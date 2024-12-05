Политэлиты обсуждают причины публичных демаршей Сердюка

В числе главных — обида и проблемы с бизнесом

06 декабря 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк шокирует коллег публичными демаршами Фото: Владимир Андреев © URA.RU На минувшей неделе богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк отличился, три дня подряд устраивая публичные демарши с переходом на личности, чем шокировал коллег, которых, казалось бы, удивить уже сложно. И теперь всех интересует только один вопрос: Сердюк чья-то марионетка или же он попросту в отчаянии и ему больше нечего терять? Настолько нечего, что он готов на публичное противостояние с новым кабмином и губернатором Русланом Кухаруком? В коридорах власти уже почти во весь голос обсуждают, что выходки Сердюка могут быть связаны с тем, что его строительная компания так и не получила земельный участок, на который рассчитывала. «Ранее была договоренность отдать ДСК-1, учредителем которой он является, землю в Нефтеюганске под жилищное строительство. Но после назначения Кухаруком нового главы города решения по предоставлению участков отменили. Поэтому сейчас, возможно, недовольство есть, и оно выливается в адрес нового правительства в такой агрессивной форме», — говорит собеседник в политэлитах, указывая, что при экс-губернаторе Наталье Комаровой у депутата-миллиардера таких проблем не возникало. Выходки Сердюка могут быть связаны с отказом в получении земельного участка в Нефтеюганске, на который рассчитывала его строительная компания Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Так что Комарову Сердюк изо всех сил защищает от любых претензий, даже обоснованных. Чего стоит его перепалка с вице-губернатором ХМАО Натальей Огородниковой по поводу полигона ТКО под Сургутом, который должен был быть готов к 2026 году. Когда Огородникова поинтересовалась, почему этот вопрос привлек его внимание только сейчас, а не в марте 2022 года, когда «Сургутнефтегаз» отказал Комаровой в предоставлении нужного участка земли, Сердюк возмутился. Ему не понравились претензии в адрес его покровительницы, хотя всем известно, что проект полигона, который так волнует душу политика, застопорился как раз тогда, когда регионом руководила Комарова. Однако, винить в происходящем Сердюк предпочитает концессионера. Но есть и важный нюанс, который касается концессий. Здесь и у самого Сердюка не все гладко. К примеру, его компания срывает сроки сдачи школы, которую строит как концессионер. То есть, если к назначенному сроку здание не будет сдано и из-за этого пострадают дети, к строительной компании Сердюка будут применены штрафные санкции. Но это, конечно, не проблема для депутата-бизнесмена. Его волнуют более масштабные вопросы — к примеру, выдвижение сомнительных инициатив, которые заведомо не будут приняты, но позволят привлечь к нему внимание. Так, он внес на рассмотрение явно популистский закон — возвращение прямых выборов мэра. А когда ему ожидаемо отказали — он начал оскорблять коллег. Так, на заседании комитета думы ХМАО по законодательству, вопросам госвласти и местному самоуправлению Сердюк назвал «тарабарщиной» резолюции начальника государственного-правового управления окружной думы Кирилла Дмитриева и директора департамента внутренней политики Кирилла Харитонова, отклонивших его законопроект. А с совместного заседания комитетов Сердюк и вовсе демонстративно вышел, когда коллеги не поддержали его предложение внести в проект бюджета на 2025 год расходы на реконструкцию улицы Киртбая в Сургуте, при этом перенаправив финансирование с проекта пиролизного завода. Сердюк демонстративно вышел с заседания комитетов после отказа коллег поддержать его инициативу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Видимо, для Сердюка выдвижение громких сомнительных законопроектов, привлекающих внимание к его персоне, гораздо важнее, чем очередная школа или, к примеру, качественное строительство домов его компанией. Такое, чтобы их не приходилось разбирать, привлекая внимание Жилстройнадзора и прокуратуры. При этом качество сданных домов тоже оставляет желать лучшего — жители жалуются на потопы, плесень, несоответствие квартир по квадратным метрам — люди заплатили деньги в расчете на одну площадь, а получили меньше. Или же наоборот, но за «лишние» квадратные метры пришлось доплачивать немалые деньги. Но разве сургутяне, чьи интересы представляет в думе ХМАО Сердюк, прошедший в окружной парламент по партсписку, довольны, что полученную власть депутат использует для привлечения к себе внимания через лоббирование сомнительных инициатив? Или же избиратели все-таки голосовали в поддержку «Справедливой России», чтобы депутат помогал решать их проблемы? И, конечно, так и не закрыт вопрос с привлечением компанией Сердюка нелегальных мигрантов для работы на стройках. Их недостаточная квалификация, кстати, тоже может быть одной из причин значительного числа жалоб на качество сданных и строящихся домов. Ранее ситуацию с незаконной миграцией взял на особый контроль президент РФ Владимир Путин, который поручил МВД уделить особое внимание этой проблеме. Возможно, компетентным органам Югры тоже стоит обратить более пристальное внимание на этот вопрос? Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На минувшей неделе богатейший депутат думы ХМАО Михаил Сердюк отличился, три дня подряд устраивая публичные демарши с переходом на личности, чем шокировал коллег, которых, казалось бы, удивить уже сложно. И теперь всех интересует только один вопрос: Сердюк чья-то марионетка или же он попросту в отчаянии и ему больше нечего терять? Настолько нечего, что он готов на публичное противостояние с новым кабмином и губернатором Русланом Кухаруком? В коридорах власти уже почти во весь голос обсуждают, что выходки Сердюка могут быть связаны с тем, что его строительная компания так и не получила земельный участок, на который рассчитывала. «Ранее была договоренность отдать ДСК-1, учредителем которой он является, землю в Нефтеюганске под жилищное строительство. Но после назначения Кухаруком нового главы города решения по предоставлению участков отменили. Поэтому сейчас, возможно, недовольство есть, и оно выливается в адрес нового правительства в такой агрессивной форме», — говорит собеседник в политэлитах, указывая, что при экс-губернаторе Наталье Комаровой у депутата-миллиардера таких проблем не возникало. Так что Комарову Сердюк изо всех сил защищает от любых претензий, даже обоснованных. Чего стоит его перепалка с вице-губернатором ХМАО Натальей Огородниковой по поводу полигона ТКО под Сургутом, который должен был быть готов к 2026 году. Когда Огородникова поинтересовалась, почему этот вопрос привлек его внимание только сейчас, а не в марте 2022 года, когда «Сургутнефтегаз» отказал Комаровой в предоставлении нужного участка земли, Сердюк возмутился. Ему не понравились претензии в адрес его покровительницы, хотя всем известно, что проект полигона, который так волнует душу политика, застопорился как раз тогда, когда регионом руководила Комарова. Однако, винить в происходящем Сердюк предпочитает концессионера. Но есть и важный нюанс, который касается концессий. Здесь и у самого Сердюка не все гладко. К примеру, его компания срывает сроки сдачи школы, которую строит как концессионер. То есть, если к назначенному сроку здание не будет сдано и из-за этого пострадают дети, к строительной компании Сердюка будут применены штрафные санкции. Но это, конечно, не проблема для депутата-бизнесмена. Его волнуют более масштабные вопросы — к примеру, выдвижение сомнительных инициатив, которые заведомо не будут приняты, но позволят привлечь к нему внимание. Так, он внес на рассмотрение явно популистский закон — возвращение прямых выборов мэра. А когда ему ожидаемо отказали — он начал оскорблять коллег. Так, на заседании комитета думы ХМАО по законодательству, вопросам госвласти и местному самоуправлению Сердюк назвал «тарабарщиной» резолюции начальника государственного-правового управления окружной думы Кирилла Дмитриева и директора департамента внутренней политики Кирилла Харитонова, отклонивших его законопроект. А с совместного заседания комитетов Сердюк и вовсе демонстративно вышел, когда коллеги не поддержали его предложение внести в проект бюджета на 2025 год расходы на реконструкцию улицы Киртбая в Сургуте, при этом перенаправив финансирование с проекта пиролизного завода. Видимо, для Сердюка выдвижение громких сомнительных законопроектов, привлекающих внимание к его персоне, гораздо важнее, чем очередная школа или, к примеру, качественное строительство домов его компанией. Такое, чтобы их не приходилось разбирать, привлекая внимание Жилстройнадзора и прокуратуры. При этом качество сданных домов тоже оставляет желать лучшего — жители жалуются на потопы, плесень, несоответствие квартир по квадратным метрам — люди заплатили деньги в расчете на одну площадь, а получили меньше. Или же наоборот, но за «лишние» квадратные метры пришлось доплачивать немалые деньги. Но разве сургутяне, чьи интересы представляет в думе ХМАО Сердюк, прошедший в окружной парламент по партсписку, довольны, что полученную власть депутат использует для привлечения к себе внимания через лоббирование сомнительных инициатив? Или же избиратели все-таки голосовали в поддержку «Справедливой России», чтобы депутат помогал решать их проблемы? И, конечно, так и не закрыт вопрос с привлечением компанией Сердюка нелегальных мигрантов для работы на стройках. Их недостаточная квалификация, кстати, тоже может быть одной из причин значительного числа жалоб на качество сданных и строящихся домов. Ранее ситуацию с незаконной миграцией взял на особый контроль президент РФ Владимир Путин, который поручил МВД уделить особое внимание этой проблеме. Возможно, компетентным органам Югры тоже стоит обратить более пристальное внимание на этот вопрос?