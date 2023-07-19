В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты

19 июля 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Белый дом ответил на заявление Минобороны РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты. Об этом сообщили в Белом доме после заявления Минобороны РФ о судах, следующих в акватории Черного моря «Соединенные штаты Америки не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты», — говорится в заявлении Белого дома. Ранее Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты. Об этом сообщили в Белом доме после заявления Минобороны РФ о судах, следующих в акватории Черного моря «Соединенные штаты Америки не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты», — говорится в заявлении Белого дома. Ранее Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.