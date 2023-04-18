Путин ввел новую традицию, которая поддержит участников СВО

Она повлияет на ход боевых действий

18 апреля 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин посетил штабы группировок в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ ввел новую традицию. Владимир Путин вновь лично приехал в штабы группировок, оценил обстановку и тем самым поддержал военных, которые находятся на Херсонском и Луганском направлениях спецоперации. Его приезд в войска 17 апреля имеет моральное значение для военнослужащих, объяснили политологи поездку Путина в зону СВО. Путин показывает, что он рядом с бойцами и лично контролирует ситуацию на фронте, и это действительно важно для солдат, говорят аналитики. Верховный главнокомандующий ВС РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР накануне, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе совещания в Геническе Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича. Президент РФ Владимир Путин лично проинспектировал готовность российских войск в Херсонской области и в ЛНР Фото с сайта kremlin.ru «Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича Теплинского высказать свои соображения», — сказал президент, уточнив, что Теплинский долгое время был на передовой и ранее представил «очень обстоятельный доклад». В штабе войск Национальной гвардии «Восток» в ЛНР Путина встретил генерал-полковник Александр Лапин. Он также заслушал доклад командующего и других офицеров о текущей обстановке. В каждом из штабов Путин поздравил военных с Пасхой и передал им копии иконы «Спас Нерукотворный». «Это одна из святынь вооруженных сил. Икона, хозяин которой был одним из наиболее успешных министров обороны российской армии XIX века. Это копия. Есть еще одна копия и подлинник», — сказал Путин. Путин подарил бойцам копию иконы, принадлежавшей министру обороны Российской империи Петру Ванновскому Фото с сайта kremlin.ru Речь идет о генерале Петре Ванновском, который был министром обороны в 1881—1898 годах. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «Спаса Нерукотворного» самому Ванновскому подарил император Александр III. Оригинал иконы Путин передаст в главный храм Вооруженных сил РФ, отметил Песков. Внезапные визиты президента в новые регионы становятся регулярной практикой. Ранее 18 марта, Путин также неожиданно приехал в Мариуполь, чтобы посмотреть, как проходит восстановление города, а после этого провел совещание в штабе группировки в Ростове-на-Дону. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ни одна из поездок заранее не готовилась. В обоих случаях глава государства прибыл в зону СВО на вертолете, а затем перемещался на автомобиле. Но, в отличие от Мариуполя, на этот раз за руль Путин не садился. Статья по теме Путин закрыл вопрос о принадлежности Донбасса Личное присутствие Верховного главнокомандующего ВС РФ в штабах командования — акт моральной поддержки военных, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, считают эксперты. Обстановка на линии фронта сейчас особенно тревожная, и президенту важно было сделать это, пояснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Поступают противоречивые сигналы, поэтому Путины важно было на местах заслушать командование о готовности к отражению возможных ударов ВСУ там, где наблюдается скопление сил противника. Президент показывает, что для него это очень личное, что он готов сам контролировать этот вопрос, берет на себя ответственность за все происходящее на фронтах», — сказал Данилин. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что визит Путина преследует три цели. «Без посредников, своими глазами увидеть, что происходит. Понять, что может сделать государственная власть, чтобы усилить нашу группировку, и морально поддержать, повысить боевой дух наших военных», — сказал он. Статья по теме Путин отреагировал на готовящееся контрнаступление Украины Президент демонстрирует глубокую погруженность во все процессы, которые происходят в зоне СВО, считает политолог Александр Асафов. Путин пожелал лично увидеть, что происходит с подготовкой войск. Это важный сигнал обществу. «Обстановка довольно тревожная, поэтому президент уделил внимание тем направлениям на фронте, где было заявлено, что противник активизируется. Ситуация непростая, и поддержка Путина крайне важна в такой момент», — отметил Асафов. По словам политолога, Путин показал, что на этих участках фронта доверяет командующим — генералам Александру Лапину и Михаилу Теплинскому. Оба имеют боевой опыт. И президент демонстрирует, что прислушивается к их мнению, их оценкам ситуации, поясняет Асафов. «Они специалисты высокого уровня и имеют авторитет в войсках», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ ввел новую традицию. Владимир Путин вновь лично приехал в штабы группировок, оценил обстановку и тем самым поддержал военных, которые находятся на Херсонском и Луганском направлениях спецоперации. Его приезд в войска 17 апреля имеет моральное значение для военнослужащих, объяснили политологи поездку Путина в зону СВО. Путин показывает, что он рядом с бойцами и лично контролирует ситуацию на фронте, и это действительно важно для солдат, говорят аналитики. Верховный главнокомандующий ВС РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР накануне, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе совещания в Геническе Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича. «Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича Теплинского высказать свои соображения», — сказал президент, уточнив, что Теплинский долгое время был на передовой и ранее представил «очень обстоятельный доклад». В штабе войск Национальной гвардии «Восток» в ЛНР Путина встретил генерал-полковник Александр Лапин. Он также заслушал доклад командующего и других офицеров о текущей обстановке. В каждом из штабов Путин поздравил военных с Пасхой и передал им копии иконы «Спас Нерукотворный». Речь идет о генерале Петре Ванновском, который был министром обороны в 1881—1898 годах. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «Спаса Нерукотворного» самому Ванновскому подарил император Александр III. Оригинал иконы Путин передаст в главный храм Вооруженных сил РФ, отметил Песков. Внезапные визиты президента в новые регионы становятся регулярной практикой. Ранее 18 марта, Путин также неожиданно приехал в Мариуполь, чтобы посмотреть, как проходит восстановление города, а после этого провел совещание в штабе группировки в Ростове-на-Дону. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ни одна из поездок заранее не готовилась. В обоих случаях глава государства прибыл в зону СВО на вертолете, а затем перемещался на автомобиле. Но, в отличие от Мариуполя, на этот раз за руль Путин не садился. Личное присутствие Верховного главнокомандующего ВС РФ в штабах командования — акт моральной поддержки военных, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, считают эксперты. Обстановка на линии фронта сейчас особенно тревожная, и президенту важно было сделать это, пояснил URA.RU директор Центра политического анализа Павел Данилин. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что визит Путина преследует три цели. «Без посредников, своими глазами увидеть, что происходит. Понять, что может сделать государственная власть, чтобы усилить нашу группировку, и морально поддержать, повысить боевой дух наших военных», — сказал он. Президент демонстрирует глубокую погруженность во все процессы, которые происходят в зоне СВО, считает политолог Александр Асафов. Путин пожелал лично увидеть, что происходит с подготовкой войск. Это важный сигнал обществу. «Обстановка довольно тревожная, поэтому президент уделил внимание тем направлениям на фронте, где было заявлено, что противник активизируется. Ситуация непростая, и поддержка Путина крайне важна в такой момент», — отметил Асафов. По словам политолога, Путин показал, что на этих участках фронта доверяет командующим — генералам Александру Лапину и Михаилу Теплинскому. Оба имеют боевой опыт. И президент демонстрирует, что прислушивается к их мнению, их оценкам ситуации, поясняет Асафов. «Они специалисты высокого уровня и имеют авторитет в войсках», — резюмировал эксперт.