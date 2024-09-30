Президент Владимир Путин раскрыл ожидания от детей и молодежи Донбасса и Новороссии. 30 сентября, во вторую годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, Путин познакомился с новыми соцобъектами. По словам экспертов, власти страны восстанавливают социальную инфраструктуру, чтобы воспитать патриотов России и к тому же — увлеченных спортом и творчеством и лучших в своих профессиях.
Вторая годовщина воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией отмечается сегодня по всей стране. Путин утром выступил с видеообращением по этому поводу, а уже в середине дня в режиме видеосвязи посмотрел на 12 отремонтированных объектов во всех четырех новых регионах и пообщался теми, кто там будет работать и учиться.
Путин поздравил всех с Днем воссоединения. Он сказал о «мужестве и решимости солдат и офицеров» на фронте, о «самоотверженном труде гражданских специалистов», которые в сложных и даже опасных условиях помогают налаживать мирную, созидательную жизнь в Донбассе и Новороссии» в тылу. «Комплексная программа социально-экономического развития — это один из наших общенациональных приоритетов.
В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений. Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых городов, сел, делали все возможное, как только обстановка позволяла начать мирные, восстановительные работы», — заявил Путин.
По его словам, начиная с 2022 года, было восстановлено 5,8 тысячи многоквартирных домов, 3,5 тысячи километров дорог, построено более полутора тысяч объектов образования. «Наша общая цель — создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной Родиной», — подчеркнул президент.
Так, в Мариуполе восстановлена Центральная школа искусств. Один из ее учеников на вопрос президента, все ли нравится, с восторгом сказал, что внешне школа больше похожа на консерваторию — здание является частью историко-архитектурного ансамбля города.
Отремонтированные спортшколы начали работать в Алчевске и Мелитополе. Как оказалось, в мелитопольской спортивной школе №1 еще ребенком волейболом начал заниматься нынешний глава Запорожья Евгений Балицкий. Он, как и остальные его коллеги в новых регионах, сегодня произнес вдохновляющую речь.
«Все жители Запорожья понимают, что раньше мы жили на родине, но не в Отечестве. Жить на родине можно при враге, а жить в Отечестве — это жить по заветам отцов. Старшеклассники говорили об этом. И детвора, которая будет заниматься в этой спортшколе, осознает, что такое наше Отечество», — заявил Балицкий.
Практически все главы говорили о запросе молодежи на спортивные объекты. Руководитель ДНР Денис Пушилин отметил, что этот запрос пока не удовлетворен полностью и попросил президента обратить больше внимания на это направление. Путин полностью поддержал просьбу и адресовал вопрос о планах министру спорта Михаилу Дегтяреву. Глава Минспорта пообещал уже в 2025 году увеличить расходы на спорт в новых регионах почти в 2,5 раза — до 2,4 млрд рублей. Деньги будут выделяться и из президентского фонда культурных инициатив. Продолжат помогать регионы-шефы и бизнес.
Путину показали также восстановленные здания колледжа в ЛНР и Технического университета в Геническе Херсонской области. То, что подготовка квалифицированных кадров — это тоже важно для будущего развития регионов, понимают и преподаватели, и сами студенты, которые на вопрос президента, все ли устраивает в процессе обучения, не сговариваясь, отвечали «да».
По словам политолога Дмитрия Нечаева, этот разговор Путина с жителями новых регионов имеет символическое значение — по сути, речь идет об общечеловеческих ценностях, о смыслах жизни. Все объекты — это места, где будут воспитываться и обучаться будущие поколения жителей этих субъектов. «Это — задел на будущее, ведь речь идет об учреждениях для детей и молодежи. Это — элемент мягкой силы и сигнал жителям Украины о том, что у этих детей есть перспективы в жизни, и они лучше, чем были под украинским контролем.
Здесь не учат детей ненавидеть людей других национальностей [как это делается на Украине по отношению к русским], здесь создается созидательный образ того, что можно учиться, заниматься творчеством, спортом, и тебя никто не будет притеснять за твой родной язык. Это некий образ будущего, который реалистичен и который может быть интересен для русских людей, кто пока еще остался на территории Украины», — пояснил Нечаев.
Путин показывает, что в новых регионах создаются условия для комфортной жизни подрастающего поколения, потому что именно сегодняшним детям и молодежи предстоит развивать свои регионы в будущем, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Для новых регионов важно, чтобы люди не уезжали оттуда. А для нормальной жизни нужны в первую очередь именно социальные объекты. Не секрет, что при Украине социальная сфера была сильно недофинансирована. И сегодня люди могут видеть на контрасте — как было и как стало. Для руководства страны это способ закрепить доверие людей, чтобы они ощущали и поддержку, и уверенность за будущее своих детей», — отметил Кузнецов.
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