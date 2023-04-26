Путин начал готовить новые регионы к жизни после СВО

Перезапуск трех сфер ускорит приход мира в Донбасс

26 апреля 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин расширил перечень сфер для помощи новым регионам Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент РФ Владимир Путин перезапускает гуманитарную сферу в новых регионах. Без работы учреждений образования, культуры и спорта возвращение к мирной жизни невозможно, планировать работу по этим направлениям нужно уже сейчас. Так эксперты объяснили URA.RU итоги рабочей встречи главы государства с губернатором Ростовской области Василием Голубевым 26 апреля. Подготовленный фундамент позволит быстро запустить работу в данных сферах после окончания спецоперации. Встреча прошла в формате видеосвязи и стала для Голубева первой за три года. Путин заслушал отчет об итогах прошлого года, после чего предложил перейти непосредственно к вопросам, которые требуют поддержки. «Вы письма направили, я их посмотрел. Речь идет о кампусах международного класса, речь идет о медицине, о некоторых других вопросах», — сказал президент. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заручился поддержкой президента по всем проблемным вопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ростовской области рассказал о проблемах больницы Таганрога — города, который находится ближе всего к Донецкой Народной Республике (ДНР). В течение года учреждение занималось лечением не только своих жителей, но и приезжих из новых регионов. «Корпус больницы сегодня находится в ограниченно работоспособном состоянии. Это главная больница города Таганрога. И мы понимаем, что ее функция в будущем будет такая же», — сказал Голубев. Президент похвалил главу региона и отметил, что «команда работает эффективно», Ростовская область развивается хорошими темпами. Путин подчеркнул, что на область легла дополнительная нагрузка в связи событиями на соседних территориях. Но отметил, как важно оказывать жителям новых регионов помощь, в частности, в «гуманитарной сфере». «Это и здравоохранение, и вопросы, связанные с искусством, спортом, вообще с „гуманитаркой“ в широком смысле этого слова. К сожалению, до сих пор на многих территориях Донбасса люди не могут полноценно заниматься всеми этими видами деятельности. Нужно помочь людям там жить — настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях — полноценной жизнью, имея в виду всю эту гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку», — пояснил глава государства. Президент запустил работу по сохранению и созданию «гуманитарной платформы» для возвращения новых регионов к мирной жизни, считают эксперты. Исполнительный директор АНО Институт развития региональных проблем Наталья Линдигрин уверена, что Путин готовит фундамент уже сегодня. «Речь идет о каждодневной работе специалистов в этих сферах. Мирная жизнь в новых регионах наступит, и ее просто невозможно представить без культуры, кино, театра, спорта. Поэтому президент призывает об этом думать и эту деятельность планировать. Также, как и уже проводимую сегодня в сферах образования, здравоохранения, соцобеспечения. Людей нельзя лишать этой стороны жизни», — пояснила Линдигрин. Статья по теме Донбасс готовится к демографическому росту Президент в очередной раз дает всем понять, что Россия пришла в новые регионы надолго, а значит, власти должны планировать деятельность во всех сферах. С экономической точки зрения регионы активно развиваются, теперь пришло время решать вопросы, связанные с образованием и культурой, считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Задача быть готовыми к этой работе и приступить к ней в полную силу, когда наступит мир. Деятели культуры, науки, образования, спорта в Донбассе, даже не будучи гражданами РФ, были большими патриотами России, чем многие наши сограждане. Их патриотизм, их любовь к стране нужно использовать. То, что там люди талантливы, это несомненно. Там сильная научная школа, если говорить о Донецке, например», — подчеркнул эксперт. Новым регионам предстоит масштабная работа по приведению обозначенных сфер в соответствие с российскими стандартами, уверен руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Есть федеральные программы в спорте и культуре, цели и задачи, в рамках которых предоставляются гражданам услуги. Простой пример: если у вас есть школа, то у России — единый госэкзамен. Да, какое-то время может действовать экзаменационная комиссия, но необходимо включаться в систему, унифицировать образовательные программы», — отметил он. Задача, которую поставил Путин, укладывается в общую «политику нормализации», считает Кирьян. «Нельзя ограничиться домами, разметкой и электричеством. Людям нужны культура, наука, возможности для самореализации», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин перезапускает гуманитарную сферу в новых регионах. Без работы учреждений образования, культуры и спорта возвращение к мирной жизни невозможно, планировать работу по этим направлениям нужно уже сейчас. Так эксперты объяснили URA.RU итоги рабочей встречи главы государства с губернатором Ростовской области Василием Голубевым 26 апреля. Подготовленный фундамент позволит быстро запустить работу в данных сферах после окончания спецоперации. Встреча прошла в формате видеосвязи и стала для Голубева первой за три года. Путин заслушал отчет об итогах прошлого года, после чего предложил перейти непосредственно к вопросам, которые требуют поддержки. «Вы письма направили, я их посмотрел. Речь идет о кампусах международного класса, речь идет о медицине, о некоторых других вопросах», — сказал президент. Губернатор Ростовской области рассказал о проблемах больницы Таганрога — города, который находится ближе всего к Донецкой Народной Республике (ДНР). В течение года учреждение занималось лечением не только своих жителей, но и приезжих из новых регионов. «Корпус больницы сегодня находится в ограниченно работоспособном состоянии. Это главная больница города Таганрога. И мы понимаем, что ее функция в будущем будет такая же», — сказал Голубев. Президент похвалил главу региона и отметил, что «команда работает эффективно», Ростовская область развивается хорошими темпами. Путин подчеркнул, что на область легла дополнительная нагрузка в связи событиями на соседних территориях. Но отметил, как важно оказывать жителям новых регионов помощь, в частности, в «гуманитарной сфере». «Это и здравоохранение, и вопросы, связанные с искусством, спортом, вообще с „гуманитаркой“ в широком смысле этого слова. К сожалению, до сих пор на многих территориях Донбасса люди не могут полноценно заниматься всеми этими видами деятельности. Нужно помочь людям там жить — настолько, насколько это возможно в сегодняшних условиях — полноценной жизнью, имея в виду всю эту гуманитарную сферу, включая образование, спорт, искусство, науку», — пояснил глава государства. Президент запустил работу по сохранению и созданию «гуманитарной платформы» для возвращения новых регионов к мирной жизни, считают эксперты. Исполнительный директор АНО Институт развития региональных проблем Наталья Линдигрин уверена, что Путин готовит фундамент уже сегодня. «Речь идет о каждодневной работе специалистов в этих сферах. Президент в очередной раз дает всем понять, что Россия пришла в новые регионы надолго, а значит, власти должны планировать деятельность во всех сферах. С экономической точки зрения регионы активно развиваются, теперь пришло время решать вопросы, связанные с образованием и культурой, считает руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Задача быть готовыми к этой работе и приступить к ней в полную силу, когда наступит мир. Деятели культуры, науки, образования, спорта в Донбассе, даже не будучи гражданами РФ, были большими патриотами России, чем многие наши сограждане. Их патриотизм, их любовь к стране нужно использовать. То, что там люди талантливы, это несомненно. Там сильная научная школа, если говорить о Донецке, например», — подчеркнул эксперт. Новым регионам предстоит масштабная работа по приведению обозначенных сфер в соответствие с российскими стандартами, уверен руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Есть федеральные программы в спорте и культуре, цели и задачи, в рамках которых предоставляются гражданам услуги. Простой пример: если у вас есть школа, то у России — единый госэкзамен. Да, какое-то время может действовать экзаменационная комиссия, но необходимо включаться в систему, унифицировать образовательные программы», — отметил он.