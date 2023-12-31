31 декабря 2023
30 декабря 2023

В Тюменской области выросли выплаты на детей

В 2024 году родители несовершеннолетних получат больше денег от государства

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты на детей выросли пропорционально увеличению прожиточного минимума Фото:

В Тюменской области в 2024 году вырос размер прожиточного минимума, что автоматически влияет на размер различных выплат от государства, в том числе — на детей. URA.RU подготовило список видов финансовой поддержки, а также перечень льгот, на которые могут рассчитывать тюменцы с детьми.

Беременность, клипарт. Екатеринбург
В новом году выросли выплаты на детей и пособие беременным
Фото:

Пособия для детей и беременных от Соцфонда РФ

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, в зависимости от среднедушевого дохода семьи:

  • 7 494,50 рублей (50% от прожиточного минимума для детей);
  • 11 241,75 (75% от ПМ);
  • 14 989 рублей (100%).

Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности:

  • 8 422 (50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения);
  • 12 633 (75% от ПМ);
  • 16 844 рублей (100% от ПМ).

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, который родился c 1 января 2018 года до 1 января 2023 года — 14 989 рублей. Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала — 14 989 рублей.

Выписка из роддома. Екатеринбург
Материнский капитал остался в неизменной сумме
Фото:

Региональный материнский капитал

В Тюменской области семьи с детьми могут рассчитывать не только на федеральный, но и на региональный маткапитал. Его размер остался неизменным и в 2024 году составляет:

  • при рождении первенца — 150 тысяч рублей;
  • при рождении третьего и последующих детей — 100 тысяч рублей.

Льготы для семей с детьми

Многодетные и малоимущие тюменские семьи могут рассчитывать на ряд мер поддержки. В частности:

  • ежемесячная выплата на третьего и последующих детей, рожденных не позднее 31.12.2022 (для семей с низкими доходами) — 14 989 рублей (ПМ на ребенка в Тюменской области);
  • возмещение расходов на оплату услуги по обращению с ТКО для малоимущих: 100% — на детей, 30% — на родителей;
  • компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% (для малоимущих семей);
  • возмещение платы за проезд в городском и междугороднем общественном транспорте (кроме такси) учащимся из многодетных малоимущих семей.

Многодетные семьи также могут рассчитывать на предоставление бесплатного земельного участка. На выбор тюменцев эту льготу можно заменить социальной выплатой. В 2023 году она составляла 401 260 рублей. За четвертого и каждого последующего ребенка предусмотрена доплата в 80 252 рубля. О повышении размера помощи в 2024 году власти не заявляли.

Справочную информацию по вышеперечисленным и другим мерам поддержки можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-00-01. Операторы расскажут, как рассчитываются размеры пособий и что нужно, чтобы их оформить.

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В Тюменской области в 2024 году вырос размер прожиточного минимума, что автоматически влияет на размер различных выплат от государства, в том числе — на детей. URA.RU подготовило список видов финансовой поддержки, а также перечень льгот, на которые могут рассчитывать тюменцы с детьми. Пособия для детей и беременных от Соцфонда РФ Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, в зависимости от среднедушевого дохода семьи: Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности: Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, который родился c 1 января 2018 года до 1 января 2023 года — 14 989 рублей. Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала — 14 989 рублей. Региональный материнский капитал В Тюменской области семьи с детьми могут рассчитывать не только на федеральный, но и на региональный маткапитал. Его размер остался неизменным и в 2024 году составляет: Льготы для семей с детьми Многодетные и малоимущие тюменские семьи могут рассчитывать на ряд мер поддержки. В частности: Справочную информацию по вышеперечисленным и другим мерам поддержки можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-00-01. Операторы расскажут, как рассчитываются размеры пособий и что нужно, чтобы их оформить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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