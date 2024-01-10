Чем запомнилась бывший мэр Кургана Елена Ситникова

Елена Ситникова была первой женщиной мэром в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана

Первая в Кургане женщина-мэр Елена Ситникова 10 января 2024 года ушла в отставку. Официальная причина ухода с должности связана с состоянием здоровья. URA.RU собрало информацию о том, чем курганцам запомнилась Ситникова, возглавляя город.

В Кургане был построен участок улицы Бурова-Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Масштабный ремонт дорог и строек

При Елене Ситниковой, которая стала мэром в 2021 году, начались глобальные изменения в городе. Дороги массово строились и ремонтировались. За три года отремонтировано более 111 км дорожного полотна. Сделаны ремонты улиц Кирова, Советской, подъездная дорога к станции Утяк, участок улицы М. Горького. На всем своем протяжении отремонтирована улица Карбышева. Также проведен капитальный ремонт объездной дороги от трассы Р 254 «Иртыш» до улицы Автозаводской. Построены новые автодороги по улицам Фарафонова и Елисеева в жилом массиве Заозерный. При этом при ремонте дорог применялся комплексный подход, когда наряду с заменой дорожной одежды приводятся в порядок прилегающие к дороге дворы и ремонтируются тротуары.

Город также благоустраивался. Обновились Горсад и ЦПКиО, был построен парк «Энергетик», идет ремонт парка «Молодежный». Появилась эко-тропа в Рябково.

В Кургане отремонтировали Чеховский мост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При Ситниковой началось строительство самой большой школы в Кургане. Застройщики начали возводить уникальное для Кургана жилье — застраивать озеро Черное и территорию возле Шадринского кольца. Там планируют сдать сотни квадратных метров жилой площади. Кроме того, были отремонтированы мосты — Некрасовский, Бурово-Петровский, Чеховский, Кировский и т. д.

Ситникова и курганцы

Курганцам мэр запомнится смелостью. Ситникова не избегала прямого общения с людьми даже по самым проблемным вопросам. Она отвечала на просьбы родителей о строительстве школы на бульваре Солнечном. Лично приехала на митинг жителей Зайково, которые бунтовали из-за перекрытия трассы, ведущей к их домам. По итогу встречи мэр успокоила горожан и пообещала начать строить новую прямую дорогу из города.

Транспортная реформа

Ситникова с начала 2023 года запустила транспортную реформу, в рамках которой началась замена старых автобусов на новые. Она протекала со скандалами из-за недовольства графиками движения транспорта и переделом рынка. Но были и положительные моменты.

«Автобусный парк перевозчики обновляют постепенно. В 2023 году ими приобретено 68 автобусов. До февраля следующего года поступит еще 37 КАВЗов большого класса. И в течение 2024 года — еще 27 автобусов», — уточняла глава Кургана Елена Ситникова.

Сотрудничество с Китаем

Также глава города смогла укрепить отношения с китайскими партнерами. Между сторонами были подписаны соглашение о сотрудничестве. Ситникова подписала декларацию об установлении партнерских связей между Курганом и городским округом Юйлинь, а также меморандум об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве.

Отставку главы Кургана Ситниковой депутаты гордумы приняли на заседании 10 января 2024 года. Врио мэра стала первый замглавы города Анастасия Аргышева. Ранее стало известно, что в отношении Ситниковой СКР возбудил уголовное дело. Ее подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.