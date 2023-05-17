Россия и Иран подписали соглашение о создании железнодорожного коридора Решт — Астара

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, железнодорожные пути, ржд, железная дорога, вагон, поезд
Путин и Раиси подписали договор о создании железной дороги в Иране Фото:

РФ и Иран по итогам переговоров подписали соглашение о создании в исламской республике железнодорожного коридора Решт — Астара. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси присутствовали на церемонии подписания документа по видеосвязи.

«Протяженность железнодорожной линии составит 170 километров. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки коридора Север — Юг и повысить его эффективность», — следует из текста проекта. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия 24». Отмечается, что Россия и Иран будут вместе финансировать строительство.

В марте 2023 года Путин отметил, что России интересен этот проект, потому что он открывает дополнительные возможности для мировой торговли. Он подчеркнул, что железнодорожное сообщение в регионе станет существенным дополнением к Суэцкому каналу и к черноморским проливам. Его слова приводит официальный сайт президента России Kremlin.

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РФ и Иран по итогам переговоров подписали соглашение о создании в исламской республике железнодорожного коридора Решт — Астара. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси присутствовали на церемонии подписания документа по видеосвязи. «Протяженность железнодорожной линии составит 170 километров. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки коридора Север — Юг и повысить его эффективность», — следует из текста проекта. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия 24». Отмечается, что Россия и Иран будут вместе финансировать строительство. В марте 2023 года Путин отметил, что России интересен этот проект, потому что он открывает дополнительные возможности для мировой торговли. Он подчеркнул, что железнодорожное сообщение в регионе станет существенным дополнением к Суэцкому каналу и к черноморским проливам. Его слова приводит официальный сайт президента России Kremlin.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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