Россия и Иран подписали соглашение о создании железнодорожного коридора Решт — Астара

РФ и Иран по итогам переговоров подписали соглашение о создании в исламской республике железнодорожного коридора Решт — Астара. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси присутствовали на церемонии подписания документа по видеосвязи.
«Протяженность железнодорожной линии составит 170 километров. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки коридора Север — Юг и повысить его эффективность», — следует из текста проекта. Трансляция переговоров велась на телеканале «Россия 24». Отмечается, что Россия и Иран будут вместе финансировать строительство.
В марте 2023 года Путин отметил, что России интересен этот проект, потому что он открывает дополнительные возможности для мировой торговли. Он подчеркнул, что железнодорожное сообщение в регионе станет существенным дополнением к Суэцкому каналу и к черноморским проливам. Его слова приводит официальный сайт президента России
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