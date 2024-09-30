Путин показал, что стало с новыми регионами за два года в России

Президент предложил жителям образ будущего, отличный от украинского

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент РФ Владимир Путин раскрыл ожидания от будущих поколений жителей новых регионов
Президент РФ Владимир Путин раскрыл ожидания от будущих поколений жителей новых регионов

Президент Владимир Путин раскрыл ожидания от детей и молодежи Донбасса и Новороссии. 30 сентября, во вторую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, Путин познакомился с новыми соцобъектами. По словам экспертов, власти страны восстанавливают социальную инфраструктуру, чтобы воспитать патриотов России и к тому же — увлеченных спортом и творчеством и лучших в своих профессиях.

Вторая годовщина воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией отмечается сегодня по всей стране. Путин утром выступил с видеообращением по этому поводу, а уже в середине дня в режиме видеосвязи посмотрел на 12 отремонтированных объектов во всех четырех новых регионах и пообщался теми, кто там будет работать и учиться.

Ко второй годовщине воссоединения с Россией в новых регионах открылись восстановленные соцобъекты
Ко второй годовщине воссоединения с Россией в новых регионах открылись восстановленные соцобъекты
Фото:

Путин поздравил всех с Днем воссоединения. Он сказал о «мужестве и решимости солдат и офицеров» на фронте, о «самоотверженном труде гражданских специалистов», которые в сложных и даже опасных условиях помогают налаживать мирную, созидательную жизнь в Донбассе и Новороссии» в тылу. «Комплексная программа социально-экономического развития — это один из наших общенациональных приоритетов.

В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений. Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные, восстановительные работы», — заявил Путин.

По его словам, начиная с 2022 года, было восстановлено 5,8 тысячи многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог, построено более полутора тысяч объектов образования. «Наша общая цель — создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной», — подчеркнул президент.

Так, в Мариуполе восстановлена Центральная школа искусств. Один из ее учеников на вопрос президента, все ли нравится, с восторгом сказал, что внешне школа больше похожа на консерваторию — здание является частью историко-архитектурного ансамбля города.

Глава Запорожья Евгений Балицкий произнес сегодня, пожалуй, самую патриотичную речь
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отремонтированные спортшколы начали работать в Алчевске и Мелитополе. Как оказалось, в мелитопольской спортивной школе №1 еще ребенком волейболом начал заниматься нынешний глава Запорожья Евгений Балицкий. Он, как и остальные его коллеги в новых регионах, сегодня произнес вдохновляющую речь.

«Все жители Запорожья понимают, что раньше мы жили на родине, но не в Отечестве. Жить на родине можно при враге, а жить в Отечестве — это жить по заветам отцов. Старшеклассники говорили об этом. И детвора, которая будет заниматься в этой спортшколе, осознает, что такое наше Отечество», — заявил Балицкий.
Глава Минспорта Михаил Дегтярев пообещал в разы увеличить финансирование физкультуры и спорта в новых регионах
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Практически все главы говорили о запросе молодежи на спортивные объекты. Руководитель ДНР Денис Пушилин отметил, что этот запрос пока не удовлетворен полностью и попросил президента обратить больше внимания на это направление. Путин полностью поддержал просьбу и адресовал вопрос о планах министру спорта Михаилу Дегтяреву. Глава Минспорта пообещал уже в 2025 году увеличить расходы на спорт в новых регионах почти в 2,5 раза — до 2,4 млрд рублей. Деньги будут выделяться и из президентского фонда культурных инициатив. Продолжат помогать регионы-шефы и бизнес.

Путину показали также восстановленные здания колледжа в ЛНР и Технического университета в Геническе Херсонской области. То, что подготовка квалифицированных кадров — это тоже важно для будущего развития регионов, понимают и преподаватели, и сами студенты, которые на вопрос президента, все ли устраивает в процессе обучения, не сговариваясь, отвечали «да».

Владимир Путин, говорят эксперты, делает все, чтобы ни у кого не осталось сомнений в верности принятого 2 года назад решения
Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU

По словам политолога Дмитрия Нечаева, этот разговор Путина с жителями новых регионов имеет символическое значение — по сути, речь идет об общечеловеческих ценностях, о смыслах жизни. Все объекты — это места, где будут воспитываться и обучаться будущие поколения жителей этих субъектов. «Это — задел на будущее, ведь речь идет об учреждениях для детей и молодежи. Это — элемент мягкой силы и сигнал жителям Украины о том, что у этих детей есть перспективы в жизни, и они лучше, чем были под украинским контролем.

Здесь не учат детей ненавидеть людей других национальностей [как это делается на Украине по отношению к русским], здесь создается созидательный образ того, что можно учиться, заниматься творчеством, спортом, и тебя никто не будет притеснять за твой родной язык. Это некий образ будущего, который реалистичен и который может быть интересен для русских людей, кто пока еще остался на территории Украины», — пояснил Нечаев.

Путин показывает, что в новых регионах создаются условия для комфортной жизни подрастающего поколения, потому что именно сегодняшним детям и молодежи предстоит развивать свои регионы в будущем, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Для новых регионов важно, чтобы люди не уезжали оттуда. А для нормальной жизни нужны в первую очередь именно социальные объекты. Не секрет, что при Украине социальная сфера была сильно недофинансирована. И сегодня люди могут видеть на контрасте — как было и как стало. Для руководства страны это способ закрепить доверие людей, чтобы они ощущали и поддержку, и уверенность за будущее своих детей», — отметил Кузнецов.

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Президент Владимир Путин раскрыл ожидания от детей и молодежи Донбасса и Новороссии. 30 сентября, во вторую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, Путин познакомился с новыми соцобъектами. По словам экспертов, власти страны восстанавливают социальную инфраструктуру, чтобы воспитать патриотов России и к тому же — увлеченных спортом и творчеством и лучших в своих профессиях. Вторая годовщина воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией отмечается сегодня по всей стране. Путин утром выступил с видеообращением по этому поводу, а уже в середине дня в режиме видеосвязи посмотрел на 12 отремонтированных объектов во всех четырех новых регионах и пообщался теми, кто там будет работать и учиться. Путин поздравил всех с Днем воссоединения. Он сказал о «мужестве и решимости солдат и офицеров» на фронте, о «самоотверженном труде гражданских специалистов», которые в сложных и даже опасных условиях помогают налаживать мирную, созидательную жизнь в Донбассе и Новороссии» в тылу. «Комплексная программа социально-экономического развития — это один из наших общенациональных приоритетов. По его словам, начиная с 2022 года, было восстановлено 5,8 тысячи многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог, построено более полутора тысяч объектов образования. «Наша общая цель — создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной», — подчеркнул президент. Так, в Мариуполе восстановлена Центральная школа искусств. Один из ее учеников на вопрос президента, все ли нравится, с восторгом сказал, что внешне школа больше похожа на консерваторию — здание является частью историко-архитектурного ансамбля города. Отремонтированные спортшколы начали работать в Алчевске и Мелитополе. Как оказалось, в мелитопольской спортивной школе №1 еще ребенком волейболом начал заниматься нынешний глава Запорожья Евгений Балицкий. Он, как и остальные его коллеги в новых регионах, сегодня произнес вдохновляющую речь. Практически все главы говорили о запросе молодежи на спортивные объекты. Руководитель ДНР Денис Пушилин отметил, что этот запрос пока не удовлетворен полностью и попросил президента обратить больше внимания на это направление. Путин полностью поддержал просьбу и адресовал вопрос о планах министру спорта Михаилу Дегтяреву. Глава Минспорта пообещал уже в 2025 году увеличить расходы на спорт в новых регионах почти в 2,5 раза — до 2,4 млрд рублей. Деньги будут выделяться и из президентского фонда культурных инициатив. Продолжат помогать регионы-шефы и бизнес. Путину показали также восстановленные здания колледжа в ЛНР и Технического университета в Геническе Херсонской области. То, что подготовка квалифицированных кадров — это тоже важно для будущего развития регионов, понимают и преподаватели, и сами студенты, которые на вопрос президента, все ли устраивает в процессе обучения, не сговариваясь, отвечали «да». По словам политолога Дмитрия Нечаева, этот разговор Путина с жителями новых регионов имеет символическое значение — по сути, речь идет об общечеловеческих ценностях, о смыслах жизни. Все объекты — это места, где будут воспитываться и обучаться будущие поколения жителей этих субъектов. «Это — задел на будущее, ведь речь идет об учреждениях для детей и молодежи. Это — элемент мягкой силы и сигнал жителям Украины о том, что у этих детей есть перспективы в жизни, и они лучше, чем были под украинским контролем. Путин показывает, что в новых регионах создаются условия для комфортной жизни подрастающего поколения, потому что именно сегодняшним детям и молодежи предстоит развивать свои регионы в будущем, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Для новых регионов важно, чтобы люди не уезжали оттуда. А для нормальной жизни нужны в первую очередь именно социальные объекты. Не секрет, что при Украине социальная сфера была сильно недофинансирована. И сегодня люди могут видеть на контрасте — как было и как стало. Для руководства страны это способ закрепить доверие людей, чтобы они ощущали и поддержку, и уверенность за будущее своих детей», — отметил Кузнецов.
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