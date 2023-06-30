Россия вступится за украинских детей, отобранных в Европе

Проблема может подтолкнуть беженцев к принятию гражданства РФ

30 июня 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы в ЕС просят о помощи Москву Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия вступится за украинских беженцев, у которых органы опеки в Европе отобрали детей. Но Москва сможет помочь, только если они примут гражданство РФ. В противном случае у страны мало рычагов влияния на ситуацию, рассказали URA.RU в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, комментируя заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о создании парламентской комиссии для помощи отобранным ювенальной юстицией детям. Лавров рассказал об отобранных Европой детях украинских беженцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 июня отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Один из них касался обвинений в адрес России о якобы имевшем место похищении детей с территории Украины. Чиновник обратил внимания на случаи отъема детей у украинских беженцев в Европе. «Неплохо было бы европейцам, которые занимаются детьми, якобы удерживаемыми Россией, посмотреть на то, что происходит с украинскими детьми в Европе. К нам поступает множество обращений от украинских граждан, уехавших в Европу в качестве беженцев, о том, что органы опеки у них насильно отбирают детей. Думаю, наша парламентская комиссия этим займется», — ответил Лавров. К российскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой (в центре) обратились двое украинцев, у которых в ЕС отобрали детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой URA.RU рассказали, что знакомы с ситуацией. Там указали, что только по открытым источникам известно о более чем ста случаях, когда ювенальные службы принудительно забрали детей у украинских беженцев, а затем через суд лишали их родительских прав. Непосредственно в российский аппарат уполномоченного украинские беженцы обращались два раза. Первый случай касался жительницы Днепропетровска, которая выехала в Испанию в марте 2022 года, а весной 2023 года социальные службы этой страны отобрали у нее двух дочерей 15 и 17 лет. Второй случай касается жительницы Киева, которая уехала в Германию со своим 10-летним сыном в феврале 2022 года. В январе 2023 года представители ведомства по делам молодежи «Югендамт» отобрали у нее ребенка. Сначала об этом сообщила ее родственница, проживающая на Камчатке, после обратилась и сама женщина. «По обоим случаям юристы Уполномоченного подробно разъяснили обратившимся порядок их действий и посоветовали обратиться к адвокатам, в украинские правозащитные организации и МИД Украины. Защита прав украинских граждан за пределами своей родины — компетенция консульских учреждений Украины. Со слов пострадавших, посольства Украины в европейских странах никак не реагируют на происходящее», — рассказали URA.RU в аппарате детского омбудсмена. Россия может постараться помочь, но отнятыми детьми должна заниматься Украина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам доктора юридических наук и специалиста по международному праву Алексея Исполинова, европейская ювенальная юстиция действительно подразумевает отъем ребенка из семьи в случае, если на него даже просто накричали за плохое поведение. И в России и на Украине другие нормы воспитания, из-за чего возникают подобные проблемы. Эксперт считает, что история имеет слабое отношение к праву, тут в первую очередь — политика. «Этими детьми должно заниматься государство, гражданами которого они являются. Однако Украина сейчас не хочет ссориться с европейскими странами. Для того, чтобы что-то сделать с этой ситуацией, нужно вызывать послов, писать ноты, заявлять протесты. Нужно скандалить, а Киев на это пойти не может. В этих условиях родители от отчаяния обращаются к нам. Мы мало что можем сделать, но созданием парламентской комиссии хотя бы можем продемонстрировать, что нам не все равно», — говорит Исполинов. Эксперт добавляет, что у России было бы больше возможностей помочь, если бы родители отобранных детей получили российское гражданство: «Думаю, что некоторые из родителей так и сделают. Особенно если Россия четко скажет, что так и нужно поступить, что парламентская ассамблея для помощи уже готова. Это будет сильным ходом». По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, украинские власти также занимаются проблемой отъема детей в Европе, однако родители, оказавшиеся в такой ужасной ситуации, готовы «звонить во все колокола». Для них посольства России и Белоруссии — представительства не чужих им стран, где все говорят на их языке. «Однако механизмы эффективного воздействия у Москвы сейчас отсутствуют. В обычной ситуации мы бы писали ноты протеста и подавали бы в суд, но тут это не поможет и даже, возможно, ухудшит ситуацию для пострадавших и официальных представителей России. Единственное, что остается — тщательно фиксировать нарушения, чтобы потом помочь подать пострадавшим украинцам иск в Европейский суд по правам человека», — считает Денисов. Статья по теме Россия готова стать источником нового международного права Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что, поскольку речь идет не о гражданах РФ, отклика на работу парламентской комиссии ждать не стоит. «Украинские граждане обращаются с проблемой к нам, потому что часть из них собираются в Россию. Для этого они пересекают литовско-белорусскую или латвийско-белорусскую границу, так как прямого погранперехода нет. Однако Россия, как бы ни хотела, не может им помочь. Мы же не можем послать десант и выкрасть детей. Желающие переехать должны помнить о рисках транзита через европейские страны. В Европе детей могут забрать даже у тех, кто использует ее как транзит, там такая ювенальная юстиция. И в отличии от нас, никому никаких объяснений они давать не будут», — говорит эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия вступится за украинских беженцев, у которых органы опеки в Европе отобрали детей. Но Москва сможет помочь, только если они примут гражданство РФ. В противном случае у страны мало рычагов влияния на ситуацию, рассказали URA.RU в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, комментируя заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о создании парламентской комиссии для помощи отобранным ювенальной юстицией детям. Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 июня отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Один из них касался обвинений в адрес России о якобы имевшем место похищении детей с территории Украины. Чиновник обратил внимания на случаи отъема детей у украинских беженцев в Европе. «Неплохо было бы европейцам, которые занимаются детьми, якобы удерживаемыми Россией, посмотреть на то, что происходит с украинскими детьми в Европе. В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой URA.RU рассказали, что знакомы с ситуацией. Там указали, что только по открытым источникам известно о более чем ста случаях, когда ювенальные службы принудительно забрали детей у украинских беженцев, а затем через суд лишали их родительских прав. Непосредственно в российский аппарат уполномоченного украинские беженцы обращались два раза. Первый случай касался жительницы Днепропетровска, которая выехала в Испанию в марте 2022 года, а весной 2023 года социальные службы этой страны отобрали у нее двух дочерей 15 и 17 лет. Второй случай касается жительницы Киева, которая уехала в Германию со своим 10-летним сыном в феврале 2022 года. В январе 2023 года представители ведомства по делам молодежи «Югендамт» отобрали у нее ребенка. Сначала об этом сообщила ее родственница, проживающая на Камчатке, после обратилась и сама женщина. По словам доктора юридических наук и специалиста по международному праву Алексея Исполинова, европейская ювенальная юстиция действительно подразумевает отъем ребенка из семьи в случае, если на него даже просто накричали за плохое поведение. И в России и на Украине другие нормы воспитания, из-за чего возникают подобные проблемы. Эксперт считает, что история имеет слабое отношение к праву, тут в первую очередь — политика. «Этими детьми должно заниматься государство, гражданами которого они являются. Однако Украина сейчас не хочет ссориться с европейскими странами. Для того, чтобы что-то сделать с этой ситуацией, нужно вызывать послов, писать ноты, заявлять протесты. Нужно скандалить, а Киев на это пойти не может. В этих условиях родители от отчаяния обращаются к нам. Мы мало что можем сделать, но созданием парламентской комиссии хотя бы можем продемонстрировать, что нам не все равно», — говорит Исполинов. По словам директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, украинские власти также занимаются проблемой отъема детей в Европе, однако родители, оказавшиеся в такой ужасной ситуации, готовы «звонить во все колокола». Для них посольства России и Белоруссии — представительства не чужих им стран, где все говорят на их языке. «Однако механизмы эффективного воздействия у Москвы сейчас отсутствуют. В обычной ситуации мы бы писали ноты протеста и подавали бы в суд, но тут это не поможет и даже, возможно, ухудшит ситуацию для пострадавших и официальных представителей России. Единственное, что остается — тщательно фиксировать нарушения, чтобы потом помочь подать пострадавшим украинцам иск в Европейский суд по правам человека», — считает Денисов. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что, поскольку речь идет не о гражданах РФ, отклика на работу парламентской комиссии ждать не стоит. «Украинские граждане обращаются с проблемой к нам, потому что часть из них собираются в Россию. Для этого они пересекают литовско-белорусскую или латвийско-белорусскую границу, так как прямого погранперехода нет. Однако Россия, как бы ни хотела, не может им помочь. Мы же не можем послать десант и выкрасть детей. Желающие переехать должны помнить о рисках транзита через европейские страны. В Европе детей могут забрать даже у тех, кто использует ее как транзит, там такая ювенальная юстиция. И в отличии от нас, никому никаких объяснений они давать не будут», — говорит эксперт.