Слухи ЯНАО: Артюхов готовит чистку

О расслабившемся мэре, ошибке единоросса и врачах-клеветниках. Выпуск 1034

04 августа 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов продолжит ротацию мэров Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Артюхов после переизбрания проведет ротацию мэров. Впрочем, один из них уже морально готов к отставке и не боится гнева руководства. Пока глава муниципалитета прячется от неудобных вопросов, кандидат в губернаторы не может собрать зрителей на эфир. В новом выпуске слухов вы также узнаете, как силовики отреагируют на троллей в чатах и как врачи нечаянно оклеветали таксиста. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. После переизбрания на пост губернатора, Артюхов продолжит ротации глав Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Артюхов продолжит чистку мэров осенью Инсайдеры в политэлитах рассказывают, что губернатор Дмитрий Артюхов после переизбрания на очередной срок продолжит чистку глав муниципалитетов и первым кандидатом на вылет может стать Юрий Фишер. «Тревожные звоночки Фишеру уже были — когда районные чиновники пару раз засветились в неподобающем общении с родственниками участников СВО. После этого администрацию района предупредили о грядущих сокращениях, но мэр решил защищать подчиненных, оправдывая это тем, что людям негде будет работать. Такое поведение ему самому может стоить кресла, но только после того, как Артюхов продлит свои губернаторские полномочия на ближайшую пятилетку», — рассказывают собеседники. Чиновников Нового Уренгоя ждет разговор с губернатором Источники в политтусовке болтают, что губернатор Дмитрий Артюхов планирует задержаться в Новом Уренгое во время поездки по региону. «У Артюхова есть вопросы к работе местных чиновников. Якобы согласно рейтингу ямальского ситуационного центра, Новый Уренгой находится на самых низких позициях. Виной тому отзывы горожан в соцсетях о работе чиновников, слабая подготовка к 50-летию города и личные показатели эффективности некоторых представителей власти», — рассказывают слухачи. Романов самоустранился от «Честного маршрута» В курилках администрации Ноябрьска перешептываются, что мэр Алексей Романов в этом году не сильно тревожится по поводу подготовки города к приезду губернатора Дмитрия Артюхова. «Говорят, причина вовсе не в том, что в городе решены все проблемы, а в том, что Романов, мягко говоря, не горит желанием переизбираться градоначальником на третий срок, а потому не видит смысла „угождать“ руководству», — болтают злые языки. Руководитель приезжает на совещания и встречи взмокшим, как после тренировки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чиновник-велосипедист раздражает коллег Источники на местах рассказывают, что пристрастие директора департамента имущественных и земельных отношений Пуровского района ЯНАО Владимира Бокова передвигаться по служебным делам на велосипеде, а не на машине, как все, сыграло с ним злую шутку. «Боков решил, что его передвижения на велосипеде — это современно и демократично, однако не учел того, что коллег и начальство это может раздражать. Ездит на деловые встречи и совещания, иногда по жаре и на другой конец города, иногда спешит. Естественно, на встречу приходит, как после тренировки. А кому приятно находиться рядом с взмокшим и вспотевшим коллегой в одном помещении, если там и так душно? Некоторые просто стараются теперь отсутствовать под благовидным предлогом, зная, что Боков будет на совещании», — шепчут злопыхатели. Чиновники мэрии затосковали по Гаранину Источники в муниципалитетах рассказывают, что чиновникам Губкинского не хватает Андрея Гаранина, который оставил пост мэра и убыл на повышение на должность заместителя губернатора ЯНАО. «Как-то с ним все было проще в работе и понятнее, всегда было можно подойти с вопросом лично. Сейчас страшно лишний раз что-то сказать в стенах администрации — неизвестно, чем это может обернуться в процессе работы. Хоть и говорили, что преемник, Андрей Бандурко, по сути был правой рукой и первым замом Гаранина, в новом статусе он заново приглядывается ко всем и выстраивает свои рабочие стратегии», — делятся сплетники. В мэрии ищут болтунов Источники в курилках мэрии Нового Уренгоя болтают, что ответственные за городской приют «ГороДог» якобы объявили охоту на тех, кто предал огласке информацию о массовой гибели собак от чумы. «Поговаривают, будто в администрации не нашли ничего лучше, как разыскивать тех, кто рассказывает о чуме в городе. Вместо устранения проблемы, они решили просто наказать болтунов. Намереваются даже аккаунты в соцсетях проверять, с которых писали о вспышке чумы, чтобы свести все до уровня слухов», — болтают злые языки. Дозвониться до оператора прямой линии не означает, что вопрос главе будет задан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Колодина оградили от неудобных вопросов… В Тарко-Сале ходят слухи, будто модераторы, принимавшие вопросы от жителей Пуровского района в ходе прямого эфира главы Антона Колодина, прятали неудобные вопросы. «Люди дозванивались по указанному номеру, оператор их выслушивал и потом бросал трубку. Получается, есть темы, которые нельзя озвучивать публично? Тогда вопрос, кто устанавливал фильтры — о чем можно и о чем нельзя — уж не сам ли мэр?» — недоумевают пуровчане. …а оппозиционер не смог собрать зрителей Попытки кандидата в губернаторы Тюменской области Дениса Садовникова оседлать все медиаплощадки, чтобы повысить свою узнаваемость у электората, не принесли успеха политику. «Первый же эфир, проведенный Садовниковым в минувшие выходные, не смог собрать более полутора десятков зрителей. Такое ощущение, что смотрели выступление только лично знакомые с кандидатом люди. Остальные предпочли провести выходные более продуктивно. Попытка кандидата освоить все форматы засчитана, однако креативности пока не хватает», — сетуют слухачи. Единороссы хотят сменить зама руководителя В политтусовке болтают, что ямальские единороссы дождались подходящего момента, чтобы добиться смены зама руководителя исполкома ЕР Анастасию Казанцеву. «Казанцева уже погрязла в отписках федеральному руководству за низкие рейтинги партии. В ЕР видят, что она теряет влияние и сейчас очень уязвима. Ходят слухи, что после выборов губернатора будет решаться вопрос о замене главы исполкома. Ямальские партийцы хотят видеть на этом посту местного представителя, а не человека из Тюмени или еще откуда», — рассказывают источники. Даже если партийцу сохранят членство в ЕР, его репутация испорчена Фото: Московец Илья © URA.RU Одна ошибка стоила единороссу политической карьеры Источники в «Единой России» шепчутся, что бывший исполнительный секретарь губкинского отделения партии Муса Тагиров имел большой потенциал как политик, но инцидент с укусом полицейского поставил крест на партийной карьере. «Тагиров весьма активно вел партийную деятельность в Губкинском и смог наработать себе достойную репутацию. Но этот случай перечеркнул его прошлые заслуги в сфере политики. Даже если партия решит сохранить ему членство, все будут помнить его, как единоросса, покусавшего полицейского», — болтают злые языки. В избиркоме забыли о реформе медиа В медиатусовке Ямала посмеиваются над тем, как отстал от жизни окружной избирком, представители которого по старинке именуют медиахолдинг властей ОГТРК «Ямал-Регион». «На днях проводилась жеребьевка по предоставлению бесплатного эфирного времени кандидатам в рамках кампании по выборам губернатора Тюменской области. В итоге в официальных документах несколько раз назвали АНО „Ямал-Медиа“ старым дореформенным именем ОГТРК „Ямал-Регион“. То ли по невнимательности, то ли кадры в избиркоме настолько возрастные, что помнят окружное ТВ под его историческим названием и постоянно забывают о том, ОГТРК уже пару лет не существует», — удивляются слухмейкеры. Силовиков дразнят в чатах нарушители… Инсайдеры в силовых структурах поговаривают, что сотрудников ГИБДД в Ноябрьске выводят из себя местные жители, устраивающие провокации в городских чатах. «Местные жители специально дразнят гаишников, выкладывая видео спидометров, где видно, как они гоняют по городу со скоростью, которую максимально способны выжать из машины. Даже не стесняются писать, что силовики теряют премии, пока читают городские чаты. Ходит слух, что таких шутников гаишники теперь намерены вычислять, чтобы пристально следить за конкретными машинами и наказывать гонщиков», — делятся источники. Для сбора разливов нефти оборудование закупят во все спасательные подразделения Ямала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU …, а спасателей готовят к разливам нефти Бойцы «Ямалспаса» размышляют, для чего им нужны комплекты оборудования для ликвидации разливов нефти, закупаемые для Ноябрьского и Салехардского ПСО. «Когда сразу во все подразделения массово закупают оборудование для решения конкретных задач Если что случится, нужно быть ко всему готовыми. Но хорошо, чтобы у нас было все тихо, а аппаратуру использовать только на учениях», — переговариваются спасатели. Медики клевещут на таксистов… Источники в кругах медицины болтают, что врачи Новоуренгойской станции скорой помощи распустили слухи про таксиста, который якобы не помог девушке с приступом эпилепсии. «Поговаривают, будто врачи передали неправильную информацию о случае с девушкой, которой стало плохо в такси, тем самым оклеветав водителя и подняв шумиху на весь город. Всю информацию перековеркали, а дело едва до полиции не дошло. Инцидент с подчиненными очень огорчил главврача Вячеслава Куницкого, который не ожидал такого от своей команды», — болтают сплетники. …и не экономят на компьютерах Поговаривают, будто врачей Ноябрьского психоневрологического диспансера очень обрадовало приобретение недешевых персональных компьютеров для нужд учреждения. «Департамент госзаказа приобретает сразу шесть ноутбуков по сто тысяч рублей за каждый — это значит, компьютеры будут не просто новые, а с хорошими системными требованиями. Не только все служебные задачи решать можно будет, но и музыку послушать, кино посмотреть, и может и в игру интересную поиграть в свободный час», — улыбаются слухачи в белых халатах. Работы над проектом продолжатся, даже если его отложат на федеральном уровне Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Вопрос со строительством СШХ остается открытым Источники, близкие к правительству, рассказывают, что в ЯНАО продолжается подготовка к строительству Северного широтного хода, несмотря на намерение федералов отложить проект. «Ходят слухи, что власти ЯНАО проект по СШХ не замораживали и подготовка к строительству идет. Если это так, то непонятен смысл этих действий, ведь правительство РФ и РЖД свою позицию высказали — средств на данный проект пока что нет», — сетуют слухачи. Бегуны недовольны призами Ямальские спортсмены-бегуны недовольны, что главный приз за преодоление марафонской дистанции в Новом Уренгое составит всего 15 тысяч рублей. «Дистанция в 42 километра появилась на „Ямальском забеге“ впервые. Могли бы и не скупиться организаторы, тем более, что там в партнерах „Газпром“, и сделать наградные побольше. Лучше сгонять на „Европа-Азия“ — там призовой фонд за миллион перевалил! Понятно, что главное не победа, а участие, но с ценными призами приятнее было бы знать, что ты не просто так бегаешь, а соревнуешься», — обсуждают бегуны на тренировках. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Артюхов после переизбрания проведет ротацию мэров. Впрочем, один из них уже морально готов к отставке и не боится гнева руководства. Пока глава муниципалитета прячется от неудобных вопросов, кандидат в губернаторы не может собрать зрителей на эфир. В новом выпуске слухов вы также узнаете, как силовики отреагируют на троллей в чатах и как врачи нечаянно оклеветали таксиста. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов продолжит чистку мэров осенью Инсайдеры в политэлитах рассказывают, что губернатор Дмитрий Артюхов после переизбрания на очередной срок продолжит чистку глав муниципалитетов и первым кандидатом на вылет может стать Юрий Фишер. «Тревожные звоночки Фишеру уже были — когда районные чиновники пару раз засветились в неподобающем общении с родственниками участников СВО. После этого администрацию района предупредили о грядущих сокращениях, но мэр решил защищать подчиненных, оправдывая это тем, что людям негде будет работать. Такое поведение ему самому может стоить кресла, но только после того, как Артюхов продлит свои губернаторские полномочия на ближайшую пятилетку», — рассказывают собеседники. Чиновников Нового Уренгоя ждет разговор с губернатором Источники в политтусовке болтают, что губернатор Дмитрий Артюхов планирует задержаться в Новом Уренгое во время поездки по региону. «У Артюхова есть вопросы к работе местных чиновников. Якобы согласно рейтингу ямальского ситуационного центра, Новый Уренгой находится на самых низких позициях. Виной тому отзывы горожан в соцсетях о работе чиновников, слабая подготовка к 50-летию города и личные показатели эффективности некоторых представителей власти», — рассказывают слухачи. Романов самоустранился от «Честного маршрута» В курилках администрации Ноябрьска перешептываются, что мэр Алексей Романов в этом году не сильно тревожится по поводу подготовки города к приезду губернатора Дмитрия Артюхова. «Говорят, причина вовсе не в том, что в городе решены все проблемы, а в том, что Романов, мягко говоря, не горит желанием переизбираться градоначальником на третий срок, а потому не видит смысла „угождать“ руководству», — болтают злые языки. Чиновник-велосипедист раздражает коллег Источники на местах рассказывают, что пристрастие директора департамента имущественных и земельных отношений Пуровского района ЯНАО Владимира Бокова передвигаться по служебным делам на велосипеде, а не на машине, как все, сыграло с ним злую шутку. «Боков решил, что его передвижения на велосипеде — это современно и демократично, однако не учел того, что коллег и начальство это может раздражать. Ездит на деловые встречи и совещания, иногда по жаре и на другой конец города, иногда спешит. Естественно, на встречу приходит, как после тренировки. А кому приятно находиться рядом с взмокшим и вспотевшим коллегой в одном помещении, если там и так душно? Некоторые просто стараются теперь отсутствовать под благовидным предлогом, зная, что Боков будет на совещании», — шепчут злопыхатели. Чиновники мэрии затосковали по Гаранину Источники в муниципалитетах рассказывают, что чиновникам Губкинского не хватает Андрея Гаранина, который оставил пост мэра и убыл на повышение на должность заместителя губернатора ЯНАО. «Как-то с ним все было проще в работе и понятнее, всегда было можно подойти с вопросом лично. Сейчас страшно лишний раз что-то сказать в стенах администрации — неизвестно, чем это может обернуться в процессе работы. Хоть и говорили, что преемник, Андрей Бандурко, по сути был правой рукой и первым замом Гаранина, в новом статусе он заново приглядывается ко всем и выстраивает свои рабочие стратегии», — делятся сплетники. В мэрии ищут болтунов Источники в курилках мэрии Нового Уренгоя болтают, что ответственные за городской приют «ГороДог» якобы объявили охоту на тех, кто предал огласке информацию о массовой гибели собак от чумы. «Поговаривают, будто в администрации не нашли ничего лучше, как разыскивать тех, кто рассказывает о чуме в городе. Вместо устранения проблемы, они решили просто наказать болтунов. Намереваются даже аккаунты в соцсетях проверять, с которых писали о вспышке чумы, чтобы свести все до уровня слухов», — болтают злые языки. Колодина оградили от неудобных вопросов… В Тарко-Сале ходят слухи, будто модераторы, принимавшие вопросы от жителей Пуровского района в ходе прямого эфира главы Антона Колодина, прятали неудобные вопросы. «Люди дозванивались по указанному номеру, оператор их выслушивал и потом бросал трубку. Получается, есть темы, которые нельзя озвучивать публично? Тогда вопрос, кто устанавливал фильтры — о чем можно и о чем нельзя — уж не сам ли мэр?» — недоумевают пуровчане. …а оппозиционер не смог собрать зрителей Попытки кандидата в губернаторы Тюменской области Дениса Садовникова оседлать все медиаплощадки, чтобы повысить свою узнаваемость у электората, не принесли успеха политику. «Первый же эфир, проведенный Садовниковым в минувшие выходные, не смог собрать более полутора десятков зрителей. Такое ощущение, что смотрели выступление только лично знакомые с кандидатом люди. Остальные предпочли провести выходные более продуктивно. Попытка кандидата освоить все форматы засчитана, однако креативности пока не хватает», — сетуют слухачи. Единороссы хотят сменить зама руководителя В политтусовке болтают, что ямальские единороссы дождались подходящего момента, чтобы добиться смены зама руководителя исполкома ЕР Анастасию Казанцеву. «Казанцева уже погрязла в отписках федеральному руководству за низкие рейтинги партии. В ЕР видят, что она теряет влияние и сейчас очень уязвима. Ходят слухи, что после выборов губернатора будет решаться вопрос о замене главы исполкома. Ямальские партийцы хотят видеть на этом посту местного представителя, а не человека из Тюмени или еще откуда», — рассказывают источники. Одна ошибка стоила единороссу политической карьеры Источники в «Единой России» шепчутся, что бывший исполнительный секретарь губкинского отделения партии Муса Тагиров имел большой потенциал как политик, но инцидент с укусом полицейского поставил крест на партийной карьере. «Тагиров весьма активно вел партийную деятельность в Губкинском и смог наработать себе достойную репутацию. Но этот случай перечеркнул его прошлые заслуги в сфере политики. Даже если партия решит сохранить ему членство, все будут помнить его, как единоросса, покусавшего полицейского», — болтают злые языки. В избиркоме забыли о реформе медиа В медиатусовке Ямала посмеиваются над тем, как отстал от жизни окружной избирком, представители которого по старинке именуют медиахолдинг властей ОГТРК «Ямал-Регион». «На днях проводилась жеребьевка по предоставлению бесплатного эфирного времени кандидатам в рамках кампании по выборам губернатора Тюменской области. В итоге в официальных документах несколько раз назвали АНО „Ямал-Медиа“ старым дореформенным именем ОГТРК „Ямал-Регион“. То ли по невнимательности, то ли кадры в избиркоме настолько возрастные, что помнят окружное ТВ под его историческим названием и постоянно забывают о том, ОГТРК уже пару лет не существует», — удивляются слухмейкеры. Силовиков дразнят в чатах нарушители… Инсайдеры в силовых структурах поговаривают, что сотрудников ГИБДД в Ноябрьске выводят из себя местные жители, устраивающие провокации в городских чатах. «Местные жители специально дразнят гаишников, выкладывая видео спидометров, где видно, как они гоняют по городу со скоростью, которую максимально способны выжать из машины. Даже не стесняются писать, что силовики теряют премии, пока читают городские чаты. Ходит слух, что таких шутников гаишники теперь намерены вычислять, чтобы пристально следить за конкретными машинами и наказывать гонщиков», — делятся источники. …, а спасателей готовят к разливам нефти Бойцы «Ямалспаса» размышляют, для чего им нужны комплекты оборудования для ликвидации разливов нефти, закупаемые для Ноябрьского и Салехардского ПСО. «Когда сразу во все подразделения массово закупают оборудование для решения конкретных задач Если что случится, нужно быть ко всему готовыми. Но хорошо, чтобы у нас было все тихо, а аппаратуру использовать только на учениях», — переговариваются спасатели. Медики клевещут на таксистов… Источники в кругах медицины болтают, что врачи Новоуренгойской станции скорой помощи распустили слухи про таксиста, который якобы не помог девушке с приступом эпилепсии. «Поговаривают, будто врачи передали неправильную информацию о случае с девушкой, которой стало плохо в такси, тем самым оклеветав водителя и подняв шумиху на весь город. Всю информацию перековеркали, а дело едва до полиции не дошло. Инцидент с подчиненными очень огорчил главврача Вячеслава Куницкого, который не ожидал такого от своей команды», — болтают сплетники. …и не экономят на компьютерах Поговаривают, будто врачей Ноябрьского психоневрологического диспансера очень обрадовало приобретение недешевых персональных компьютеров для нужд учреждения. «Департамент госзаказа приобретает сразу шесть ноутбуков по сто тысяч рублей за каждый — это значит, компьютеры будут не просто новые, а с хорошими системными требованиями. Не только все служебные задачи решать можно будет, но и музыку послушать, кино посмотреть, и может и в игру интересную поиграть в свободный час», — улыбаются слухачи в белых халатах. Вопрос со строительством СШХ остается открытым Источники, близкие к правительству, рассказывают, что в ЯНАО продолжается подготовка к строительству Северного широтного хода, несмотря на намерение федералов отложить проект. «Ходят слухи, что власти ЯНАО проект по СШХ не замораживали и подготовка к строительству идет. Если это так, то непонятен смысл этих действий, ведь правительство РФ и РЖД свою позицию высказали — средств на данный проект пока что нет», — сетуют слухачи. Бегуны недовольны призами Ямальские спортсмены-бегуны недовольны, что главный приз за преодоление марафонской дистанции в Новом Уренгое составит всего 15 тысяч рублей. «Дистанция в 42 километра появилась на „Ямальском забеге“ впервые. Могли бы и не скупиться организаторы, тем более, что там в партнерах „Газпром“, и сделать наградные побольше. Лучше сгонять на „Европа-Азия“ — там призовой фонд за миллион перевалил! Понятно, что главное не победа, а участие, но с ценными призами приятнее было бы знать, что ты не просто так бегаешь, а соревнуешься», — обсуждают бегуны на тренировках. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.