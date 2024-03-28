Господдержка греет рынок: почему в Тюмени дорожают новостройки

Застройщики рассказали URA.RU, из чего складывается цена квадратного метра на рынке Тюмени

28 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

На стоимость жилья влияют льготные ипотечные программы, высокий спрос и рост доходов Фото: Денис Моргунов © URA.RU По данным единого ресурса застройщиков России, стоимость квадратного метра в новостройке Тюмени за первый квартал выросла на 2,4%. Такой рост, конечно, не назовешь взрывным, однако он постоянный и его темпы в Тюменской области последние два года не меняются. Особенно странным это выглядит на фоне зафиксированной с декабря прошлого года ключевой ставки, которая напрямую влияет и на работу застройщиков. Одним из важных факторов, которые поддерживают рост цен на новое жилье, тюменские девелоперы называют продолжающую действовать ипотечную программу с господдержкой. URA.RU выяснило, почему ее существование подливает масла в огонь и из каких составляющих складывается цена квадратного метра в тюменской новостройке. Факторы спроса Самая серьезная для Тюмени группа факторов — это факторы, которые изменяют спрос на жилье в регионе. Спрос растет за счет нескольких факторов: высокая миграционная активность;

небольшой, но постоянный рост доходов;

государственные меры стимулирования. «Тюмень — постоянно растущий, развивающийся город. У нас много денег у населения —нефтегазовая столица все-таки. Сюда постоянно съезжаются из других городов, у нас много студентов. В связи с этим — высокий спрос., а раз потребность есть, то и цена растет», — пояснила первый пункт коммерческий директор ГК «меридиан» Татьяна Мирсаитова Отдельной строкой застройщики выносят долю спроса, которая приходится на переселенцев из северных округов тюменской «матрешки». Обычно таких покупателей от 15 до 33%. При этом средняя сумма, которую северяне готовы потратить на жилье, выше, чем у жителей юга Тюменской области или переселенцев из других регионов. Около трети строящегося в Тюмени жилья раскупают жители ХМАО и ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU С ростом доходов тоже все очевидно: чем больше человек готов платить, тем выше будет цена на жилье, поясняют застройщики. По последним данным тюменского управления Росстата, за последний год средняя зарплата в Тюмени выросла на 11%. Год назад она составляла 78,5 тысяч рублей, по данным на январь 2024 года — 87,7 тысяч. Данные Тюменьстат публикует с задержкой до двух месяцев, поэтому более поздние данные на данный момент неизвестны. А вот стоимость квадратного метра в новостройках за это же время выросла со 110,9 тысяч до 134,3 тысяч. То есть — почти на 18%. Эти данные опубликованы в ежемесячных отчетах аналитического сектора агентства «Этажи» за февраль 2023 и февраль 2024 годов. Получается, что рост цены на недвижимость опережает темпы роста доходов в 1,7 раз. Господдержку крупные риэлторские агентства считают одним из основных факторов, которые подогревают спрос, и, как следствие, стоимость жилья. «Пока основная льготная ипотечная программа действует, новостройки продолжат увеличиваться в цене по всей стране», — заявил гендиректор портала МИР КВАРТИР Павел Луценко единому ресурсу застройщиков России. Экономические факторы Эта группа факторов едина для всей страны и влияет на любое жилье, построенное и продающееся на территории России. Сюда застройщики склонны включать: Размер учетной ставки ЦБ РФ;

Колебания курса рубля относительно иностранных валют. Комментировать эти факторы местные застройщики не рискуют — история, все-таки, федерального, а не местного уровня. Но некоторые комментарии, все же, дают. «Колебания курса рубля относительно других валют влияет на стоимость жилья напрямую. Ослабление национальной валюты может привести к росту цен на импортные стройматериалы», — поделилась мнением с URA.RU Мирсаитова. Причем, влияет это и на стоимость стройматериалов местного производства. Станки, многие реагенты и присадки, прочее сырье часто производят за пределами России. А значит, стоимость конечного продукта — того же кирпича, например — будет величиной не постоянной, а плавающей. Прогнозы и ожидания Последние данные сервиса «Домклик» показывают, что в Тюмени уже началось падение спроса на ипотечные продукты для покупки квартир в новостройках. По сравнению с январем, в феврале на такую недвижимость брали кредитов на 10% меньше. Однако, эта тенденция не скажется на стоимости жилья в короткой перспективе — это всего лишь один из пяти основных факторов, влияющих на цену квадратного метра. Скрин — ЕРЗ.РФ, http://surl.li/sagay При этом, происходит постепенный перенос внимания тюменцев на загородную недвижимость. За тот же период выдача ипотеки на ИЖС выросла на 6%, и этот показатель продолжит расти, уверены риэлторы. «Сейчас в городской новостройке за 10 миллионов можно купить квартиру площадью около 90 квадратных метров. В индивидуальной застройке за эти же деньги реально подобрать дом в районе 150 квадратов. В среднем стоимость квадрата на рынке загородного жилья заметно ниже», — прокомментировала URA.RU Бабушкина. Впрочем, и в этом сегменте рынка цены будут постепенно расти, уверена Бабушкина. Однако, не так сильно: индивидуальное строительство требует куда меньше ресурсов и технологий, чем массовая коммерческая застройка. А вот давать долгосрочные прогнозы по городским квартирам риэлторы не рискуют: экономические факторы могут измениться в любой момент. Но пока есть спрос, цены будут расти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным единого ресурса застройщиков России, стоимость квадратного метра в новостройке Тюмени за первый квартал выросла на 2,4%. Такой рост, конечно, не назовешь взрывным, однако он постоянный и его темпы в Тюменской области последние два года не меняются. Особенно странным это выглядит на фоне зафиксированной с декабря прошлого года ключевой ставки, которая напрямую влияет и на работу застройщиков. Одним из важных факторов, которые поддерживают рост цен на новое жилье, тюменские девелоперы называют продолжающую действовать ипотечную программу с господдержкой. URA.RU выяснило, почему ее существование подливает масла в огонь и из каких составляющих складывается цена квадратного метра в тюменской новостройке. Самая серьезная для Тюмени группа факторов — это факторы, которые изменяют спрос на жилье в регионе. Спрос растет за счет нескольких факторов: Отдельной строкой застройщики выносят долю спроса, которая приходится на переселенцев из северных округов тюменской «матрешки». Обычно таких покупателей от 15 до 33%. При этом средняя сумма, которую северяне готовы потратить на жилье, выше, чем у жителей юга Тюменской области или переселенцев из других регионов. С ростом доходов тоже все очевидно: чем больше человек готов платить, тем выше будет цена на жилье, поясняют застройщики. По последним данным тюменского управления Росстата, за последний год средняя зарплата в Тюмени выросла на 11%. Год назад она составляла 78,5 тысяч рублей, по данным на январь 2024 года — 87,7 тысяч. Данные Тюменьстат публикует с задержкой до двух месяцев, поэтому более поздние данные на данный момент неизвестны. А вот стоимость квадратного метра в новостройках за это же время выросла со 110,9 тысяч до 134,3 тысяч. То есть — почти на 18%. Эти данные опубликованы в ежемесячных отчетах аналитического сектора агентства «Этажи» за февраль 2023 и февраль 2024 годов. Получается, что рост цены на недвижимость опережает темпы роста доходов в 1,7 раз. Эта группа факторов едина для всей страны и влияет на любое жилье, построенное и продающееся на территории России. Сюда застройщики склонны включать: Комментировать эти факторы местные застройщики не рискуют — история, все-таки, федерального, а не местного уровня. Но некоторые комментарии, все же, дают. Причем, влияет это и на стоимость стройматериалов местного производства. Станки, многие реагенты и присадки, прочее сырье часто производят за пределами России. А значит, стоимость конечного продукта — того же кирпича, например — будет величиной не постоянной, а плавающей. Последние данные сервиса «Домклик» показывают, что в Тюмени уже началось падение спроса на ипотечные продукты для покупки квартир в новостройках. По сравнению с январем, в феврале на такую недвижимость брали кредитов на 10% меньше. Однако, эта тенденция не скажется на стоимости жилья в короткой перспективе — это всего лишь один из пяти основных факторов, влияющих на цену квадратного метра. При этом, происходит постепенный перенос внимания тюменцев на загородную недвижимость. За тот же период выдача ипотеки на ИЖС выросла на 6%, и этот показатель продолжит расти, уверены риэлторы. Впрочем, и в этом сегменте рынка цены будут постепенно расти, уверена Бабушкина. Однако, не так сильно: индивидуальное строительство требует куда меньше ресурсов и технологий, чем массовая коммерческая застройка. А вот давать долгосрочные прогнозы по городским квартирам риэлторы не рискуют: экономические факторы могут измениться в любой момент. Но пока есть спрос, цены будут расти.