Взятие заложниц, убийства, кражи и другие новогодние преступления

URA.RU сделало подборку самых ужасных и кровавых ЧП с 31 декабря на 1 января

31 декабря 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Курганской полиции не приходится отдыхать в новогоднюю ночь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы готовятся встречать Новый год. Но, по опыту прошлых лет, к сожалению, не всегда и не у всех праздник заканчивался весельем. Большинство преступлений 31 декабря и в новогоднюю ночь курганцы совершали в состоянии алкогольного опьянения. Часто инциденты заканчивались летальными исходами. URA.RU сделало подборку* наиболее резонансных новогодних правонарушений в Курганской области за последние 13 лет и призывает не злоупотреблять алкоголем, чтобы не омрачить Новый год. Ревнивцы с ножами Курганец из ревности убил ножом бывшую жену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из курганских сел мужчина не смог вынести известий, что его бывшая жена собирается выйти замуж за другого мужчину. С ножом он отправился к ней домой. 31 декабря 2010 года он пришел в дом к женщине, отмечавшей праздники со знакомой парой. Бывший муж порезал ножом мужчину из их компании, а потом вытащил бывшую супругу в коридор. Та плакала и умоляла его остановиться. После подтверждения ее планов выйти замуж, ревнивец ударил женщину ножом в сердце. Убийца получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее судимый мужчина в 2014 в течение полугода избивал и издевался в пьяном виде над знакомой. Женщина любила его и прощала, даже когда он ошпарил ее кипятком. В новогоднюю ночь 2015 года пьяный садист три раза ударил кочергой женщину, а затем ударил упавшую ножом в область ягодицы. Последнее ранение стало смертельным. Убийце назначили 12 лет колонии строгого режима и обязали выплатить миллион рублей родителям жертвы. В Кургане женщина выпила с бывшим перед Новым годом. Спустя несколько часов он зарезал ее ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В последний день 2020 года житель Кургана пришел к бывшей сожительнице и предложил проводить уходящий год. Во время распития спиртного возник конфликт. Свою правоту мужчина решил доказать при помощи ножа и 10 раз ударил им женщину. Жертва погибла на месте происшествия. Виновник попытался покончить жизнь самоубийством, но его задержали родственники погибшей. Пьяные конфликты Тем же вечером пострадал еще один курганец. Он выпивал в гостях у знакомого, с которым позднее поссорился. Хозяин взял биту и стал избивать гостя, нанеся ему более 20 ударов по рукам, ногам, голове и груди. Пострадавший на следующий день умер в больнице. В Шумихе пьяный сожитель поссорился со своей женщиной. В ночь на 1 января 2021 года он избивал ее, пинал в область шеи, бил по голове. Остановился, когда увидел кровь. Женщина получила черепно-мозговую травму, от которой умерла через три дня в больнице. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назначили ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Иногда в новогодних конфликтах от рук женщин гибнут мужчины. В ночь на 1 января 2013 года в одном из сел Целинного района 32-летняя жительница ударила ножом в спину 24-летнего собутыльника. Спустя некоторое время молодой человек умер. Пьяные ссоры происходят и между детьми и их родителями. 31 декабря 2015 года 43-летний мужчина, находясь в квартире в Кургане разозлился на 21-летнюю дочь. Мужчина схватил девушку и удерживал ее лицо рядом с включенной газовой конфоркой, угрожая убить. Потерпевшей удалось вырваться и убежать из дома. Отец перед Новым годом разозлился на дочь и хотел ей сжечь лицо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ссоры на дороге В Макушинском районе 31 декабря 2013 года задержали молодого человека, напавшего на таксиста. Пьяный 22-летний пассажир по пути в одно из сел решил напасть на водителя и попытался задушить его шнурком. Таксист сумел остановиться и оказать сопротивление. При помощи встречного автомобилиста он обезвредил пассажира и сдал его в полицию. В первую ночь 2017 года в одном из юргамышских сел нетрезвая компания из Кургана съехала в кювет. Выбраться им помогли местные молодые жители. После этого в компании успели поссориться между собой, и один из приезжих ударил местного заточкой в живот. 17-летний пострадавший умер через несколько дней в больнице. Виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. В городе Шадринске в новогоднюю ночь 2020 года сотрудники ДПС остановили водителя и попытались проверить его на состояние алкогольного опьянения. Проверка не понравилась водителю — он начал сопротивляться, сломал зеркало служебной машины и толкнул одного из сотрудников. На бузотера возбудили уголовное дело. Заложницы, дерзкие браконьеры и драки В то же время молодой курганец приехал к бабушке в Петуховский район. В новогоднюю ночь в клубе на него напал местный житель, несколько раз ударив его ногой в плечо и по голове. Пострадавший потерял глаз. Драчуна признали виновным в совершении умышленного причинения вреда здоровью (п.«д» ч.2 ст. 111 УК РФ) и отправили на два года в колонию. Также его обязали выплатить 313 тысяч ущерба. В первый день 2019 года освободившийся из мест заключения курганец нарушил правила надзора и уехал из своего дома в Курган праздновать к знакомым. В одном из общежитий по пр. Конституции он поссорился с двумя девушками. Мужчина взял их в заложницы и держал в одной из комнат. Одну из девушек он изнасиловал. Позже ей удалось сбежать и вернуться с полицией, которая освободила ее подругу и задержала преступника. Ранее он сидел в колонии за изнасилование. Полицейский с егерями гонялись за браконьерами 1 января 2018 года в Катайском районе. Компания охотников убила четырех лосей и косулю. Когда их стали преследовать, они заехали в лес и в их УАЗе закончился бензин. В лесу браконьеры угрожали преследователям оружием, подожгли свою машину и убежали в лес. Один из участников охоты был из Свердловской области. Спустя некоторое время его признали виновным в незаконной охоте и приговорили к штрафу. От ответственности за незаконную охоту он был освобожден из-за истечения сроков давности. Провальные новогодние кражи Перед Новым годом двое курганцев украли десятки батарей с сотовых вышек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В последний день 2019 года рано утром пара жителей Щучанского района решила подзаработать. Промышляли они хищением металлов. 31 декабря рано утром мужчины приехали в двум сотовым вышкам, отключили сигнализацию, сорвали замки и вытащили 24 аккумулятора. Вечером того же дня, за 1,5 часа до наступления нового года они приехали на другие вышки. Провернув обычную схему, они украли 32 аккумулятора и прихватили масляный радиатор. По пути обратно машина слетела в кювет и застряла в снегу — там их обнаружила полиция. За эти и другие совершенные хищения мужчины получили по 5 лет колонии. В новогоднюю ночь 2020 года 35-летний выпивший курганец проник в отдел с сотовыми телефонами. Он разбил стеклянную дверь и вытащил из витрин семь телефонов. Ущерб составил 37 тысяч, мужчину задержали через некоторое время и возбудили уголовное дело по факту кражи. Новость по теме Автор рейтинга трезвости, где Курган — самый пьющий регион, объяснил цель мониторинга Кража мяса сорвалась 31 декабря 2013 года в Куртамышском округе. Нетрезвый мужчина залез в дом к своим знакомым. На веранде он с помощью фонарика от телефона обнаружил холодильник, открыл его и взял оттуда кусок мяса и сало. С этой добычей его застукали проснувшиеся хозяева. Воришка убежал. Спустя несколько месяцев его судили за несколько противозаконных действий, в том числе и попытку кражи. За все преступления он получил 3 года 7 месяцев колонии строгого режима. *Данные о происшествиях взяты с общедоступного портала опубликованных судебных решений, сайта СУ СКР по Курганской области и предоставлены УМВД РФ по Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы готовятся встречать Новый год. Но, по опыту прошлых лет, к сожалению, не всегда и не у всех праздник заканчивался весельем. Большинство преступлений 31 декабря и в новогоднюю ночь курганцы совершали в состоянии алкогольного опьянения. Часто инциденты заканчивались летальными исходами. URA.RU сделало подборку* наиболее резонансных новогодних правонарушений в Курганской области за последние 13 лет и призывает не злоупотреблять алкоголем, чтобы не омрачить Новый год. Ревнивцы с ножами В одном из курганских сел мужчина не смог вынести известий, что его бывшая жена собирается выйти замуж за другого мужчину. С ножом он отправился к ней домой. 31 декабря 2010 года он пришел в дом к женщине, отмечавшей праздники со знакомой парой. Бывший муж порезал ножом мужчину из их компании, а потом вытащил бывшую супругу в коридор. Та плакала и умоляла его остановиться. После подтверждения ее планов выйти замуж, ревнивец ударил женщину ножом в сердце. Убийца получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее судимый мужчина в 2014 в течение полугода избивал и издевался в пьяном виде над знакомой. Женщина любила его и прощала, даже когда он ошпарил ее кипятком. В новогоднюю ночь 2015 года пьяный садист три раза ударил кочергой женщину, а затем ударил упавшую ножом в область ягодицы. Последнее ранение стало смертельным. Убийце назначили 12 лет колонии строгого режима и обязали выплатить миллион рублей родителям жертвы. В последний день 2020 года житель Кургана пришел к бывшей сожительнице и предложил проводить уходящий год. Во время распития спиртного возник конфликт. Свою правоту мужчина решил доказать при помощи ножа и 10 раз ударил им женщину. Жертва погибла на месте происшествия. Виновник попытался покончить жизнь самоубийством, но его задержали родственники погибшей. Пьяные конфликты Тем же вечером пострадал еще один курганец. Он выпивал в гостях у знакомого, с которым позднее поссорился. Хозяин взял биту и стал избивать гостя, нанеся ему более 20 ударов по рукам, ногам, голове и груди. Пострадавший на следующий день умер в больнице. В Шумихе пьяный сожитель поссорился со своей женщиной. В ночь на 1 января 2021 года он избивал ее, пинал в область шеи, бил по голове. Остановился, когда увидел кровь. Женщина получила черепно-мозговую травму, от которой умерла через три дня в больнице. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назначили ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Пьяные ссоры происходят и между детьми и их родителями. 31 декабря 2015 года 43-летний мужчина, находясь в квартире в Кургане разозлился на 21-летнюю дочь. Мужчина схватил девушку и удерживал ее лицо рядом с включенной газовой конфоркой, угрожая убить. Потерпевшей удалось вырваться и убежать из дома. Ссоры на дороге В Макушинском районе 31 декабря 2013 года задержали молодого человека, напавшего на таксиста. Пьяный 22-летний пассажир по пути в одно из сел решил напасть на водителя и попытался задушить его шнурком. Таксист сумел остановиться и оказать сопротивление. При помощи встречного автомобилиста он обезвредил пассажира и сдал его в полицию. В первую ночь 2017 года в одном из юргамышских сел нетрезвая компания из Кургана съехала в кювет. Выбраться им помогли местные молодые жители. После этого в компании успели поссориться между собой, и один из приезжих ударил местного заточкой в живот. 17-летний пострадавший умер через несколько дней в больнице. Виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. В городе Шадринске в новогоднюю ночь 2020 года сотрудники ДПС остановили водителя и попытались проверить его на состояние алкогольного опьянения. Проверка не понравилась водителю — он начал сопротивляться, сломал зеркало служебной машины и толкнул одного из сотрудников. На бузотера возбудили уголовное дело. Заложницы, дерзкие браконьеры и драки В то же время молодой курганец приехал к бабушке в Петуховский район. В новогоднюю ночь в клубе на него напал местный житель, несколько раз ударив его ногой в плечо и по голове. Пострадавший потерял глаз. Драчуна признали виновным в совершении умышленного причинения вреда здоровью (п.«д» ч.2 ст. 111 УК РФ) и отправили на два года в колонию. Также его обязали выплатить 313 тысяч ущерба. Полицейский с егерями гонялись за браконьерами 1 января 2018 года в Катайском районе. Компания охотников убила четырех лосей и косулю. Когда их стали преследовать, они заехали в лес и в их УАЗе закончился бензин. В лесу браконьеры угрожали преследователям оружием, подожгли свою машину и убежали в лес. Один из участников охоты был из Свердловской области. Спустя некоторое время его признали виновным в незаконной охоте и приговорили к штрафу. От ответственности за незаконную охоту он был освобожден из-за истечения сроков давности. Провальные новогодние кражи В последний день 2019 года рано утром пара жителей Щучанского района решила подзаработать. Промышляли они хищением металлов. 31 декабря рано утром мужчины приехали в двум сотовым вышкам, отключили сигнализацию, сорвали замки и вытащили 24 аккумулятора. Вечером того же дня, за 1,5 часа до наступления нового года они приехали на другие вышки. Провернув обычную схему, они украли 32 аккумулятора и прихватили масляный радиатор. По пути обратно машина слетела в кювет и застряла в снегу — там их обнаружила полиция. За эти и другие совершенные хищения мужчины получили по 5 лет колонии. В новогоднюю ночь 2020 года 35-летний выпивший курганец проник в отдел с сотовыми телефонами. Он разбил стеклянную дверь и вытащил из витрин семь телефонов. Ущерб составил 37 тысяч, мужчину задержали через некоторое время и возбудили уголовное дело по факту кражи. Кража мяса сорвалась 31 декабря 2013 года в Куртамышском округе. Нетрезвый мужчина залез в дом к своим знакомым. На веранде он с помощью фонарика от телефона обнаружил холодильник, открыл его и взял оттуда кусок мяса и сало. С этой добычей его застукали проснувшиеся хозяева. Воришка убежал. Спустя несколько месяцев его судили за несколько противозаконных действий, в том числе и попытку кражи. За все преступления он получил 3 года 7 месяцев колонии строгого режима. *Данные о происшествиях взяты с общедоступного портала опубликованных судебных решений, сайта СУ СКР по Курганской области и предоставлены УМВД РФ по Курганской области.