Путин усиливает безопасность России на южных границах

Президент пошел на это из-за растущего внимания США к союзнику РФ

08 мая 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Россия усиливает свое военное присутствие в Центральной Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия повышает безопасность на своем южном направлении. Делается это совместно с Киргизией, где создается совместная группировка противовоздушной обороны. Это связано с растущим вниманием США к важному союзнику РФ в Центральной Азии. Так эксперты трактуют смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым 8 мая. По словам политологов, эта встреча демонстрирует, что страны намерены укреплять свой союз. Своего киргизского коллегу президент Путин принимал в Кремлевской резиденции, которая несколько дней назад подверглась атаке украинских беспилотников. Жапаров прибыл в Россию еще накануне: он возложил цветы к Ржевскому мемориалу. А уже 9 Мая станет почетным гостем на Параде Победы на Красной площади. «Это [9 Мая] знаковое событие. Мы рады, что вы с нами в это время. Мы помним, что 360 тысяч киргизов ушли на фронт, и 134 тысячи из них не вернулись», — отметил Путин. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров первым принял приглашение российского лидера приехать на День Победы в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жапаров сказал, что киргизский народ не забудет «героизм отцов и дедов, прошедших суровые испытания во благо будущих поколений». Он добавил, что в ходе встречи надеется обсудить «дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества» с Россией. Одним из основных направлений этого партнерства эксперты назвали URA.RU укрепление военно-технического сотрудничества двух стран. Как раз сейчас Россия и Киргизия создают совместную региональную систему противовоздушной обороны (ПВО). Соглашение Путин и Жапаров подписали 16 августа 2022 года. Система ПВО в Киргизии войдет в единую систему противовоздушной обороны ОДКБ и будет защищать союз с юга, пояснил URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев. «Сигнал с любой радиолокационной станции моментально обрабатывается и передается всем участникам. В случае угрозы применения противником авиации, крылатых ракет, беспилотников — реакция будет моментальной», — объяснил Гурулев. Киргизия с первого дня поддержала борьбу России с неонацизмом на Украине, отмечают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще в феврале 2022 года Жапаров стал одним из первых зарубежных лидеров, кто поддержал российскую спецоперацию на Украине. Позже под давлением США ему пришлось немного скорректировать свою позицию, но это не разрушило союз с Россией, объяснил URA.RU эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцент УГНТУ Артур Сулейманов. «В рамках создания единой системы ПВО государства реализуют программу стратегического партнерства в военной области и ведут работу по обеспечению безопасности воздушного пространства друг друга», — отметил политолог. Для России защита южного фланга ОДКБ равносильна защите собственных границ. Создание системы ПВО идет на фоне обострившегося внимания к республикам Центральной Азии со стороны США. Так, в конце апреля в Киргизию, а также в Таджикистан с визитом приезжал помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, а следом за ним — помощник главы Минфина США Элизабет Розенберг. В этот же период глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегами по ШОС сообщил, что Россия на фоне усиления военного присутствия Штатов повысила боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане. Россия создаст в Киргизии современную систему ПВО Фото: Сергей Венявский © URA.RU По словам проректора по стратегическим коммуникациям и информационной политике Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), политолога Натальи Емельяновой, начиная с 2022 года, Вашингтон активизировался на этом треке и теперь пытается укрепить отношения с республиками. »[США считают, что] Киргизия и другие центральноазиатские республики должны отказаться от восприятия России как гаранта безопасности в евразийском мегарегионе и присоединиться к антироссийским санкциям. США хотят восстановить свое военное присутствие в Киргизии. Ради этого Вашингтон готов пойти на введение точечных санкций для киргизских бизнесменов, которые особо тесно сотрудничают с Россией», — отметила политолог. Статья по теме Путин определил будущее крупнейшего после НАТО военного альянса Визит Жапарова в Москву на День Победы показывает, что кардинальных изменений в отношениях России и Киргизии не происходит. «Между Москвой и Бишкеком налажено военное и военно-техническое сотрудничество. Любые попытки со стороны США восстановить военное присутствие в Киргизии под предлогом помощи в борьбе с терроризмом расцениваются Россией как необходимость повышения готовности Объединенной российской военной базы в Киргизии», — пояснила Емельянова. Сотрудничество России с Киргизией в оборонной сфере дает странам возможность устанавливать прямые контакты, считает директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков. «А это один из факторов влияния России на эту страну в долгосрочной перспективе», — отметил Нейжмаков. 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Россия повышает безопасность на своем южном направлении. Делается это совместно с Киргизией, где создается совместная группировка противовоздушной обороны. Это связано с растущим вниманием США к важному союзнику РФ в Центральной Азии. Так эксперты трактуют смыслы встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым 8 мая. По словам политологов, эта встреча демонстрирует, что страны намерены укреплять свой союз. Своего киргизского коллегу президент Путин принимал в Кремлевской резиденции, которая несколько дней назад подверглась атаке украинских беспилотников. Жапаров прибыл в Россию еще накануне: он возложил цветы к Ржевскому мемориалу. А уже 9 Мая станет почетным гостем на Параде Победы на Красной площади. «Это [9 Мая] знаковое событие. Мы рады, что вы с нами в это время. Мы помним, что 360 тысяч киргизов ушли на фронт, и 134 тысячи из них не вернулись», — отметил Путин. Жапаров сказал, что киргизский народ не забудет «героизм отцов и дедов, прошедших суровые испытания во благо будущих поколений». Он добавил, что в ходе встречи надеется обсудить «дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества» с Россией. Одним из основных направлений этого партнерства эксперты назвали URA.RU укрепление военно-технического сотрудничества двух стран. Как раз сейчас Россия и Киргизия создают совместную региональную систему противовоздушной обороны (ПВО). Соглашение Путин и Жапаров подписали 16 августа 2022 года. Система ПВО в Киргизии войдет в единую систему противовоздушной обороны ОДКБ и будет защищать союз с юга, пояснил URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев. Еще в феврале 2022 года Жапаров стал одним из первых зарубежных лидеров, кто поддержал российскую спецоперацию на Украине. Позже под давлением США ему пришлось немного скорректировать свою позицию, но это не разрушило союз с Россией, объяснил URA.RU эксперт-аналитик Центра геополитических исследований «Берлек-Единство», доцент УГНТУ Артур Сулейманов. «В рамках создания единой системы ПВО государства реализуют программу стратегического партнерства в военной области и ведут работу по обеспечению безопасности воздушного пространства друг друга», — отметил политолог. Для России защита южного фланга ОДКБ равносильна защите собственных границ. Создание системы ПВО идет на фоне обострившегося внимания к республикам Центральной Азии со стороны США. Так, в конце апреля в Киргизию, а также в Таджикистан с визитом приезжал помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, а следом за ним — помощник главы Минфина США Элизабет Розенберг. В этот же период глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегами по ШОС сообщил, что Россия на фоне усиления военного присутствия Штатов повысила боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане. По словам проректора по стратегическим коммуникациям и информационной политике Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), политолога Натальи Емельяновой, начиная с 2022 года, Вашингтон активизировался на этом треке и теперь пытается укрепить отношения с республиками. »[США считают, что] Киргизия и другие центральноазиатские республики должны отказаться от восприятия России как гаранта безопасности в евразийском мегарегионе и присоединиться к антироссийским санкциям. Визит Жапарова в Москву на День Победы показывает, что кардинальных изменений в отношениях России и Киргизии не происходит. «Между Москвой и Бишкеком налажено военное и военно-техническое сотрудничество. Любые попытки со стороны США восстановить военное присутствие в Киргизии под предлогом помощи в борьбе с терроризмом расцениваются Россией как необходимость повышения готовности Объединенной российской военной базы в Киргизии», — пояснила Емельянова. Сотрудничество России с Киргизией в оборонной сфере дает странам возможность устанавливать прямые контакты, считает директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков. «А это один из факторов влияния России на эту страну в долгосрочной перспективе», — отметил Нейжмаков.