Мэр Екатеринбурга меняет главного по транспорту — на фоне кризиса

Миллиардные бюджеты и куча проблем достаются фавориту из «тюменского» клана

16 декабря 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Столь масштабных перемен в команде Алексея Орлова не было с весны 2021-го Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов серьезно сокращает полномочия вице-мэра Алексея Бубнова: курировать весь общественный транспорт будет вице-мэр по строительству Рустам Галямов. Об этом Орлов объявил на одном из совещаний несколько дней назад, рассказал URA.RU источник, знакомый с итогами встречи. Соответствующее постановление Орлов, вероятно, подпишет до Нового года, и изменения вступят в силу в январе. В подчинение Галямова перейдут транспортный комитет и учрежденные им МБУ «Городская служба автопарковок», МБУ «Центр организации движения», МКУ «Муниципальная транспортная инспекция». Также Галямов будет курировать работу метрополитена и муниципального «Гортранса». Отрасль — финансовоемкая: расходы бюджета по «транспортным» статьям составляют более трех миллиардов рублей. Рустам Галямов за время работы в мэрии добился расположения не только Орлова, но и губернатора Фото: Илья Московец © URA.RU Грядущие изменения уже обрастают версиями. Один городской чиновник убежден, что, вот так усиливая Галямова, Орлов готовит его на должность первого вице-мэра (сейчас ее занимает Игорь Сутягин), а другой собеседник агентства во власти считает, что это, наоборот, результат интриги против успешного Галямова. «Вот возьмется он за транспорт, и его славное имя уже через полгода перестанет таким быть, ведь жалобы пойдут теперь не на Бубнова, а на него. И влияние Галямова снизится», — рассуждает он, наблюдая из Белого дома. Впрочем, информированный источник в мэрии заверил корреспондента, что политики в этом решении Орлова нет. «Орлов просто определил для себя, что единственный выход из сложившейся ситуации — передать транспорт другому человеку. И дал поручение Галямову», — объяснил он. Алексей Бубнов курировал транспорт с октября 2018-го Фото: Илья Московец © URA.RU Под «сложившейся ситуацией» подразумевается кризис в отрасли. У «Гортранса» многомиллионные долги, из-за которых налоговая даже арестовывала счета (долги в итоге погасили субсидией от администрации), горожане постоянно жалуются на качество автобусного обслуживания: транспорт сначала приходится подолгу ждать на остановках (вероятно, из-за острой нехватки водителей), а потом еще и мучиться в давках в часы пик. А недавняя перенумерация маршрутов только всех запутала. О проблемах даже жаловались президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву. Куйвашев поручил подключиться областному минтрансу. Помимо транспорта, у Бубнова сейчас благоустройство — реконструкция парков, уборка города и ремонт дорог. В 2022-м Галямов перехватил у него контроль над МКУ «Городское благоустройство» — оператором работ на дорогах и в общественных пространствах. То есть директор МКУ Евгений Поляков формально подчиняется Бубнову, но фактически ориентирован на Галямова, с которым дружит с юности. Новость по теме Скандал вокруг екатеринбургского «Гортранса» дошел до Госдумы Галямов стал вице-мэром в 2021 году, до этого он трудился в московском Фонде капремонта и в АНО «Развитие социальной инфраструктуры», а перед переездом в Москву успел год побыть замминистра строительства Свердловской области. Карьера Галямова начиналась в ХМАО и Тюменской области, его причисляют к большому «тюменскому» политическому клану, лидером которого считается мэр Москвы Сергей Собянин. В этот же клан принято относить Куйвашева и Орлова. За время работы в администрации с серьезными конфликтами и скандалами Галямов пока не сталкивался: все «его» объекты сдаются как минимум в срок (а чаще всего с опережением), отношения с девелоперами — гармоничные. Это позволило ему при поддержке Орлова вернуть в «город» важные градостроительные полномочия и продвинуть в руководство областного минстроя своего человека (Григорий Сурганов). В последний раз функционал Галямова менялся в ноябре: в ведение чиновника передали комиссию по топонимике. Игоря Ощепкова (слева) называют одним из кандидатов на увольнение Фото: Илья Московец © URA.RU Согласно одной из версий, Галямов начнет в новой роли с отставок — в частности, начальника транспортного комитета Игоря Ощепкова. Якобы страхуясь, тот назначил на следующую неделю перевозчиками серию встреч — продемонстрировать активность. Хотя в разговоре с URA.RU Ощепков сказал, что это никак не связано с переменами на третьем этаже администрации. «Мы просто готовимся к Новому году, школьным каникулам, должны предупредить [перевозчиков] о правилах безопасной перевозки в этот период. Потом еще комиссию по безопасности проведем вместе со всеми. А то, что полномочия перераспределены… Безопасность (то есть требования к безопасности — прим. ред.) не меняется, транспорт не меняется», — сказал Ощепков. Получить комментарии Галямова и Бубнова к моменту публикации не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов серьезно сокращает полномочия вице-мэра Алексея Бубнова: курировать весь общественный транспорт будет вице-мэр по строительству Рустам Галямов. Об этом Орлов объявил на одном из совещаний несколько дней назад, рассказал URA.RU источник, знакомый с итогами встречи. Соответствующее постановление Орлов, вероятно, подпишет до Нового года, и изменения вступят в силу в январе. В подчинение Галямова перейдут транспортный комитет и учрежденные им МБУ «Городская служба автопарковок», МБУ «Центр организации движения», МКУ «Муниципальная транспортная инспекция». Также Галямов будет курировать работу метрополитена и муниципального «Гортранса». Отрасль — финансовоемкая: расходы бюджета по «транспортным» статьям составляют более трех миллиардов рублей. Грядущие изменения уже обрастают версиями. Один городской чиновник убежден, что, вот так усиливая Галямова, Орлов готовит его на должность первого вице-мэра (сейчас ее занимает Игорь Сутягин), а другой собеседник агентства во власти считает, что это, наоборот, результат интриги против успешного Галямова. «Вот возьмется он за транспорт, и его славное имя уже через полгода перестанет таким быть, ведь жалобы пойдут теперь не на Бубнова, а на него. И влияние Галямова снизится», — рассуждает он, наблюдая из Белого дома. Впрочем, информированный источник в мэрии заверил корреспондента, что политики в этом решении Орлова нет. «Орлов просто определил для себя, что единственный выход из сложившейся ситуации — передать транспорт другому человеку. И дал поручение Галямову», — объяснил он. Под «сложившейся ситуацией» подразумевается кризис в отрасли. У «Гортранса» многомиллионные долги, из-за которых налоговая даже арестовывала счета (долги в итоге погасили субсидией от администрации), горожане постоянно жалуются на качество автобусного обслуживания: транспорт сначала приходится подолгу ждать на остановках (вероятно, из-за острой нехватки водителей), а потом еще и мучиться в давках в часы пик. А недавняя перенумерация маршрутов только всех запутала. О проблемах даже жаловались президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву. Куйвашев поручил подключиться областному минтрансу. Помимо транспорта, у Бубнова сейчас благоустройство — реконструкция парков, уборка города и ремонт дорог. В 2022-м Галямов перехватил у него контроль над МКУ «Городское благоустройство» — оператором работ на дорогах и в общественных пространствах. То есть директор МКУ Евгений Поляков формально подчиняется Бубнову, но фактически ориентирован на Галямова, с которым дружит с юности. Галямов стал вице-мэром в 2021 году, до этого он трудился в московском Фонде капремонта и в АНО «Развитие социальной инфраструктуры», а перед переездом в Москву успел год побыть замминистра строительства Свердловской области. Карьера Галямова начиналась в ХМАО и Тюменской области, его причисляют к большому «тюменскому» политическому клану, лидером которого считается мэр Москвы Сергей Собянин. В этот же клан принято относить Куйвашева и Орлова. За время работы в администрации с серьезными конфликтами и скандалами Галямов пока не сталкивался: все «его» объекты сдаются как минимум в срок (а чаще всего с опережением), отношения с девелоперами — гармоничные. Это позволило ему при поддержке Орлова вернуть в «город» важные градостроительные полномочия и продвинуть в руководство областного минстроя своего человека (Григорий Сурганов). В последний раз функционал Галямова менялся в ноябре: в ведение чиновника передали комиссию по топонимике. Согласно одной из версий, Галямов начнет в новой роли с отставок — в частности, начальника транспортного комитета Игоря Ощепкова. Якобы страхуясь, тот назначил на следующую неделю перевозчиками серию встреч — продемонстрировать активность. Хотя в разговоре с URA.RU Ощепков сказал, что это никак не связано с переменами на третьем этаже администрации. «Мы просто готовимся к Новому году, школьным каникулам, должны предупредить [перевозчиков] о правилах безопасной перевозки в этот период. Потом еще комиссию по безопасности проведем вместе со всеми. А то, что полномочия перераспределены… Безопасность (то есть требования к безопасности — прим. ред.) не меняется, транспорт не меняется», — сказал Ощепков. Получить комментарии Галямова и Бубнова к моменту публикации не удалось.