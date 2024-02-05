Курганская область отмечает 81-й день рождения

История появления региона, главные достижения и поводы для гордости

06 февраля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

URA.RU вспоминает достижения региона в связи с 81-летием области Фото: Георгий Бергал © URA.RU Курганской области 6 февраля исполнился 81 год. В связи с этим URA.RU вспоминает успехи региона, которые, в том числе, отражены на сайте областного правительства и в книге «История Курганской области». Курганская область была основана в 1943 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «6 февраля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР из восточных районов Челябинской области была образована Курганская область. В состав вновь образованной области вошли 32 района, два города областного подчинения, три рабочих поселка и 1784 сельских населенных пункта. Территория области составила 72 тысячи квадратных километров с населением 872,9 тысячи человек, из которых в сельской местности проживало 711,1 тысячи, или 81,5%», — указано в книге. Во время Великой Отечественной войны в область были эвакуировали заводы из других регионов. Так в 1951—1955 годы общий объем промышленной продукции увеличился почти вдвое, а производство станков и машин возросло в три раза. В регионе были основаны Курганский машиностроительный завод (1950 г.), Курганский завод химического машиностроения (1956 г.), Курганский завод медпрепаратов (1958 г.), Курганский автобусный завод (1958 г.), завод колесных тягачей (1960 г.). В центре Гавриила Илизарова есть также музей, посвященный изобретению врача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский врач Гавриил Илизаров в 1951 году разработал аппарат внешней фиксации для нового метода сращивания костей. Он же в 1971 году создал исследовательский центр травматологии и ортопедии. Также в регионе хирург Яков Витебский создал новое научное направление — клапанную гастроэнтерологию, а в 1989 году возглавил Курганский республиканский Центр клапанной гастроэнтерологии. В 1959 году Курганской области присвоили высшую, на тот момент, государственную награду — орден Ленина за выдающиеся успехи в производстве зерна и продажу государству 90 млн пудов хлеба (около 1,5 млн тонн). На это, в том числе, повлияла новая система обработки почв и посевов, которую ввел полевод Терентий Мальцев. Самая известная модель «Курганмашзавода» — БМП-3 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 1967 году «Курганмашзавод» начал серийный выпуск боевой машины пехоты БМП-1. Предприятие является единственным, которое производит боевые машины пехоты. Кургану в 1982 году присвоили орден Трудового Красного Знамени в связи с 200-летием получения статуса города и за успехи в развитии народного хозяйства. В 1980-х годах в Курганской области обнаружили археологический памятник, который получил название «Савин-1». Сооружение, которое предположительно использовалось как святилище-обсерватория, старше Стоунхенджа и Аркаима. Спектакли театра номинируют на премию «Золотая маска» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В 2003 году в Шадринске была основана компания «Максим». Сервиз заказа такси работает более чем в 1000 городов мира. Курганский театр кукол «Гулливер», основанный в 1941 году, в XXI веке начал проводить международный фестиваль «Мечта о полете». Мероприятие входит в пятерку самых крупных фестивалей театров кукол. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганской области 6 февраля исполнился 81 год. В связи с этим URA.RU вспоминает успехи региона, которые, в том числе, отражены на сайте областного правительства и в книге «История Курганской области». «6 февраля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР из восточных районов Челябинской области была образована Курганская область. В состав вновь образованной области вошли 32 района, два города областного подчинения, три рабочих поселка и 1784 сельских населенных пункта. Территория области составила 72 тысячи квадратных километров с населением 872,9 тысячи человек, из которых в сельской местности проживало 711,1 тысячи, или 81,5%», — указано в книге. Во время Великой Отечественной войны в область были эвакуировали заводы из других регионов. Так в 1951—1955 годы общий объем промышленной продукции увеличился почти вдвое, а производство станков и машин возросло в три раза. В регионе были основаны Курганский машиностроительный завод (1950 г.), Курганский завод химического машиностроения (1956 г.), Курганский завод медпрепаратов (1958 г.), Курганский автобусный завод (1958 г.), завод колесных тягачей (1960 г.). Курганский врач Гавриил Илизаров в 1951 году разработал аппарат внешней фиксации для нового метода сращивания костей. Он же в 1971 году создал исследовательский центр травматологии и ортопедии. Также в регионе хирург Яков Витебский создал новое научное направление — клапанную гастроэнтерологию, а в 1989 году возглавил Курганский республиканский Центр клапанной гастроэнтерологии. В 1959 году Курганской области присвоили высшую, на тот момент, государственную награду — орден Ленина за выдающиеся успехи в производстве зерна и продажу государству 90 млн пудов хлеба (около 1,5 млн тонн). На это, в том числе, повлияла новая система обработки почв и посевов, которую ввел полевод Терентий Мальцев. В 1967 году «Курганмашзавод» начал серийный выпуск боевой машины пехоты БМП-1. Предприятие является единственным, которое производит боевые машины пехоты. Кургану в 1982 году присвоили орден Трудового Красного Знамени в связи с 200-летием получения статуса города и за успехи в развитии народного хозяйства. В 1980-х годах в Курганской области обнаружили археологический памятник, который получил название «Савин-1». Сооружение, которое предположительно использовалось как святилище-обсерватория, старше Стоунхенджа и Аркаима. В 2003 году в Шадринске была основана компания «Максим». Сервиз заказа такси работает более чем в 1000 городов мира. Курганский театр кукол «Гулливер», основанный в 1941 году, в XXI веке начал проводить международный фестиваль «Мечта о полете». Мероприятие входит в пятерку самых крупных фестивалей театров кукол.