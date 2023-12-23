Свердловчане выиграли в лотереях в 2023 году 1,5 миллиарда рублей

Наверное, каждый человек представлял себя победителем лотереи и воображал — а на что он потратил бы деньги? А что бы было, если бы он выиграл полмиллиона, или миллион, или миллиард? В Свердловской области таких счастливцев в уходящем году оказалось 29 человек. URA.RU составило топ самых удачливых победителей и вспомнило яркие истории людей — как им помогли гороскоп, икона, хитрые комбинации и просто везение.
Самой счастливой среди победителей можно назвать свердловскую пенсионерку — 73-летнюю Нину Ивановну М. Она умудрилась выиграть 300 453 415 рублей — это рекордная сумма среди уральцев в уходящем году. Женщина не раскрыла свою фамилию, сославшись на скромность. Тем не менее немного рассказала о себе.
«До выигрыша я видела по телевизору астрологическое предсказание. Гороскоп сулил тельцам внезапную денежную прибыль. Я запомнила тот прогноз, даже звезды мне пророчили победу.
В это сложное время деньги появились как нельзя кстати. Теперь все материальные хлопоты отойдут на второй план», — порадовалась пенсионерка.
Нина Ивановна призналась, что принимает участие в лотереях с момента их основания. Все купленные билеты она хранит в специальном кошельке — вместе с иконой святой Матроны. «Выигрыш в лотерею — подарок с небес», — уверена женщина. Деньги она намерена потратить на поддержание здоровья, помощь сыну и путешествия — например, отправится с мужем на черноморский курорт.
Второе место в списке счастливцев занял Николай Шевелев — строитель из Екатеринбурга. Он выиграл почти 17 миллионов — 16 771 667 рублей. Мужчина признавался, что у него побежали мурашки по телу, когда он узнал о победе и увидел цифру с тремя нулями.
«Я таких денег никогда не видел! Позвал жену, а она как закричит от радости. Супруга оттанцевала эмоции за меня, а я был просто в шоке», — вспоминал строитель.
Свой выигрыш он намерен потратить на покупку квартиры и приобретение детям жилья. «Пока еще не ощутил в полной мере своего счастья. Деньги я получу на руки только в 2024 году. Наверное, только тогда и пойму», — признался Шевелев корреспонденту URA.RU.
Третье место разделили сразу четверо свердловчан — все они осенью выиграли по пять миллионов рублей. Свои билеты они покупали в мобильном приложении, на сайте «Столото» или в фирменном магазине. Некоторые счастливцы не сразу узнавали о своем везении, их приходилось искать.
«Чаще всего победители из Свердловской области тратят деньги на улучшение жилищных условий — например, покупку и расширение квадратных метров, ремонт, первоначальный взнос по ипотеке. Также выигрыши уходят на закрытие кредитов, путешествия и помощь близким, а победители преклонного возраста часть выигрышей тратят на здоровье», — сказали в компании «Столото».
На четвертом месте — водитель Юрий П., который выиграл два миллиона рублей. Мужчина вспоминал, что купил билет спонтанно, возвращаясь уставшим домой с работы.
«А когда утром открыл мобильное приложение „Столото“ и увидел выигрыш, то чуть не забыл, как дышать», — рассказывал мужчина.
Счастливчик признавался, что выбирает билеты необычным способом: перед покупкой он вынимает из кармана купюры и составляет комбинацию из серийных номеров этих банкнот. Выигранные деньги он собирался вложить в покупку квартиры.
Замыкает пятерку счастливцев Александр Стихин, который купил счастливый билет, последовав примеру мамы. Она долгие годы является участницей лотерей. Мужчина приобрел билет под Новый год и выиграл миллион рублей. В отличие от своих более прагматичных земляков он не стал тратить деньги на бытовые нужды.
«Я не буду этими деньгами закрывать кредиты, хочу потратить на эмоции. Выигрыш — это новогоднее чудо, чтобы осуществить какую-то мечту!» — говорил победитель.
По данным компании «Столото», за минувший год жители Свердловской области сумели выиграть в государственных лотереях почти полтора миллиарда рублей — 1 466 478 623 рублей. Всего в регионе было куплено 4 546 724 билета, которые впоследствии стали выигрышными для своих обладателей.
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