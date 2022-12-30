Путин нанес новый удар по США

Россия выходит за рамки простого партнерства с Китаем

30 декабря 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

США получили новый удар от президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия выходит за рамки простого партнерства с Китаем. Отношения двух стран стали близки к блоковому статусу по всем стратегическим направлениям, объясняют политологи итоги предновогодней встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 30 декабря. Это сигнал коллективному Западу и прежде всего США, которые не только спровоцировали украинский конфликт, но и создают напряженность в Юго-Восточной Азии, говорят эксперты. Предновогодняя встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в режиме видеоконференции. Приветствуя лидера КНР, российский президент назвал его «дорогим другом». Точно так же к нему обратился и председатель Си Цзиньпин. «В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. Эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке», — заявил Путин. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дважды лично встретились в 2022 году, а весной 2023-го Путин ждет Си в Москве Фото: kremlin.ru Российско-китайский диалог в этом году поддерживался постоянно, отметил президент РФ. Лидеры лично общались в феврале в Пекине перед открытием зимней Олимпиады, в сентябре — в Самарканде на саммите ШОС, неоднократно говорили по телефону. В декабре с Си Цзиньпином встречался председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин подчеркнул, что в 2023 году контакты продолжатся, и сообщил, что ждет китайского лидера весной в Москве. «Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», — сказал президент России. Партнерство России и Китая приобретает уже блоковый характер, полагают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, России и Китаю удалось обеспечить рост взаимного товарооборота. Беспрецедентными он назвал поставки в Китай российских энергоносителей, и в следующем году РФ будет наращивать поставки трубопроводного газа. В сфере транспортной инфраструктуры реализованы «знаковые проекты», отметил Путин: это автомобильный и железнодорожный мосты через Амур. Особое место в отношениях двух стран, как подчеркнул Путин, занимает «военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности и поддержанию стабильности в ключевых регионах». В дальнейшем оно будет укрепляться, пообещал российский лидер. «Координация Москвы и Пекина на международной арене служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта, в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократичное мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу», — заявил Путин. Навязывать свои условия развития ни Россия, ни Китай никому не будут, в отличие от США, подчеркивают политологи Фото: poeloq /Flickr Си Цзиньпин, приветствуя Владимира Путина, отметил, что «удовлетворен результатами совместного сотрудничества», которое «демонстрирует зрелось и стрессоустойчивость». «Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать с Россией стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире», — подчеркнул Си. Предновогодняя встреча, пусть и по видеосвязи, лидеров России и Китая — это «месседж Западу», убежден доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. «Сигнал о том, что Россия и Китай — это уже не просто близкое партнерство. Это стратегическое сотрудничество, которое подразумевает экономику, политику, военное участие. Фактически Россия и Китай преодолели внеблоковый статус, который они декларируют в своих доктринах. Официально обе стороны говорят о своем нейтралитете, но в реальности мы вступили в неразрывную связку», — пояснил Крутаков. Россия заинтересована в китайских технологиях Фото: Сергей Шадрин © URA.RU По словам политолога, речь идет о технологическом и промышленном потенциале Китая, который может помочь России преодолеть уход западных технологий. Для Китая же принципиально важны российские ресурсы, ведь США в любой момент могут «включить в отношении КНР санкционный рубильник и перекрыть ему доступ к ресурсам через Персидский залив, который контролируется ВМФ Соединенных Штатов», объяснил Крутаков. «Россия же готова поставлять ресурсы через Монголию, через Северный морской путь. Встреча Путина с Си демонстрирует всему миру и условному Западу, что Россия и Китай объединились, что они идут вперед вместе», — подчеркнул политолог. Похожей позиции придерживается и руководитель Института политической культуры, эксперт по комплексным международным проблемам Виталий Волчков. По словам политолога, происходящая «перестройка мира» формирует новые крупные блоки. «Встреча Путина с Си — это одна из важнейших согласовательных площадок в современном мире. Она показывает, что Россия именно с Китаем будет строить новые центры развития. При этом они не намерены быть гегемонами и навязывать свою точку зрения другим странам», — отметил Волчков. Двум лидерам в ходе предновогодней беседы важно было еще раз подтвердить свои тесные отношения, отметил доцент кафедры истории политических учений ГАУГН, политолог Олег Кочеров. Москва получила поддержку Пекина в части «необходимости пересмотра мирового порядка и создания более справедливой, равноправной и инклюзивной международной политической системы». Новость по теме Си Цзиньпин похвалил Россию за позицию по Украине В условиях конфронтации России с Западом и напряженности в отношениях Китая и США Путин и Си Цзиньпин укрепляют взаимодействие во всех сферах, подчеркивает замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев. «Это сигнал США и всему коллективному Западу. Главное — это то, что Россия и Китай две крупнейшие державы и крупнейшие игроки на евразийском континенте, которые имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в разных областях», — пояснил Карнеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия выходит за рамки простого партнерства с Китаем. Отношения двух стран стали близки к блоковому статусу по всем стратегическим направлениям, объясняют политологи итоги предновогодней встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 30 декабря. Это сигнал коллективному Западу и прежде всего США, которые не только спровоцировали украинский конфликт, но и создают напряженность в Юго-Восточной Азии, говорят эксперты. Предновогодняя встреча Путина и Си Цзиньпина состоялась в режиме видеоконференции. Приветствуя лидера КНР, российский президент назвал его «дорогим другом». Точно так же к нему обратился и председатель Си Цзиньпин. «В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. Эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке», — заявил Путин. Российско-китайский диалог в этом году поддерживался постоянно, отметил президент РФ. Лидеры лично общались в феврале в Пекине перед открытием зимней Олимпиады, в сентябре — в Самарканде на саммите ШОС, неоднократно говорили по телефону. В декабре с Си Цзиньпином встречался председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Путин подчеркнул, что в 2023 году контакты продолжатся, и сообщил, что ждет китайского лидера весной в Москве. По словам Путина, России и Китаю удалось обеспечить рост взаимного товарооборота. Беспрецедентными он назвал поставки в Китай российских энергоносителей, и в следующем году РФ будет наращивать поставки трубопроводного газа. В сфере транспортной инфраструктуры реализованы «знаковые проекты», отметил Путин: это автомобильный и железнодорожный мосты через Амур. Особое место в отношениях двух стран, как подчеркнул Путин, занимает «военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности и поддержанию стабильности в ключевых регионах». В дальнейшем оно будет укрепляться, пообещал российский лидер. «Координация Москвы и Пекина на международной арене служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка. Си Цзиньпин, приветствуя Владимира Путина, отметил, что «удовлетворен результатами совместного сотрудничества», которое «демонстрирует зрелось и стрессоустойчивость». «Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать с Россией стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире», — подчеркнул Си. Предновогодняя встреча, пусть и по видеосвязи, лидеров России и Китая — это «месседж Западу», убежден доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. «Сигнал о том, что Россия и Китай — это уже не просто близкое партнерство. Это стратегическое сотрудничество, которое подразумевает экономику, политику, военное участие. По словам политолога, речь идет о технологическом и промышленном потенциале Китая, который может помочь России преодолеть уход западных технологий. Для Китая же принципиально важны российские ресурсы, ведь США в любой момент могут «включить в отношении КНР санкционный рубильник и перекрыть ему доступ к ресурсам через Персидский залив, который контролируется ВМФ Соединенных Штатов», объяснил Крутаков. «Россия же готова поставлять ресурсы через Монголию, через Северный морской путь. Встреча Путина с Си демонстрирует всему миру и условному Западу, что Россия и Китай объединились, что они идут вперед вместе», — подчеркнул политолог. Похожей позиции придерживается и руководитель Института политической культуры, эксперт по комплексным международным проблемам Виталий Волчков. По словам политолога, происходящая «перестройка мира» формирует новые крупные блоки. «Встреча Путина с Си — это одна из важнейших согласовательных площадок в современном мире. Двум лидерам в ходе предновогодней беседы важно было еще раз подтвердить свои тесные отношения, отметил доцент кафедры истории политических учений ГАУГН, политолог Олег Кочеров. Москва получила поддержку Пекина в части «необходимости пересмотра мирового порядка и создания более справедливой, равноправной и инклюзивной международной политической системы». В условиях конфронтации России с Западом и напряженности в отношениях Китая и США Путин и Си Цзиньпин укрепляют взаимодействие во всех сферах, подчеркивает замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев. «Это сигнал США и всему коллективному Западу. Главное — это то, что Россия и Китай две крупнейшие державы и крупнейшие игроки на евразийском континенте, которые имеют большой потенциал для углубления сотрудничества в разных областях», — пояснил Карнеев.