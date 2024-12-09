Путин показал, почему Россия не пойдет на уступки США и Украине

Президент Владимир Путин в День Героев Отечества продемонстрировал Западу, что бессмысленно ставить России ультиматумы и вынуждать ее идти на какие-то уступки. Вручая Золотые Звезды Героям России, он показал, что русские солдаты и офицеры будут биться до победы за свою страну — ради этого на фронтах СВО погибли их друзья и близкие. А все, кто на Украине, в США, в странах НАТО этого до сих пор не понял, в том числе избранный президент США Дональд Трамп, могут последовать совету главы Чечни Рамзана Кадырова — надеть юбку.
Чествование тех, кто носит на груди Звезды Героев России, ежегодно проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, на стенах которого написаны имена тысяч героев Отечества. На торжество собираются не только получившие высшую награду на поле боя, но и Герои труда, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. Именно в этот день президент Путин вручает Звезды Героев участникам военной спецоперации.
Под звуки мелодий, которые исполнял президентский оркестр, участники церемонии собирались в Георгиевском зале. Среди гостей — легендарный экипаж танка «Алеша», десятки участников СВО с Золотыми Звездами на груди, монах Киприян (в миру — Валерий Бурков, последний, кто получил Звезду Героя Советского Союза). «Мы чествуем всех, кто в разные времена и эпохи защищал свободу и независимость нашего государства, отстаивал наше право самостоятельно определять свою судьбу. И здесь, под сводами Георгиевского зала, особенно остро чувствуем нерушимость многовековых традиций воинской доблести», — обратился Путин к гостям церемонии.
Президент подчеркнул, что страна гордится каждым своим героем. «Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне спецоперации. Их решимость не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим. Покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», — заявил он.
Путин напомнил про программу кадровой подготовки для участников СВО «Время героев» и сказал, что именно эти люди — «настоящая, неподдельная, а подлинная элита и гордость страны». «Героизм воинов, защищающих жизненные интересы страны, становится нравственным ориентиром для миллионов наших сограждан и вне военной службы», — подчеркнул президент.
По словам Путина, в самые тяжелые времена в России ответом на любые вызовы «становились сплоченность, единство, твердая воля к победе». «Это особая миссия — защищать свою Родину и свой народ, не жалея при этом себя, своего здоровья и самой жизни.
И конечно, такие люди всегда, во все времена в нашей стране, в России, пользовались особым уважением. Это было всегда, это так и сегодня», — сказал Путин, обращаясь к героям.
Путин вручил Золотые Звезды вдове Владимира Гавриленко, а также маме и вдове Михаила Избакиева, отдавших свою жизнь в зоне СВО. Получив Звезду Героя своего супруга, Елена Гавриленко рассказала, что для ее мужа участие в СВО было осознанным шагом: он защищал свои семьи — родных, которые остались дома, казачий отряд, которым он руководил, и своих бойцов. «Они — мои дети», — сказал Михаил, уходя на фронт.
Золотые Звезды Путин лично вручил подполковнику Ренату Акберову, рядовому Алексею Асылханову, лейтенантам Василию Дяку и Денису Распопову, капитану Валерию Енину, прапорщику Артему Проходе, майору Сергею Селиванову. Как рассказал URA.RU полковник Дмитрий Саблин, на груди которого сегодня тоже засияла Золотая Звезда Героя России, главное для всех, кто находится на передовой, — победа в этой войне. Русские бойцы, отметил он, будут биться до конца.
«У нас нет недостатка в добровольцах. Люди идут каждый день. Все замечательные, и никто не сомневается в нашей победе. Все понимают, что нельзя отпускать недобитого зверя, нужно доводить дело до конца, и не важно, сколько времени на это потребуется», — заявил Саблин.
Полковник, конечно, слышал заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что он готов быстро закончить конфликт, что украинский президент Владимир Зеленский готов «заключить сделку» с Россией. Но на фронте бойцы верят пока только в силу русского оружия.
«Все за мир. Но за мир только на наших условиях. России важно добиться разоружения Украины, ее денацификации, внеблокового статуса Украины. Это должно быть прописано в Конституции Украины. На слово верить никому нельзя — все равно опять обманут. Поэтому ребята готовы идти до конца», — сказал Саблин URA.RU.
Пойти на уступки Вашингтону, Киеву, НАТО сейчас — значит, предать память тех, кто погиб в этом конфликте. Россия никогда на это не пойдет, убеждены собеседники URA.RU, и в этом фронтовики полностью солидарны с президентом Путиным. Только на Западе этого до сих пор не могут понять. Депутат Госдумы, бывший главком ВДВ, Герой России Владимир Шаманов считает, что там идет нагнетание обстановки, но «миротворчеством» не пахнет. «Трамп, думаю, будет продолжать газовать», — сказал он.
Россия не допустит никаких ультиматумов в свой адрес, заявил «кремлевскому» журналисту URA.RU глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия будет отстаивать свои интересы, интересы безопасности нашего государства, народа и целостность страны, — заявил Кадыров. –
Трамп, конечно, многогранный человек. Если он дал слово всему миру и если он мужчина, то он должен сдержать свое слово. Если он не мужчина, пусть, как и другие, наденет юбку. Он сказал, что остановит войну: не в его в руках остановить, но у него есть ресурсы. Если он свои ресурсы использует, то наш президент может закончить войну».
Что бы ни обещал Трамп, он сам находится в уязвимой ситуации, сказал URA.RU Герой России, командир отряда «Ахмат» Апти Алаудинов. По словам генерала, будущей американской администрации надо наладить отношения с собственным обществом. «В интересах Трампа сделать все для того, чтобы доказать населению страны, что это все произошло по вине команды действующего президента Байдена. В его интересах будет сделать все, чтобы добиться мира на выгодных для Америки условиях. Но не за счет России — Россию никто не сможет заставить пойти на ультиматум, на какие-то уступки. Условия будут только наши», — убежден Алаудинов.
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