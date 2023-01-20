Россия обрела союзника по защите от НАТО в центре Азии

К созданию неформального военного блока подтолкнул Запад

20 января 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

У России появился союзник по защите от НАТО в Центральной Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия обрела союзника по защите своих интересов в Центральной Азии от НАТО. Им стал Иран, который, как и РФ, подвергся давлению со стороны Запада. Это сблизило два государства в военно-политическом и экономическом смыслах, пояснили URA.RU эксперты. Но есть Турция, с которой Россию тоже связывают общие экономические интересы и которая пытается закрепиться в центре Азии. Политологи считают, что президент РФ Владимир Путин намерен соблюсти баланс, выстраивая отношения с обеими странами. За неполные три недели 2023 года президент Путин уже по два раза пообщался по телефону с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Эбрахимом Раиси. Последний разговор с Раиси у Путина состоялся 19 января. Судя по короткому сообщению Кремля, речь шла о двусторонних отношениях и диалоге в рамках Астанинского формата относительно урегулирования ситуации в Сирии. Россию, Иран и Турцию объединяет Астанинский формат урегулирования сирийского конфликта, говорят эксперты Фото: kremlin.ru С Эрдоганом президент Путин разговаривал по телефону 5 и 16 января. Официальные сообщения пресс-службы Кремля в обоих случаях были более информативными: зерновая сделка, энергетические проекты, торговые связи. Одной из ключевых тем переговоров стал украинский конфликт, где Россия и Турция имеют разные позиции. Сближающим фактором в обоих случаях остаются торгово-экономические связи и совместные проекты в области энергетики, говорят эксперты. По словам старшего преподавателя Института классического Востока и античности НИУ «Высшая школа экономики» Максима Алонцева, в первую очередь, РФ с этими странами связывает логистика: новые транспортные пути взамен потерянных после разрыва отношений с европейскими странами из-за украинского конфликта. «Выстраивается новая логистика в целом. Конкретно в этом регионе руководством РФ делается ставка на Турцию и Иран», — полагает Алонцев. В торгово-экономическом плане для России Турция — один из ключевых партнеров, но не в военно-политическом Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Впрочем, Россия не ведет речь про выстраивание некоего «треугольника», пояснил URA.RU завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических и политических проблем народонаселения РАН Николай Бобков. Это сугубо двусторонние отношения. В обоих случаях — партнерские, однако с Турцией, считает эксперт, противоречий возникает все же больше. «Турция играет важную роль в украинском конфликте — роль переговорщика. Она не на нашей стороне, но в то же время она не присоединилась к санкциям против России. Эрдоган делает это в интересах своей страны. Дружба с Ираном у России выстраивается на общих антиамериканских позициях. Иран — основной антагонист США на Ближнем Востоке. Иран не поддержал российскую спецоперацию на Украине, но признал, что она была вызвана политикой США и НАТО», — объяснил Бобков. Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) до недавнего времени был частым, но, как оказалось, ненадежным собеседником российского лидера Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Еще весной наряду с Эрдоганом основным переговорщиком по украинскому конфликту с Путиным выступал президент Франции Эммануэль Макрон (иногда даже в компании с немецким канцлером Олафом Шольцем). Но вот уже несколько месяцев он только анонсирует свои якобы запланированные телефонные переговоры с российским лидером, однако ни одного звонка не состоялось. Почему — Путин объяснил на заседании экспертного клуба «Валдай» в октябре 2022 года. Тогда он заявил, что всегда считал, что все разговоры по телефону проходят в режиме тет-а-тет, но в июле того же года оказалось, что диалог двух лидеров шел по громкой связи, его слушали журналисты и вели аудиозапись. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что никаких конкретных предложений для обсуждения с Путиным французская сторона не вносила, а значит, и разговора быть не может. Заочно Путин ведет диалог с Западом как раз через турецкого президента Эрдогана, и эта ниточка важна для России, убежден директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Но все же Турция — это страна НАТО, и абсолютного доверия здесь быть не может. По словам Евсеева, торговые отношения и военно-техническое сотрудничество с Ираном развиваются значительно с более высокой динамикой, чем с Турцией. Но самое главное — это военно-политическое сотрудничество России и Ирана, о котором официально мало говорится. Как отметил Владимир Евсеев, иранский парламент обсуждает вопрос о признании НАТО, куда входят армии ЕС, террористической организацией. С учетом того факта, что именно НАТО ведет прокси-войну с Россией на Украине, эта позиция сильно сближает РФ и Иран. Статья по теме Путин изменит формат отношений со странами бывшего СССР Особенно это важно в отношении постсоветского пространства, убежден Евсеев. «Турция своей политикой на постсоветском пространстве создает вызовы для Российской Федерации. Например, взаимодействие с Казахстаном: в августе они утвердили соглашение об обмене разведывательной информацией, что противоречит нормам ОДКБ, членом которой Казахстан является. Действия Ирана на постсоветском пространстве не несут таких вызовов, у него нет такого влияния в Центральной Азии, Россия может помочь ему его повысить. И для РФ [которая сейчас в одиночку противостоит в этом регионе политике НАТО] усиление Ирана станет сдерживающим фактором для Северо-Атлантического альянса», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия обрела союзника по защите своих интересов в Центральной Азии от НАТО. Им стал Иран, который, как и РФ, подвергся давлению со стороны Запада. Это сблизило два государства в военно-политическом и экономическом смыслах, пояснили URA.RU эксперты. Но есть Турция, с которой Россию тоже связывают общие экономические интересы и которая пытается закрепиться в центре Азии. Политологи считают, что президент РФ Владимир Путин намерен соблюсти баланс, выстраивая отношения с обеими странами. За неполные три недели 2023 года президент Путин уже по два раза пообщался по телефону с лидерами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ирана Эбрахимом Раиси. Последний разговор с Раиси у Путина состоялся 19 января. Судя по короткому сообщению Кремля, речь шла о двусторонних отношениях и диалоге в рамках Астанинского формата относительно урегулирования ситуации в Сирии. С Эрдоганом президент Путин разговаривал по телефону 5 и 16 января. Официальные сообщения пресс-службы Кремля в обоих случаях были более информативными: зерновая сделка, энергетические проекты, торговые связи. Одной из ключевых тем переговоров стал украинский конфликт, где Россия и Турция имеют разные позиции. Сближающим фактором в обоих случаях остаются торгово-экономические связи и совместные проекты в области энергетики, говорят эксперты. По словам старшего преподавателя Института классического Востока и античности НИУ «Высшая школа экономики» Максима Алонцева, в первую очередь, РФ с этими странами связывает логистика: новые транспортные пути взамен потерянных после разрыва отношений с европейскими странами из-за украинского конфликта. «Выстраивается новая логистика в целом. Конкретно в этом регионе руководством РФ делается ставка на Турцию и Иран», — полагает Алонцев. Впрочем, Россия не ведет речь про выстраивание некоего «треугольника», пояснил URA.RU завлабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических и политических проблем народонаселения РАН Николай Бобков. Это сугубо двусторонние отношения. В обоих случаях — партнерские, однако с Турцией, считает эксперт, противоречий возникает все же больше. «Турция играет важную роль в украинском конфликте — роль переговорщика. Она не на нашей стороне, но в то же время она не присоединилась к санкциям против России. Еще весной наряду с Эрдоганом основным переговорщиком по украинскому конфликту с Путиным выступал президент Франции Эммануэль Макрон (иногда даже в компании с немецким канцлером Олафом Шольцем). Но вот уже несколько месяцев он только анонсирует свои якобы запланированные телефонные переговоры с российским лидером, однако ни одного звонка не состоялось. Почему — Путин объяснил на заседании экспертного клуба «Валдай» в октябре 2022 года. Тогда он заявил, что всегда считал, что все разговоры по телефону проходят в режиме тет-а-тет, но в июле того же года оказалось, что диалог двух лидеров шел по громкой связи, его слушали журналисты и вели аудиозапись. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно говорил, что никаких конкретных предложений для обсуждения с Путиным французская сторона не вносила, а значит, и разговора быть не может. Заочно Путин ведет диалог с Западом как раз через турецкого президента Эрдогана, и эта ниточка важна для России, убежден директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Но все же Турция — это страна НАТО, и абсолютного доверия здесь быть не может. По словам Евсеева, торговые отношения и военно-техническое сотрудничество с Ираном развиваются значительно с более высокой динамикой, чем с Турцией. Но самое главное — это военно-политическое сотрудничество России и Ирана, о котором официально мало говорится. Особенно это важно в отношении постсоветского пространства, убежден Евсеев. «Турция своей политикой на постсоветском пространстве создает вызовы для Российской Федерации. Например, взаимодействие с Казахстаном: в августе они утвердили соглашение об обмене разведывательной информацией, что противоречит нормам ОДКБ, членом которой Казахстан является. Действия Ирана на постсоветском пространстве не несут таких вызовов, у него нет такого влияния в Центральной Азии, Россия может помочь ему его повысить. И для РФ [которая сейчас в одиночку противостоит в этом регионе политике НАТО] усиление Ирана станет сдерживающим фактором для Северо-Атлантического альянса», — резюмировал политолог.