Китаю Однако США делают все, чтобы не только не остановить конфликт на Украине, но и чтобы не позволить углубиться отношениям России и Китая, объясняет политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. Тем более что от этого во многом зависит ситуация в мире. «Китай, который имеет свой нарыв с Тайванем, тоже заинтересован в прекращении конфликта на Украине. Ведь это вопросы не только России и Украины или России и США, речь идет о глобальной безопасности. И предложения Китая связаны как раз с этим. Американцы не готовы к этому. Неформальное общение позволит Путину и Си в доверительной обстановке обсудить все эти вопросы. Сегодня отрабатываются вопросы взаимопонимания по заявленным позициям, которые нужно учитывать в общем раскладе», — считает Волчков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проявили готовность совместными усилиями создавать условия для наступления мира на Украине. Путину важно разъяснить коллеге позицию России по этому конфликту лично — это шанс и заручиться поддержкой Китая, и с его помощью максимально распространять ее на международных площадках, комментируют URA.RU эксперты начало переговоров лидеров двух стран 20 марта. По словам политологов, это то, в чем не заинтересованы США, но чего ждет весь мир. Отношения президента Путина и председателя Си Цзиньпина давно стали не только деловыми, но и дружескими. И сегодня оба лидера это подчеркнули: Путин назвал Си «дорогим другом», Си ответил тем же. Российский лидер поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы КНР. И признался, что кое в чем завидует ему. «За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», — отметил Путин. По его словам, в КНР создана «эффективная система развития экономики и укрепления государства». «Она намного более эффективная, чем во многих других странах мира. Рыночные механизмы сочетаются с достаточно уверенным политическим курсом и приносят видимые результаты», — заявил президент РФ. За 10 лет что Си Цзиньпин руководит Китаем (свой первый визит на посту председателя КНР он также совершил в Россию) товарооборот между двумя странами увеличился более чем в два раза. «Был, по-моему, 87 с небольшим — сейчас уже под 200: 185 миллиардов долларов. У нас очень много совместных задач, целей», — сказал Путин. Российский президент подчеркнул, что Китай занимает «справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем». В том числе по Украине. «Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. В свою очередь, Си Цзиньпин не стал в своем приветствии упоминать Украину. Он лишь отметил, что при Путине Россия расцвела. По его словам, обе страны «имеют многие одинаковые или схожие цели в стремлении вперед». «В деле развития китайско-российского международного стратегического взаимодействия мы должны, с одной стороны, добиться цели обеспечения справедливости и равенства в мире, а с другой стороны — добиться дальнейшего развития, процветания в наших странах. Во время дружеского обеда мы сможем обменяться всеми вопросами, представляющими взаимный интерес», — отметил глава КНР. Контакта лидеров России и Китая именно по украинскому конфликту больше всего опасались на Западе. Китайский таблоид Global Times писал: США беспокоит, что Китай углубляет отношения с Россией и даже предлагает свой план урегулирования конфликта. По мнению издания, это говорит о том, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании. Это подтверждают и российские эксперты. Обсудить тему украинского конфликта с Си Цзиньпином для президента Путина важно — это будет «некая единая позиция, которую Китай сможет продвигать на мировой арене», полагает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. «Для России позиция Китая по Украине и ее продвижение выгодно, так как там нет никаких указаний на то, кто виноват, кто прав, содержится осуждение односторонних санкций. Если китайцы будут на международной арене и в ООН продвигать эту свою позицию, для России это не плохо, и мы будем этому способствовать. С тем, что говорить о возобновлении мирных переговоров по Украине пока не приходится, согласен и завлабораторией геополитических исследований Института географии РАН Владимир Колосов. Вместе с тем, как отмечает эксперт, «желание Китая выступить в роли посредника — это новое явление». «Это важно — Китай очень влиятельная держава, к нему будут прислушиваться. Тем более что речь идет не просто о конфликте между Россией и Украиной, а между Россией и Западом. Однако США делают все, чтобы не только не остановить конфликт на Украине, но и чтобы не позволить углубиться отношениям России и Китая, объясняет политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. Тем более что от этого во многом зависит ситуация в мире. «Китай, который имеет свой нарыв с Тайванем, тоже заинтересован в прекращении конфликта на Украине. Ведь это вопросы не только России и Украины или России и США, речь идет о глобальной безопасности. И предложения Китая связаны как раз с этим. Американцы не готовы к этому. Неформальное общение позволит Путину и Си в доверительной обстановке обсудить все эти вопросы. Сегодня отрабатываются вопросы взаимопонимания по заявленным позициям, которые нужно учитывать в общем раскладе», — считает Волчков.