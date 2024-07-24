Из скорой помощи в Кушве массово бегут врачи

«После жалобы Путину ничего не изменилось»

24 июля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Фельдшеров не устраивают условия труда и бесплатные переработки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU статья из сюжета Медики из Кушвы пожаловались Путину на зарплаты Медики центральной больницы в городе Кушва (Свердловская область) бьют тревогу: по их словам, из-за низких зарплат из скорой помощи увольняются фельдшеры, возник кадровый дефицит. Полгода назад на ситуацию жаловались президенту РФ Владимиру Путину, но с тех пор ничего не изменилось — об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали два работника скорой — действующий и бывший. При этом местные и региональные власти наличие проблемы отрицают. Фельдшеры говорят, что работают сверхурочно за бесплатно Фото: Денис Моргунов © URA.RU По словам одной из собеседниц, штатные должности в ЦГБ сокращаются, а специалисты работают сверхурочно и якобы за бесплатно. «Врачи бригады скорой помощи работают в день в режиме полутора смен. На город работает всего одна бригада. При этом врачей могут делить на две бригады, но в таком случае в каждой из них на вызов выезжает один фельдшер. Из больницы за полгода уже уволились шесть человек. Еще один работник хочет написать заявление», — рассказывает она. Медик утверждает, что из-за кадрового дефицита возросла нагрузка. По ее словам, руководство обещало прописать условия дополнительных поощрений врачей в коллективном договоре, оформленном после масштабной зимней забастовки. Однако обещанные выплаты медики в расчетных листах так и не увидели. «Сейчас никакой разницы в зарплате нет. Опытные специалисты получают наравне с вновь устроившимися. А раньше отработал три года — надбавка 30% от оклада, пять лет отработал — 50%, а семь лет и более — 80% надбавка была», — вспоминает она. Конфликт продолжается с зимы этого года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Конфликт интересов начал набирать обороты еще в январе. Тогда медики скорой помощи города Кушвы обращались к президенту России Владимиру Путину, губернатору региона Евгению Куйвашеву и министру областного здравоохранения Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров. Минздрав организовывал проверку врачей больниц после их коллективной претензии. В ней фельдшеры жаловались, что руководство кушвинской ЦГБ меняет график работы без согласования и не соблюдает требования трудового договора. Вся информация о бунте врачей есть в отдельном сюжете URA.RU. Медики утверждают, что не раз просили руководство увеличить надбавку за ночные смены, но все безрезультатно. После зимних массовых увольнений в больнице установили средние стандарты прибавки в 50%. Однако, по словам собеседников, эти эти выплаты не увидели — им выдали только новую спецодежду, утверждают они. Врачи сетуют, что во всех отделениях ЦГБ выплаты за дополнительные смены и переработки начисляют, а фельдшеров обходят стороной. Медики хотят справедливых выплат за переработки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Выплаты по 30 тысяч рублей поступают всем отделениям, кроме скорой помощи. Поэтому многие уходят в поликлинику, на заводы, где больше платят. Ответственность и нагрузка большая, но платить как положено не хотят. Также и водители скорой уходят, потому что работа за копейки и с огромной нагрузкой. Для сравнения: в Нижнем Тагиле у врачей скорой помощи заработная плата в два раза выше», — рассуждает медик.



Второй собеседник агентства уволился из кушвинской скорой 1 июля и переехал в другой регион. Свое решение объяснил тем, что «ничего не поменялось». «У меня семья, ее кормить надо. Все упирается в деньги. В последнее время получал 27 тысяч рублей в месяц. На полторы ставки с подработками выходила зарплата в 37 тысяч. Спустя несколько месяцев после зимнего бунта так ничего не изменилось. Точнее, зарплата поднялась примерно на шесть тысяч, но инфляция все съела», — рассуждает он. По словам медика, зимой администрация больницы проводила специальную оценку условий труда, вела коллективные переговоры, однако новый договор на момент его увольнения (1 июля) так и не был якобы утвержден. Также коллектив требовал оплату за стаж, но в руководстве ответили — «нет финансовой возможности». Новость по теме Свердловские медики пожаловались Путину и Куйвашеву на низкие зарплаты. Видео Медики ссылаются на закон, в частности на приказ Минздравразвития РФ и трудовой кодекс, где прописаны правила выплат за переработки и ночные смены. Врачи сетуют, что администрация не выплачивает положенные премии, которые составляют 30% от оклада за первые три года отработки и 25% — за каждые последующие два года непрерывной работы. При этом, согласно статье 147 ТК РФ, оплата труда медиков, работающих с вредными или опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. По словам врачей кушвинской больницы, зимой после бунта свердловская инспекция труда выявила нарушения и наложила административные взыскания. «Однако толком ничего не изменилось, вот люди и бегут», — сетует собеседница.



Мэр Кушвы Михаил Слепухин в разговоре с корреспондентом URA.RU не подтвердил факт массового увольнения фельдшеров. По его мнению, волнения медиков появились на фоне отмены выплат после периода пандемии. «Пару недель назад я вместе с нашим депутатом заксо вручал ключи от новых квартир двум медработникам. Врачи в нормальном настроении, никуда не собираются увольняться, все их устраивает. Уволилось два медика, которые приехали к нам из Верхотурья. Помните времена с пандемией, когда шла серьезная доплата за работу с ковидными пациентами? Они привыкли к большим деньгам, а потом доплату сняли. С этого все и началось», — рассуждает городской глава.



Слепухин подтвердил, что в работе больницы были бытовые, на его взгляд, проблемы, с нехваткой оборудования и спецодежды. Но он сказал, что эти вопросы урегулировали. «В данный момент новый фельдшер трудоустраивается. Будем ждать новых кадров, привлекать их», — подытожил градоначальник и подчеркнул, что администрация приобретает жилье для медиков и педагогов по губернаторским программам. Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков в разговоре с корреспондентом подтверди слова Слепухина о том, что массовых увольнений нет. «На сегодняшний день работает три бригады скорой медицинской помощи, из них две в городе Кушва и одна в поселке Баранчинский. Массового увольнения сотрудников не зафиксировано. Уволено два фельдшера в связи с изменением места жительства сотрудников. Жалоб на оказание медицинской помощи нет», — прокомментировал представитель ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медики центральной больницы в городе Кушва (Свердловская область) бьют тревогу: по их словам, из-за низких зарплат из скорой помощи увольняются фельдшеры, возник кадровый дефицит. Полгода назад на ситуацию жаловались президенту РФ Владимиру Путину, но с тех пор ничего не изменилось — об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали два работника скорой — действующий и бывший. При этом местные и региональные власти наличие проблемы отрицают. По словам одной из собеседниц, штатные должности в ЦГБ сокращаются, а специалисты работают сверхурочно и якобы за бесплатно. «Врачи бригады скорой помощи работают в день в режиме полутора смен. На город работает всего одна бригада. При этом врачей могут делить на две бригады, но в таком случае в каждой из них на вызов выезжает один фельдшер. Из больницы за полгода уже уволились шесть человек. Еще один работник хочет написать заявление», — рассказывает она. Медик утверждает, что из-за кадрового дефицита возросла нагрузка. По ее словам, руководство обещало прописать условия дополнительных поощрений врачей в коллективном договоре, оформленном после масштабной зимней забастовки. Однако обещанные выплаты медики в расчетных листах так и не увидели. «Сейчас никакой разницы в зарплате нет. Опытные специалисты получают наравне с вновь устроившимися. А раньше отработал три года — надбавка 30% от оклада, пять лет отработал — 50%, а семь лет и более — 80% надбавка была», — вспоминает она. Конфликт интересов начал набирать обороты еще в январе. Тогда медики скорой помощи города Кушвы обращались к президенту России Владимиру Путину, губернатору региона Евгению Куйвашеву и министру областного здравоохранения Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты и увеличить количество кадров. Минздрав организовывал проверку врачей больниц после их коллективной претензии. В ней фельдшеры жаловались, что руководство кушвинской ЦГБ меняет график работы без согласования и не соблюдает требования трудового договора. Вся информация о бунте врачей есть в отдельном сюжете URA.RU. Медики утверждают, что не раз просили руководство увеличить надбавку за ночные смены, но все безрезультатно. После зимних массовых увольнений в больнице установили средние стандарты прибавки в 50%. Однако, по словам собеседников, эти эти выплаты не увидели — им выдали только новую спецодежду, утверждают они. Врачи сетуют, что во всех отделениях ЦГБ выплаты за дополнительные смены и переработки начисляют, а фельдшеров обходят стороной. «Выплаты по 30 тысяч рублей поступают всем отделениям, кроме скорой помощи. Поэтому многие уходят в поликлинику, на заводы, где больше платят. Ответственность и нагрузка большая, но платить как положено не хотят. Также и водители скорой уходят, потому что работа за копейки и с огромной нагрузкой. Для сравнения: в Нижнем Тагиле у врачей скорой помощи заработная плата в два раза выше», — рассуждает медик. Второй собеседник агентства уволился из кушвинской скорой 1 июля и переехал в другой регион. Свое решение объяснил тем, что «ничего не поменялось». «У меня семья, ее кормить надо. Все упирается в деньги. В последнее время получал 27 тысяч рублей в месяц. На полторы ставки с подработками выходила зарплата в 37 тысяч. Спустя несколько месяцев после зимнего бунта так ничего не изменилось. Точнее, зарплата поднялась примерно на шесть тысяч, но инфляция все съела», — рассуждает он. По словам медика, зимой администрация больницы проводила специальную оценку условий труда, вела коллективные переговоры, однако новый договор на момент его увольнения (1 июля) так и не был якобы утвержден. Также коллектив требовал оплату за стаж, но в руководстве ответили — «нет финансовой возможности». Медики ссылаются на закон, в частности на приказ Минздравразвития РФ и трудовой кодекс, где прописаны правила выплат за переработки и ночные смены. Врачи сетуют, что администрация не выплачивает положенные премии, которые составляют 30% от оклада за первые три года отработки и 25% — за каждые последующие два года непрерывной работы. При этом, согласно статье 147 ТК РФ, оплата труда медиков, работающих с вредными или опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. По словам врачей кушвинской больницы, зимой после бунта свердловская инспекция труда выявила нарушения и наложила административные взыскания. «Однако толком ничего не изменилось, вот люди и бегут», — сетует собеседница. Мэр Кушвы Михаил Слепухин в разговоре с корреспондентом URA.RU не подтвердил факт массового увольнения фельдшеров. По его мнению, волнения медиков появились на фоне отмены выплат после периода пандемии. «Пару недель назад я вместе с нашим депутатом заксо вручал ключи от новых квартир двум медработникам. Врачи в нормальном настроении, никуда не собираются увольняться, все их устраивает. Уволилось два медика, которые приехали к нам из Верхотурья. Помните времена с пандемией, когда шла серьезная доплата за работу с ковидными пациентами? Они привыкли к большим деньгам, а потом доплату сняли. С этого все и началось», — рассуждает городской глава. Слепухин подтвердил, что в работе больницы были бытовые, на его взгляд, проблемы, с нехваткой оборудования и спецодежды. Но он сказал, что эти вопросы урегулировали. «В данный момент новый фельдшер трудоустраивается. Будем ждать новых кадров, привлекать их», — подытожил градоначальник и подчеркнул, что администрация приобретает жилье для медиков и педагогов по губернаторским программам. Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков в разговоре с корреспондентом подтверди слова Слепухина о том, что массовых увольнений нет. «На сегодняшний день работает три бригады скорой медицинской помощи, из них две в городе Кушва и одна в поселке Баранчинский. Массового увольнения сотрудников не зафиксировано. Уволено два фельдшера в связи с изменением места жительства сотрудников. Жалоб на оказание медицинской помощи нет», — прокомментировал представитель ведомства.