Слухи ЯНАО: курортный хантинг Артюхова

О страхе чиновников, бегстве подсудимого и глупых вопросах в эфире. Выпуск 1064

07 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ставит подчиненным амбициозную задачу и переманивает кадры с Кавказа. При этом чиновники региона напрягаются, увидев посты губернатора о президенте Владимире Путине — они все еще ждут приезда главы государства, а ямальские депутаты совмещают работу с культурной программой и увековечивают свои имена на мемориальных досках. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете также, как коррупционерам удается уйти от наказания и почему эфир мэра превратился в его троллинг. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Дмитрий Артюхов напомнил землякам, когда Владимир Путин призжал на Ямал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чиновники готовятся встречать Путина Инсайдеры во властных структурах рассказывают, что безобидный «предвыборный» пост в telegram-канале губернатора Дмитрия Артюхова вызвал напряжение в кабинетах чиновников. «С понятной целью глава региона опубликовал заметку об визите президента РФ Владимира Путина на Ямал в начале нулевых, и о том, какой импульс развития округа за этим последовал. Однако кое-кто из чиновников воспринял это как месседж — „Готовьтесь к новому визиту!“ Понятно, что страшного в этом ничего нет, встречать высокого гостя Ямал всегда рад и готов. Но напряжение, конечно, появилось — придется делать все, чтобы не ударить лицом в грязь. Ничего исключать нельзя», — рассказывают слухачи. Артюхов делает ставку на иностранную молодежь… Слухачи во власти обсуждают интернациональные инициативы губернатора Дмитрия Артюхова, высказанные им на площадках Всемирного молодежного форума в Сочи. «Губернатор молодец, никогда не упускает возможности позвать в гости представителей не только других регионов, но и других государств. Вот и на ВМФ — сперва пригласил молодых специалистов из Индии и Бангладеша приехать на Ямал. А потом еще и участников форума сам привезет, да не просто так, а в статусе международных наблюдателей на президентских выборах. Впрочем, у гостей еще и на культурную программу время останется. А так как принимают у нас иностранцев по высшему разряду, наверняка лишняя реклама региону по всему миру будет», — говорят собеседники. …и хантит кадры на Кавказе Источники во властных структурах рассказывают, что развивать туризм на Ямале будет стратег из Красной Поляны. «Для новой „аношки“ (АНО „Полярный Урал“), которая с нового года забрала на себя все задачи по превращению Ямала в лучший туристический регион страны, нашли руководителя. Им стала Ольга Филипенкова, ранее занимавшая должность директора по стратегическому развитию сочинского курорта „Красная Поляна“, расположенного в предгорьях Кавказа. Опытный пиарщик и маркетолог, лично знакомая с российскими и зарубежными селебрити, может подвинуть кубанскую горнолыжку и превратить Ямал в любимое место тусовок ценителей активного отдыха. Теперь уж точно видно, что для Артюхова это направление важно и значимо», — говорят инсайдеры. Жители Нового Уренгоя продолжают жаловаться на уборку снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр устроил взбучку коммунальщикам… В курилках мэрии Нового Уренгоя обсуждают разнос, который глава города Андрей Воронов устроил коммунальщикам. «Время к весне, а жалобы от жителей на уборку снега не прекращаются. Обеспечили дорожников новой техникой, выделили субсидии, а проблемы остаются прежними. Мэр каждое совещание просит выполнять график, но то и дело какие-то форс-мажоры, естественно, Воронов не доволен», — болтают чиновники. …и дал важное поручение педагогам Чиновники департамента образования Нового Уренгоя ломают голову, как увеличить количество медалистов, олимпиадников и стобальников по ЕГЭ. «Глава города Андрей Воронов поставил такую задачу директору депобра Марине Аввакумовой. В логику статистики поручение укладывается, а на практике реализовать пока не получается. Может уже стоит избавить учителей от лишней отчетности и пусть они лучше работают с талантливыми учениками? А то все интенсивы да мастер-классы», — гадают в депобре. Горожане невольно потроллили мэра На местах поговаривают, что превращенный по сути в троллинг мэра Губкинского Андрея Бандурко прямой эфир стал ответом на «настоятельные рекомендации» городских чиновников к подчиненным «быть поактивнее». «Сказали не отсиживаться и задавать вопросы, вот и начали спрашивать про строительство метро и про то, какой фильм посмотреть вечером. Никто, конечно, не ставил целью хулиганить, но получилось смешно. Вопросы были откровенно странные и в чем-то даже смешные, а Бандурко должен был на них серьезно отвечать. Да так, что не осталось времени на действительно актуальные вопросы», — удивляются губкинцы. Главный перевозчик товаров отменил рейсы из-за нерентабельности, чем могут воспользоваться бизнесмены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Перевозчик подкинул работы прокурорам Надзорщики Шурышкарского района готовятся к увеличению потока жалоб на завышенные цены в магазинах. «Обь-Иртышское речное пароходство отказалось от паромных перевозок из-за нерентабельности. Все снабжение будет осуществляться силами коммерческого перевозчика, и жители опасаются как удорожания продуктов, так и срыва сроков завоза. Глава района Олег Попов в эфире призвал обращать внимание прокуратуры на возможные проблемы. Так что, работы прибавится», — обсуждают в районной прокуратуре. Громкий процесс завершился без главных фигурантов Инсайдеры сообщают, что приговор участникам коррупционного дела в Ноябрьске был зачитан в отсутствие подсудимых. Кроме экс-депутата заксобрания Павла Крюкова, ушедшего на СВО, в зале суда не было экс-чиновника управления Ростехнадзора Реваза Порфирова. «Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы за получение взятки и посредничестве в коммерческом подкупе Крюкова. Главный фигурант ушел на СВО, несмотря на 63-летний возраст, а Порфиров просто не явился в суд. В последнее время он жаловался на болезни, но в любом случае его должны найти и отправить в колонию», — сообщают инсайдеры. Депутатская командировка стала культурным уикендом Источники в политтусовке ЯНАО рассказывают, что выездное заседание депутатов Тюменской облдумы и заксобрания ЯНАО, состоявшееся в минувшие выходные в Тарко-Сале, превратилось в дружеские посиделки. «По сути вышло так, что Ирина Соколова и Наталия Фиголь, как главы профильных комитетов, устроили встречу старых друзей. Из значимого межпарламентского и заслуживающего внимания был лишь доклад главы директора АНО „Гранты Ямала“ Хизри Алхаматова по взаимодействию с НКО. Съездили на День оленевода в Пуровском районе — это было бы точнее. Но нужен был повод», — язвят слухмейкеры. О том, кто такой Эдуард Яунгад, будут знать все, кто увидит барельеф, посвященный Семену Нарую Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Политик увековечил себя на мемориальной доске На местах недоумевают, как получилось, что благие намерения депутата заксобрания ЯНАО Эдуарда Яунгада превратились в недоразумение. «Депутат решил принять самое деятельное участие в увековечивании памяти ненецкого композитора Семена Няруя. При его содействии на родине деятеля кульутры торжественно открыли памятный знак. Из которого понятно лишь то, что Няруй — кто-то выдающийся, имеющий отношение к музыке. Зато все регалии Яунгада перечислены подробно. Кто не знал о композиторе, тот и не поймет ничего. А себя депутат, выходит, увековечил…», — болтают злые языки. Активности экс-депутату нашли объяснение Злопыхатели передают, будто истинной причиной всплеска общественной активности «золотого голоса Ямала» и экс-депутата регпарламента Елены Лаптандер якобы стало отнюдь не желание поддерживать коренных жителей, а личный интерес к одной из вскрывшихся проблем. «Родственница певицы Светлана Лаптандер состоит в близких отношениях с предпринимателем Сюнску Пырирко — он содержит крестьянско-фермерское хозяйство. По сути, если разбираться, то оленеводам задолжало именно его хозяйство, а не убойный пункт заготовителей. Так что интерес „золотого голоса“ вполне понятен — защита семейных ценностей. Ну и на перспективу, конечно, тоже работа — ничего не исключено, может и в политику надумает вернуться», — утверждают недоброжелатели. Педагоги колледжа достучались до депобразования Источники на местах сообщают, будто ямальские власти пересматривают число бюджетных мест для студентов по направлению «культура» после скандала с сокращением набора в Ямальском многопрофильном колледже. «Власти отреагировали на критику оппозиционеров. Сейчас оперативно меняют документы по набору студентов на 2024-2025 учебный год. Экстренно ввели дополнительные места. Никому таких разборок накануне выборов не нужно», — рассказывают инсайдеры. Новогоднее убранство Надыма на 8 Марта вызывает смех ямальцев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Женщин Надыма поздравят под новогодними елками Надымчане судачат, что им придется праздновать Международный женский день под новогодними елками: предприниматели пока не собираются избавляться от надоевшей за зиму атрибутики Нового года и Рождества, а местная администрация, решила, что убирать елки и снежные горки до Дня оленевода не стоило, поэтому к демонтажу новогодних украшений и иллюминации приступят лишь на днях. «Скоро 8 марта, но по городу везде новогодние украшения. Нам хочется весеннего настроения, а ощущение, что новый год был только вчера. Сугробы, вся эта атрибутика только тоску наводят», — не унимаются надымчане. «Уютным Ямалом» прикрываются жулики Сплетники болтают, что жителей Приуральского района неизвестный захотел развести на деньги, прикрывшись государственным проектом «Уютный Ямал». «Некто разместил в популярных ямальских пабликах объявление о сборе денег на якобы постройку обустроенной мангальной зоны в Аксарке, при этом призвав неравнодушных кидать деньги на указанные в посте реквизиты. Якобы бюджетирование проекта неполное и надо скинуться еще», — возмущаются шептуны. Сомнительное объявление успели репостнуть паблики с серьезным количеством подписчиков. Правда через некоторое время посты исчезли. «Интересно, сколько же ямальцев попалось на удочку, надеемся, что никто», — судачат слухачи. Ямальцы требуют звездного шефа В ямальской столице поговаривают, будто управляющий рестораном «Вкусы Ямала» в Салехарде намерен обратиться за помощью к знаменитому шеф-повару, который поможет стать заведению если не самым лучшим, то хотя бы не вызывающим нареканий. «После стольких жалоб клиентов, лучшее решение — подать заявку на участие ресторана в программе „На ножах“. Тогда шеф Константин Ивлев построит всех по стойке смирно, но и проблемы наверняка станут известны всей стране. А сейчас дилемма — исправлять работу любой ценой и стать действительно крутым рестораном, или перестать обращать внимание на критику и работать, как работал», — болтают слухачи. Администрация школу уже нашла злостных погромщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школу вынуждают пойти на крайности Инсайдеры в сфере образования рассказывают о том, что в Салехарде вандалов-школьников решили максимально строго наказать. «Руководство новой школы №4 уже устало бороться с выходками детей. Одни и те же ученики устраивают погромы. В основном громят уборные. Беседы с родителями не помогают, педагоги не справляются с детьми. В связи с неоднократным нарушением устава и правил образовательного учреждения, двоих учащихся отчислят», — шепчутся слухачи. Таксисты нашли способ подработки Инсайдеры в ямальских городах сообщают об очередном хитром трюке таксистов, который уже породил многочисленные жалобы (пока в соцсетях) от клиентов агрегаторов такси. При заказе машины, водители не подъезжают на указанную точку и не отвечают на звонки, у заказчика же списывают деньги за ожидание. «Помимо „потери“ точки прибытия, таксисты еще и начинают кружить возле места подачи машины, чем добавляют минуты за ожидание, к тому же включают ожидание задолго до прибытия к клиенту», — возмущаются шептуны. Деньги при этом списываются с карты клиента со всеми надбавками. Не понятно, как решать проблему, недоумевают инсайдеры, но при таких раскладах жалобы на недобросовестных водителей вскоре могут пойти в госорганы. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ставит подчиненным амбициозную задачу и переманивает кадры с Кавказа. При этом чиновники региона напрягаются, увидев посты губернатора о президенте Владимире Путине — они все еще ждут приезда главы государства, а ямальские депутаты совмещают работу с культурной программой и увековечивают свои имена на мемориальных досках. В новом выпуске «Слухов» вы узнаете также, как коррупционерам удается уйти от наказания и почему эфир мэра превратился в его троллинг. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Чиновники готовятся встречать Путина Инсайдеры во властных структурах рассказывают, что безобидный «предвыборный» пост в telegram-канале губернатора Дмитрия Артюхова вызвал напряжение в кабинетах чиновников. «С понятной целью глава региона опубликовал заметку об визите президента РФ Владимира Путина на Ямал в начале нулевых, и о том, какой импульс развития округа за этим последовал. Однако кое-кто из чиновников воспринял это как месседж — „Готовьтесь к новому визиту!“ Понятно, что страшного в этом ничего нет, встречать высокого гостя Ямал всегда рад и готов. Но напряжение, конечно, появилось — придется делать все, чтобы не ударить лицом в грязь. Ничего исключать нельзя», — рассказывают слухачи. Артюхов делает ставку на иностранную молодежь… Слухачи во власти обсуждают интернациональные инициативы губернатора Дмитрия Артюхова, высказанные им на площадках Всемирного молодежного форума в Сочи. «Губернатор молодец, никогда не упускает возможности позвать в гости представителей не только других регионов, но и других государств. Вот и на ВМФ — сперва пригласил молодых специалистов из Индии и Бангладеша приехать на Ямал. А потом еще и участников форума сам привезет, да не просто так, а в статусе международных наблюдателей на президентских выборах. Впрочем, у гостей еще и на культурную программу время останется. А так как принимают у нас иностранцев по высшему разряду, наверняка лишняя реклама региону по всему миру будет», — говорят собеседники. …и хантит кадры на Кавказе Источники во властных структурах рассказывают, что развивать туризм на Ямале будет стратег из Красной Поляны. «Для новой „аношки“ (АНО „Полярный Урал“), которая с нового года забрала на себя все задачи по превращению Ямала в лучший туристический регион страны, нашли руководителя. Им стала Ольга Филипенкова, ранее занимавшая должность директора по стратегическому развитию сочинского курорта „Красная Поляна“, расположенного в предгорьях Кавказа. Опытный пиарщик и маркетолог, лично знакомая с российскими и зарубежными селебрити, может подвинуть кубанскую горнолыжку и превратить Ямал в любимое место тусовок ценителей активного отдыха. Теперь уж точно видно, что для Артюхова это направление важно и значимо», — говорят инсайдеры. Мэр устроил взбучку коммунальщикам… В курилках мэрии Нового Уренгоя обсуждают разнос, который глава города Андрей Воронов устроил коммунальщикам. «Время к весне, а жалобы от жителей на уборку снега не прекращаются. Обеспечили дорожников новой техникой, выделили субсидии, а проблемы остаются прежними. Мэр каждое совещание просит выполнять график, но то и дело какие-то форс-мажоры, естественно, Воронов не доволен», — болтают чиновники. …и дал важное поручение педагогам Чиновники департамента образования Нового Уренгоя ломают голову, как увеличить количество медалистов, олимпиадников и стобальников по ЕГЭ. «Глава города Андрей Воронов поставил такую задачу директору депобра Марине Аввакумовой. В логику статистики поручение укладывается, а на практике реализовать пока не получается. Может уже стоит избавить учителей от лишней отчетности и пусть они лучше работают с талантливыми учениками? А то все интенсивы да мастер-классы», — гадают в депобре. Горожане невольно потроллили мэра На местах поговаривают, что превращенный по сути в троллинг мэра Губкинского Андрея Бандурко прямой эфир стал ответом на «настоятельные рекомендации» городских чиновников к подчиненным «быть поактивнее». «Сказали не отсиживаться и задавать вопросы, вот и начали спрашивать про строительство метро и про то, какой фильм посмотреть вечером. Никто, конечно, не ставил целью хулиганить, но получилось смешно. Вопросы были откровенно странные и в чем-то даже смешные, а Бандурко должен был на них серьезно отвечать. Да так, что не осталось времени на действительно актуальные вопросы», — удивляются губкинцы. Перевозчик подкинул работы прокурорам Надзорщики Шурышкарского района готовятся к увеличению потока жалоб на завышенные цены в магазинах. «Обь-Иртышское речное пароходство отказалось от паромных перевозок из-за нерентабельности. Все снабжение будет осуществляться силами коммерческого перевозчика, и жители опасаются как удорожания продуктов, так и срыва сроков завоза. Глава района Олег Попов в эфире призвал обращать внимание прокуратуры на возможные проблемы. Так что, работы прибавится», — обсуждают в районной прокуратуре. Громкий процесс завершился без главных фигурантов Инсайдеры сообщают, что приговор участникам коррупционного дела в Ноябрьске был зачитан в отсутствие подсудимых. Кроме экс-депутата заксобрания Павла Крюкова, ушедшего на СВО, в зале суда не было экс-чиновника управления Ростехнадзора Реваза Порфирова. «Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы за получение взятки и посредничестве в коммерческом подкупе Крюкова. Главный фигурант ушел на СВО, несмотря на 63-летний возраст, а Порфиров просто не явился в суд. В последнее время он жаловался на болезни, но в любом случае его должны найти и отправить в колонию», — сообщают инсайдеры. Депутатская командировка стала культурным уикендом Источники в политтусовке ЯНАО рассказывают, что выездное заседание депутатов Тюменской облдумы и заксобрания ЯНАО, состоявшееся в минувшие выходные в Тарко-Сале, превратилось в дружеские посиделки. «По сути вышло так, что Ирина Соколова и Наталия Фиголь, как главы профильных комитетов, устроили встречу старых друзей. Из значимого межпарламентского и заслуживающего внимания был лишь доклад главы директора АНО „Гранты Ямала“ Хизри Алхаматова по взаимодействию с НКО. Съездили на День оленевода в Пуровском районе — это было бы точнее. Но нужен был повод», — язвят слухмейкеры. Политик увековечил себя на мемориальной доске На местах недоумевают, как получилось, что благие намерения депутата заксобрания ЯНАО Эдуарда Яунгада превратились в недоразумение. «Депутат решил принять самое деятельное участие в увековечивании памяти ненецкого композитора Семена Няруя. При его содействии на родине деятеля кульутры торжественно открыли памятный знак. Из которого понятно лишь то, что Няруй — кто-то выдающийся, имеющий отношение к музыке. Зато все регалии Яунгада перечислены подробно. Кто не знал о композиторе, тот и не поймет ничего. А себя депутат, выходит, увековечил…», — болтают злые языки. Активности экс-депутату нашли объяснение Злопыхатели передают, будто истинной причиной всплеска общественной активности «золотого голоса Ямала» и экс-депутата регпарламента Елены Лаптандер якобы стало отнюдь не желание поддерживать коренных жителей, а личный интерес к одной из вскрывшихся проблем. «Родственница певицы Светлана Лаптандер состоит в близких отношениях с предпринимателем Сюнску Пырирко — он содержит крестьянско-фермерское хозяйство. По сути, если разбираться, то оленеводам задолжало именно его хозяйство, а не убойный пункт заготовителей. Так что интерес „золотого голоса“ вполне понятен — защита семейных ценностей. Ну и на перспективу, конечно, тоже работа — ничего не исключено, может и в политику надумает вернуться», — утверждают недоброжелатели. Педагоги колледжа достучались до депобразования Источники на местах сообщают, будто ямальские власти пересматривают число бюджетных мест для студентов по направлению «культура» после скандала с сокращением набора в Ямальском многопрофильном колледже. «Власти отреагировали на критику оппозиционеров. Сейчас оперативно меняют документы по набору студентов на 2024-2025 учебный год. Экстренно ввели дополнительные места. Никому таких разборок накануне выборов не нужно», — рассказывают инсайдеры. Женщин Надыма поздравят под новогодними елками Надымчане судачат, что им придется праздновать Международный женский день под новогодними елками: предприниматели пока не собираются избавляться от надоевшей за зиму атрибутики Нового года и Рождества, а местная администрация, решила, что убирать елки и снежные горки до Дня оленевода не стоило, поэтому к демонтажу новогодних украшений и иллюминации приступят лишь на днях. «Скоро 8 марта, но по городу везде новогодние украшения. Нам хочется весеннего настроения, а ощущение, что новый год был только вчера. Сугробы, вся эта атрибутика только тоску наводят», — не унимаются надымчане. «Уютным Ямалом» прикрываются жулики Сплетники болтают, что жителей Приуральского района неизвестный захотел развести на деньги, прикрывшись государственным проектом «Уютный Ямал». «Некто разместил в популярных ямальских пабликах объявление о сборе денег на якобы постройку обустроенной мангальной зоны в Аксарке, при этом призвав неравнодушных кидать деньги на указанные в посте реквизиты. Якобы бюджетирование проекта неполное и надо скинуться еще», — возмущаются шептуны. Сомнительное объявление успели репостнуть паблики с серьезным количеством подписчиков. Правда через некоторое время посты исчезли. «Интересно, сколько же ямальцев попалось на удочку, надеемся, что никто», — судачат слухачи. Ямальцы требуют звездного шефа В ямальской столице поговаривают, будто управляющий рестораном «Вкусы Ямала» в Салехарде намерен обратиться за помощью к знаменитому шеф-повару, который поможет стать заведению если не самым лучшим, то хотя бы не вызывающим нареканий. «После стольких жалоб клиентов, лучшее решение — подать заявку на участие ресторана в программе „На ножах“. Тогда шеф Константин Ивлев построит всех по стойке смирно, но и проблемы наверняка станут известны всей стране. А сейчас дилемма — исправлять работу любой ценой и стать действительно крутым рестораном, или перестать обращать внимание на критику и работать, как работал», — болтают слухачи. Школу вынуждают пойти на крайности Инсайдеры в сфере образования рассказывают о том, что в Салехарде вандалов-школьников решили максимально строго наказать. «Руководство новой школы №4 уже устало бороться с выходками детей. Одни и те же ученики устраивают погромы. В основном громят уборные. Беседы с родителями не помогают, педагоги не справляются с детьми. В связи с неоднократным нарушением устава и правил образовательного учреждения, двоих учащихся отчислят», — шепчутся слухачи. Таксисты нашли способ подработки Инсайдеры в ямальских городах сообщают об очередном хитром трюке таксистов, который уже породил многочисленные жалобы (пока в соцсетях) от клиентов агрегаторов такси. При заказе машины, водители не подъезжают на указанную точку и не отвечают на звонки, у заказчика же списывают деньги за ожидание. «Помимо „потери“ точки прибытия, таксисты еще и начинают кружить возле места подачи машины, чем добавляют минуты за ожидание, к тому же включают ожидание задолго до прибытия к клиенту», — возмущаются шептуны. Деньги при этом списываются с карты клиента со всеми надбавками. Не понятно, как решать проблему, недоумевают инсайдеры, но при таких раскладах жалобы на недобросовестных водителей вскоре могут пойти в госорганы. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.