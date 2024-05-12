Челябинцы после десятилетнего перерыва выберут новую думу

Как менялась представительная власть в Челябинске

13 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

К этой осени гордуму Челябинска покинет последний депутат из ее первого состава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Осенью челябинцам вновь, спустя десять предстоят прямые выборы городских депутатов. С чего начиналась, и какие изменения претерпевала за время своего существования городская дума Челябинска к седьмому своему созыву? Кто из ее отцов-основателей сохранил мандат и почему ему придется с ним расстаться — разбиралось URA.RU. Романтика 90-х Первое заседание думы состоялось 30 декабря 1996 года. До этого в Челябинске действовал городской совет депутатов, казавшийся в середине 90-х рудиментом советского прошлого. Поэтому в 1995 году на городском референдуме челябинцы одобрили его переименование и новый формат: «представительный орган городского самоуправления, состоит из 23 депутатов и главы городского самоуправления, избираемых гражданами города сроком на четыре года». Вячеслав Тарасов возглавлял и думу, и сам Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выдвигались депутаты того времени либо сами, либо собраниями избирателей: по месту жительства, коллектива администрации Калининского района, библиотеки профкома ОАО «Мечел», Челябинским областным фондом инвалидов войны в Афганистане и так далее. Из тех людей на слуху сейчас остались разве что Вячеслав Тарасов (его помнят как первого мэра города и по элитному поселку городских богачей Тарасовка, у истоков которого он стоял) и депутат гордумы Виталий Паутов. Последний на закате политической карьеры попал под уголовное дело о взятках чиновникам мэрии и, соответственно, в СИЗО. При любом раскладе единственный действующий народный избранник из первого состава думы не успеет принять участие в осенних выборах и попасть в нее в седьмой раз. Между эпохами Срок полномочий думы первого созыва истек в декабре 2000 года. Вместе с романтическими ожиданиями горожан, которые не дождались прорыва в решении проблем областного центра и «проголосовали ногами». Выборы, прошедшие 24 декабря, пришлось проводить повторно — в апреле 2001 года. Но и после этого в шести округах их пришлось признать несостоявшимися. В итоге вместо 23 депутатов избрать получилось только 17. Впрочем, для функционирования представительного органа кворум был. В 2005 года выборы прошли штатно, избрать получилось всех 37 депутатов: 33 мужчины и четыре женщины. Десять из них получили мандат повторно. После выборов 2009 года в думе появились два депутатских объединения: «Единая Россия» и «Город». Реформа МСУ Реформатор Борис Дубровский «подарил» Челябинску политический эксперимент длиной в восемь лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все резко поменялось в 2014 году. В 2014 году Челябинск стал полигоном для реформы МСУ, единственным в УрФО. Борис Дубровский, руководивший регионом, охотно подписался на эксперимент, чтобы получить статус губернатора-новатора. Как было заявлено, «в Челябинске впервые в России была запущена реформа местного самоуправления, главная цель которой — приблизить власть к людям, чтобы проблемы местного самоуправления решались оперативно с учетом пожеланий горожан». Это означало, что все семь районов Челябинска стали самостоятельными муниципалитетами, со своими администрациями, глав которых выбирали депутаты районных советов. Эти народные избранники — а их для «приближения к людям» стало уже 170 — делегировали из своих рядов членов городской думы, которых стало 49. По факту это означало, что в Челябинске появилось 170 мандатов на любой вкус и кошелек, а вот в гордуму можно было попасть путем сложных интриг, договоренностей на всех уровнях, и располагая серьезным финансовым и административным ресурсом. Отмена реформы По итогам опроса в 2015 года лишь 19,6% челябинцев позитивно отнеслись к изменениям, 30% респондентов затруднялись с оценкой, а 28% и вовсе не заметили изменений к лучшему. Но власти продолжали эксперимент. С тем, чтобы в 2022 году наконец признать: двухуровневая система власти спровоцировала образование депутатских группировок, преследующих личные цели. Статья по теме Текслер свернет политический эксперимент в Челябинске В 2017 году ставился вопрос о сворачивании реформы, даже Дубровский признал ее недостатки, но эксперимент решили продлить. К 2022 году, когда губернатором стал Алексей Текслер, демарши и склоки между депутатами окончательно сделали райсоветы политическими «горячими точками». Оказалось, что чем меньше округ, тем легче провести по нему нужного той или иной группировке кандидата, множа все новые и новые конфликты. Дума нового облика В 2023 и начале 2024 года все решилось окончательно. Возвращение к прямым выборам городской думы, ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов Челябинска и их советов депутатов заксобрание Челябинской области одобрило на сессии 28 марта. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно поддержала соответствующую законодательную инициативу. При этом «урезав» свой будущий состав с 49 до 37 человек и, тем самым, обострив конкуренцию на предстоящих 8 сентября выборах. Тем более, что лишь 25 депутатов нового созыва будут избираться по одномандатным округам, а 12 — по партийным спискам. Первым включилась в этот процесс «Единая Россия»: на объявленные ей праймериз заявились больше ста человек — их итоги станут известны 29 мая. Выборная кампания официально стартует 18 июня. Само голосование состоится 8 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осенью челябинцам вновь, спустя десять предстоят прямые выборы городских депутатов. С чего начиналась, и какие изменения претерпевала за время своего существования городская дума Челябинска к седьмому своему созыву? Кто из ее отцов-основателей сохранил мандат и почему ему придется с ним расстаться — разбиралось URA.RU. Романтика 90-х Первое заседание думы состоялось 30 декабря 1996 года. До этого в Челябинске действовал городской совет депутатов, казавшийся в середине 90-х рудиментом советского прошлого. Поэтому в 1995 году на городском референдуме челябинцы одобрили его переименование и новый формат: «представительный орган городского самоуправления, состоит из 23 депутатов и главы городского самоуправления, избираемых гражданами города сроком на четыре года». Выдвигались депутаты того времени либо сами, либо собраниями избирателей: по месту жительства, коллектива администрации Калининского района, библиотеки профкома ОАО «Мечел», Челябинским областным фондом инвалидов войны в Афганистане и так далее. Из тех людей на слуху сейчас остались разве что Вячеслав Тарасов (его помнят как первого мэра города и по элитному поселку городских богачей Тарасовка, у истоков которого он стоял) и депутат гордумы Виталий Паутов. Последний на закате политической карьеры попал под уголовное дело о взятках чиновникам мэрии и, соответственно, в СИЗО. При любом раскладе единственный действующий народный избранник из первого состава думы не успеет принять участие в осенних выборах и попасть в нее в седьмой раз. Между эпохами Срок полномочий думы первого созыва истек в декабре 2000 года. Вместе с романтическими ожиданиями горожан, которые не дождались прорыва в решении проблем областного центра и «проголосовали ногами». Выборы, прошедшие 24 декабря, пришлось проводить повторно — в апреле 2001 года. Но и после этого в шести округах их пришлось признать несостоявшимися. В итоге вместо 23 депутатов избрать получилось только 17. Впрочем, для функционирования представительного органа кворум был. В 2005 года выборы прошли штатно, избрать получилось всех 37 депутатов: 33 мужчины и четыре женщины. Десять из них получили мандат повторно. После выборов 2009 года в думе появились два депутатских объединения: «Единая Россия» и «Город». Реформа МСУ Все резко поменялось в 2014 году. В 2014 году Челябинск стал полигоном для реформы МСУ, единственным в УрФО. Борис Дубровский, руководивший регионом, охотно подписался на эксперимент, чтобы получить статус губернатора-новатора. Как было заявлено, «в Челябинске впервые в России была запущена реформа местного самоуправления, главная цель которой — приблизить власть к людям, чтобы проблемы местного самоуправления решались оперативно с учетом пожеланий горожан». Это означало, что все семь районов Челябинска стали самостоятельными муниципалитетами, со своими администрациями, глав которых выбирали депутаты районных советов. Эти народные избранники — а их для «приближения к людям» стало уже 170 — делегировали из своих рядов членов городской думы, которых стало 49. По факту это означало, что в Челябинске появилось 170 мандатов на любой вкус и кошелек, а вот в гордуму можно было попасть путем сложных интриг, договоренностей на всех уровнях, и располагая серьезным финансовым и административным ресурсом. Отмена реформы По итогам опроса в 2015 года лишь 19,6% челябинцев позитивно отнеслись к изменениям, 30% респондентов затруднялись с оценкой, а 28% и вовсе не заметили изменений к лучшему. Но власти продолжали эксперимент. С тем, чтобы в 2022 году наконец признать: двухуровневая система власти спровоцировала образование депутатских группировок, преследующих личные цели. В 2017 году ставился вопрос о сворачивании реформы, даже Дубровский признал ее недостатки, но эксперимент решили продлить. К 2022 году, когда губернатором стал Алексей Текслер, демарши и склоки между депутатами окончательно сделали райсоветы политическими «горячими точками». Оказалось, что чем меньше округ, тем легче провести по нему нужного той или иной группировке кандидата, множа все новые и новые конфликты. Дума нового облика В 2023 и начале 2024 года все решилось окончательно. Возвращение к прямым выборам городской думы, ликвидацию самостоятельности семи внутригородских районов Челябинска и их советов депутатов заксобрание Челябинской области одобрило на сессии 28 марта. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно поддержала соответствующую законодательную инициативу. При этом «урезав» свой будущий состав с 49 до 37 человек и, тем самым, обострив конкуренцию на предстоящих 8 сентября выборах. Тем более, что лишь 25 депутатов нового созыва будут избираться по одномандатным округам, а 12 — по партийным спискам. Первым включилась в этот процесс «Единая Россия»: на объявленные ей праймериз заявились больше ста человек — их итоги станут известны 29 мая. Выборная кампания официально стартует 18 июня. Само голосование состоится 8 сентября.