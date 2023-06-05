Россия начинает борьбу против открытия второго фронта

Москва готовит свою военную базу к угрозе ИГИЛ*

05 июня 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

РФ старается в зародыше подавить риски для Душанбе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия усилит границу между Таджикистаном и Афганистаном из-за угроз со стороны террористов для республики и своей военной базы. Так глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович комментирует URA.RU визит в Душанбе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 5—6 июня. В МИД сообщили, что «особое внимание» уделят «внешнеполитической координации» стран на основе ОДКБ, СНГ и других площадок. По словам Мендковича, Москва заинтересована не допустить «второй фронт» на фоне спецоперации. — Никита Андреевич, какие основные темы для обсуждения будут у Лаврова с коллегой из МИД Таджикистана и с президентом Эмомали Рахмоном? Лавров встретится с Рахмоном в Душанбе Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Сейчас наше сотрудничество с Таджикистаном сфокусировано на теме безопасности. Таджикистан — член договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Там размещена российская военная база, которая помогает в обеспечении безопасности не только страны, но и всего региона. С 2021 года на уровне стран СНГ в ходе военных учений отрабатывается совместное противодействие возможному проникновению террористов из Афганистана. В этих учениях ключевую роль играет именно российский воинский контингент в Таджикистане. Помимо этого между нами существует активное экономическое сотрудничество. Мы совместно ведем разработку полезных ископаемых. В Таджикистане мы также реализуем многие товары российского производства. Не нужно забывать, что Россия и Таджикистан — это два государства с общей историей. Там распространен русский язык, создаются русские школы. — Вы уже высказывались об интересе России не допустить проникновение ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) из Афганистана в Узбекистан. В случае Таджикистана этот риск еще выше? — Проблема афганского ИГИЛ действительно стоит в Таджикистане гораздо серьезнее. Просто потому что протяженность границы с Афганистаном у Таджикистана гораздо больше. Она не так хорошо укреплена, к тому же имеет ряд горных районов. Там достаточно просто перемещаться группам террористов или контрабандистов. Из-за этого на повестке дня у Лаврова стоит задача укрепления этой границы в общих интересах. Поскольку наркотрафик лучше останавливать на дальних рубежах, не говоря уже об экспорте оружия, терроризма, экстремистской идеологии. Лето — пора уборки мака в Афганистане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Можно ли сказать, что Москва старается в зародыше подавить опасность ИГИЛ для Таджикистана, так как не может позволить себе второй фронт в ситуации СВО на Украине? — Да, хотя в целом купировать ситуацию на афганском направлении Россия пытается еще с 2021 года, после того как НАТО оттуда сбежала. Было предпринято сразу несколько действий по этому поводу. Россия укрепила границу, в том числе с опорой на нашу 201 военную базу. Мы также постоянно находимся с Кабулом (столица Афганистана — прим. URA.RU) в дипломатической связи. Там и сейчас работает наша дипмиссия, которая, напомню, не покидала город даже на момент входа туда Талибана (террористическая организация запрещена в РФ). — Лавров постоянно говорит о важности инклюзивного правительства (в которое входят представители всех этносов страны — прим. URA.RU) в Афганистане, куда должны будут войти и афганские таджики. Душанбе пытается лоббировать этот вопрос через Россию? Статья по теме Россия купирует террористическую угрозу из Афганистана — Таджикистан действительно стремится к тому, чтобы другие страны лоббировали инклюзивное правительство в Афганистане. Душанбе надеется, что включение этнических таджиков позволит влиять на ситуацию в этой стране. Однако в Таджикистане абсолютно неверно понимают уровень этнической солидарности в Афганистане. Люди там уже давно устали от войны: и таджики, и пуштуны, и другие этносы. Поэтому люди готовы быть полностью лояльны новому правительству при условии, что оно обеспечит порядок и стабильность. Поэтому я считаю, что единственной нашей задачей должно быть принуждение талибов (террористическая организация Талибан запрещена в РФ) к более активной борьбе против терроризма и наркотрафика. Только это должно быть единственным условием признания правительства талибов и включения его в официальном формате в мировое сообщество. — Сергей Лавров прилетел в Душанбе в начале лета. Повышается ли угрозы для Таджикистана летом, также, как и в случае Узбекистана? — Да, угроза летом в Таджикистане повышается. Так всегда, особенно в вопросе наркотрафика. В мае—июне традиционно уборка урожая опиумного мака. Эти риски сейчас актуальны. Скорее всего, в ходе визита Лаврова будет обсуждаться усиление государственной границы в связи с этим периодом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия усилит границу между Таджикистаном и Афганистаном из-за угроз со стороны террористов для республики и своей военной базы. Так глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович комментирует URA.RU визит в Душанбе министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 5—6 июня. В МИД сообщили, что «особое внимание» уделят «внешнеполитической координации» стран на основе ОДКБ, СНГ и других площадок. По словам Мендковича, Москва заинтересована не допустить «второй фронт» на фоне спецоперации. — Никита Андреевич, какие основные темы для обсуждения будут у Лаврова с коллегой из МИД Таджикистана и с президентом Эмомали Рахмоном? — Сейчас наше сотрудничество с Таджикистаном сфокусировано на теме безопасности. Таджикистан — член договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Там размещена российская военная база, которая помогает в обеспечении безопасности не только страны, но и всего региона. С 2021 года на уровне стран СНГ в ходе военных учений отрабатывается совместное противодействие возможному проникновению террористов из Афганистана. В этих учениях ключевую роль играет именно российский воинский контингент в Таджикистане. Помимо этого между нами существует активное экономическое сотрудничество. Мы совместно ведем разработку полезных ископаемых. В Таджикистане мы также реализуем многие товары российского производства. Не нужно забывать, что Россия и Таджикистан — это два государства с общей историей. Там распространен русский язык, создаются русские школы. — Вы уже высказывались об интересе России не допустить проникновение ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) из Афганистана в Узбекистан. В случае Таджикистана этот риск еще выше? — Проблема афганского ИГИЛ действительно стоит в Таджикистане гораздо серьезнее. Просто потому что протяженность границы с Афганистаном у Таджикистана гораздо больше. Она не так хорошо укреплена, к тому же имеет ряд горных районов. Там достаточно просто перемещаться группам террористов или контрабандистов. Из-за этого на повестке дня у Лаврова стоит задача укрепления этой границы в общих интересах. Поскольку наркотрафик лучше останавливать на дальних рубежах, не говоря уже об экспорте оружия, терроризма, экстремистской идеологии. — Можно ли сказать, что Москва старается в зародыше подавить опасность ИГИЛ для Таджикистана, так как не может позволить себе второй фронт в ситуации СВО на Украине? — Да, хотя в целом купировать ситуацию на афганском направлении Россия пытается еще с 2021 года, после того как НАТО оттуда сбежала. Было предпринято сразу несколько действий по этому поводу. Россия укрепила границу, в том числе с опорой на нашу 201 военную базу. Мы также постоянно находимся с Кабулом (столица Афганистана — прим. URA.RU) в дипломатической связи. Там и сейчас работает наша дипмиссия, которая, напомню, не покидала город даже на момент входа туда Талибана (террористическая организация запрещена в РФ). — Лавров постоянно говорит о важности инклюзивного правительства (в которое входят представители всех этносов страны — прим. URA.RU) в Афганистане, куда должны будут войти и афганские таджики. Душанбе пытается лоббировать этот вопрос через Россию? — Таджикистан действительно стремится к тому, чтобы другие страны лоббировали инклюзивное правительство в Афганистане. Душанбе надеется, что включение этнических таджиков позволит влиять на ситуацию в этой стране. Однако в Таджикистане абсолютно неверно понимают уровень этнической солидарности в Афганистане. Люди там уже давно устали от войны: и таджики, и пуштуны, и другие этносы. Поэтому люди готовы быть полностью лояльны новому правительству при условии, что оно обеспечит порядок и стабильность. Поэтому я считаю, что единственной нашей задачей должно быть принуждение талибов (террористическая организация Талибан запрещена в РФ) к более активной борьбе против терроризма и наркотрафика. Только это должно быть единственным условием признания правительства талибов и включения его в официальном формате в мировое сообщество. — Сергей Лавров прилетел в Душанбе в начале лета. Повышается ли угрозы для Таджикистана летом, также, как и в случае Узбекистана? — Да, угроза летом в Таджикистане повышается. Так всегда, особенно в вопросе наркотрафика. В мае—июне традиционно уборка урожая опиумного мака. Эти риски сейчас актуальны. Скорее всего, в ходе визита Лаврова будет обсуждаться усиление государственной границы в связи с этим периодом.