«Клуб генералов» простился с легендарным свердловским сыщиком

На траурную церемонию к экс-главе ГУВД пришли несколько сотен человек

04 октября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Владимира Воротникова похоронили на Широкореченском кладбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший руководитель ГУВД по Свердловской области Владимир Воротников родился 2 октября 1950 года. Он управлял ведомством дважды: в лихие 90-е и в начале 2000-х. За это время Воротников столкнулся с многочисленными бандами. Его коллеги уверены, что без него стабилизировать обстановку в области не получилось бы. Скончался легендарный свердловский сыщик 1 октября 2023 года, за день до своего 73-летия. В Екатеринбурге 4 октября проститься с ним пришли несколько сотен человек. В Храме-на-Крови, кроме гражданских, были и генералы, бывшие руководители силовых ведомств региона. На прощание с Воротниковым пришли бывшие руководители ведомств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Смерть Воротникова стала неожиданностью для многих. Его коллеги, которые общались с ним недавно, отметили, что он пребывал в хорошем самочувствии. Утром 4 октября к центру Екатеринбурга стянули несколько машин ГИБДД. Силовики приехали к Храму-на-Крови, чтобы сопроводить траурный кортеж до Широкореченского кладбища. В 09:30 у храма уже стояли родные Воротникова и представители разных ведомств. Через полчаса люди стали заходить внутрь. Ведущий несколько раз просил присутствующих перевести телефоны в беззвучный режим, а также объявил, что панихида начнется в 11 часов. К этому времени друг за другом в храм заходили свердловские VIP. Первой зашла омбудсмен Татьяна Мерзлякова, следом за ней пришел сенатор Виктор Шептий. Незамеченными не остались и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, депутат Госдумы Лев Ковпак, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и спикер гордумы Игорь Володин. Всего у храма стояли семь автобусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Церемония началась в 11 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родственники Воротникова сидели перед гробом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К легендарному сыщику пришли бышие коллеги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоторые встретились впервые за несколько нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многие из тех, кто подходил, тепло встречали друг друга. Они признались, что давно не виделись. На прощании собрался и свердловский «клуб отставных генералов». В Храме-на-Крови заметили экс-главу УФСБ Бориса Козиненко, экс-главу ГУВД Виктора Бердникова, экс-главу СУ СК Валерия Задубина, экс-глав УМВД Марата Бисинбаева и Бориса Тимониченко, бывших руководителей криминальной милиции Александра Щура и Владимира Филлипова. Присутствовали и экс-глава управления БХСС Владимир Ралдугин, и бывший председатель областного суда Иван Овчарук. Из действующих силовиков на церемонии были глава нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, замглавы ГУ МВД Петр Кривегин и руководитель ГСУ МВД по Свердловской области Владимир Миронов. Перед началом панихиды к кресту с портретом Воротникова подошел один из его товарищей. Он тихо попросил прощения у сыщика. «Саныч, ты был такой…», — промолвив, мужчина отошел в сторону. За несколько минут до церемонии в храме зажглись лампы. И ведущий объявил минуту памяти: «Сегодня мы провожаем Владимира Александровича Воротникова. Из жизни ушел наш верный товарищ. Уважаемые родные, пожалуйста, примите искренние соболезнования от всех, кто сегодня пришел отдать дань Владимиру Александровичу…». Слово передали Владимиру Миронову. Владимир Воротников умер в 72 года Фото: Сергей Бодров © URA.RU «Сложно говорить… Будучи на пенсии он всегда приходил к нам. Это был человек с большой буквы. Да, иногда он чрезвычайно жестко подходил к решению вопросов. Но он всегда мог направить, подсказать. Его главное качество — он умел сплотить коллектив… Так уж получилось, что у нас с ним день рождения в один день. Мы практически каждый год перезванивались, поздравляли друг друга. <…> Память о нем останется на долгие годы», — сказал Миронов. Он добавил, что все сотрудники свердловской милиции и полиции знают Воротникова и будут его чтить. Генерал-майор юстиции Анатолий Тетюев вспомнил, как Воротников ловил преступников. «Его я знаю еще с тех пор, когда мы были капитанами. Мы вместе работали в 80-е. Задерживали первые бандитские группировки. Банда Азарченковых… Я вспоминаю 90-е, „кровавый октябрь“ 85-го… (ошибся генерал)… 95-го (поправил себя после паузы), когда были кровавые преступления. Банда Коротковых, убийства семи человек, хищение новорожденного ребенка. И все это произошло в октябре. Тогда город бурлил от тяжких преступлений. Пресса наседала. Но благодаря Владимиру Александровичу эти преступления были раскрыты. Он был строгим, справедливым, принципиальным, бескорыстным. Тот, кто был действительно предан своему делу. Буду благодарить судьбу за то, что свела меня с ним», — произнес душевную речь Тетюев. Чернецкий заявил, что Воротников склеивал разваливающиеся силовые структуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перехватив слово, Аркадий Чернецкий назвал Воротникова честным и ответственным человеком, на долю которого пришлось самое сложное время в России. «Какое мужество нужно было иметь, когда в условиях, давайте называть вещи своими именами, полной разрухи, он склеивал разваливающиеся службы и обеспечивал порядок в области», — сказал бывший глава Екатеринбурга. Воротников повлиял на отношение Чернецкого к силовикам. «Он был фактором, из-за которого определялось мое отношение к людям в погонах. Владимир Александрович имел мужество подняться над всеми политическими перипетиями. Он не делал выбор между хорошими и плохими политиками. Он их воспринимал по тому, что они делали: если работали на благо города и страны — значит были людьми, которых он поддерживал», — резюмировал Чернецкий. Горюют по Воротникову не только в Екатеринбурге, но и в Москве, заявила Татьяна Мерзлякова. Она отметила, что в столице России генерала знают и любят. «Мне довелось с ним работать уже не в 90-е, а как раз с 2001 года, когда он приехал из Москвы и возглавил ГУВД во второй раз. Он был человеком, который начал думать о гуманизации. Не знаю, как бы сложилась моя дальнейшая работа, если бы в моей практике не было его. Он воспринимал все, что я говорю. Именно при нем мы начали ремонтировать изоляторы временного содержания, говорить о фельдшерах. Он прекрасно понимал, что гуманизацию в начале 2000-х нужно вести вперед. К сожалению, я не успела сказать ему многое. То, что я ему желала, увы, при жизни не сказала. Надеюсь, что он все это услышит там, на небесах», — произнесла омбудсмен. После траурной церемонии многие уехали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Затем все, кто не смог остаться на отпевание, ушли. Количество людей в храме уменьшилось в два-три раза. Оставшимся вручили свечи, и церемония началась. В пол первого раздался колокольный звон. Из дверей храма вышел офицер с крестом, за ним несли гроб. Другие полицейские шли с портретом Воротникова и его наградами. Колонну замыкали родственники. Кортеж отправился на кладбище. Парковку Широкореченского кладбища заняли сотрудники ГИБДД, они перекрыли движение, чтобы колонна автобусов могла спокойно подъехать. Рядом с силовиками в трубку телефона ворчала женщина, торгующая цветами. Она была недовольна действиями дэпээсников. Статья по теме Каким запомнился скончавшийся экс-глава свердловского ГУВД Владимира Воротникова похоронили на «Почетной секции» кладбища рядом с супругой. На аллее, где появилась могила генерала, похоронены Герои России, офицеры и другие главные люди из МВД. Провожали Воротникова с воинскими почестями: оркестр играл траурную музыку, а четыре омоновца произвели залп из оружий. На кладбище было около сотни человек. Один из присутствующих вспомнил, как был с Воротниковым в Чечне: «Мы с ним там были в 2002 году. Было непросто…». Другой, несмотря на высокое звание Воротникова, сказал, что он был простым человеком. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший руководитель ГУВД по Свердловской области Владимир Воротников родился 2 октября 1950 года. Он управлял ведомством дважды: в лихие 90-е и в начале 2000-х. За это время Воротников столкнулся с многочисленными бандами. Его коллеги уверены, что без него стабилизировать обстановку в области не получилось бы. Скончался легендарный свердловский сыщик 1 октября 2023 года, за день до своего 73-летия. В Екатеринбурге 4 октября проститься с ним пришли несколько сотен человек. В Храме-на-Крови, кроме гражданских, были и генералы, бывшие руководители силовых ведомств региона. Смерть Воротникова стала неожиданностью для многих. Его коллеги, которые общались с ним недавно, отметили, что он пребывал в хорошем самочувствии. Утром 4 октября к центру Екатеринбурга стянули несколько машин ГИБДД. Силовики приехали к Храму-на-Крови, чтобы сопроводить траурный кортеж до Широкореченского кладбища. В 09:30 у храма уже стояли родные Воротникова и представители разных ведомств. Через полчаса люди стали заходить внутрь. Ведущий несколько раз просил присутствующих перевести телефоны в беззвучный режим, а также объявил, что панихида начнется в 11 часов. К этому времени друг за другом в храм заходили свердловские VIP. Первой зашла омбудсмен Татьяна Мерзлякова, следом за ней пришел сенатор Виктор Шептий. Незамеченными не остались и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, депутат Госдумы Лев Ковпак, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и спикер гордумы Игорь Володин. Многие из тех, кто подходил, тепло встречали друг друга. Они признались, что давно не виделись. На прощании собрался и свердловский «клуб отставных генералов». В Храме-на-Крови заметили экс-главу УФСБ Бориса Козиненко, экс-главу ГУВД Виктора Бердникова, экс-главу СУ СК Валерия Задубина, экс-глав УМВД Марата Бисинбаева и Бориса Тимониченко, бывших руководителей криминальной милиции Александра Щура и Владимира Филлипова. Присутствовали и экс-глава управления БХСС Владимир Ралдугин, и бывший председатель областного суда Иван Овчарук. Из действующих силовиков на церемонии были глава нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, замглавы ГУ МВД Петр Кривегин и руководитель ГСУ МВД по Свердловской области Владимир Миронов. Перед началом панихиды к кресту с портретом Воротникова подошел один из его товарищей. Он тихо попросил прощения у сыщика. «Саныч, ты был такой…», — промолвив, мужчина отошел в сторону. За несколько минут до церемонии в храме зажглись лампы. И ведущий объявил минуту памяти: «Сегодня мы провожаем Владимира Александровича Воротникова. Из жизни ушел наш верный товарищ. Уважаемые родные, пожалуйста, примите искренние соболезнования от всех, кто сегодня пришел отдать дань Владимиру Александровичу…». Слово передали Владимиру Миронову. «Сложно говорить… Будучи на пенсии он всегда приходил к нам. Это был человек с большой буквы. Да, иногда он чрезвычайно жестко подходил к решению вопросов. Но он всегда мог направить, подсказать. Его главное качество — он умел сплотить коллектив… Так уж получилось, что у нас с ним день рождения в один день. Мы практически каждый год перезванивались, поздравляли друг друга. <…> Память о нем останется на долгие годы», — сказал Миронов. Он добавил, что все сотрудники свердловской милиции и полиции знают Воротникова и будут его чтить. Генерал-майор юстиции Анатолий Тетюев вспомнил, как Воротников ловил преступников. «Его я знаю еще с тех пор, когда мы были капитанами. Мы вместе работали в 80-е. Задерживали первые бандитские группировки. Банда Азарченковых… Я вспоминаю 90-е, „кровавый октябрь“ 85-го… (ошибся генерал)… 95-го (поправил себя после паузы), когда были кровавые преступления. Банда Коротковых, убийства семи человек, хищение новорожденного ребенка. И все это произошло в октябре. Тогда город бурлил от тяжких преступлений. Пресса наседала. Но благодаря Владимиру Александровичу эти преступления были раскрыты. Он был строгим, справедливым, принципиальным, бескорыстным. Тот, кто был действительно предан своему делу. Буду благодарить судьбу за то, что свела меня с ним», — произнес душевную речь Тетюев. Перехватив слово, Аркадий Чернецкий назвал Воротникова честным и ответственным человеком, на долю которого пришлось самое сложное время в России. «Какое мужество нужно было иметь, когда в условиях, давайте называть вещи своими именами, полной разрухи, он склеивал разваливающиеся службы и обеспечивал порядок в области», — сказал бывший глава Екатеринбурга. Воротников повлиял на отношение Чернецкого к силовикам. «Он был фактором, из-за которого определялось мое отношение к людям в погонах. Владимир Александрович имел мужество подняться над всеми политическими перипетиями. Он не делал выбор между хорошими и плохими политиками. Он их воспринимал по тому, что они делали: если работали на благо города и страны — значит были людьми, которых он поддерживал», — резюмировал Чернецкий. Горюют по Воротникову не только в Екатеринбурге, но и в Москве, заявила Татьяна Мерзлякова. Она отметила, что в столице России генерала знают и любят. «Мне довелось с ним работать уже не в 90-е, а как раз с 2001 года, когда он приехал из Москвы и возглавил ГУВД во второй раз. Он был человеком, который начал думать о гуманизации. Не знаю, как бы сложилась моя дальнейшая работа, если бы в моей практике не было его. Он воспринимал все, что я говорю. Именно при нем мы начали ремонтировать изоляторы временного содержания, говорить о фельдшерах. Он прекрасно понимал, что гуманизацию в начале 2000-х нужно вести вперед. К сожалению, я не успела сказать ему многое. То, что я ему желала, увы, при жизни не сказала. Надеюсь, что он все это услышит там, на небесах», — произнесла омбудсмен. Затем все, кто не смог остаться на отпевание, ушли. Количество людей в храме уменьшилось в два-три раза. Оставшимся вручили свечи, и церемония началась. В пол первого раздался колокольный звон. Из дверей храма вышел офицер с крестом, за ним несли гроб. Другие полицейские шли с портретом Воротникова и его наградами. Колонну замыкали родственники. Кортеж отправился на кладбище. Парковку Широкореченского кладбища заняли сотрудники ГИБДД, они перекрыли движение, чтобы колонна автобусов могла спокойно подъехать. Рядом с силовиками в трубку телефона ворчала женщина, торгующая цветами. Она была недовольна действиями дэпээсников. Владимира Воротникова похоронили на «Почетной секции» кладбища рядом с супругой. На аллее, где появилась могила генерала, похоронены Герои России, офицеры и другие главные люди из МВД. Провожали Воротникова с воинскими почестями: оркестр играл траурную музыку, а четыре омоновца произвели залп из оружий. На кладбище было около сотни человек. Один из присутствующих вспомнил, как был с Воротниковым в Чечне: «Мы с ним там были в 2002 году. Было непросто…». Другой, несмотря на высокое звание Воротникова, сказал, что он был простым человеком.