Тюменские слухи: в Тобольске ждут нового мэра

О встрече Моора и Путина, охоте на поджигателей и мошенниках-сантехниках. Выпуск 1022

12 мая 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

На этой неделе исполнилось 119 лет со дня рождения Сальвадора Дали. А если бы художник побывал в Тюмени? Фото: URA.RU В политической тусовке обсуждают итоги встречи губернатора Александра Моора с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, в свежих «Слухах»: в КПРФ нагрянет инспекция из Москвы, тюменцы открыли охоту на поджигателей, педагогам запретят пользоваться «вражескими» мессенджерами. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Тюменский губернатор избежал критики за лесные пожары Фото: Сергей Русанов © URA.RU Кремль поддержал Моора в вопросе о пожарах В Желтом доме ходят слухи, что внутриполитический блок Кремля не случайно выбрал дату для публикации видео встречи президента Владимира Путина с губернатором Александром Моором. «11 мая было выбрано удачно. Как раз в разгар борьбы с природными пожарами в Тюменской области, вопрос которых Путиным не поднимался. Таким образом Кремль дал понять, что разбора полетов в тюменской власти по итогам пожароопасного сезона не будет», — говорят источники. Сама же встреча с главой государства якобы состоялась задолго до 11 мая. Тюменские мэрии срывают нацпроект из-за Госуслуг Инсайдеры говорят, что одна из причин, по которой мэрии тюменских городов и районов не могут выполнить план по формированию комфортной городской среды, — это Госуслуги. В курилках муниципальные служащие шепчутся, что люди не хотят заходить на портал из-за электронных повесток, а потому не голосуют за реконструкцию тех или иных объектов в рамках нацпроекта. «Люди стали значительно меньше заходить на Госуслуги. Скорее всего, из-за объявления об электронных повестках в военкоматы. По количеству проголосовавших и так планка очень высокая, а тут еще одна проблема добавилась», — сокрушаются сплетники. Спикер облдумы задумался о политическом долголетии В курилках Тюменской облдумы вовсю обсуждают слух, что действующий спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов намерен сохранить за собой пост и в новом созыве думы, который изберут в 2026 году. Якобы именно по этой причине политик постепенно перестраивает работу парламента под себя. «Не смотря на то, что Сайфитдинова рассматривали как временную компромиссную фигуру, он не собирается уходить на пенсию. Если здоровье позволит (в 2026 году политику исполнится 76 лет), он будет бороться за кресло спикера. Да и действующую власть Сайфитдинов вполне устраивает», — сообщают сплетники. Выход из КПРФ Юрия Юхневича породил скандал Фото: Николай Бастриков © URA.RU В тюменский обком КПРФ приедут ревизоры из Москвы По слухам, скандал в тюменском обкоме КПРФ спровоцировал внимание Москвы к местной ячейке. Ранее партию покинул экс-депутат облдумы Юрий Юхневич, которого якобы подтолкнула к выходу глава обкома Тамара Казанцева. Вслед за Юхневичем из КПРФ вышло еще несколько тюменских коммунистов. «Говорят, что ЦК партии или пришлет в Тюмень своих ревизоров, или запросит документы. Говорят, будут проверять не только партийную работу, но и финансовые отчеты», — рассказывают слухмейкеры. Любимому подрядчику властей станет сложнее зарабатывать Поговаривают, что в ближайшее время у компании ТОДЭП, которая получает самые «жирные» контракты на ремонт дорог в области, могут начаться большие проблемы с исполнением заказов. А все из-за того, что работой подрядчика серьезно заинтересовались в региональном ФАС. «Подчиненные Юрия Зинчука (гендиректор ТОДЭП — прим. URA.RU) пока что как сыр в масле катаются. На субподряд по контрактам они выбирают тех исполнителей, которые им больше нравятся. Не будем уж пояснять, как в большом бизнесе рождается такая „рабочая“ дружба, на каких основаниях. По документам ТОДЭП, якобы, имеет право игнорировать принципы конкуренции. Вот только в ФАС считают по-другому. И если проверка ведомства это докажет, то кому-то может сильно перестать хватать „дружеской“ поддержки от субподрядчиков. Да и ремонт дорог может начать проседать: кто его знает, что за компании придут на смену своим, прикормленным», — считают сплетники. Вспышка гриппа в Тюмени прошла незамеченной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главу тюменского депздрава спасли от больших проблем Знающие люди поговаривают, что пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области смогла прикрыть главу ведомства Наталью Логинову от повышенного внимания СМИ во время всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Мол, у местных и федеральных журналистов было немало вопросов к чиновнице по поводу переполненных больниц и дефицита вакцин, но ее от них оградили. «Пресс-секретарь департамента здравоохранения Екатерина Климович, которая работает там относительно недавно, сработала как надо. Имя Логиновой, несмотря на имевшиеся в больницах проблемы, не фигурировало даже в анонимных telegram-каналах. Не говоря уже о СМИ. Это, в большей степени, заслуга именно Климович. Основной „информационный удар“ в разгар роста заболеваемости ОРВИ и гриппом она взяла на себя», — считают инсайдеры. Тюменцы переквалифицировались в «охотников за головами» Инсайдеры докладывают, что после начала сезона пожаров и широкой рекламной кампании информации про вознаграждение за данные о поджигателях, тюменцы активно включились в работу по поиску тех, кто принесет им нелишние 40 тысяч рублей. «Сообщения от граждан поступают регулярно. В прошлый год, кстати, такого не было. Поджигателей тюменцы видят вообще во всех: одиноко гуляющих по лесу, парочках, любителях выпить на природе, да даже в добровольцах, которые как раз леса и патрулируют. Человеку ведь просто: набрал номер полиции и рассказал, что видел подозрительную личность. А несчастным подчиненным Леонида Коломийца (руководитель УМВД по Тюменской области — прим. URA.RU) потом весь этот поток сознания отрабатывать. Как будто у участковых другой работы нет. Хорошо еще, что люди редко пытаются сами поймать „поджигателей“, а то число протоколов выросло бы в разы», — вздыхают сплетники. Квартира, где убили девочку, резко подорожала Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени решили нажиться на квартире, где убили Настю Муравьеву Ходят слухи, что в Тюмени вновь выставили на продажу квартиру, в которой по версии следствия была убита 8-летняя Настя Муравьева. Причем, сейчас жилье стоит дороже, чем сразу после трагедии. «Представляете, мало того, что надеются продать этот пансионат, так еще и цена на 200 тысяч больше, чем была тогда, когда там жил Бережной (Виталий Бережной обвиняется в убийстве ребенка — прим. URA.RU) и всем стало известно о смерти девочки. Сделали какой-то косметический ремонт, а вот мебель частично оставили ту же. Страшно подумать, что на ней происходило. Да такую квартиру нужно по бросовой цене отдавать, и то вряд ли возьмут, с такой-то историей», — возмущаются слухачи. Захват заложников в тюменском супермаркете ничему не научил владельцев сети «Магнит» Говорят, что после захвата заложников в круглосуточном супермаркете сети «Магнит», который произошел 10 марта, ритейлер увеличил в Тюмени количество магазинов формата 24/7. По словам инсайдеров, торговые точки, работающие по ночам, по-прежнему не имеют внятной охраны. Чаще всего, из гарантий безопасности у продавцов там имеется только «тревожная кнопка». «Один раз на охране в тюменском „Магните“ уже сэкономили. И это привело к захвату заложников. В Тюмени хватает ЧОПов. Услуги частной охраны для торговых сетей такого уровня — удовольствие не самое дорогое. Но пока продолжают экономить», — уточняют слухачи. Рестораторы радуются запрету жарить шашлыки на природе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские бизнесмены зарабатывают на пожарах Ходят слухи, что на фоне противопожарного режима, который запрещает, в том числе, разводить костры и посещать леса, количество клиентов кафе и шашлычных в Тюмени выросло в несколько раз. Во многие заведения попасть можно только по предварительной записи. «Выручка владельцев заведений общепита такого формата выросла в несколько раз. Пожалуй, это единственные люди, которые довольны тем, что происходит с пожарами в регионе. И они точно не хотят, чтобы их полностью потушили», — считают слухмейкеры. Тюменский бизнес попросит у правительства новые льготы Близкие к тюменскому бизнесу люди предполагают, что в ближайшие два месяца предприниматели области обратятся к правительству с просьбой о новых мерах поддержки, льготах и преференциях. Якобы поводом станет очередная волна банкротств, которая назревает в торговле, строительстве и сфере обслуживания. «Ситуация в области сейчас не самая стабильная, многие не выдерживают финансовых нагрузок. Но мы же видим, что под банкротство попадают в основном те, кто не готов бороться и перестраивать бизнес под обстоятельства. Того и гляди, что на новые лампочки в офисах скоро начнут у губернатора Александра Моора и его замов денег просить», — усмехаются в тюменских бизнес-кругах. В первой столице Сибири грядет передел жилого фонда Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске готовятся к войне управляющих компаний В коммунальных сферах появился слух, что война управляющих компаний, которой так боятся в Тюмени, затронет и Тобольск. Якобы интерес к Тобольску из-за туристического потенциала старейшего города Сибири у варягов из соседних регионов даже выше, чем к областной столице. «Даже в управление садовыми товариществами пытаются сейчас пролезть иногородние компании, яркий пример — СНТ „Тура“ в Тюмени, в управление которой пробилась курганская „Интеграция“. А если учесть, что в Тобольске сейчас сходится 60% туристических маршрутов России, никто не удивится, если варяги кинутся забирать жилфонд у тоболяков и прогибать под себя садоводов», — делятся опасениями любители слухов. В Тюмени активизировались мошенники-сантехники Как сообщают инсайдеры, в Тюмени наблюдается невиданный всплеск активности мошенников, выдающих себя за организации, которые проводят поверку приборов учета в квартирах граждан. «Сейчас такой период, что у тысяч приборов учета в жилье тюменцев заканчивается срок поверки. В связи с этим нечистые на руку граждане развернули мощную кампанию по облапошиванию тюменцев. Листовками со своими услугами они заваливают почтовые ящики. Потом приходят, с умным видом смотрят на счетчики, берут по 3-4 тысячи рублей и уходят, заверяя, что процедура пройдена. И ведь многие обманутся, не станут обращаться к аффилированным организациям, а потом людям из-за просроченных приборов платить огромные суммы за воду. Может Ольге Сарбаевой (гендиректор „Тюмень Водоканал“ — прим. URA.RU) дать наказ своим подчиненным и тоже рекламки запустить? У них-то почестнее будет», — сокрушаются слухачи. Под запрет попадут Telegram и WhatsApp Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменским педагогам запретят пользоваться иностранными мессенджерами Ходят слухи, что в детских садах и школах Тюменской области сотрудникам запретят создавать групповые чаты в Telegram и WhatsApp. По словам слухачей, это делается для того, чтобы защитить личные данные детей и их родителей. «Сейчас в каждой детсадовской группе и каждом школьном классе есть свой чат, где родители обсуждают с преподавателями те или иные вопросы, касающиеся образования детей. Нередко там фигурируют личные данные. А поскольку мессенджеры иностранные, то они, по сути, ничем не защищены. Главе областного департамента образования Дине Горковец поручено разобраться с этим вопросом. Школы и детские сады должны перейти на российские аналоги зарубежных мессенджеров. К счастью, таких хватает», — заявляют слухмейкеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В политической тусовке обсуждают итоги встречи губернатора Александра Моора с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, в свежих «Слухах»: в КПРФ нагрянет инспекция из Москвы, тюменцы открыли охоту на поджигателей, педагогам запретят пользоваться «вражескими» мессенджерами. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Кремль поддержал Моора в вопросе о пожарах В Желтом доме ходят слухи, что внутриполитический блок Кремля не случайно выбрал дату для публикации видео встречи президента Владимира Путина с губернатором Александром Моором. «11 мая было выбрано удачно. Как раз в разгар борьбы с природными пожарами в Тюменской области, вопрос которых Путиным не поднимался. Таким образом Кремль дал понять, что разбора полетов в тюменской власти по итогам пожароопасного сезона не будет», — говорят источники. Сама же встреча с главой государства якобы состоялась задолго до 11 мая. Тюменские мэрии срывают нацпроект из-за Госуслуг Инсайдеры говорят, что одна из причин, по которой мэрии тюменских городов и районов не могут выполнить план по формированию комфортной городской среды, — это Госуслуги. В курилках муниципальные служащие шепчутся, что люди не хотят заходить на портал из-за электронных повесток, а потому не голосуют за реконструкцию тех или иных объектов в рамках нацпроекта. «Люди стали значительно меньше заходить на Госуслуги. Скорее всего, из-за объявления об электронных повестках в военкоматы. По количеству проголосовавших и так планка очень высокая, а тут еще одна проблема добавилась», — сокрушаются сплетники. Спикер облдумы задумался о политическом долголетии В курилках Тюменской облдумы вовсю обсуждают слух, что действующий спикер регионального парламента Фуат Сайфитдинов намерен сохранить за собой пост и в новом созыве думы, который изберут в 2026 году. Якобы именно по этой причине политик постепенно перестраивает работу парламента под себя. «Не смотря на то, что Сайфитдинова рассматривали как временную компромиссную фигуру, он не собирается уходить на пенсию. Если здоровье позволит (в 2026 году политику исполнится 76 лет), он будет бороться за кресло спикера. Да и действующую власть Сайфитдинов вполне устраивает», — сообщают сплетники. В тюменский обком КПРФ приедут ревизоры из Москвы По слухам, скандал в тюменском обкоме КПРФ спровоцировал внимание Москвы к местной ячейке. Ранее партию покинул экс-депутат облдумы Юрий Юхневич, которого якобы подтолкнула к выходу глава обкома Тамара Казанцева. Вслед за Юхневичем из КПРФ вышло еще несколько тюменских коммунистов. «Говорят, что ЦК партии или пришлет в Тюмень своих ревизоров, или запросит документы. Говорят, будут проверять не только партийную работу, но и финансовые отчеты», — рассказывают слухмейкеры. Любимому подрядчику властей станет сложнее зарабатывать Поговаривают, что в ближайшее время у компании ТОДЭП, которая получает самые «жирные» контракты на ремонт дорог в области, могут начаться большие проблемы с исполнением заказов. А все из-за того, что работой подрядчика серьезно заинтересовались в региональном ФАС. «Подчиненные Юрия Зинчука (гендиректор ТОДЭП — прим. URA.RU) пока что как сыр в масле катаются. На субподряд по контрактам они выбирают тех исполнителей, которые им больше нравятся. Не будем уж пояснять, как в большом бизнесе рождается такая „рабочая“ дружба, на каких основаниях. По документам ТОДЭП, якобы, имеет право игнорировать принципы конкуренции. Вот только в ФАС считают по-другому. И если проверка ведомства это докажет, то кому-то может сильно перестать хватать „дружеской“ поддержки от субподрядчиков. Да и ремонт дорог может начать проседать: кто его знает, что за компании придут на смену своим, прикормленным», — считают сплетники. Главу тюменского депздрава спасли от больших проблем Знающие люди поговаривают, что пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области смогла прикрыть главу ведомства Наталью Логинову от повышенного внимания СМИ во время всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Мол, у местных и федеральных журналистов было немало вопросов к чиновнице по поводу переполненных больниц и дефицита вакцин, но ее от них оградили. «Пресс-секретарь департамента здравоохранения Екатерина Климович, которая работает там относительно недавно, сработала как надо. Имя Логиновой, несмотря на имевшиеся в больницах проблемы, не фигурировало даже в анонимных telegram-каналах. Не говоря уже о СМИ. Это, в большей степени, заслуга именно Климович. Основной „информационный удар“ в разгар роста заболеваемости ОРВИ и гриппом она взяла на себя», — считают инсайдеры. Тюменцы переквалифицировались в «охотников за головами» Инсайдеры докладывают, что после начала сезона пожаров и широкой рекламной кампании информации про вознаграждение за данные о поджигателях, тюменцы активно включились в работу по поиску тех, кто принесет им нелишние 40 тысяч рублей. «Сообщения от граждан поступают регулярно. В прошлый год, кстати, такого не было. Поджигателей тюменцы видят вообще во всех: одиноко гуляющих по лесу, парочках, любителях выпить на природе, да даже в добровольцах, которые как раз леса и патрулируют. Человеку ведь просто: набрал номер полиции и рассказал, что видел подозрительную личность. А несчастным подчиненным Леонида Коломийца (руководитель УМВД по Тюменской области — прим. URA.RU) потом весь этот поток сознания отрабатывать. Как будто у участковых другой работы нет. Хорошо еще, что люди редко пытаются сами поймать „поджигателей“, а то число протоколов выросло бы в разы», — вздыхают сплетники. В Тюмени решили нажиться на квартире, где убили Настю Муравьеву Ходят слухи, что в Тюмени вновь выставили на продажу квартиру, в которой по версии следствия была убита 8-летняя Настя Муравьева. Причем, сейчас жилье стоит дороже, чем сразу после трагедии. «Представляете, мало того, что надеются продать этот пансионат, так еще и цена на 200 тысяч больше, чем была тогда, когда там жил Бережной (Виталий Бережной обвиняется в убийстве ребенка — прим. URA.RU) и всем стало известно о смерти девочки. Сделали какой-то косметический ремонт, а вот мебель частично оставили ту же. Страшно подумать, что на ней происходило. Да такую квартиру нужно по бросовой цене отдавать, и то вряд ли возьмут, с такой-то историей», — возмущаются слухачи. Захват заложников в тюменском супермаркете ничему не научил владельцев сети «Магнит» Говорят, что после захвата заложников в круглосуточном супермаркете сети «Магнит», который произошел 10 марта, ритейлер увеличил в Тюмени количество магазинов формата 24/7. По словам инсайдеров, торговые точки, работающие по ночам, по-прежнему не имеют внятной охраны. Чаще всего, из гарантий безопасности у продавцов там имеется только «тревожная кнопка». «Один раз на охране в тюменском „Магните“ уже сэкономили. И это привело к захвату заложников. В Тюмени хватает ЧОПов. Услуги частной охраны для торговых сетей такого уровня — удовольствие не самое дорогое. Но пока продолжают экономить», — уточняют слухачи. Тюменские бизнесмены зарабатывают на пожарах Ходят слухи, что на фоне противопожарного режима, который запрещает, в том числе, разводить костры и посещать леса, количество клиентов кафе и шашлычных в Тюмени выросло в несколько раз. Во многие заведения попасть можно только по предварительной записи. «Выручка владельцев заведений общепита такого формата выросла в несколько раз. Пожалуй, это единственные люди, которые довольны тем, что происходит с пожарами в регионе. И они точно не хотят, чтобы их полностью потушили», — считают слухмейкеры. Тюменский бизнес попросит у правительства новые льготы Близкие к тюменскому бизнесу люди предполагают, что в ближайшие два месяца предприниматели области обратятся к правительству с просьбой о новых мерах поддержки, льготах и преференциях. Якобы поводом станет очередная волна банкротств, которая назревает в торговле, строительстве и сфере обслуживания. «Ситуация в области сейчас не самая стабильная, многие не выдерживают финансовых нагрузок. Но мы же видим, что под банкротство попадают в основном те, кто не готов бороться и перестраивать бизнес под обстоятельства. Того и гляди, что на новые лампочки в офисах скоро начнут у губернатора Александра Моора и его замов денег просить», — усмехаются в тюменских бизнес-кругах. В Тобольске готовятся к войне управляющих компаний В коммунальных сферах появился слух, что война управляющих компаний, которой так боятся в Тюмени, затронет и Тобольск. Якобы интерес к Тобольску из-за туристического потенциала старейшего города Сибири у варягов из соседних регионов даже выше, чем к областной столице. «Даже в управление садовыми товариществами пытаются сейчас пролезть иногородние компании, яркий пример — СНТ „Тура“ в Тюмени, в управление которой пробилась курганская „Интеграция“. А если учесть, что в Тобольске сейчас сходится 60% туристических маршрутов России, никто не удивится, если варяги кинутся забирать жилфонд у тоболяков и прогибать под себя садоводов», — делятся опасениями любители слухов. В Тюмени активизировались мошенники-сантехники Как сообщают инсайдеры, в Тюмени наблюдается невиданный всплеск активности мошенников, выдающих себя за организации, которые проводят поверку приборов учета в квартирах граждан. «Сейчас такой период, что у тысяч приборов учета в жилье тюменцев заканчивается срок поверки. В связи с этим нечистые на руку граждане развернули мощную кампанию по облапошиванию тюменцев. Листовками со своими услугами они заваливают почтовые ящики. Потом приходят, с умным видом смотрят на счетчики, берут по 3-4 тысячи рублей и уходят, заверяя, что процедура пройдена. И ведь многие обманутся, не станут обращаться к аффилированным организациям, а потом людям из-за просроченных приборов платить огромные суммы за воду. Может Ольге Сарбаевой (гендиректор „Тюмень Водоканал“ — прим. URA.RU) дать наказ своим подчиненным и тоже рекламки запустить? У них-то почестнее будет», — сокрушаются слухачи. Тюменским педагогам запретят пользоваться иностранными мессенджерами Ходят слухи, что в детских садах и школах Тюменской области сотрудникам запретят создавать групповые чаты в Telegram и WhatsApp. По словам слухачей, это делается для того, чтобы защитить личные данные детей и их родителей. «Сейчас в каждой детсадовской группе и каждом школьном классе есть свой чат, где родители обсуждают с преподавателями те или иные вопросы, касающиеся образования детей. Нередко там фигурируют личные данные. А поскольку мессенджеры иностранные, то они, по сути, ничем не защищены. Главе областного департамента образования Дине Горковец поручено разобраться с этим вопросом. Школы и детские сады должны перейти на российские аналоги зарубежных мессенджеров. К счастью, таких хватает», — заявляют слухмейкеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.