Тюменские слухи: официанток заставляют заниматься сексом

О провале поручения Моора, «замене» полпреда и оттоке бизнесменов. Выпуск 1033

28 июля 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

В популярном тюменском кафе домогаются официанток Фото: Анна Майорова © URA.RU Единоросс Дмитрий Тарасов уехал на отдых на Сочи вместо того, чтобы заниматься избирательной кампанией. А будущий спикер гордумы уже начинает осваиваться в новой для себя роли. Кроме того, в свежих «Слухах»: официантов заставляют заниматься сексом, ГИБДД игнорирует жалобы, в Тюмени покажут «Барби». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Единоросс уехал в отпуск в разгар предвыборной кампании В политтусовке потешаются над Дмитрием Тарасовым, баллотирующимся по 16 одномандатному округу в гордуму областной столицы. Тот вместо того, чтобы вести предвыборную кампанию, уехал отдыхать в Сочи. «Неужели Тарасов настолько узнаваем в городе и имеет такой мощный админресурс, что может позволить себе уехать отдыхать на Красную поляну в разгар кампании, в то время как его конкуренты от оппозиции не вылазят с округа? Если „Единая Россия“ будет так проводить выборы, количество мандатов в гордуме точно заметно сократится», — подшучивают инсайдеры. Тюменский муниципалитет пытается освоить новую технологию для повышения явки на выборах Знающие люди рассказывают, как Ишим пытается выполнить установку ЦИК по использованию новой технологии для повышения явки на выборах: мобильной участковой избирательной комиссии. Нововведение ранее не использовалось ни в одном регионе страны и сейчас запускается в пилотных версиях на выборах разного уровня. В Тюменской области тестовой площадкой выбрали Ишим. «Поручили использовать, но четких вводных пока нет. Нет понимания, как должно работать приложение, что должны делать члены УИК, как общаться и тд. В участковых избиркомах растет напряжение, ведь до выборов осталось чуть больше месяца. Однако пока ситуация под контролем. Обучить 10 комиссий за месяц — вполне реально», — рассказывают слухачи. Будущий спикер гордум привыкает к новой роли Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские VIP начали встраивать главу района Иванову в городскую политтусовку Сплетники поговаривают, что в Тюмени начался процесс инициации главы района Светланы Ивановой в городскую политтусовку. В сентябре чиновнице предстоит возглавить Тюменскую городскую думу. «Она приглашена на все официальные торжественные мероприятия города. Сидит в одном ряду с нынешним спикером Евгением Заболотным и депутатами гордумы. Еще год назад Иванову на такие события не приглашали. Видимо, пришло время приобщать к местным политическим традициям», — судачат сплетники. Тюменский депутат нервирует своих коллег В тюменской политтусовке обсуждают наезды одного telegram-канала на депутата гордумы Тюмени Антона Терехина. Говорят, будто бы это знак, что им заинтересовались силовики. Однако все оказалось прозаичнее. Терехин первый из кандидатов вышел в «поле»: разместился на билбордах и экранах, встречается с жителями, за что удостоился похвалы руководства реготделения партии и косых взглядов коллег-кандидатов. «Просто он попал под традиционные наезды перед выборами, опасаться ему нечего», — утверждают слухачи. На Кристину Копотилову разозлились из-за ее встречи с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU На победительницу проекта администрации президента точат зуб ее коллеги Сплетники рассказывают, будто бы победительница проекта АП «Россия — страна возможностей» Кристина Копотилова, которая на днях встречалась с Путиным в Кремле, нажила себе врагов и завистников. Многие считают, что в Москву на аудиенцию к главе государства она поехала незаслуженно. «Говорят, что победивший проект — и вовсе не ее, а делался командой воспитателей. А Копотиловой помогла ее мать, работающая директором другого детского сада и тесно связанная с департаментом образования. Как-то и где-то замолвила слово, и вот — дочь встречается с Путиным. А те, кто над проектом работал, остались незамеченными. В общем, проектом теперь вряд ли кто-то будет заниматься», — судачат инсайдеры. Из-за неудобной дороги в ГИБДД игнорируют жалобы тюменцев Поговаривают, что сотрудники ГИБДД якобы взяли курс на игнорирование вызовов в один из микрорайонов в Тюменском районе. А все из-за того, что путь туда лежит через неудобную трассу до поселка Московский, а проделывать его и стоять в пробках у инспекторов желания нет. «В Дударева, в ЖК „Андерсен парк“ вечная проблема с парковками на тротуарах и инвалидных местах. Стыдить соседей не помогает, поэтому вызываем ГИБДД, в надежде что пару раз эвакуируют нарушителей и все наладится. Вот только инспекторы до нас не доезжают: зимой еще реагировали, а как пришло тепло — тишина. Это, скорее всего, из-за отсутствия нормальной дороги с Московского тракта, где вечно заторы. Но мы-то что можем поделать? Разве это повод не исполнять свои обязанности?» — расстраиваются инсайдеры. Водители заправляются на АЗС бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нововведения в федеральной сети заправок спровоцировали рост преступлений в Тюмени В Тюмени разносятся слухи, что недавно перенятая из Москвы система заправки «сначала заправься, а потом плати» сети «Газпромнефть» породила в городе волну преступлений. Как рассказывают сплетники, из-за возможности заправиться без оплаты, множество водителей начали злоупотреблять такой функцией и уезжать с полным баком, оставляя кассиров в недоумении. «Их все равно по камерам видно, даже если без номеров приезжают. Сотрудники АЗС пишут заявку в полицию, а силовики их уже отлавливают. Сейчас, конечно, улеглось немножко, но все равно находятся уникумы, которые испытывают свою удачу», — ехидничают слухачи. Тюменцы переживают за безопасность на концерте любимой группы Путина Среди тюменцев начали разноситься слухи, что на бесплатном концерте группы «Любэ» может не хватить мест всем желающим. Как поговаривают сплетники, проблема назрела еще в прошлом году на выступлении «Иванушки International». Они, как и «Любэ», планировали выступление на площади 400-летия Тюмени. «В 2022 ведь такая же ситуация была, когда людей перестали пускать на площадь и они от безысходности начали вламываться на лестничные площадки соседних домов, лезть на деревья и вообще куролесить. На саму локацию ведь около 10 тысяч человек помещается вроде, а желающих в этом году явно больше будет», — переживают сплетники. Чиновники не верят, что новый врач решит проблему кадров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени не оценили энтузиазм нового главврача из Ишима Ходят слухи, что в областном депздраве подшучивают над порывом нового главврача Областной больницы №4 в Ишиме наладить работу вверенной ему больницы. «После официального назначения Александр Синельников задался целью поднять учреждение „с колен“. В частности, надеется закрыть дыры в кадровом вопросе. Объявлен массовый набор медиков — от младшего медперсонала до докторов узких специальностей. Для города предлагаемые зарплаты — просто космос. Вот только ничего не выйдет: во-первых, и до него пытались, а во-вторых, если уж в Тюмени проблема со специалистами, то кто же по доброй воле поедет в Ишим? Ждем, когда пыл Синельникова угаснет и он смирится с неизбежным», — докладывают сплетники. От пиара тюменского «Илона Маска» не спрятаться даже в небе Слухачи докладывают, что наушники CGPods, разработанные в Тюмени под руководством бизнесмена Вадима Бокова, начали пиарить на борту авиакомпании Utair. «Раньше на YouTube шагу нельзя было ступить, чтобы не нарваться на детище Бокова. И у Собчак он рекламу закупал, и у других крупных блогеров. А теперь вот и в небе от него не спрятаться. Причем в журнале, выпускаемом авиакомпанией, его кличут тюменским Илоном Маском. Интересно, это журналисты придумали или сам Боков стеснением не обременен? Так-то в интернете много раз писали, что наушники эти якобы китайские», — иронизируют источники. В бары перестали пускать молодежь Фото: Дарья Попова © URA.RU Тюменские заведения теряют часть прибыль в угоду статусным клиентам Поговаривают, что ряд заведений общепита в Тюмени подняли возрастной ценз для посетителей до 21 года. Сделано это якобы для того, чтобы не терять статусных клиентов из-за толп молодежи, которая не всегда умеет вести себя достойно. «Когда приходят вчерашние школьники, то во-первых, они хоть и платят по счетам, но точно не те суммы, на которых выезжает касса бара или ресторана. А во-вторых, подвыпив они начинают дуреть и мешать более платежеспособным гостям. Терять таких совсем не с руки, так что на входе все чаще отказываем тем, кому нет 21 года. Тенденция замечена уже в нескольких крупных заведениях. К примеру, в караоке „Артишок“ вас не пропустят, если в паспорте не тот год рождения», — признаются источники. Бизнесмены покидают Тюмень, потому что уперлись в «потолок» Поговаривают, что массовая продажа бизнеса, которая в последние месяцы захлестнула Тюмень, связана с существованием «потолка», который мешает предпринимателям развиваться дальше определенного уровня. Якобы многие коммерсанты решают не просто избавиться от своих активов, но и переезжают после этого в другие регионы, где приобретают новый бизнес или создают его с нуля. «Совершенно непонятно, кто именно определил этот „потолок“ и существует ли он вообще, но предприниматели уверены, что до уровня работы хотя бы на пару регионов малому и среднему бизнесу сейчас не добраться», — обсуждают слухмейкеры на неофициальных встречах. Тюменский горох отправился в Китай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строящийся завод «Протеинсиб» прощупывает почву Знающие люди рассуждают, что недавняя поставка крупной партии тюменского гороха в Китай — не больше, чем попытка строящегося в Ишиме завода «Протеинсиб» прощупать рынок и понять, куда можно будет сбывать продукцию после запуска предприятия. Якобы китайский переработчик, выпустив растительный белок под брендом «Протеинсиба», вскроет все риски и возможные трудности. «Мамонтов (Сергей, генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный», которому принадлежит «Протеинсиб» — прим. ред.) сам открыто заявлял, что основные потребители растительного белка — это США и Европа, этот рынок для России сейчас закрыт. А в Китае своих производителей полно, поэтому не понятно, кому вообще будет нужна продукция «Протеинсиба», — злорадствуют завистники крупного бизнеса. Тюменский бизнесмен научит правительство контролировать аренду жилья В среде риэлторов с нетерпением ждут анализа рынка съемного жилья, который пообещал провести тюменский предприниматель, основатель агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. Источники URA.RU, близкие к теме недвижимости, предполагают, что Хусаинов не просто покажет цифры, но и предложит рабочую схему контроля этой части рынка. «Ильдар уже какое-то время недоволен положением дел в аренде квартир, это направление неожиданно встало намертво из-за отсутствия предложений, а реальных механизмов регулирования в стране действительно нет. Надеемся, Ильдара посетит светлая мысль в этом направлении», — делятся ожиданиями участники рынка. Тюменские вейперы готовят протест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени зреет недовольство из-за федерального закона Ходит слух, что тюменские вейперы намерены открыто выразить протест против изменений, которые Госдума приняла в отношении правил продажи никотинсодержащей продукции. Якобы в попытках оградить несовершеннолетних от потребления никотина, депутаты перегибают палку и фактически вынуждают взрослых парильщиков вернуться к обычному табаку. «Понимаем, что подростков надо ограждать, но в корне не согласны с методами. Сейчас мы имеем практически пустые полки в специальных магазинах, и нам это не нравится. Готовы писать петицию в Госдуму. Мы-то совершеннолетние, а нас просто лишают права выбора», — негодуют любители пара. В тюменском кафе официантки жалуются на домогательства Ходят слухи, что в известном тюменском кафе, чье название пишется на латинице, официантки жалуются на непристойные предложения со стороны администратора. «Поговаривают, что новеньким девочкам администратор сразу предлагает переспать. Кто-то это терпит и остается дальше работать, а кто-то увольняется. Бывали случаи, когда официантку увольнял за отказ заняться сексом», — делятся слухачи. В точках не хватает места для товаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские пункты Wildberries не справляются с наплывом клиентов Среди тюменцев прошел слух, что местные пункты выдачи заказов Wildberries не справляются с заказами и вынуждены оборудовать дополнительные места для раскладки и проверки товара. «Точки доставки товара летом особенно перегружены, везде скидки, вот люди и затариваются. Покупают крупногабарит, который и хранить негде. Примерочные переоборудуются под склад, а в и без того тесных помещениях появляются дополнительные столы для проверки товара. Народ сбивается в очереди и маринуется в духоте», — зубоскалят сплетники. Небывалый ажиотаж тюменских подростков подвел известную сеть корейского фаст-фуда Поговаривают, что после громкого старта в Тюмени рискует закрыться популярный у подростков корейский фаст-фуд. И якобы виноваты в этом сами подростки, из-за наплыва которых вышла из строя кухонная техника и специальные аппараты по приготовлению корейских изысков. «Из-за поломок на кухне, убрали почти половину меню, при этом это самые топовые позиции. Заказ в любое время дня посетители ждут от часа. Гости крайне недовольны!» — зубоскалят сплетники. Ларисе Невидайло, акуле ресторанного бизнеса в Тюмени и совладелице корейского фаст-фуда Chicko нужно вмешаться и оперативно уладить ситуацию. Инициативу могут легко перехватить, а делать деньги на сердобольных подростках — дело не хитрое. Нашумевшую киноленту покажут на английском языке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени покажут фильм «Барби» Ходят слухи, что в тюменских кинотеатрах начнут показывать фильм «Барби» в конце августа — начале сентября. «Сейчас кинотеатры ищут способ достать фильм хотя бы на английском языке. Поговаривают, что некоторые даже планируют самостоятельно написать к фильму субтитры и показывать на экранах. Ведь зрители все равно купят билеты», — шепчутся сплетники. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единоросс Дмитрий Тарасов уехал на отдых на Сочи вместо того, чтобы заниматься избирательной кампанией. А будущий спикер гордумы уже начинает осваиваться в новой для себя роли. Кроме того, в свежих «Слухах»: официантов заставляют заниматься сексом, ГИБДД игнорирует жалобы, в Тюмени покажут «Барби». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Единоросс уехал в отпуск в разгар предвыборной кампании В политтусовке потешаются над Дмитрием Тарасовым, баллотирующимся по 16 одномандатному округу в гордуму областной столицы. Тот вместо того, чтобы вести предвыборную кампанию, уехал отдыхать в Сочи. «Неужели Тарасов настолько узнаваем в городе и имеет такой мощный админресурс, что может позволить себе уехать отдыхать на Красную поляну в разгар кампании, в то время как его конкуренты от оппозиции не вылазят с округа? Если „Единая Россия“ будет так проводить выборы, количество мандатов в гордуме точно заметно сократится», — подшучивают инсайдеры. Тюменский муниципалитет пытается освоить новую технологию для повышения явки на выборах Знающие люди рассказывают, как Ишим пытается выполнить установку ЦИК по использованию новой технологии для повышения явки на выборах: мобильной участковой избирательной комиссии. Нововведение ранее не использовалось ни в одном регионе страны и сейчас запускается в пилотных версиях на выборах разного уровня. В Тюменской области тестовой площадкой выбрали Ишим. «Поручили использовать, но четких вводных пока нет. Нет понимания, как должно работать приложение, что должны делать члены УИК, как общаться и тд. В участковых избиркомах растет напряжение, ведь до выборов осталось чуть больше месяца. Однако пока ситуация под контролем. Обучить 10 комиссий за месяц — вполне реально», — рассказывают слухачи. Тюменские VIP начали встраивать главу района Иванову в городскую политтусовку Сплетники поговаривают, что в Тюмени начался процесс инициации главы района Светланы Ивановой в городскую политтусовку. В сентябре чиновнице предстоит возглавить Тюменскую городскую думу. «Она приглашена на все официальные торжественные мероприятия города. Сидит в одном ряду с нынешним спикером Евгением Заболотным и депутатами гордумы. Еще год назад Иванову на такие события не приглашали. Видимо, пришло время приобщать к местным политическим традициям», — судачат сплетники. Тюменский депутат нервирует своих коллег В тюменской политтусовке обсуждают наезды одного telegram-канала на депутата гордумы Тюмени Антона Терехина. Говорят, будто бы это знак, что им заинтересовались силовики. Однако все оказалось прозаичнее. Терехин первый из кандидатов вышел в «поле»: разместился на билбордах и экранах, встречается с жителями, за что удостоился похвалы руководства реготделения партии и косых взглядов коллег-кандидатов. «Просто он попал под традиционные наезды перед выборами, опасаться ему нечего», — утверждают слухачи. На победительницу проекта администрации президента точат зуб ее коллеги Сплетники рассказывают, будто бы победительница проекта АП «Россия — страна возможностей» Кристина Копотилова, которая на днях встречалась с Путиным в Кремле, нажила себе врагов и завистников. Многие считают, что в Москву на аудиенцию к главе государства она поехала незаслуженно. «Говорят, что победивший проект — и вовсе не ее, а делался командой воспитателей. А Копотиловой помогла ее мать, работающая директором другого детского сада и тесно связанная с департаментом образования. Как-то и где-то замолвила слово, и вот — дочь встречается с Путиным. А те, кто над проектом работал, остались незамеченными. В общем, проектом теперь вряд ли кто-то будет заниматься», — судачат инсайдеры. Из-за неудобной дороги в ГИБДД игнорируют жалобы тюменцев Поговаривают, что сотрудники ГИБДД якобы взяли курс на игнорирование вызовов в один из микрорайонов в Тюменском районе. А все из-за того, что путь туда лежит через неудобную трассу до поселка Московский, а проделывать его и стоять в пробках у инспекторов желания нет. «В Дударева, в ЖК „Андерсен парк“ вечная проблема с парковками на тротуарах и инвалидных местах. Стыдить соседей не помогает, поэтому вызываем ГИБДД, в надежде что пару раз эвакуируют нарушителей и все наладится. Вот только инспекторы до нас не доезжают: зимой еще реагировали, а как пришло тепло — тишина. Это, скорее всего, из-за отсутствия нормальной дороги с Московского тракта, где вечно заторы. Но мы-то что можем поделать? Разве это повод не исполнять свои обязанности?» — расстраиваются инсайдеры. Нововведения в федеральной сети заправок спровоцировали рост преступлений в Тюмени В Тюмени разносятся слухи, что недавно перенятая из Москвы система заправки «сначала заправься, а потом плати» сети «Газпромнефть» породила в городе волну преступлений. Как рассказывают сплетники, из-за возможности заправиться без оплаты, множество водителей начали злоупотреблять такой функцией и уезжать с полным баком, оставляя кассиров в недоумении. «Их все равно по камерам видно, даже если без номеров приезжают. Сотрудники АЗС пишут заявку в полицию, а силовики их уже отлавливают. Сейчас, конечно, улеглось немножко, но все равно находятся уникумы, которые испытывают свою удачу», — ехидничают слухачи. Тюменцы переживают за безопасность на концерте любимой группы Путина Среди тюменцев начали разноситься слухи, что на бесплатном концерте группы «Любэ» может не хватить мест всем желающим. Как поговаривают сплетники, проблема назрела еще в прошлом году на выступлении «Иванушки International». Они, как и «Любэ», планировали выступление на площади 400-летия Тюмени. «В 2022 ведь такая же ситуация была, когда людей перестали пускать на площадь и они от безысходности начали вламываться на лестничные площадки соседних домов, лезть на деревья и вообще куролесить. На саму локацию ведь около 10 тысяч человек помещается вроде, а желающих в этом году явно больше будет», — переживают сплетники. В Тюмени не оценили энтузиазм нового главврача из Ишима Ходят слухи, что в областном депздраве подшучивают над порывом нового главврача Областной больницы №4 в Ишиме наладить работу вверенной ему больницы. «После официального назначения Александр Синельников задался целью поднять учреждение „с колен“. В частности, надеется закрыть дыры в кадровом вопросе. Объявлен массовый набор медиков — от младшего медперсонала до докторов узких специальностей. Для города предлагаемые зарплаты — просто космос. Вот только ничего не выйдет: во-первых, и до него пытались, а во-вторых, если уж в Тюмени проблема со специалистами, то кто же по доброй воле поедет в Ишим? Ждем, когда пыл Синельникова угаснет и он смирится с неизбежным», — докладывают сплетники. От пиара тюменского «Илона Маска» не спрятаться даже в небе Слухачи докладывают, что наушники CGPods, разработанные в Тюмени под руководством бизнесмена Вадима Бокова, начали пиарить на борту авиакомпании Utair. «Раньше на YouTube шагу нельзя было ступить, чтобы не нарваться на детище Бокова. И у Собчак он рекламу закупал, и у других крупных блогеров. А теперь вот и в небе от него не спрятаться. Причем в журнале, выпускаемом авиакомпанией, его кличут тюменским Илоном Маском. Интересно, это журналисты придумали или сам Боков стеснением не обременен? Так-то в интернете много раз писали, что наушники эти якобы китайские», — иронизируют источники. Тюменские заведения теряют часть прибыль в угоду статусным клиентам Поговаривают, что ряд заведений общепита в Тюмени подняли возрастной ценз для посетителей до 21 года. Сделано это якобы для того, чтобы не терять статусных клиентов из-за толп молодежи, которая не всегда умеет вести себя достойно. «Когда приходят вчерашние школьники, то во-первых, они хоть и платят по счетам, но точно не те суммы, на которых выезжает касса бара или ресторана. А во-вторых, подвыпив они начинают дуреть и мешать более платежеспособным гостям. Терять таких совсем не с руки, так что на входе все чаще отказываем тем, кому нет 21 года. Тенденция замечена уже в нескольких крупных заведениях. К примеру, в караоке „Артишок“ вас не пропустят, если в паспорте не тот год рождения», — признаются источники. Бизнесмены покидают Тюмень, потому что уперлись в «потолок» Поговаривают, что массовая продажа бизнеса, которая в последние месяцы захлестнула Тюмень, связана с существованием «потолка», который мешает предпринимателям развиваться дальше определенного уровня. Якобы многие коммерсанты решают не просто избавиться от своих активов, но и переезжают после этого в другие регионы, где приобретают новый бизнес или создают его с нуля. «Совершенно непонятно, кто именно определил этот „потолок“ и существует ли он вообще, но предприниматели уверены, что до уровня работы хотя бы на пару регионов малому и среднему бизнесу сейчас не добраться», — обсуждают слухмейкеры на неофициальных встречах. Строящийся завод «Протеинсиб» прощупывает почву Знающие люди рассуждают, что недавняя поставка крупной партии тюменского гороха в Китай — не больше, чем попытка строящегося в Ишиме завода «Протеинсиб» прощупать рынок и понять, куда можно будет сбывать продукцию после запуска предприятия. Якобы китайский переработчик, выпустив растительный белок под брендом «Протеинсиба», вскроет все риски и возможные трудности. «Мамонтов (Сергей, генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный», которому принадлежит «Протеинсиб» — прим. ред.) сам открыто заявлял, что основные потребители растительного белка — это США и Европа, этот рынок для России сейчас закрыт. А в Китае своих производителей полно, поэтому не понятно, кому вообще будет нужна продукция «Протеинсиба», — злорадствуют завистники крупного бизнеса. Тюменский бизнесмен научит правительство контролировать аренду жилья В среде риэлторов с нетерпением ждут анализа рынка съемного жилья, который пообещал провести тюменский предприниматель, основатель агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. Источники URA.RU, близкие к теме недвижимости, предполагают, что Хусаинов не просто покажет цифры, но и предложит рабочую схему контроля этой части рынка. «Ильдар уже какое-то время недоволен положением дел в аренде квартир, это направление неожиданно встало намертво из-за отсутствия предложений, а реальных механизмов регулирования в стране действительно нет. Надеемся, Ильдара посетит светлая мысль в этом направлении», — делятся ожиданиями участники рынка. В Тюмени зреет недовольство из-за федерального закона Ходит слух, что тюменские вейперы намерены открыто выразить протест против изменений, которые Госдума приняла в отношении правил продажи никотинсодержащей продукции. Якобы в попытках оградить несовершеннолетних от потребления никотина, депутаты перегибают палку и фактически вынуждают взрослых парильщиков вернуться к обычному табаку. «Понимаем, что подростков надо ограждать, но в корне не согласны с методами. Сейчас мы имеем практически пустые полки в специальных магазинах, и нам это не нравится. Готовы писать петицию в Госдуму. Мы-то совершеннолетние, а нас просто лишают права выбора», — негодуют любители пара. В тюменском кафе официантки жалуются на домогательства Ходят слухи, что в известном тюменском кафе, чье название пишется на латинице, официантки жалуются на непристойные предложения со стороны администратора. «Поговаривают, что новеньким девочкам администратор сразу предлагает переспать. Кто-то это терпит и остается дальше работать, а кто-то увольняется. Бывали случаи, когда официантку увольнял за отказ заняться сексом», — делятся слухачи. Тюменские пункты Wildberries не справляются с наплывом клиентов Среди тюменцев прошел слух, что местные пункты выдачи заказов Wildberries не справляются с заказами и вынуждены оборудовать дополнительные места для раскладки и проверки товара. «Точки доставки товара летом особенно перегружены, везде скидки, вот люди и затариваются. Покупают крупногабарит, который и хранить негде. Примерочные переоборудуются под склад, а в и без того тесных помещениях появляются дополнительные столы для проверки товара. Народ сбивается в очереди и маринуется в духоте», — зубоскалят сплетники. Небывалый ажиотаж тюменских подростков подвел известную сеть корейского фаст-фуда Поговаривают, что после громкого старта в Тюмени рискует закрыться популярный у подростков корейский фаст-фуд. И якобы виноваты в этом сами подростки, из-за наплыва которых вышла из строя кухонная техника и специальные аппараты по приготовлению корейских изысков. «Из-за поломок на кухне, убрали почти половину меню, при этом это самые топовые позиции. Заказ в любое время дня посетители ждут от часа. Гости крайне недовольны!» — зубоскалят сплетники. Ларисе Невидайло, акуле ресторанного бизнеса в Тюмени и совладелице корейского фаст-фуда Chicko нужно вмешаться и оперативно уладить ситуацию. Инициативу могут легко перехватить, а делать деньги на сердобольных подростках — дело не хитрое. В Тюмени покажут фильм «Барби» Ходят слухи, что в тюменских кинотеатрах начнут показывать фильм «Барби» в конце августа — начале сентября. «Сейчас кинотеатры ищут способ достать фильм хотя бы на английском языке. Поговаривают, что некоторые даже планируют самостоятельно написать к фильму субтитры и показывать на экранах. Ведь зрители все равно купят билеты», — шепчутся сплетники. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.