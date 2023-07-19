19 июля 2023

В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты

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Выборг. Пермь, портовые краны, морской порт, морской порт выборг
Белый дом ответил на заявление Минобороны РФ Фото:

США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты. Об этом сообщили в Белом доме после заявления Минобороны РФ о судах, следующих в акватории Черного моря

«Соединенные штаты Америки не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты», — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

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США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты. Об этом сообщили в Белом доме после заявления Минобороны РФ о судах, следующих в акватории Черного моря «Соединенные штаты Америки не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты», — говорится в заявлении Белого дома. Ранее Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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