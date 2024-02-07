Самые известные почетные граждане за историю Курганской области

URA.RU составило список почетных граждан, чьи достижения стали фундаментом для развития и процветания Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В честь дня рождения Курганской области, власти региона удостоили звания почетных граждан четырех человек. Среди них: глава компании «Курганстальмост» Дмитрий Парышев, гендиректор Шадринского автоагрегатного завода Андрей Попов, глава Варгашинского округа Валерий Яковлев и директор Куртамышского дома детства и юношества Татьяна Колобова. Редакция URA.RU решила вспомнить самых известных курганцев, ставших почетными гражданами региона за 81-летнюю историю существования области.

Гениальное изобретение курганского травматолога Илизарова произвело революцию в ортопедии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гавриил Илизаров

Академик Илизаров был специалистом в области травматологии и ортопедии. Его аппарат помог тысячам людей, а научный центр, который он основал, прославил Курган на весь мир. Также он является автором более 600 научных работ и порядка 200 изобретений. В числе знаменитых пациентов врача Илизарова были олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Валерий Брумель, итальянский путешественник и писатель Карло Маури, композитор Дмитрий Шостакович и другие.

Грачик Дохолян

Заведующий хирургическим отделением, Дохолян известен своими достижениями в области детской хирургии, улучшив лечение и реабилитацию юных пациентов в регионе. Коллеги и жители высоко ценили профессионализм врача и его человеческие качества. Он спас сотни жизней детей за более 40 лет работы хирургом.

Яков Витебский

Доктор медицинских наук и заслуженный врач РСФСР. Витебский прославился своими достижениями в медицине, значительно повысив качество здравоохранения в Курганской области. Он был хирургом-гастроэнтерологом, создал новое научное направление — клапанную гастроэнтерологию, чем внес вклад в развитие медицины.

Работы Германа Травникова представлены в галереях и музеях России и зарубежья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Герман Травников

Является заслуженным художником России. Травников внес значительный вклад в культурное наследие Курганской области и развитие акварельного искусства за годы творчества. Его работы есть в Государственной Третьяковской галерее, музеях России и зарубежья.

Олег Богомолов

Бывший губернатор Курганской области, 18 лет возглавлявший регион. За это время Олег Алексеевич многое сделал для развития экономики и социальной сферы региона, своей настойчивой и целенаправленной деятельностью способствовал повышению известности и авторитета области. Богомолов способствовал развитию аграрного сектора региона.

Ольга Баланчук

Бывший директор гимназии № 47 в Кургане, депутат областной думы Ольга Баланчук сделала значительный вклад в образование, внедряя передовые методики обучения и воспитания, что способствовало повышению качества образовательного процесса в регионе. Баланчук является заслуженным учителем РФ, отличником народного просвещения РФ, кандидатом педагогических наук, награждена многими государственными медалями и орденами.

Легендарный аграрий Курганской области Александр Немиров был гендиректором ЗАО «Картофель» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Александр Немиров

С 1991 года и до конца жизни он находился на посту генерального директора ЗАО «Картофель». Немиров сыграл ключевую роль в развитии сельскохозяйственной отрасли Курганской области. Его инициативы и инновации способствовали улучшению качества и объема производства овощей в регионе.

Николай Парышев

В качестве генерального директора АО «Курганстальмост» Николай Парышев оказал большое влияние на промышленность Курганской области. Его лидерство и стратегическое видение помогли компании достигнуть новых высот. «Курганстальмост» — специализированное предприятие по изготовлению металлоконструкций всех типов мостов. На данный момент является ведущим в России, поставляет металлоконструкции как для объектов в регионах РФ, так и в другие страны.

Сенатор Сергей Муратов является владельцем оборонного завода «Курганприбор», производящего ракеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сергей Муратов

Муратов является председателем совета директоров АО «НПО «Курганприбор». Он сыграл большую роль в развитии научно-производственного комплекса области, способствуя технологическому прогрессу. Участвует в благотворительных мероприятиях: по его инициативе построены храмы в Лебяжье и на территории завода, также построил Свято-Троицкий собор. В 2020-м году был наделен полномочиями сенатора РФ.

Анатолий Чернов

В качестве председателя Наблюдательного совета АО «Корвет» Чернов развивал промышленность Курганской области, особенно в области машиностроения и производства. Благодаря его усилиям, «Корвет» ежегодно показывал высокие производственные показатели, и даже в кризисные годы наращивал объемы производства и повышал заработную плату персонала.

Вадим Горбенко взрастил сотни курганцев, ставшими спортсменами высокого уровня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вадим Горбенко

Горбенко внес значительный вклад в развитие спортивного потенциала региона в качестве директора детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2. Его усилия по развитию физической культуры и спорта признаны на государственном уровне. За свою жизнь он подготовил более 100 мастеров спорта СССР, РФ, трех мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта.

Светлана Капанина

Заслуженный мастер спорта России и летчик-инструктор. Капанина работала летчиком-инструктором клуба ДОСААФ в Кургане в 90-х годах прошлого века. Была чемпионом мира по высшему пилотажу, имеет десятки медалей международного уровня.

Вениамин Слосман

Вениамин Слосман был начальником Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги. Под его руководством отделение превратилось в одно из самых передовых в стране. Более 30 раз оно становилось победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании железнодорожников.

Генерал-майор в отставке Владимир Усманов занимался вопросами патриотического воспитания в регионе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Владимир Усманов

Генерал-майор Усманов руководил военным комиссариатом Курганской области, являлся полномочным представителем губернатора региона по вопросам патриотического воспитания. Усманов организовывал патриотические акции и издавал книги. Он внес значительный вклад в ветеранское движение, оказывая поддержку и помощь участникам войны и труженикам тыла.

Виталий Пшеничников

Виталий Пшеничников был директором комбината «Синтез». Он отдал заводу, производящему лекарства почти 25 лет. За свои заслуги, Виталий Георгиевич был награжден орденом «Дружбы», орденом «Почета». Также ему присвоено звание «Почетный химик Российской Федерации».