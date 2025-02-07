Президент Владимир Путин приоткрыл закулисье работы над ежегодным посланием Федеральному Собранию. На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 7 февраля Путин поставил ключевые задачи — борьба с инфляцией и закрепление устойчивого экономического развития. Эксперты URA.RU видят в этой встрече один из этапов подготовки послания, ведь президент в нем будет отталкиваться от текущего состояния экономики и от готовности правительства решать новые задачи.
Встречу с Мишустиным Путин начал с заслушивания доклада премьера об итогах социально-экономического развития России в 2024 году. Тем более что появились окончательные цифры Росстата. «Недавно с вами занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой текущей экономической ситуации. Знаю, что у вас есть последние данные, да?» — поинтересовался Путин.
Премьер озвучил статистику: ВВП страны вырос на 4,1% — это даже выше ожиданий на 0,2%. «Мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране — 200 трлн рублей. Прежде всего — за счет интенсивного роста обрабатывающей промышленности. В целом вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок», — сообщил Мишустин.
По словам премьера, «экономика успешно справилась с беспрецедентным санкционным давлением». «Это в отличие от многих стран, которые сами вводили против нас санкции, — заявил Мишустин. –
Рост у нас подкреплялся высокой инвестиционной потребительской активностью… Реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз. Реальная зарплата – плюс 8,7%. Уровень безработицы сейчас 2,3%… Наша задача – остановить инфляцию и сделать все для того, чтобы обеспечить долгосрочный экономический рост на основе устойчивой макроэкономической ситуации».
Выслушав доклад, Путин признал работу правительства удовлетворительной. «Результат, о котором вы сейчас сказали, это результат работы трудовых коллективов, бизнес-сообщества и, конечно, правительства, финансовых властей в широком смысле этого слова. И это результат удовлетворительный, хороший результат», — сказал Путин.
Сегодня он поставил две ключевые задачи на 2025 год. Путин потребовал «выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции».
«У нас по году инфляция – 9,5%, а на 3 февраля это было уже 9,9% год к году. И это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое для того, чтобы у нас рост был сбалансированным, — потребовал президент. – Конечно, нужно траекторию роста сохранять даже при корректировке темпов экономического роста».
Путин поручил Мишустину вернуться к формату работы правительства с бизнесом времен коронавирусной пандемии. Тогда шло взаимодействие по отраслям. «Нужно понимать перспективы отдельных отраслей, приоритеты и по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку, — подчеркнул Путин и добавил: — Надеюсь, что мы сохраним не только нужные нам — даже и скорректированные — темпы экономического роста. Самое главное, мы предпримем все необходимое для того, чтобы менялась структура нашей экономики, и чтобы этот сбалансированный рост, о котором я сказал, был устойчивым».
Как объяснил URA.RU глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, встреча президента и премьера, «помимо рабочих моментов, всегда имеет очевидный политический контекст». «В зависимости от темы, — поясняет Костин, — контекст может различаться: это и акцент на основной тематике встречи, и социальная терапия, и политические сигналы самым разным структурам и группам как в России, так и за рубежом».
Ряд опрошенных URA.RU экспертов видит в публичной части встречи Путина с Мишустиным закулисье работы над ежегодным посланием президента. Подготовка, как ранее сообщал URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков, уже ведется. По словам старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина, как «главный политический документ» послание главы государства сочетает в себе «и концептуальные, и прикладные моменты».
«Поэтому встреча является важным шагом в его подготовке. Правительство занимается оперативным управлением социально-экономического развития, Мишустин отвечает за экономический блок. И президентское послание должно опираться на базовые данные. Президент не может работать над посланием, не обладая такими данными и не сформулировав задачи для правительства на ближайшее будущее», — пояснил Зудин.
Внутренним вопросам, решению близких людям проблем Путин традиционно уделяет основное внимание в послании. И на этот раз исключений не будет. Поэтому президент обозначил одну из приоритетных задач правительства — борьба с инфляцией. По мнению экс-советника президента, политолога Сергея Станкевича, Путин понимает, что инфляция отражается на благосостоянии жителей, поэтому выносит именно эту тему во главу угла.
«Людей больше всего интересует потребительская инфляция: потребительские цены, тарифы ЖКХ, медицинские расходы. По этим критериям россияне судят о своем материальном благополучии. Уровень инфляции, который сложился сегодня, — это все-таки уровень некоторой социальной угрозы. И думаю, что в послании президент уже скажет, что какие-то меры найдены», — полагает Станкевич.
Наверняка в ходе закрытой части встречи президент и премьер оценили и риски для экономики в случае введения новых антироссийских санкций, что также будет учитываться в работе над посланием и выработке решений, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Это касается и перспектив развития экономики в случае завершения украинского конфликта в ближайшей перспективе. Фактически это два противоположных сценария развития событий, которые, конечно, глава государства будет учитывать при подготовке послания», — объяснил Орлов.
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