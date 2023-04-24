Россия выступит в ООН с резолюцией

Москва призовет сохранить основу миропорядка

24 апреля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Лавров напомнит в ООН о важность устава организации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) предложит резолюцию, которая фактически осудит вмешательство США в дела других стран, в частности Украины. Такие прогнозы дают эксперты URA.RU по поводу грядущего выступление в ООН главы МИД РФ Сергея Лаврова 24 и 25 апреля. Резолюция, очевидно, не будет принята, однако она положительно скажется на имидже России. Министр иностранных дел Сергей Лавров 24 апреля прибыл в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Лавров 24 и 25 апреля выступит на Совете Безопасности ООН. Россия сейчас занимает там председательствующее кресло. Также глава МИД РФ встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Последний — один из самых видных сторонников так называемой «зерновой сделки» между Украиной и Россией. Ранее в МИД РФ пригрозили выйти из сделки, так как она не выполняется в части российских условий. Лавров выступит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Фото: Официальный сайт президента Украины Речь министра иностранных дел в Совбезе ООН будет разбита на две секции. В первый день Лавров выступит по вопросу Украины, во второй — по проблемам палестино-израильского конфликта. В МИД РФ анонсировали, что основная цель заседания — «предоставить возможность подтвердить приверженность ключевым положениям» устава ООН, в первую очередь в пунктах про уважение суверенитета и отказа от вмешательства во внутренние дела других стран. Эксперты считают, что Россия предложит проголосовать за соответствующую резолюцию. По словам специалиста Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, очевидно, что в первую очередь «возможность подтвердить» приверженность уставу ООН могут предоставить Соединенным Штатам. Однако также очевидно, что они проголосуют против документа. «Россия достаточно грамотно подходит к таким вопросам, не предлагая что-то, что могут не принять даже по формальным признакам. Другое дело, что США это даже не интересует. Они не будут принимать российские формулы, исходя просто из того, что они предложены Москвой», — уверен эксперт. Брутер добавляет, что даже то, что резолюция не будет принята, не значит, что над ней не стоит работать. Появление документа, как минимум, может положительно сказаться на имидже России. У России и США разные принципы в международных отношениях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU По словам ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, Лавров будет выстраивать выступления исходя из позиции более «справедливого» многополярного мира, который Россия давно продвигает. «Только в многополярном мире концепция невмешательства в чужие дела и может работать, потому что понятно, что при однополярном мире США только и делает что лезет в чужие дела», — объясняет Блохин. Научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике Высшей школы экономики Дмитрий Суслов предполагает, что «главный пафос» выступления Лаврова будет заключаться в противопоставлении международного права и американской концепции миропорядка, основанного на правилах. Чтобы позиция Москвы выглядела солиднее, она постарается заручиться поддержкой. «Россия, как председатель Совбеза, постарается сформировать круг единомышленников среди большинства стран-членов ООН, которые бы высказались именно за классическое международное право, за устав ООН в качестве основы мирового порядка. Суть же американского подхода в том, что США сами формулируют правила, как им выгодно и меняют их, когда удобно. Россия будет говорить, что это неприемлемая основа для миропорядка», — считает эксперт. Статья по теме Путин предложил человечеству новый миропорядок Что касается второй части выступления Лаврова, которая будет посвящена палестинскому вопросу, в МИД заявили, что министр постарается «вернуть фокус» к событиям «на земле», прежде всего к зоне арабо-израильского конфликта, которая, «к сожалению, была неоправданно отодвинута на задний план в связи с кризисом на Украине». В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин встречался в Москве с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Российский лидер подчеркнул, что позиция России о справедливом решении палестино-израильского конфликта носит «принципиальный характер». В свою очередь Махмуд Аббас заявил, что знает об этом и уверен, что российская позиция «никогда не изменится». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) предложит резолюцию, которая фактически осудит вмешательство США в дела других стран, в частности Украины. Такие прогнозы дают эксперты URA.RU по поводу грядущего выступление в ООН главы МИД РФ Сергея Лаврова 24 и 25 апреля. Резолюция, очевидно, не будет принята, однако она положительно скажется на имидже России. Министр иностранных дел Сергей Лавров 24 апреля прибыл в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Лавров 24 и 25 апреля выступит на Совете Безопасности ООН. Россия сейчас занимает там председательствующее кресло. Также глава МИД РФ встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Последний — один из самых видных сторонников так называемой «зерновой сделки» между Украиной и Россией. Ранее в МИД РФ пригрозили выйти из сделки, так как она не выполняется в части российских условий. Речь министра иностранных дел в Совбезе ООН будет разбита на две секции. В первый день Лавров выступит по вопросу Украины, во второй — по проблемам палестино-израильского конфликта. В МИД РФ анонсировали, что основная цель заседания — «предоставить возможность подтвердить приверженность ключевым положениям» устава ООН, в первую очередь в пунктах про уважение суверенитета и отказа от вмешательства во внутренние дела других стран. Эксперты считают, что Россия предложит проголосовать за соответствующую резолюцию. По словам специалиста Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, очевидно, что в первую очередь «возможность подтвердить» приверженность уставу ООН могут предоставить Соединенным Штатам. Однако также очевидно, что они проголосуют против документа. Брутер добавляет, что даже то, что резолюция не будет принята, не значит, что над ней не стоит работать. Появление документа, как минимум, может положительно сказаться на имидже России. По словам ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, Лавров будет выстраивать выступления исходя из позиции более «справедливого» многополярного мира, который Россия давно продвигает. «Только в многополярном мире концепция невмешательства в чужие дела и может работать, потому что понятно, что при однополярном мире США только и делает что лезет в чужие дела», — объясняет Блохин. Научный сотрудник Совета по внешней и оборонной политике Высшей школы экономики Дмитрий Суслов предполагает, что «главный пафос» выступления Лаврова будет заключаться в противопоставлении международного права и американской концепции миропорядка, основанного на правилах. Чтобы позиция Москвы выглядела солиднее, она постарается заручиться поддержкой. Что касается второй части выступления Лаврова, которая будет посвящена палестинскому вопросу, в МИД заявили, что министр постарается «вернуть фокус» к событиям «на земле», прежде всего к зоне арабо-израильского конфликта, которая, «к сожалению, была неоправданно отодвинута на задний план в связи с кризисом на Украине». В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин встречался в Москве с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Российский лидер подчеркнул, что позиция России о справедливом решении палестино-израильского конфликта носит «принципиальный характер». В свою очередь Махмуд Аббас заявил, что знает об этом и уверен, что российская позиция «никогда не изменится».