Казахстан становится на путь Украины, отказавшись от Дня Победы

«Бессмертный полк» оказался на грани отмены в республике

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Столица Казахстана Астана. Астана, мечеть, ислам, мусульманство, астана, хазрет султан, магометанство
Националисты хотят лишить казахов подвига предков Фото:

Борьба с празднованием Дня Победы в Казахстане — результат работы чиновников-националистов в республике. Их цель — превратить Казахстан в колонию по образцу Украины, из которой выкачивают ресурсы иностранные корпорации. Такое мнение в интервью URA.RU высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Медкович, комментируя очередную отмену шествия «Бессмертный полк» в Казахстане.

— В Казахстане четвертый год подряд отменяют «Бессмертный полк». Раньше это оправдывали ковидом, но шествие не согласуют даже сейчас, когда пандемия позади. Что лежит за всем этим?

Бессмертный полк. Москва
В Казахстане «Бессмертный полк» несколько лет отменяют под разными предлогами
Фото:

— Это симптом присутствия националистов прозападного толка в политической элите Казахстана. Они саботируют любые памятные мероприятия, включая «Бессмертный полк» или традиционный парад на День Победы.

— Но почему у прозападных националистов проблема с «Бессмертным полком», они видят в нем мягкую силу Москвы?

— Цель прозападных националистов — перестроить сознание казахского народа. В этой связи из него вынимаются все памятные элементы о подвигах и победах прошлого. Для националистов-западников в Казахстане идеальная модель гражданин — это житель колониального государства, который безропотно смотрит на эксплуатацию природных богатств западными корпорациями.
Столица Казахстана Астана. Астана
Часть казахов ведутся на манипуляции со стороны западных политиков
Фото:

Для такого «идеального гражданина» память о победах предков строго противопоказана. Одновременно не прекращаются попытки вылепить черный образ совместного советского прошлого, в котором не может быть никаких позитивных элементов. Не может быть казахов, которые сами творили историю во время Великой Отечественной войны.

— Обычные казахи поддаются манипуляциям со стороны западных националистических политиков, о которых вы говорите?

— Кто-то да, кто-то — нет. К сожалению, длительная пропаганда на общество влияет крайне негативно. Это мы по Украине видим. Так что бороться с фашистской заразой в интересах и России, и Казахстана. Бороться во всех точках постсоветского пространства.

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— Часто можно услышать риторику, что «Казахстан рискует стать второй Украиной». Такая опасность действительно реальна?

— Пока это радикальная оценка, но, к сожалению, этот сценарий не исключен. В любой стране, где нет достаточной борьбы с фашизмом, где он воспринимается, как некая легитимная политическая сила, есть риск его прихода к власти к огромному вреду для самого народа, от имени которого фашисты пытаются говорить. Я считаю, что Казахстану не хватает планомерной борьбы с этим явлением и зачистки органов власти от националистов и фашистов.

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Борьба с празднованием Дня Победы в Казахстане — результат работы чиновников-националистов в республике. Их цель — превратить Казахстан в колонию по образцу Украины, из которой выкачивают ресурсы иностранные корпорации. Такое мнение в интервью URA.RU высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Медкович, комментируя очередную отмену шествия «Бессмертный полк» в Казахстане. — В Казахстане четвертый год подряд отменяют «Бессмертный полк». Раньше это оправдывали ковидом, но шествие не согласуют даже сейчас, когда пандемия позади. Что лежит за всем этим? — Это симптом присутствия националистов прозападного толка в политической элите Казахстана. Они саботируют любые памятные мероприятия, включая «Бессмертный полк» или традиционный парад на День Победы. — Но почему у прозападных националистов проблема с «Бессмертным полком», они видят в нем мягкую силу Москвы? Для такого «идеального гражданина» память о победах предков строго противопоказана. Одновременно не прекращаются попытки вылепить черный образ совместного советского прошлого, в котором не может быть никаких позитивных элементов. Не может быть казахов, которые сами творили историю во время Великой Отечественной войны. — Обычные казахи поддаются манипуляциям со стороны западных националистических политиков, о которых вы говорите? — Кто-то да, кто-то — нет. К сожалению, длительная пропаганда на общество влияет крайне негативно. Это мы по Украине видим. Так что бороться с фашистской заразой в интересах и России, и Казахстана. Бороться во всех точках постсоветского пространства. — Часто можно услышать риторику, что «Казахстан рискует стать второй Украиной». Такая опасность действительно реальна? — Пока это радикальная оценка, но, к сожалению, этот сценарий не исключен. В любой стране, где нет достаточной борьбы с фашизмом, где он воспринимается, как некая легитимная политическая сила, есть риск его прихода к власти к огромному вреду для самого народа, от имени которого фашисты пытаются говорить. Я считаю, что Казахстану не хватает планомерной борьбы с этим явлением и зачистки органов власти от националистов и фашистов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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