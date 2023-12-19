Автор рейтинга трезвости, где Курган — самый пьющий регион, объяснил цель мониторинга

Организаторы «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023» объяснили, что хотят таким образом побудить Правительство РФ уделять больше внимания регионам, которые оказались в числе худших. Об этом рассказал руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. Курганская область в этом рейтинге входит в тройку самых пьющих.
«Мы хотим, чтобы Правительство Российской Федерации уделило более пристальное внимание проблемным регионам. Чтобы каждый по своей линии тем регионам, в которых динамика наиболее худшая, уделил принципиальное внимание», — сообщил Хамзаев на заседании рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.
В своем telegram-канале Хамзаев пояснил, что представители группы направили конкретные предложения чиновникам. Министерство культуры попросили расширить бесплатную досуговую программу в новогодние праздники, а Минздрав — сделать качественную социальную рекламу о вреде алкоголя. Также депутаты попросили Росалкогольтабакрегулированию и МВД провести комплексный мониторинг алкогольного рынка.
Курганская область второй год подряд находится на третьем месте в числе самых пьющих регионов России. Более пьющими оказались Чукотский автономный округ и Бурятия.
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