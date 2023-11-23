Строитель из Екатеринбурга Николай Шевелев выиграл в лотерее «Русское лото» более 16 миллионов рублей. О том, какие эмоции испытал победитель и на что он потратит деньги, URA.RU рассказали в «Столото».
«Николай Шевелев приобрел три билета на праздничный 1516-й тираж „Русского лото“, который был посвящен дню рождения лотереи. Благодаря одному из них екатеринбуржец выиграл 105 000 рублей в первом туре и 16 666 667 рублей в категории „Золотой бочонок“. Таким образом, общая сумма выигрыша по билету составила 16 771 667 рублей», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей.
По их словам, мужчина проверил итоги на сайте компании и не поверил своим глазам, когда увидел сумму с шестью нолями. Он перепроверил итоги второй и третий раз и после этого позвал жену.
«Она как закричит от радости! А у меня мурашки по телу пробежали, я был просто в шоке! Никогда таких денег не видел», — передают слова победителя в «Столото».
Выигранные деньги уралец планирует потратить на покупку квартиры, а также поможет детям с приобретением жилья. Ранее сразу четыре свердловчанина подряд сумели выиграть по пять миллионов рублей в лотерее. Один из счастливцев купил свой билет всего за 100 рублей.
Николай — строитель, работает электромонтажником
Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»
Свободное время победитель проводит с семьей и друзьями и любит париться в бане
Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»
Строитель из Екатеринбурга Николай Шевелев выиграл в лотерее «Русское лото» более 16 миллионов рублей. О том, какие эмоции испытал победитель и на что он потратит деньги, URA.RU рассказали в «Столото». «Николай Шевелев приобрел три билета на праздничный 1516-й тираж „Русского лото“, который был посвящен дню рождения лотереи. Благодаря одному из них екатеринбуржец выиграл 105 000 рублей в первом туре и 16 666 667 рублей в категории „Золотой бочонок“. Таким образом, общая сумма выигрыша по билету составила 16 771 667 рублей», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей. По их словам, мужчина проверил итоги на сайте компании и не поверил своим глазам, когда увидел сумму с шестью нолями. Он перепроверил итоги второй и третий раз и после этого позвал жену. «Она как закричит от радости! А у меня мурашки по телу пробежали, я был просто в шоке! Никогда таких денег не видел», — передают слова победителя в «Столото». Выигранные деньги уралец планирует потратить на покупку квартиры, а также поможет детям с приобретением жилья. Ранее сразу четыре свердловчанина подряд сумели выиграть по пять миллионов рублей в лотерее. Один из счастливцев купил свой билет всего за 100 рублей.