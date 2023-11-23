Мужчина испытал шок, когда увидел, сколько выиграл денег (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строитель из Екатеринбурга Николай Шевелев выиграл в лотерее «Русское лото» более 16 миллионов рублей. О том, какие эмоции испытал победитель и на что он потратит деньги, URA.RU рассказали в «Столото».

«Николай Шевелев приобрел три билета на праздничный 1516-й тираж „Русского лото“, который был посвящен дню рождения лотереи. Благодаря одному из них екатеринбуржец выиграл 105 000 рублей в первом туре и 16 666 667 рублей в категории „Золотой бочонок“. Таким образом, общая сумма выигрыша по билету составила 16 771 667 рублей», — сообщили распространители всероссийских государственных лотерей.

По их словам, мужчина проверил итоги на сайте компании и не поверил своим глазам, когда увидел сумму с шестью нолями. Он перепроверил итоги второй и третий раз и после этого позвал жену.

«Она как закричит от радости! А у меня мурашки по телу пробежали, я был просто в шоке! Никогда таких денег не видел», — передают слова победителя в «Столото».

Выигранные деньги уралец планирует потратить на покупку квартиры, а также поможет детям с приобретением жилья. Ранее сразу четыре свердловчанина подряд сумели выиграть по пять миллионов рублей в лотерее. Один из счастливцев купил свой билет всего за 100 рублей.

Николай — строитель, работает электромонтажником Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»