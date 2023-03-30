Россия обозначила приоритетные маршруты в Азию

Мишустин доработает путь в сторону Каспия

30 марта 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Российские власти будут расширять транспортные коридоры «Север-юг», в Азово-Черноморском и восточном направлении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти назвали приоритетные транспортно-логистические маршруты — «Север-юг», Азово-черноморское и восточное направления. На заседании правительства РФ 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать планы по их расширению до конца первого полугодия. Как объяснили эксперты URA.RU, больше всего усилий власти планируют направить на проработку международного мультимодального транспортного коридора «Север-юг», который свяжет Россию с Ираном и Индией. Во вступительном слове к заседанию правительства Мишустин акцентировал внимание на выполнении «дорожных карт» по развитию транспортно-логистических коридоров — международного «Север — Юг», а также в Азово-Черноморском и восточном направлениях. «Планы утверждены правительством в декабре 2022 года. Они носят комплексный характер и включают в себя как расширение Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, так и развитие автодорог, водных путей и увеличение пропускной способности морских портов, а также, что очень важно, модернизацию пунктов пропуска через госграницу», — напомнил премьер. Россия планирует развивать автотрассы, железнодорожные пути, порты, пункты пропуска на границе, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Настройка логистики позволит переориентировать грузопотоки и расширить торгово-экономические связи с Южной и Юго-Восточной Азией, Прикаспийским регионом, Закавказьем, Персидским заливом и Африкой, уверен глава правительства РФ. «По итогам нашего обсуждения проведем доработку планов по развитию транспортных коридоров. И актуализируем итоговый перечень мероприятий до конца первого полугодия. Важно, чтобы все они были обеспечены финансированием в полном объеме», — поручил Мишустин. Тема модернизации транспортного коридора «Север-юг» была подняла на Каспийском экономическом форме в Москве в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Разворот России на Восток начался после введения санкций США и ЕС в 2022 году. В октябре транспортный коридор «Север-юг» обсуждался на II Каспийском экономическом форуме. Мультимодальный маршрут поможет РФ перестроить логистические цепочки и выйти на рынки Азии, Ближнего Востока и Африки. Из пяти государств Каспийского региона с осени 2022 году Мишустин дважды посетил Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, а также Армению, по которой проходит одна из ветвей маршрута. Российские власти обращают внимание на логистическом маршруте «Север-юг». Он должен стать приоритетным и заменить торговый путь «Запад-Восток», считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «Противоречия в Каспийском регионе, где планируется развивать мультимодальный маршрут «Север-юг», удалось уладить на политическом уровне. Это новое приоритетное направление. Не исключено, что проект дополнят энергетическим сотрудничеством. Транспортные цепочки будут перенастроены с учетом опыта 2022 года, добавляют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В странах Центральной Азии, Иране, Пакистане и Индии существует энергодефицит, поэтому есть, где приложить силы, объединив логистический и энергетический проекты в единый инфраструктурный», — добавил аналитик. Санкции заставили Россию переориентировать большую часть грузопотока на страны Юга и Востока, соглашается с точкой зрения профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Нам новые транспортные коридоры были нужны всегда. В силу сложившейся до 2022 года экспортно-импортной политики России, основное направление транспортных связей было направлено в сторону Европы. Санкции заставили Россию переориентироваться на развитие транспортной инфраструктуры в сторону дружественных стран в Центральной, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Выполнение задач в этих направлениях связано с необходимостью сохранения объемов торговли и темпов экономического роста РФ», — комментирует профессор. Статья по теме Россия создает новый экономический союз Логистические цепочки были перестроены в течение 2022 календарного года и сейчас накопился немалый опыт, уточняет научный руководитель факультета городского и регионального развития, Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики», ординарный профессор Михаил Блинкин. «С учетом годового опыта правительство корректирует и углубляет процессы. Предъявляется масса требований к Восточному полигону железных дорог, Волжскому пути, мостам и погранпереходам на границе с Казахстаном и Китаем», — пояснил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти назвали приоритетные транспортно-логистические маршруты — «Север-юг», Азово-черноморское и восточное направления. На заседании правительства РФ 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил доработать планы по их расширению до конца первого полугодия. Как объяснили эксперты URA.RU, больше всего усилий власти планируют направить на проработку международного мультимодального транспортного коридора «Север-юг», который свяжет Россию с Ираном и Индией. Во вступительном слове к заседанию правительства Мишустин акцентировал внимание на выполнении «дорожных карт» по развитию транспортно-логистических коридоров — международного «Север — Юг», а также в Азово-Черноморском и восточном направлениях. «Планы утверждены правительством в декабре 2022 года. Они носят комплексный характер и включают в себя как расширение Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, так и развитие автодорог, водных путей и увеличение пропускной способности морских портов, а также, что очень важно, модернизацию пунктов пропуска через госграницу», — напомнил премьер. Настройка логистики позволит переориентировать грузопотоки и расширить торгово-экономические связи с Южной и Юго-Восточной Азией, Прикаспийским регионом, Закавказьем, Персидским заливом и Африкой, уверен глава правительства РФ. «По итогам нашего обсуждения проведем доработку планов по развитию транспортных коридоров. И актуализируем итоговый перечень мероприятий до конца первого полугодия. Важно, чтобы все они были обеспечены финансированием в полном объеме», — поручил Мишустин. Разворот России на Восток начался после введения санкций США и ЕС в 2022 году. В октябре транспортный коридор «Север-юг» обсуждался на II Каспийском экономическом форуме. Мультимодальный маршрут поможет РФ перестроить логистические цепочки и выйти на рынки Азии, Ближнего Востока и Африки. Из пяти государств Каспийского региона с осени 2022 году Мишустин дважды посетил Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, а также Армению, по которой проходит одна из ветвей маршрута. Российские власти обращают внимание на логистическом маршруте «Север-юг». Он должен стать приоритетным и заменить торговый путь «Запад-Восток», считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. В странах Центральной Азии, Иране, Пакистане и Индии существует энергодефицит, поэтому есть, где приложить силы, объединив логистический и энергетический проекты в единый инфраструктурный», — добавил аналитик. Санкции заставили Россию переориентировать большую часть грузопотока на страны Юга и Востока, соглашается с точкой зрения профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Нам новые транспортные коридоры были нужны всегда. В силу сложившейся до 2022 года экспортно-импортной политики России, основное направление транспортных связей было направлено в сторону Европы. Санкции заставили Россию переориентироваться на развитие транспортной инфраструктуры в сторону дружественных стран в Центральной, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Выполнение задач в этих направлениях связано с необходимостью сохранения объемов торговли и темпов экономического роста РФ», — комментирует профессор. Логистические цепочки были перестроены в течение 2022 календарного года и сейчас накопился немалый опыт, уточняет научный руководитель факультета городского и регионального развития, Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики», ординарный профессор Михаил Блинкин. «С учетом годового опыта правительство корректирует и углубляет процессы. Предъявляется масса требований к Восточному полигону железных дорог, Волжскому пути, мостам и погранпереходам на границе с Казахстаном и Китаем», — пояснил эксперт.