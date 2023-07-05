Противников проекта кремниевого завода в Верхней Салде подвел эксперт

06 июля 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Экоактивистка не предоставила отчеты по экспертизе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автора народной экспертизы проекта кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде (Свердловская область) Ольгу Старцеву обвиняют в недобросовестности. Как рассказали URA.RU источники из группы активистов, они разочарованы результатами работы Старцевой. «По сути, она просто взяла деньги, а результата, который мы ожидали, нет. Из того заключения, которое она нам предоставила, следует, что она якобы не может дать оценку воздействия проекта на окружающую среду. Старцева ссылается на то, что ей не хватило документов. А те, которые она анализировала, неполные. Почему она их не запросила дополнительно, нам не понятно. Два месяца и деньги потрачены зря», — делится собеседник агентства. Накануне новый глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов решил инициировать повторную процедуру проведения общественных обсуждений проекта. Жителям города представят доработанные с учетом поступивших ранее замечаний материалы ОВОС. «Мэр фактически обнулил весь процесс! А экспертиза Старцевой с ее невнятными выводами по „Силарусу“ стала никому не нужна. Тем более она даже официально ее не сдала. Сегодня в Верхней Салде госпожа Старцева должна встретиться с нами, и пусть расскажет, как людям объяснить, куда их деньги ушли», — возмущаются противники нового предприятия. По данным URA.RU, встречу с активистами будет проводить Лариса Карасева, представитель профкома «ВСМПО-Ависма». «Старцева не может дать отрицательную оценку, так как на это не пошли ее эксперты. Поэтому придумана позиция и вашим, и нашим. Дать положительное заключение она не может, так как не додали документы», — сказал собеседник агентства. Источник, знакомый с параметрами планируемого производства, предположил, что эти документы могли попросту не запросить. Ранее URA.RU писало о том, что свердловчан зовут «гулять» на митинг из-за кремниевого завода. Против проекта «Силарус» в Верхней Салде используют методичку «цветных» революций. Позже силовики в Москве задержали организатора забастовок на ВСМПО-АВИСМА и митингов против строительства кремниевого завода в «Титановой долине» Руслана Шаймарданова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Автора народной экспертизы проекта кремниевого завода «Силарус» в Верхней Салде (Свердловская область) Ольгу Старцеву обвиняют в недобросовестности. Как рассказали URA.RU источники из группы активистов, они разочарованы результатами работы Старцевой. «По сути, она просто взяла деньги, а результата, который мы ожидали, нет. Из того заключения, которое она нам предоставила, следует, что она якобы не может дать оценку воздействия проекта на окружающую среду. Старцева ссылается на то, что ей не хватило документов. А те, которые она анализировала, неполные. Почему она их не запросила дополнительно, нам не понятно. Два месяца и деньги потрачены зря», — делится собеседник агентства. Накануне новый глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов решил инициировать повторную процедуру проведения общественных обсуждений проекта. Жителям города представят доработанные с учетом поступивших ранее замечаний материалы ОВОС. «Мэр фактически обнулил весь процесс! А экспертиза Старцевой с ее невнятными выводами по „Силарусу“ стала никому не нужна. Тем более она даже официально ее не сдала. Сегодня в Верхней Салде госпожа Старцева должна встретиться с нами, и пусть расскажет, как людям объяснить, куда их деньги ушли», — возмущаются противники нового предприятия. По данным URA.RU, встречу с активистами будет проводить Лариса Карасева, представитель профкома «ВСМПО-Ависма». «Старцева не может дать отрицательную оценку, так как на это не пошли ее эксперты. Поэтому придумана позиция и вашим, и нашим. Дать положительное заключение она не может, так как не додали документы», — сказал собеседник агентства. Источник, знакомый с параметрами планируемого производства, предположил, что эти документы могли попросту не запросить. Ранее URA.RU писало о том, что свердловчан зовут «гулять» на митинг из-за кремниевого завода. Против проекта «Силарус» в Верхней Салде используют методичку «цветных» революций. Позже силовики в Москве задержали организатора забастовок на ВСМПО-АВИСМА и митингов против строительства кремниевого завода в «Титановой долине» Руслана Шаймарданова.