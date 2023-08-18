Как пытаются спасти выходящие из строя самолеты

Boeing и Airbus в Росии разбирают на запчасти

19 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Часть самолетов разбирают на запчасти, чтобы другие могли продолжить летать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большую часть парка российских самолетов занимают Boeing и Airbus, но из-за санкций данным производителям запрещено иметь дело с Россией. Тем не менее эти воздушные судна продолжают использовать, испытывая проблемы с запчастями и ремонтом. Как отечественная отрасль выживает в условиях санкций и чем планируют заменить иностранные самолеты в материале URA.RU. Как пытаются спасти иностранные самолеты Новость по теме Путин назвал правильным решение оставить в РФ иностранные самолеты Действующий пилот Airbus на условиях анонимности сообщил, что уже сейчас у авиакомпаний возникли сложности с обслуживанием самолетов. По его словам, приходится обходить санкции, закупая запчасти у дружественных стран. «После введения санкций начали сталкиваться с проблемами, постепенно выявляли поломки. Многие страны отказываются чинить российские самолеты. Сейчас нашли выход — закупать некоторые запчасти в Китае, например, двигатели. Так появилась возможность обслуживать их на китайских заводах-производителях», — поделился пилот. Другой способ — собирать полноценно-работающий самолет из нескольких, добавил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он отметил, что снизившееся количество перелетов в данном случае пошло авиакомпаниям на пользу. Новость по теме РБК: в Турции думают перестать обслуживать российские самолеты «Проблема, конечно, есть. Существует нехватка запчастей, часто борт собирается из несколько самолетов. Трагедии я не вижу, потому что самолетов много, пока еще регулярность полетов не вышла на нормальный режим, поэтому пока мы справляемся», — подчеркнул Романов. Помимо пассажирских авиаперевозок, сложности испытывают грузовые. Большинство компаний используют советские самолеты для своих нужд, но производство новых пока не предвидется, заявил представитель авиакомпании «Авиакон Цитотранс». «Мы летаем на ИЛ. Нет альтернатив. Они есть у МЧС, у военных. Этот авиапарк был создан при позднем Советском союзе. Поэтому при всем желании другие транспортные компании не могут на них пересесть. Их негде просто взять, они не продаются на рынке. Уже несколько лет анонсируют производство нового ИЛа, но он для государственных нужд планируется, а коммерции так и придется летать на чем есть», — заключил специалист. Чем заменят Boeing и Airbus В России приступили к восстановлению отечественного производства самолетов. Авиакомпании уже заключают договоры на поставку. Как сообщил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, бывший министр транспорта РСФСР Виталий Ефимов, новая продукция выйдет уже в 2024 году. «Авиакомпании уже заключают договоры. Выпускается новый гражданский самолет М-21. Он, скорее всего, будет уже в 2024 году. Был такой уникальный самолет АН-2. В качестве современной замены будут производить „Байкал“. Будет пятиместный, 15-местный. Вся линейка уже делается», — подчеркнул собеседник агентства. Другую альтернативу российским авиакомпаниям может предложить Китай, считает бывший командир воздушного судна Александр Романов. Самолет C919 их производства в мае текущего года совершил свой первый рейс, а в планах сделать новый CR929 при участии РФ. Новость по теме В России начнут производить все материалы для создания самолетов «Думаю, что китайцы могут нам его продать. Это можно рассматривать, как альтернативу. Тем более, что CR929 совместно с Российской Федерацией разрабатывается. Но стоит задуматься о возрождении советской линейки самолетов, тогда ситуация сможет измениться», — поделился специалист по безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большую часть парка российских самолетов занимают Boeing и Airbus, но из-за санкций данным производителям запрещено иметь дело с Россией. Тем не менее эти воздушные судна продолжают использовать, испытывая проблемы с запчастями и ремонтом. Как отечественная отрасль выживает в условиях санкций и чем планируют заменить иностранные самолеты в материале URA.RU. Действующий пилот Airbus на условиях анонимности сообщил, что уже сейчас у авиакомпаний возникли сложности с обслуживанием самолетов. По его словам, приходится обходить санкции, закупая запчасти у дружественных стран. Другой способ — собирать полноценно-работающий самолет из нескольких, добавил бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. Он отметил, что снизившееся количество перелетов в данном случае пошло авиакомпаниям на пользу. «Проблема, конечно, есть. Существует нехватка запчастей, часто борт собирается из несколько самолетов. Трагедии я не вижу, потому что самолетов много, пока еще регулярность полетов не вышла на нормальный режим, поэтому пока мы справляемся», — подчеркнул Романов. Помимо пассажирских авиаперевозок, сложности испытывают грузовые. Большинство компаний используют советские самолеты для своих нужд, но производство новых пока не предвидется, заявил представитель авиакомпании «Авиакон Цитотранс». В России приступили к восстановлению отечественного производства самолетов. Авиакомпании уже заключают договоры на поставку. Как сообщил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, бывший министр транспорта РСФСР Виталий Ефимов, новая продукция выйдет уже в 2024 году. Другую альтернативу российским авиакомпаниям может предложить Китай, считает бывший командир воздушного судна Александр Романов. Самолет C919 их производства в мае текущего года совершил свой первый рейс, а в планах сделать новый CR929 при участии РФ. «Думаю, что китайцы могут нам его продать. Это можно рассматривать, как альтернативу. Тем более, что CR929 совместно с Российской Федерацией разрабатывается. Но стоит задуматься о возрождении советской линейки самолетов, тогда ситуация сможет измениться», — поделился специалист по безопасности.