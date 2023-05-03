Казахстан становится на путь Украины, отказавшись от Дня Победы

«Бессмертный полк» оказался на грани отмены в республике

03 мая 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Националисты хотят лишить казахов подвига предков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Борьба с празднованием Дня Победы в Казахстане — результат работы чиновников-националистов в республике. Их цель — превратить Казахстан в колонию по образцу Украины, из которой выкачивают ресурсы иностранные корпорации. Такое мнение в интервью URA.RU высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Медкович, комментируя очередную отмену шествия «Бессмертный полк» в Казахстане. — В Казахстане четвертый год подряд отменяют «Бессмертный полк». Раньше это оправдывали ковидом, но шествие не согласуют даже сейчас, когда пандемия позади. Что лежит за всем этим? В Казахстане «Бессмертный полк» несколько лет отменяют под разными предлогами Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Это симптом присутствия националистов прозападного толка в политической элите Казахстана. Они саботируют любые памятные мероприятия, включая «Бессмертный полк» или традиционный парад на День Победы. — Но почему у прозападных националистов проблема с «Бессмертным полком», они видят в нем мягкую силу Москвы? — Цель прозападных националистов — перестроить сознание казахского народа. В этой связи из него вынимаются все памятные элементы о подвигах и победах прошлого. Для националистов-западников в Казахстане идеальная модель гражданин — это житель колониального государства, который безропотно смотрит на эксплуатацию природных богатств западными корпорациями. Часть казахов ведутся на манипуляции со стороны западных политиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для такого «идеального гражданина» память о победах предков строго противопоказана. Одновременно не прекращаются попытки вылепить черный образ совместного советского прошлого, в котором не может быть никаких позитивных элементов. Не может быть казахов, которые сами творили историю во время Великой Отечественной войны. — Обычные казахи поддаются манипуляциям со стороны западных националистических политиков, о которых вы говорите? — Кто-то да, кто-то — нет. К сожалению, длительная пропаганда на общество влияет крайне негативно. Это мы по Украине видим. Так что бороться с фашистской заразой в интересах и России, и Казахстана. Бороться во всех точках постсоветского пространства. Статья по теме Россия обозначила приоритетные маршруты в Азию — Часто можно услышать риторику, что «Казахстан рискует стать второй Украиной». Такая опасность действительно реальна? — Пока это радикальная оценка, но, к сожалению, этот сценарий не исключен. В любой стране, где нет достаточной борьбы с фашизмом, где он воспринимается, как некая легитимная политическая сила, есть риск его прихода к власти к огромному вреду для самого народа, от имени которого фашисты пытаются говорить. Я считаю, что Казахстану не хватает планомерной борьбы с этим явлением и зачистки органов власти от националистов и фашистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Борьба с празднованием Дня Победы в Казахстане — результат работы чиновников-националистов в республике. Их цель — превратить Казахстан в колонию по образцу Украины, из которой выкачивают ресурсы иностранные корпорации. Такое мнение в интервью URA.RU высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Медкович, комментируя очередную отмену шествия «Бессмертный полк» в Казахстане. — В Казахстане четвертый год подряд отменяют «Бессмертный полк». Раньше это оправдывали ковидом, но шествие не согласуют даже сейчас, когда пандемия позади. Что лежит за всем этим? — Это симптом присутствия националистов прозападного толка в политической элите Казахстана. Они саботируют любые памятные мероприятия, включая «Бессмертный полк» или традиционный парад на День Победы. — Но почему у прозападных националистов проблема с «Бессмертным полком», они видят в нем мягкую силу Москвы? Для такого «идеального гражданина» память о победах предков строго противопоказана. Одновременно не прекращаются попытки вылепить черный образ совместного советского прошлого, в котором не может быть никаких позитивных элементов. Не может быть казахов, которые сами творили историю во время Великой Отечественной войны. — Обычные казахи поддаются манипуляциям со стороны западных националистических политиков, о которых вы говорите? — Кто-то да, кто-то — нет. К сожалению, длительная пропаганда на общество влияет крайне негативно. Это мы по Украине видим. Так что бороться с фашистской заразой в интересах и России, и Казахстана. Бороться во всех точках постсоветского пространства. — Часто можно услышать риторику, что «Казахстан рискует стать второй Украиной». Такая опасность действительно реальна? — Пока это радикальная оценка, но, к сожалению, этот сценарий не исключен. В любой стране, где нет достаточной борьбы с фашизмом, где он воспринимается, как некая легитимная политическая сила, есть риск его прихода к власти к огромному вреду для самого народа, от имени которого фашисты пытаются говорить. Я считаю, что Казахстану не хватает планомерной борьбы с этим явлением и зачистки органов власти от националистов и фашистов.