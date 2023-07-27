Слухи ЯНАО: тайная поездка Артюхова

О сдержанности чиновников, мстительном шахматисте и факапе пиарщиков. Выпуск 1033

28 июля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов засекретил свое передвижение перед важной командировкой Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Дмитрий Артюхов помогает бойцам из ЯНАО, посещая прифронтовую зону и решая проблемы с отпусками военным. Тем временем, чиновники региона не слишком активно приветствуют одну из самых почитаемых святынь РПЦ. Глава района сумел вытащить коллегу из рутины работы в Салехарде, а в окружном департаменте продолжают скрывать причины увольнения топового чиновника. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете также: кто атакует звездный шахматный клан и почему чиновник и таксист не могут помириться. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Дмитрий Артюхов рассказал о поездке в Запорожскую область, лишь оказавшись дома Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Артюхов засекретил поездку на фронт В политэлитах ЯНАО рассуждают, почему губернатор Дмитрий Артюхов не стал заранее раскрывать свои планы поездки в прифронтовую полосу, чтобы встретиться с ямальскими бойцами. «Несколько дней те, кто интересуется жизнью ямальского истеблишмента, гадали, куда делся Артюхов — были разные версии, куда он мог пропасть и почему об этом нет никакой информации. А глава региона, тем временем лично встречался с земляками-военными на фронте и выяснял, чем Ямал еще может помочь своим. До возвращения домой Артюхов раскрывать свое местоположение не мог просто из соображений безопасности — не только личной, но и тех, с кем он встречался в Запорожской области России, и тех, кто его сопровождал в поездке», — передают слухачи. Югай спас коллегу от унижения Во властных структурах ЯНАО ходят разговоры, что готовящийся перевод Романа Пикуна с поста первого зама директора департамента КМНС на позицию первого зама главы Тазовского района — хорошая услуга, которую мэр Виктор Югай смог оказать коллеге и товарищу. «После того, как кто-то распустил слухи, что ради Пикуна в правительстве решатся нарушить традицию отдавать должность только представителю КМНС, он и сам в это поверил. Из-за того, что его, заслуженного и опытного чиновника, подвинули из—за негласной традиции по национальному признаку, Пикун очень переживает, хоть и не показывает вида. Ситуацию спас новый глава Тазовского района Югай — он сам еще недавно возглавлял окружной агропромышленный департамент, ему приходилось взаимодействовать с Пикуном и он знает, что это за управленец. Для окружного чиновника перевод станет не понижением в должности, а новой возможностью показать себя», — уверены инсайдеры. Зам Свинцовой удалил страницы в соцсетях В курилках департамента финансов ЯНАО обсуждают причину, почему первый заместитель главы ведомства Андрей Захаров удалился из соцсетей. «Захаров формально пока еще занимает должность, но фактически уже ушел из депфинансов. То, что он удалил аккаунты из соцсетей — косвенное этому подтверждение. Видимо, стало поступать много вопросов на страницы от желающих узнать причины неожиданного увольнения, а это мало кому понравилось бы. Вернется ли он потом в соцсети — знает только он сам, а он сейчас максимально закрыт для общения», — рассказывают источники. Раку с мощами Святого Георгия Победоносца в аэропорту встретили зам губернатора Климентьев и мэр Салехарда Титовский Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямальские випы сдержанно приняли святыню В политтусовке обсуждают сдержанность ямальских властей, которые сами же анонсировали прибытие в Салехард частицы мощей святого Георгия Победоносца как одно из наиважнейших событий года. «Глава региона во время прибытия святыни правительственным бортом сам тайно находился в зоне боевых действий, вместо него был „замполит“ атономного округа Сергей Климентьев. Так что по сути из первых лиц встречали мощи только владыка Николай, епископ Салехардский и Новоуренгойский и глава Салехарда Алексей Титовский. Александр Подорога тоже был на встрече, да и тот уже в храме ждал. Формально вроде как поддержали церковь и верующих, но особого энутузиазма, увы, не показали», — рассказывают слухачи. Ноябрьск станет оплотом оппозиции Источники в политтусовке рассказывают, что партии «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ выбрали Ноябрьск местом для своей агитации перед президентскими выборами, потому что единороссы арендовали все рекламные места в Салехарде. «Из крупных городов Ямала в Ноябрьске самая дешевая аренда рекламных мест и население здесь в два раза больше, чем в столице округа. Так что оппозиция сделает ставку на агитацию в этом городе», — делятся слухачи. Депутаты массово разъехались В коридорах законодательного собрания рассказывают, что почти все ямальские депутаты разъехались в отпуска и здание парламента опустело до сентября. «Говорят, чтобы „оживить“ на это время соцсети заксо, глава аппарата Татьяна Земских просит депутатов, которые проводят отпуск, не покидая региона, встречаться с гражданами, а после если не самим писать отчетные посты в соцсетях, то хотя бы передавать информацию в аппарат регпарламента. Некоторые, впрочем, сами не забывают про пиар — то грибы-ягоды соберут, то рыбку половят и выкладывают фото. Сразу видно, кто проблемами людей живет, а кто просто отдыхает», — рассказывают источники. Экс-директор элитной шахматной школы продолжил войну против клана Горякиных Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отставной тренер объявил войну звездам шахмат Источники в спортивном сообществе Ямала рассказывают, что с уходом директора Павла Потапова из шахматной школы имени Карпова скандал с семьей чемпионки мира Александры Горячкиной не закончился. «Поговаривают, что Потапов якобы решил раскрывать все детали конфликта в социальных сетях с анонимных страниц. У публикаций появилось значительное количество читателей, откликнувшихся на написанное. Неизвестно, что именно из „сливов“ является правдой, а что ложью, но нет дыма без огня, а слухи на пустом месте не рождаются. Все теперь ждут, чем ответят Горячкины, и будут ли вообще отвечать», — болтают слухачи. Чиновник и таксист пошли на принцип В кабинетах правительства Ямала продолжаются пересуды по поводу драки таксиста с сотрудником департамента информационных технологий Александром Размысловым и называют ситуацию комичной. «Скандал произошел еще зимой прошлого года, а они все никак не могут его разрешить. Можно же было уже договориться и не доводить дело до суда. Размыслов выплатил бы уже штраф, да успокоился. Но тут, видимо, уже дело чести — раз ввязался, бейся до конца и не сдавайся. Причем для обеих сторон», — болтают злые языки. Агитпроп властей стал посмешищем хейтеров В умеренно-оппозиционных кругах ЯНАО предвидят, что айдентика, выбранная властями для программы действий до 2030 года, станет предметом насмешек. «Символику программы развития региона „Ямал-100“ разместили на одноразовых стаканчиках для кофе и чая и продвигают на всяких значимых и массовых мероприятиях. Это приводит к тому, что потребители этим агитпропом нехитрым все мусорки заваливают, что как бы намекает, где этой программе место. Да и вообще — Ямал за экологию борется, а тут опять же трудноперерабатываемые виды отходов. Сами себе же и противоречат!» — усмехаются злопыхатели. Встречи прилетающих в отпуск бойцов в Салехарде стали ежедневным событием Фото: Московец Илья © URA.RU Военным из ЯНАО стали массово давать отпуска В окружной столице поговаривают, что власти смогли совместно с Минобороны решить проблему с отпусками для ямальских военнослужащих, длительное время пребывавших в зоне СВО. «Пошла тенденция — чуть не каждый день в аэропорту встречают солдат-отпускников. Не только добровольцев, но и мобилизованных. За все время СВО такого потока не было, а значит, сумели реализовать необходимость, пусть и короткого, но очень важного для бойцов отпуска. Наверняка не обошлось без участия губернатора — не зря он в Москве столько времени проводит, наверняка и по этому вопросу договариваться приходилось», — делятся слухачи. Власти экономят на поиске пропавших Жители Тазовского района обеспокоены равнодушием чиновников, которые экономят горючее для вертолетов, отказываясь выделять воздушные суда для поисков пропавших людей. «Только в июле дважды не давали добро на вылеты для поисковых мероприятий. Обращаемся во все инстанции, но ответов нет ни от администрации, ни от спасателей», — бьют тревогу тазовские общественники. Хейтеры переключились с политиков на врачей В окружном депздраве считают, что Ноябрьский перинатальный центр подвергся информационным атакам. В сети появляются анонимные посты с нападками на врачей родильного отделения. В пресс-службе депздрава корректно реагируют на каждый пост, предлагают связаться для организации проверки, но авторы постов никуда не обращаются. «Если бы человека реально заботила проблема, то явно бы обратились в департамент или прокуратуру, а заявлений-то нет. Не иначе, информационные атаки», — обсуждают проблему в депздраве. Эколог-скандалист борется за чистоту месторождений Эколог отказался работать, видя, что его никто не соблюдает требования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший инженер-эколог, проработавший на Салмановском месторождении, уверен, что компания СК СЗЭМ, где он проработал всего полтора месяца, нарушала экологическое законодательство. Именно поэтому он был вынужден оставить должность, оказавшись не в силах бороться с многочисленными нарушениями. «Вот же самурай нашелся, бороться он устал, а сам просто конфликты любит. Нигде не проработал больше полугода, обвиняет прежних работодателей, в чем ни попадя. И ни одно обвинение еще не подтвердилось на поверку!» — шепчутся в курилках строительной организации. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Дмитрий Артюхов помогает бойцам из ЯНАО, посещая прифронтовую зону и решая проблемы с отпусками военным. Тем временем, чиновники региона не слишком активно приветствуют одну из самых почитаемых святынь РПЦ. Глава района сумел вытащить коллегу из рутины работы в Салехарде, а в окружном департаменте продолжают скрывать причины увольнения топового чиновника. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете также: кто атакует звездный шахматный клан и почему чиновник и таксист не могут помириться. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов засекретил поездку на фронт В политэлитах ЯНАО рассуждают, почему губернатор Дмитрий Артюхов не стал заранее раскрывать свои планы поездки в прифронтовую полосу, чтобы встретиться с ямальскими бойцами. «Несколько дней те, кто интересуется жизнью ямальского истеблишмента, гадали, куда делся Артюхов — были разные версии, куда он мог пропасть и почему об этом нет никакой информации. А глава региона, тем временем лично встречался с земляками-военными на фронте и выяснял, чем Ямал еще может помочь своим. До возвращения домой Артюхов раскрывать свое местоположение не мог просто из соображений безопасности — не только личной, но и тех, с кем он встречался в Запорожской области России, и тех, кто его сопровождал в поездке», — передают слухачи. Югай спас коллегу от унижения Во властных структурах ЯНАО ходят разговоры, что готовящийся перевод Романа Пикуна с поста первого зама директора департамента КМНС на позицию первого зама главы Тазовского района — хорошая услуга, которую мэр Виктор Югай смог оказать коллеге и товарищу. «После того, как кто-то распустил слухи, что ради Пикуна в правительстве решатся нарушить традицию отдавать должность только представителю КМНС, он и сам в это поверил. Из-за того, что его, заслуженного и опытного чиновника, подвинули из—за негласной традиции по национальному признаку, Пикун очень переживает, хоть и не показывает вида. Ситуацию спас новый глава Тазовского района Югай — он сам еще недавно возглавлял окружной агропромышленный департамент, ему приходилось взаимодействовать с Пикуном и он знает, что это за управленец. Для окружного чиновника перевод станет не понижением в должности, а новой возможностью показать себя», — уверены инсайдеры. Зам Свинцовой удалил страницы в соцсетях В курилках департамента финансов ЯНАО обсуждают причину, почему первый заместитель главы ведомства Андрей Захаров удалился из соцсетей. «Захаров формально пока еще занимает должность, но фактически уже ушел из депфинансов. То, что он удалил аккаунты из соцсетей — косвенное этому подтверждение. Видимо, стало поступать много вопросов на страницы от желающих узнать причины неожиданного увольнения, а это мало кому понравилось бы. Вернется ли он потом в соцсети — знает только он сам, а он сейчас максимально закрыт для общения», — рассказывают источники. Ямальские випы сдержанно приняли святыню В политтусовке обсуждают сдержанность ямальских властей, которые сами же анонсировали прибытие в Салехард частицы мощей святого Георгия Победоносца как одно из наиважнейших событий года. «Глава региона во время прибытия святыни правительственным бортом сам тайно находился в зоне боевых действий, вместо него был „замполит“ атономного округа Сергей Климентьев. Так что по сути из первых лиц встречали мощи только владыка Николай, епископ Салехардский и Новоуренгойский и глава Салехарда Алексей Титовский. Александр Подорога тоже был на встрече, да и тот уже в храме ждал. Формально вроде как поддержали церковь и верующих, но особого энутузиазма, увы, не показали», — рассказывают слухачи. Ноябрьск станет оплотом оппозиции Источники в политтусовке рассказывают, что партии «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ выбрали Ноябрьск местом для своей агитации перед президентскими выборами, потому что единороссы арендовали все рекламные места в Салехарде. «Из крупных городов Ямала в Ноябрьске самая дешевая аренда рекламных мест и население здесь в два раза больше, чем в столице округа. Так что оппозиция сделает ставку на агитацию в этом городе», — делятся слухачи. Депутаты массово разъехались В коридорах законодательного собрания рассказывают, что почти все ямальские депутаты разъехались в отпуска и здание парламента опустело до сентября. «Говорят, чтобы „оживить“ на это время соцсети заксо, глава аппарата Татьяна Земских просит депутатов, которые проводят отпуск, не покидая региона, встречаться с гражданами, а после если не самим писать отчетные посты в соцсетях, то хотя бы передавать информацию в аппарат регпарламента. Некоторые, впрочем, сами не забывают про пиар — то грибы-ягоды соберут, то рыбку половят и выкладывают фото. Сразу видно, кто проблемами людей живет, а кто просто отдыхает», — рассказывают источники. Отставной тренер объявил войну звездам шахмат Источники в спортивном сообществе Ямала рассказывают, что с уходом директора Павла Потапова из шахматной школы имени Карпова скандал с семьей чемпионки мира Александры Горячкиной не закончился. «Поговаривают, что Потапов якобы решил раскрывать все детали конфликта в социальных сетях с анонимных страниц. У публикаций появилось значительное количество читателей, откликнувшихся на написанное. Неизвестно, что именно из „сливов“ является правдой, а что ложью, но нет дыма без огня, а слухи на пустом месте не рождаются. Все теперь ждут, чем ответят Горячкины, и будут ли вообще отвечать», — болтают слухачи. Чиновник и таксист пошли на принцип В кабинетах правительства Ямала продолжаются пересуды по поводу драки таксиста с сотрудником департамента информационных технологий Александром Размысловым и называют ситуацию комичной. «Скандал произошел еще зимой прошлого года, а они все никак не могут его разрешить. Можно же было уже договориться и не доводить дело до суда. Размыслов выплатил бы уже штраф, да успокоился. Но тут, видимо, уже дело чести — раз ввязался, бейся до конца и не сдавайся. Причем для обеих сторон», — болтают злые языки. Агитпроп властей стал посмешищем хейтеров В умеренно-оппозиционных кругах ЯНАО предвидят, что айдентика, выбранная властями для программы действий до 2030 года, станет предметом насмешек. «Символику программы развития региона „Ямал-100“ разместили на одноразовых стаканчиках для кофе и чая и продвигают на всяких значимых и массовых мероприятиях. Это приводит к тому, что потребители этим агитпропом нехитрым все мусорки заваливают, что как бы намекает, где этой программе место. Да и вообще — Ямал за экологию борется, а тут опять же трудноперерабатываемые виды отходов. Сами себе же и противоречат!» — усмехаются злопыхатели. Военным из ЯНАО стали массово давать отпуска В окружной столице поговаривают, что власти смогли совместно с Минобороны решить проблему с отпусками для ямальских военнослужащих, длительное время пребывавших в зоне СВО. «Пошла тенденция — чуть не каждый день в аэропорту встречают солдат-отпускников. Не только добровольцев, но и мобилизованных. За все время СВО такого потока не было, а значит, сумели реализовать необходимость, пусть и короткого, но очень важного для бойцов отпуска. Наверняка не обошлось без участия губернатора — не зря он в Москве столько времени проводит, наверняка и по этому вопросу договариваться приходилось», — делятся слухачи. Власти экономят на поиске пропавших Жители Тазовского района обеспокоены равнодушием чиновников, которые экономят горючее для вертолетов, отказываясь выделять воздушные суда для поисков пропавших людей. «Только в июле дважды не давали добро на вылеты для поисковых мероприятий. Обращаемся во все инстанции, но ответов нет ни от администрации, ни от спасателей», — бьют тревогу тазовские общественники. Хейтеры переключились с политиков на врачей В окружном депздраве считают, что Ноябрьский перинатальный центр подвергся информационным атакам. В сети появляются анонимные посты с нападками на врачей родильного отделения. В пресс-службе депздрава корректно реагируют на каждый пост, предлагают связаться для организации проверки, но авторы постов никуда не обращаются. «Если бы человека реально заботила проблема, то явно бы обратились в департамент или прокуратуру, а заявлений-то нет. Не иначе, информационные атаки», — обсуждают проблему в депздраве. Эколог-скандалист борется за чистоту месторождений Бывший инженер-эколог, проработавший на Салмановском месторождении, уверен, что компания СК СЗЭМ, где он проработал всего полтора месяца, нарушала экологическое законодательство. Именно поэтому он был вынужден оставить должность, оказавшись не в силах бороться с многочисленными нарушениями. «Вот же самурай нашелся, бороться он устал, а сам просто конфликты любит. Нигде не проработал больше полугода, обвиняет прежних работодателей, в чем ни попадя. И ни одно обвинение еще не подтвердилось на поверку!» — шепчутся в курилках строительной организации. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.