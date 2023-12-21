Росприроднадзор услышал противников кремниевого завода на Урале

В противостоянии общественников и руководства «Силаруса» поставлена точка

21 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования согласовала проект экологической экспертизы завода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росприроднадзор вынес положительное заключение по проекту экологической экспертизы кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде. Это значит, что предприятие соответствует всем требованиям охраны окружающей среды. По данным URA.RU, представители «Силаруса» учли предложения общественников, выступавших против строительства завода, и сделали проект более безопасным. Эксперты отмечают, что решение Росприроднадзора ставит точку в противостоянии активистов и руководства «Силаруса». На экологическую экспертизу проект кремниевого завода отправили 28 сентября. Это была вторая редакция документа, в которой учли все предыдущие правки и пожелания. В частности, инициативной группы под руководством активистки Светланы Бузуновой, совладелицы местной оппозиционной газеты «Биржа новостей». «Она тщательно и скрупулезно работает с представленными по проекту документами, соблюдает процессуальные процедуры, ведя противостояние исключительно в правовом поле», — отмечает один из наблюдателей. Кремниевый завод появится на площадке «Титановой долины» в Верхней Салде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И добавляет, что этот подход принес активистам неожиданные плоды — помимо того, что в финальную редакцию проекта экологической экспертизы «Силаруса» добавили предложения активистов и в итоге он стал более безопасным для окружающей среды, его реализацию отложили. При этом сама Светлана Бузунова в беседе с URA.RU заявила, что не видела документ. «Мы направили запрос в ведомство с просьбой ознакомиться с заключением, но нам его не предоставили. В ответе лишь подтвердили, что дали проекту положительное заключение», — отметила Бузунова. Также, по ее словам, с представителями «Силаруса» они находятся в диалоге. Последние, в частности, размещали разъясняющие материалы по проекту кремниевого завода в «Бирже новостей». Еще раньше — до того, как проект отправили на финальную проверку 28 сентября — он прошел аудит двух общественных экспертиз. Зимой — по инициативе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, а весной — по инициативе самих активистов Верхней Салды. В выводах последней, в частности, указывалось на необходимость доработки материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). В итоге Александр Маслов, занявший пост мэра Верхнесалдинского городского округа в марте, инициировал повторные общественные обсуждения нового проекта ОВОС, измененного с учетом полученных ранее замечаний. К строительству «Силаруса» хотят приступить летом 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Эксперты государственной экологической экспертизы провели большую работу, в ходе которой тщательно изучили представленные документы: проектную документацию, результаты двух независимых общественных экологических экспертиз, а также материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые были доработаны с учетом замечаний, полученных в ходе проведения двух общественных обсуждений», — рассказала URA.RU генеральный директор ООО «Силарус» Марина Красько. Сейчас резидент «Титановой долины» готовится к проведению еще одной государственной экспертизы — уже проектной документации завода. По словам Марины Красько, она может занять несколько месяцев. «Ожидаем, что эти процедуры будут пройдены, и летом мы приступим к строительным работам», — отметила собеседница. Напомним, что планы по строительству завода по выпуску технического кремния в Верхней Салде «Силарус» вынашивает с 2021 года. Ожидается, что потребителями продукции станут в том числе и предприятия оборонно-промышленного комплекса и импортозамещающие производства. Как пояснял в беседе с URA.RU эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов, технический кремний необходим в производстве алюминиевых сплавов, используемых, в том числе, для военной техники и для военной радиоэлектроники. Противостояние между общественниками Верхней Салды и руководством завода «Силарус» достигло своего пика весной 2023 года, когда протестные настроения пытались использовать даже представители либеральной оппозиции, расширяя повестку возмущений. Так, сторонники Алексея Навального* (признан иноагентом, осужден за экстремизм), используя технологии «цветных революций», звали местных жителей «гулять», причем не только против кремниевого завода, но и против городской власти и градообразующего предприятия — «ВСМПО — Ависма». Позже один из лидеров протеста был задержан в Москве на акции в поддержку осужденного оппозиционера. Статья по теме Кто пытается раскачать протесты в титановой столице России Собеседники агентства отмечают, что сейчас это противостояние трансформировалось из формата «все средства хороши» — в 2021—2022 году ряд активистов не стеснялись прибегать к намеренной клевете, оскорблениям, искажением фактов о технологии, планируемого производства — в цивилизованную форму, редкую не только для Среднего Урала, но и для всей России. Тем временем Светлана Бузунова с соратниками продолжает инициировать обращения в различные инстанции, беря под сомнение результаты государственной экологической экспертизы. Запрос на получение полного текста заключения, по ее словам, она сделала. По мнению наблюдателей, с одной стороны, такой подход к делу позволит общественникам удерживать внимание властей на том, как инвестор исполняет взятые на себя экологические обязательства. И эта позиция выглядит более взвешенной и конструктивной. Но с другой стороны, это некая спекуляция, которая позволяет и самим общественникам получать внимание властей и жителей округа к своей деятельности. «Потенциальным резидентам „Титановой долины“ в Верхней Салде необходимо учитывать наличие здесь уже опытной группы противников новых промышленных предприятий, чьи действия могут привести к задержке реализации инвестиционных проектов», — добавляет собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Росприроднадзор вынес положительное заключение по проекту экологической экспертизы кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде. Это значит, что предприятие соответствует всем требованиям охраны окружающей среды. По данным URA.RU, представители «Силаруса» учли предложения общественников, выступавших против строительства завода, и сделали проект более безопасным. Эксперты отмечают, что решение Росприроднадзора ставит точку в противостоянии активистов и руководства «Силаруса». На экологическую экспертизу проект кремниевого завода отправили 28 сентября. Это была вторая редакция документа, в которой учли все предыдущие правки и пожелания. В частности, инициативной группы под руководством активистки Светланы Бузуновой, совладелицы местной оппозиционной газеты «Биржа новостей». «Она тщательно и скрупулезно работает с представленными по проекту документами, соблюдает процессуальные процедуры, ведя противостояние исключительно в правовом поле», — отмечает один из наблюдателей. И добавляет, что этот подход принес активистам неожиданные плоды — помимо того, что в финальную редакцию проекта экологической экспертизы «Силаруса» добавили предложения активистов и в итоге он стал более безопасным для окружающей среды, его реализацию отложили. При этом сама Светлана Бузунова в беседе с URA.RU заявила, что не видела документ. «Мы направили запрос в ведомство с просьбой ознакомиться с заключением, но нам его не предоставили. В ответе лишь подтвердили, что дали проекту положительное заключение», — отметила Бузунова. Также, по ее словам, с представителями «Силаруса» они находятся в диалоге. Последние, в частности, размещали разъясняющие материалы по проекту кремниевого завода в «Бирже новостей». Еще раньше — до того, как проект отправили на финальную проверку 28 сентября — он прошел аудит двух общественных экспертиз. Зимой — по инициативе уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, а весной — по инициативе самих активистов Верхней Салды. В выводах последней, в частности, указывалось на необходимость доработки материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). В итоге Александр Маслов, занявший пост мэра Верхнесалдинского городского округа в марте, инициировал повторные общественные обсуждения нового проекта ОВОС, измененного с учетом полученных ранее замечаний. «Эксперты государственной экологической экспертизы провели большую работу, в ходе которой тщательно изучили представленные документы: проектную документацию, результаты двух независимых общественных экологических экспертиз, а также материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые были доработаны с учетом замечаний, полученных в ходе проведения двух общественных обсуждений», — рассказала URA.RU генеральный директор ООО «Силарус» Марина Красько. Сейчас резидент «Титановой долины» готовится к проведению еще одной государственной экспертизы — уже проектной документации завода. По словам Марины Красько, она может занять несколько месяцев. «Ожидаем, что эти процедуры будут пройдены, и летом мы приступим к строительным работам», — отметила собеседница. Напомним, что планы по строительству завода по выпуску технического кремния в Верхней Салде «Силарус» вынашивает с 2021 года. Ожидается, что потребителями продукции станут в том числе и предприятия оборонно-промышленного комплекса и импортозамещающие производства. Как пояснял в беседе с URA.RU эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов, технический кремний необходим в производстве алюминиевых сплавов, используемых, в том числе, для военной техники и для военной радиоэлектроники. Противостояние между общественниками Верхней Салды и руководством завода «Силарус» достигло своего пика весной 2023 года, когда протестные настроения пытались использовать даже представители либеральной оппозиции, расширяя повестку возмущений. Так, сторонники Алексея Навального* (признан иноагентом, осужден за экстремизм), используя технологии «цветных революций», звали местных жителей «гулять», причем не только против кремниевого завода, но и против городской власти и градообразующего предприятия — «ВСМПО — Ависма». Позже один из лидеров протеста был задержан в Москве на акции в поддержку осужденного оппозиционера. Собеседники агентства отмечают, что сейчас это противостояние трансформировалось из формата «все средства хороши» — в 2021—2022 году ряд активистов не стеснялись прибегать к намеренной клевете, оскорблениям, искажением фактов о технологии, планируемого производства — в цивилизованную форму, редкую не только для Среднего Урала, но и для всей России. Тем временем Светлана Бузунова с соратниками продолжает инициировать обращения в различные инстанции, беря под сомнение результаты государственной экологической экспертизы. Запрос на получение полного текста заключения, по ее словам, она сделала. По мнению наблюдателей, с одной стороны, такой подход к делу позволит общественникам удерживать внимание властей на том, как инвестор исполняет взятые на себя экологические обязательства. И эта позиция выглядит более взвешенной и конструктивной. Но с другой стороны, это некая спекуляция, которая позволяет и самим общественникам получать внимание властей и жителей округа к своей деятельности. «Потенциальным резидентам „Титановой долины“ в Верхней Салде необходимо учитывать наличие здесь уже опытной группы противников новых промышленных предприятий, чьи действия могут привести к задержке реализации инвестиционных проектов», — добавляет собеседник.