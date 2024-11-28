Лидер эсеров ХМАО устроил демарш кабмину Кухарука и окружной думе

Политэлиты удивлены поведением некогда системного оппозиционера

28 ноября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Лидер югорских эсеров Михаил Сердюк провел свою самую скандальную сессию в думе ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер югорских справедлировороссов Михаил Сердюк устраивает демарш властям ХМАО на протяжении ноябрьской сессии окружной думы. За три дня он умудрился испортить отношения с новыми заместителями губернатора и главами департаментов, а на совместном заседании комитетов и вовсе демонстративно удалился из зала, закатив скандал и упрекнув коллег по депутатскому корпусу в малодушии. С чем связано такое поведение депутата, который еще в сентябре, будучи кандидатом на пост губернатора ХМАО, публично проголосовал за действующего главу региона, в материале URA.RU. Обсуждение на комитете по бюджету привело к конфликту Сердюка с куратором промблока — вице-губернатором ХМАО Натальей Огородниковой. Сердюк внезапно припомнил новичкам кабмина, проработавшим в своих должностях чуть больше месяца, недочеты предшественников — медленную скорость реализации инвестпроектов и концессионных соглашений. «Пытаясь прослыть „депутатом здорового человека“, Сердюк, по всей видимости, увлекся популизмом и позабыл, что его строительная компания в Сургуте попалась на нарушении миграционного законодательства, вынуждена разбирать недостроенный дом бизнес-класса и сорвала сроки строительства школы по концессии. Все, как в пословице про бревно в глазу», — отметил один из коллег парламентария. Новость по теме Айтишники нашли способ унять красноречие депутатов думы ХМАО Следующий инцидент произошел на совместном заседании комитетов, где Сердюк выразил недовольство новыми правилами регламента — в думе тестируют автоматический таймер отключения микрофонов, и народным избранникам теперь придется вписывать свое желание высказаться в строго ограниченные рамки. Заявка Сердюка не сработала, и он долго возмущался, пока спикер Борис Хохряков не попросил техподдержку разобраться в проблеме. Ближе к концу заседания эсер снова принялся предложил внести в проект бюджета на 2025 год расходы на реконструкцию улицы Киртбая в Сургуте, при этом, перенаправив финансирование с проекта пиролизного завода. Резко против высказался единоросс Игорь Бруслиновский, ставленник «Сургутнефтегаза», отметивший, что лозунги «все отнять и поделить» уже были в истории страны и ни к чему хорошему не привели. Не получив ожидаемой поддержки при голосовании депутатов, Сердюк разразился гневной тирадой и заявил, что покидает зал, обвинив участников заседания в организации вакханалии и нарушении норм приличия. «С такими подходами, это нечто местечковое, чем можно помыкать. Это мое мнение — работайте, спасибо большое. Считаю это недопустимым и ниже своего достоинства, чтоб так относились к голосованию депутатов», — высказался возмущенный эсер и покинул зал заседаний. Невозмутимый спикер Борис Хохряков в ответ заявил, что таково решение коллег, а дума работает в соответствии с регламентом. Последним публичным демаршем Сердюка перед заседанием думы стали разборки на комитете по законодательству, где рассматривался предложенный им популистский законопроект о прямых выборах мэров. Эсер назвал заключение ГПУ и резолюцию директора департамента внутренней политики Кирилла Харитонова «тарабарщиной». Заместителю губернатора Ирине Чудовой пришлось повысить голос на разбушевавшихся парламентариев, прервав их жаркую дискуссию о методах избрания градоначальников и зависящих от этого компетенций. Сердюк удалился, не дожидаясь завершения обсуждений. На этот раз ушел по-английски. Инициатива парламентария не нашла поддержки как у руководства думы, так и у окружного правительства Елена Хабарова @ URA.RU На самом заседании депутат, пользуясь тем, что по регламенту он может выступать 14 минут по каждому вопросу как лидер фракции, использовал это право по максимуму. Он вновь прошелся по старому списку претензий — начал с отклоненного законопроекта по выборам мэра, попытавшись вновь вынести этот вопрос и попросив при этом преференций для оппозиции (чтобы такие инициативы можно было провести в обход аппарата и комитетов), но его не поддержал спикер Хохряков. Практически по каждому пункту повестки Сердюк высказывал свое мнение, которым до этого щедро делился с коллегами на комитетах. В итоге, заседание думы, начавшееся в 10 утра, продлилось четыре часа (с учетом перерыва). Эсер умудрился нахамить даже коллегам — так, например, председателю комитета по соцразвитию Василию Филипенко он сделал некорректное замечание. Филипенко во время речи Сердюка возмутился, что вопрос о реконструкции улицы Киртбая накануне уже обсуждался. В ответ эсер потребовал его не перебивать. Филипенко отметил, что уже не может. «Сходите в одно помещение, если не можете терпеть. А вас я попрошу соблюдать депутатскую этику. Я, конечно, с уважением огромным к Александру Васильевичу… (отцу Филипенко, первому губернатору Югры — прим.ред.)», — начал Сердюк, но был вовремя остановлен спикером Хохряковым. После чего еще раз оскорбил коллег: «Вы хамы какие-то трамвайные. Я не знаю, как так себя вести можно». Позже заместитель губернатора по строительству Азат Ислаев пояснил, что существующий проект реконструкции Киртбая в 2,5 раза дороже аналогичных, и пообещал, что подконтрольный ему депдорхоз проверит обоснованность этих затрат до конца декабря. Видеоархив думы ХМАО, 38 заседание, https://www.dumahmao.ru/videomaterial/?ELEMENT_ID=82874 Политолог Александр Безделов отмечает, что в подобных случаях руководство думы должно придерживаться регламента. В том числе имеет право прерывать докладчика, лишать его права голоса и рассмоатривать поведение на заседании комиссии по этике. «Со стороны это кому-то может показаться смешно, но дума — это не место для низкосортных стендапов. Даже если задают неудобные вопросы, необходимо реагировать в дипломатичном и этичном русле», — прокомментировал Безделов. Политолог Борис Григорьев считает, что такое поведение депутата не останется без внимания и нового руководства внутриполитического блока правительства ХМАО. «Судьба такова, что такие проявления зачастую живут до прихода системного внутрипола, который аккуратно таких пассажиров политических электричек высаживает. Все же, политика — вещь системная, а не истероидная. Это все-таки работа в большой команде — потому и называется „дума“, „собрание“, и требует определенного уважения. Законодательный орган — не место для лоббирования коммерческих интересов. Это место для отстаивания интересов жителей», — подчеркнул Григорьев в беседе с журналистом агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер югорских справедлировороссов Михаил Сердюк устраивает демарш властям ХМАО на протяжении ноябрьской сессии окружной думы. За три дня он умудрился испортить отношения с новыми заместителями губернатора и главами департаментов, а на совместном заседании комитетов и вовсе демонстративно удалился из зала, закатив скандал и упрекнув коллег по депутатскому корпусу в малодушии. С чем связано такое поведение депутата, который еще в сентябре, будучи кандидатом на пост губернатора ХМАО, публично проголосовал за действующего главу региона, в материале URA.RU. Обсуждение на комитете по бюджету привело к конфликту Сердюка с куратором промблока — вице-губернатором ХМАО Натальей Огородниковой. Сердюк внезапно припомнил новичкам кабмина, проработавшим в своих должностях чуть больше месяца, недочеты предшественников — медленную скорость реализации инвестпроектов и концессионных соглашений. «Пытаясь прослыть „депутатом здорового человека“, Сердюк, по всей видимости, увлекся популизмом и позабыл, что его строительная компания в Сургуте попалась на нарушении миграционного законодательства, вынуждена разбирать недостроенный дом бизнес-класса и сорвала сроки строительства школы по концессии. Все, как в пословице про бревно в глазу», — отметил один из коллег парламентария. Следующий инцидент произошел на совместном заседании комитетов, где Сердюк выразил недовольство новыми правилами регламента — в думе тестируют автоматический таймер отключения микрофонов, и народным избранникам теперь придется вписывать свое желание высказаться в строго ограниченные рамки. Заявка Сердюка не сработала, и он долго возмущался, пока спикер Борис Хохряков не попросил техподдержку разобраться в проблеме. Ближе к концу заседания эсер снова принялся предложил внести в проект бюджета на 2025 год расходы на реконструкцию улицы Киртбая в Сургуте, при этом, перенаправив финансирование с проекта пиролизного завода. Резко против высказался единоросс Игорь Бруслиновский, ставленник «Сургутнефтегаза», отметивший, что лозунги «все отнять и поделить» уже были в истории страны и ни к чему хорошему не привели. Не получив ожидаемой поддержки при голосовании депутатов, Сердюк разразился гневной тирадой и заявил, что покидает зал, обвинив участников заседания в организации вакханалии и нарушении норм приличия. «С такими подходами, это нечто местечковое, чем можно помыкать. Это мое мнение — работайте, спасибо большое. Считаю это недопустимым и ниже своего достоинства, чтоб так относились к голосованию депутатов», — высказался возмущенный эсер и покинул зал заседаний. Невозмутимый спикер Борис Хохряков в ответ заявил, что таково решение коллег, а дума работает в соответствии с регламентом. Последним публичным демаршем Сердюка перед заседанием думы стали разборки на комитете по законодательству, где рассматривался предложенный им популистский законопроект о прямых выборах мэров. Эсер назвал заключение ГПУ и резолюцию директора департамента внутренней политики Кирилла Харитонова «тарабарщиной». Заместителю губернатора Ирине Чудовой пришлось повысить голос на разбушевавшихся парламентариев, прервав их жаркую дискуссию о методах избрания градоначальников и зависящих от этого компетенций. Сердюк удалился, не дожидаясь завершения обсуждений. На этот раз ушел по-английски. На самом заседании депутат, пользуясь тем, что по регламенту он может выступать 14 минут по каждому вопросу как лидер фракции, использовал это право по максимуму. Он вновь прошелся по старому списку претензий — начал с отклоненного законопроекта по выборам мэра, попытавшись вновь вынести этот вопрос и попросив при этом преференций для оппозиции (чтобы такие инициативы можно было провести в обход аппарата и комитетов), но его не поддержал спикер Хохряков. Практически по каждому пункту повестки Сердюк высказывал свое мнение, которым до этого щедро делился с коллегами на комитетах. В итоге, заседание думы, начавшееся в 10 утра, продлилось четыре часа (с учетом перерыва). Эсер умудрился нахамить даже коллегам — так, например, председателю комитета по соцразвитию Василию Филипенко он сделал некорректное замечание. Филипенко во время речи Сердюка возмутился, что вопрос о реконструкции улицы Киртбая накануне уже обсуждался. В ответ эсер потребовал его не перебивать. Филипенко отметил, что уже не может. «Сходите в одно помещение, если не можете терпеть. А вас я попрошу соблюдать депутатскую этику. Я, конечно, с уважением огромным к Александру Васильевичу… (отцу Филипенко, первому губернатору Югры — прим.ред.)», — начал Сердюк, но был вовремя остановлен спикером Хохряковым. После чего еще раз оскорбил коллег: «Вы хамы какие-то трамвайные. Я не знаю, как так себя вести можно». Позже заместитель губернатора по строительству Азат Ислаев пояснил, что существующий проект реконструкции Киртбая в 2,5 раза дороже аналогичных, и пообещал, что подконтрольный ему депдорхоз проверит обоснованность этих затрат до конца декабря. Политолог Александр Безделов отмечает, что в подобных случаях руководство думы должно придерживаться регламента. В том числе имеет право прерывать докладчика, лишать его права голоса и рассмоатривать поведение на заседании комиссии по этике. «Со стороны это кому-то может показаться смешно, но дума — это не место для низкосортных стендапов. Даже если задают неудобные вопросы, необходимо реагировать в дипломатичном и этичном русле», — прокомментировал Безделов. Политолог Борис Григорьев считает, что такое поведение депутата не останется без внимания и нового руководства внутриполитического блока правительства ХМАО. «Судьба такова, что такие проявления зачастую живут до прихода системного внутрипола, который аккуратно таких пассажиров политических электричек высаживает. Все же, политика — вещь системная, а не истероидная. Это все-таки работа в большой команде — потому и называется „дума“, „собрание“, и требует определенного уважения. Законодательный орган — не место для лоббирования коммерческих интересов. Это место для отстаивания интересов жителей», — подчеркнул Григорьев в беседе с журналистом агентства.