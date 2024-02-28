Медики из Кушвы заявили о разногласиях с руководством после обращения к Путину

28 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Фельдшеры скорой помощи из Кушвы снова рассказали о проблемах с руководством Фото: Илья Московец © URA.RU В Кушве (Свердловская область) сотрудники скорой рассказали, что руководство меняет график работы без согласования. Об этом URA.RU сообщил источник. «Вы представляете, вы находитесь на выходном, а вам говорят, что это рабочая смена. Потом удивляются, как это мы не знали, когда они [руководство] где-то в мессенджере сообщение скинули и все», — поделился источник. По его словам, раньше таких проблем не возникало. По статье 103 Трудового кодекса, работодатель обязан согласовывать график смен за месяц. Сотрудники скорой в Кушве получили заверенный график и собирались работать по нему в течение всего февраля. Но администрация больницы как минимум трижды меняла смены и не согласовала это с работниками. Уведомления об изменениях графика сотрудники скорой получали в мессенджере WhatsApp, которым, по словам источника, не все пользуются.



Медики из Кушвы обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе свердловского минздрава Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты. Врачи заявили, что в городе вместо пяти бригад скорой работают три. Также они пожаловались на то, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся актуальная информация о бунте врачей в свердловском поселке — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кушве (Свердловская область) сотрудники скорой рассказали, что руководство меняет график работы без согласования. Об этом URA.RU сообщил источник. «Вы представляете, вы находитесь на выходном, а вам говорят, что это рабочая смена. Потом удивляются, как это мы не знали, когда они [руководство] где-то в мессенджере сообщение скинули и все», — поделился источник. По его словам, раньше таких проблем не возникало. По статье 103 Трудового кодекса, работодатель обязан согласовывать график смен за месяц. Сотрудники скорой в Кушве получили заверенный график и собирались работать по нему в течение всего февраля. Но администрация больницы как минимум трижды меняла смены и не согласовала это с работниками. Уведомления об изменениях графика сотрудники скорой получали в мессенджере WhatsApp, которым, по словам источника, не все пользуются. Медики из Кушвы обратились к президенту России Владимиру Путину, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе свердловского минздрава Андрею Карлову с просьбой поднять зарплаты. Врачи заявили, что в городе вместо пяти бригад скорой работают три. Также они пожаловались на то, что их зарплата не превышает 25 тысяч рублей. Вся актуальная информация о бунте врачей в свердловском поселке — в отдельном сюжете URA.RU.